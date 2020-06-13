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обстріл (27110) найманці рф (2026) операція Об’єднаних сил (6725)

Одного українського воїна поранено, найманці РФ 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС

Одного українського воїна поранено, найманці РФ 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС

За минулу добу найманці російсько-окупаційних військ 12 разыв порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранений один український військовослужбовець.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру операції Об'єднаних сил.

"За минулу добу збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил має поранення", - сказано в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Широкиного російські загарбники двічі застосували міномети калібру 82 мм. Неподалік Верхньоторецького, Водяного та Мар’їнки агресор задіяв гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. Оборонні укріплення на підступах до Авдіївки окупанти двічі обстріляли із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" по опорних пунктах українських воїнів неподалік Луганського противник чотири рази, впродовж доби, відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Поруч з населеним пунктом Кримське окупанти застосували міномети 82 калібру, автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

За даними розвідки, 12 червня наші військовослужбовці знищили двох та поранили щонайменше трьох російських загарбників.

Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" двічі обстріляли з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї опорні пункти неподалік населеного пункту Славне.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" по захисниках Луганського противник випустив 50 снарядів із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм.

"За поточну добу втрат серед наших захисників немає", - додали в штабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Верхньоторецького, Авдіївки та Луганського, втрат немає, - пресцентр ОС
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Топ коментарі
+11
Хай вас Бог береже, хлопці! Дякуємо вам за те, що захищаєте нас і навіть нашого є...нутого головкома(((
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13.06.2020 08:22
+8
Одужання нашому герою. Бережи вас Господь, рідненькі
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13.06.2020 09:49
+4
Убей русского!
Одного українського воїна поранено, найманці РФ 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 31
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13.06.2020 09:38
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Хай вас Бог береже, хлопці! Дякуємо вам за те, що захищаєте нас і навіть нашого є...нутого головкома(((
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13.06.2020 08:22 Відповісти
В сериале Зеленского и братьев Шефиров "Сваты" участковый Кучугуров по ходу действа меняет украинскую форму на форму российского полицейского. Село переходит в рублевую зону и, по мнению сценаристов, в Советский Союз.
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13.06.2020 08:40 Відповісти
В СРСР рівень фуйла - завклубом, а Ротенберги з Жириками вивозили б по три ікони на ПМЖ в Ізраїль. Союз був мерзотною країною, але таких ідіотів до влади не пускав.
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13.06.2020 09:09 Відповісти
Убей русского!
Одного українського воїна поранено, найманці РФ 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 31
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13.06.2020 09:38 Відповісти
Одужання нашому герою. Бережи вас Господь, рідненькі
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13.06.2020 09:49 Відповісти
Так может и нет ни какого "режима прекращения огня",если они его каждый день не прекращают?Что за режим такой странный?Отправьте туда наших супер аваковских копов,они быстро разрулят,штрафы террористам выпишут,или они нужны только,чтоб над безоружными гражданами издеваться?
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13.06.2020 10:24 Відповісти
Одного українського воїна поранено, найманці РФ 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 128

...
показати весь коментар
13.06.2020 10:54 Відповісти
Почніть нарешті вичитувати заголовки, пишите, чи переписуєте як м@@@@ ки
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13.06.2020 10:54 Відповісти
 
 