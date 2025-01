Новий статус України - це визнання вагомого внеску в НАТО, - посол Великої Британії Сіммонс

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс відреагувала на те, що Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Сіммонс написала в своєму твіттері.

Partnership between @NATO and #Ukraine takes a step forward today.Becoming an Enhanced Opportunity Partner recognises Ukraine’s achievements in defence reform and significant contributions to the Alliance. Looking ahead to strengthening of already close ties @morton_wendy