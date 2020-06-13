Одного українського воїна поранено, найманці РФ 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС

За минулу добу найманці російсько-окупаційних військ 12 разыв порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранений один український військовослужбовець.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру операції Об'єднаних сил.

"За минулу добу збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил має поранення", - сказано в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Широкиного російські загарбники двічі застосували міномети калібру 82 мм. Неподалік Верхньоторецького, Водяного та Мар’їнки агресор задіяв гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. Оборонні укріплення на підступах до Авдіївки окупанти двічі обстріляли із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" по опорних пунктах українських воїнів неподалік Луганського противник чотири рази, впродовж доби, відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Поруч з населеним пунктом Кримське окупанти застосували міномети 82 калібру, автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

За даними розвідки, 12 червня наші військовослужбовці знищили двох та поранили щонайменше трьох російських загарбників.

Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" двічі обстріляли з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї опорні пункти неподалік населеного пункту Славне.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" по захисниках Луганського противник випустив 50 снарядів із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм.

"За поточну добу втрат серед наших захисників немає", - додали в штабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Верхньоторецького, Авдіївки та Луганського, втрат немає, - пресцентр ОС