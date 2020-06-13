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Велика Британія (5341) НАТО (6216) Сіммонс Мелінда (114)

Новий статус України - це визнання вагомого внеску в НАТО, - посол Великої Британії Сіммонс

Новий статус України - це визнання вагомого внеску в НАТО, - посол Великої Британії Сіммонс

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс відреагувала на те, що Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Сіммонс написала в своєму твіттері.

Partnership between @NATO and #Ukraine takes a step forward today.Becoming an Enhanced Opportunity Partner recognises Ukraine’s achievements in defence reform and significant contributions to the Alliance. Looking ahead to strengthening of already close ties @morton_wendy

— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCO) June 12, 2020

Вона зазначила вагомий внесок України в Альянс.

За її словами, цей крок також демонструє важливі досягнення в оборонній реформі України.

"Партнерство між НАТО і Україною сьогодні робить крок вперед. Статус партнера з розширених можливостей визнає досягнення України в оборонній реформі і вагомий внесок в Альянс. Сподіваємося на зміцнення вже тісних зв'язків", - зазначила посол.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оголосив, що Україна стала учасником програми партнерства розширених можливостей НАТО.
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Топ коментарі
+14
Почему-то подозрение,что сепарьё,крутящееся сейчас при власти не очень вдохновила эта новость.
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13.06.2020 09:13
+14
Як Зеленський та його зекоМанда не намагались зіпсувати відношення з НАТО та затягти нас у імперське стойло, а Україна вперто йде до своєї мети.
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13.06.2020 09:24
+12
***** завыло в бункере какая приятная новость))
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13.06.2020 09:14
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у медведозесрани истерика) нам ,вопреки им ,дали партнёрство в НАТО благодаря ПАП и Ко
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13.06.2020 09:09 Відповісти
звичайно, лише петрик потужний генератор перемог..а усі поразки, то до попередників, або наступників..а, ще іноді у нього просто не вистачало повноважень..
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13.06.2020 09:17 Відповісти
Як Зеленський та його зекоМанда не намагались зіпсувати відношення з НАТО та затягти нас у імперське стойло, а Україна вперто йде до своєї мети.
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13.06.2020 09:24 Відповісти
відвертих намагань повернути країну до кацапської "імперії" поки не помічав..
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13.06.2020 09:27 Відповісти
еще бы ) вы, малоросы, за это голосовали
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13.06.2020 09:34 Відповісти
звичайно звичайно..хто проти петі, той ахент кремля, малорос, кацап чи просто корисний кацапійському амперіялізму ідійот..
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13.06.2020 09:38 Відповісти
13 червня 2014 р. від московськихї терористів та промосковських колаборантів був звільнений Маріуполь...

Все это закончилось с приходом зелёной мрази к власти в Украине ,за которую голосовал ты....кто ты как не малорос ?
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13.06.2020 09:53 Відповісти
що саме закінчилось..? Маріуполь більше не звільняли..?
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13.06.2020 09:56 Відповісти
Після 13 червня 2014 року, коли Петрусь особисто та одноосібно звільнив Маріуполь, усе закінчилось... Сумно це... Не звільняти Петрові більше Маріуполь...
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13.06.2020 10:16 Відповісти
саме так, ви дуже самокритичні
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13.06.2020 09:56 Відповісти
тоді я ахент *******..
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13.06.2020 09:59 Відповісти
Просто отменили бы заявку,идиот.Для меня Зеля-мудак и пустозвон,но такие тупорылые поражают не меньше
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13.06.2020 09:29 Відповісти
твой зеля сцикло ,чтоб открыто отменить заявку , дебил)
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13.06.2020 09:32 Відповісти
Он не "мой".Для меня он такой же мудак,как и все предыдущие.А вот,почему создатель ПР,министр Яныка,партнер Ахметки и Медведчука "твой"-вот это вопрос
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13.06.2020 09:39 Відповісти
партнер ахметки, медветчука, бени и соответственно овоша - зеля)меняй методичку свою петушарий
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13.06.2020 09:46 Відповісти
Ты серьезно?Ты хоть не оскорбляй:как-то нелепо выглядит,когда тупое одноклеточное,даже не умеющее грамотно писать,пытается стать выше,оскорбляя других.Еще раз:можешь обкладывать того Зелю,как тебе угодно-для меня он такое же падло,как и Пэтя.А теперь по пунктам:какую должность занимал Питроликсеич в уряде Азирова?Или напомнить троечку Параша-Азиров-Рыбак,инициаторов создания ПР?Или Педро Портнова посадил,а Зеля выпустил?Угомонись,убогое.Твое лизожопье стопроцентная копия поведения кацапья
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13.06.2020 10:02 Відповісти
прорвало петушария)люблю такое
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13.06.2020 10:12 Відповісти
ты сильно не старайся что либо доказать порохоботам - они все умственно отсталые , это бесполезное дело , ну не могут они своим ограниченным мозгом понять что те кто критикует петюню может не является сторонником зеленоского , у них все просто во всем виноват зе и зекоманда даже случайно сбитая на дороге собака на совести зеленского : мол чего не перевел через дорогу - ну убогие люди что с них взять , как бы их процентов 30 а вони
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13.06.2020 10:34 Відповісти
шо опять? уже полтора года прошло) это заслуга в любом случае не Зе и не По, а Кулебы. Знаю его как хорошего профессионала и 100% не зрадного министра. Заслуга Зе тут только в том, что он такого человека поставил в министерство.
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13.06.2020 09:20 Відповісти
Тільки завдяки команді Пороха-Клімкіна-Кулєби протягом 2015-2019 років, ця подія відбулася!
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13.06.2020 09:29 Відповісти
Хоть кто-то что-то умное сказал,без лизания Шоколадного или Зеленого очка.Достали уже эти зеленые и шоколадные тоталитарные секты.Или реально боты?
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13.06.2020 09:31 Відповісти
Назовите мне ники на Цензоре - поющие дифирамбы Зеленскому?
"Отца народов" и "спасителя нации" точно не делают.
Максимум - считают сегодняшнюю власть честнее предыдущей.
Что касается сектанства - думаю у порохоботов (реально живущих 24 часа на форуме Цензора) большинство составляют городские сумасшедшие.
Такой примитив де должны брать в боты.
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13.06.2020 09:42 Відповісти
Я же не только о Цензоре говорю.Наш электорат относится к "своим" политикам,как к любимой футбольной команде:как бы плохо она не играла-все равно любимая и самая лучшая.Во внимание не берутся реальные дела,а учитывается только декларативный треп.Такой себе "народный будапештский меморандум".Ну и ,естественно,немаловажный фактор-упрекать другую часть электората неудачами и проколами "их" политика.Типа:пофиг,как это отразится на стране,главное,чтоб при "вашем" было хуже,чем при "нашем".И как не парадоксально,именно потенциально демократические и реформаторские личности(что с реальностью не совпало) Ющенко и Порошенко научили свой электорат поступать именно так
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13.06.2020 09:54 Відповісти
Ну вот откуда Петя либерал и реформатор?
Цивилизационный выбор в сторону демократии украинцы делали задолго до Порошенко - выборные должности гетьманов, королей в ВКЛ.
Петя наоборот - обеспечил алигархическое статус-кво, профанацию реформ. Вспомните хотя бы как всем Миром его антикоррупционный суд заставляли годами создать.
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13.06.2020 10:12 Відповісти
"Яких вам ще, бл#ть, реформ не вистачає " (с).
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13.06.2020 10:19 Відповісти
Да, годится это высказывание для полного понимания личности.
А декларировать с трибуны для лохов можно разную муйню - вот Жириновский тоже " либеральный демократ"
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13.06.2020 10:21 Відповісти
Я полностью с Вами согласен.Я же сказал "потенциальный".Т.е. мог бы им стать,что и ждал от него народ.Но потенциальная энергия в кинетическую так и не превратилась.Хмара еще до выборов сказал:"Це зрадник.Я к ви можете його слухать?"
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13.06.2020 10:19 Відповісти
Тогда согласен. Наверное и Зеленский не станет украинским Гавелом.
С ним у украинского общества связано не меньше ожиданий.
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13.06.2020 10:28 Відповісти
К сожалению,не станет.Боюсь,что нам нужен не украинский Гавел,а украинский Пиночет-слишком глубоко в грязи стоим
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13.06.2020 11:03 Відповісти
вы правы, вроде совок уже как 30 лет прошел, а народ все не может перестать ассоциировать страну с лидером и товарищем Сталиным По и Зе
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13.06.2020 10:45 Відповісти
Дык...Обратите внимание на речь политиков и электората:мы-"простой народ",как любил говаривать Ляшко,подчеркивая свое величие и превосходство,а народ:"при януковиче","при порошенко".Тут все глубже,чем совок-вековая привычка возвеличивания.А взять хотя бы это-"губернатор"?Какой на половой орган "губернатор"?У нас есть губернии?Просто нам вводят на уровне подсознания идеологию превосходства политиков над "простым народом"+ментально закрепить аксиому,что ничего нельзя изменить.Это не новое-еще Макиавелли описывал такой подход.Вот и взяли на вооружение.Работает
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13.06.2020 11:12 Відповісти
https://censor.net/user/384224, Ви вважаєте оточення ЗЄ "чєстнєє"? Оце шобло єжуліків? Цікаво... Хто тоді Ви, шановний пане?
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13.06.2020 10:40 Відповісти
Таким эпитетом "шобла жуликов" я возможно смогу оперировать (по примеру Петра) к концу срока президенства. Пока буду сдержан в оценках - скажу лишь, что разочарован.
Зеленский по моему разумению приспосабливается, а я думал - будет задавать тон. Пока я не понимаю - зачем он шел в политику.
Расценить трудовой и политический путь Петра мне намного легче - он 20 лет в высших эшелонах власти. Результат налицо - Петя миллиардер, Украина - нищая, разграбленная страна.
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13.06.2020 11:12 Відповісти
Не розчаровуйтесь в ЗЄ. Його в політику "прийшли", як маріонетку Вашого чесного Бєні
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13.06.2020 13:09 Відповісти
На сколько же надо быть ненормальным и упоротым,чтоб выдать такой бред?
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13.06.2020 09:27 Відповісти
на сколько надо быть убогим ,как ты, чтоб лизать зад педофилу шарию
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13.06.2020 09:40 Відповісти
А шарий тут хоть каким боком?У тебя смайлики ставить-привычка из общения в ВК?
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13.06.2020 10:07 Відповісти
вы ,петушарии, намного отвратнее чем зебобики... зеля хоть не педофил.. Вот вас вечно все бьют ,там куда вы не явитесь, я б бил дубиной - дотрагиваться противно)
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13.06.2020 10:23 Відповісти
Эмм...Я хз даже,что и сказать.Одна надежда,что особи,типа тебя,проплаченные вылупки,которым пофиг чью дупу лизать.Потому,что если вы реальные и реально на столько идиоты,то нам из этой багнюки никогда не выбраться
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13.06.2020 10:29 Відповісти
А я думаю, чого це на північному сході небо палає...
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13.06.2020 14:11 Відповісти
Почему-то подозрение,что сепарьё,крутящееся сейчас при власти не очень вдохновила эта новость.
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13.06.2020 09:13 Відповісти
Вони можуть попроситися на вулицю по-маленькому.
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13.06.2020 10:00 Відповісти
Т.е.,сепарье этого добилось,а потом это их не вдохновило,а потом напугало?Нельзя не восхищаться Вашей логикой)
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13.06.2020 11:14 Відповісти
Добилось чего? Они могут добиться лишь сотрудничества с армией засрашки. Просто получили автоматом,то о чем договаривались "праклятые папередники".Хорошо,хоть не отказались. Или вы думаете,что подобные вопросы решаются по щелчку пальцев за два дня?
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13.06.2020 11:45 Відповісти
"Получают" именно тогда,когда согласованы все вопросы,а не "автоматом" через полтора года.А не получали именно из-за нежелания парашенки реформировать МО.Или будете оспаривать аналитический отчет Пентагона,в котором четко говорилось о причинах вялого сотрудничества Украины и НАТО?Главная из которых-не желание разделить функции Генштаба и МО.Вы то ли далеки от понимания вопроса,но желание поумничать берет верх,то ли сознательно распространяете неправдивую и абсолютно абсурдную информацию.Или прямые поставки оружия из США-тоже заслуга Пэти?Напомню:что мы получали-только по сути дела подачки(хотя и они,естественно,очень важны)и впервые была осуществлена покупка вооружения из США.Я не собираюсь оправдывать Зелю,когда он или его люди совершают паскудные поступки,но в данном случае отрицать явное и приписывать Пэте эти заслуги-полный маразм,манипуляция очевидными фактами и попытка ввести в заблуждение.Или тогда,следуя Вашей логике,припишем Ассоциацию и безвиз Яныку?Почему тогда не кричать:"Спасибо Яныку(а не Пэте) за безвиз?"К чему такие двойные стандарты?
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13.06.2020 12:22 Відповісти
Простыня из букв,а в "умничании" почему-то обвинен я. Где неправдивая информация? При "праклятом пэте" на НАТО болт забили,а великий и могучий зеля всё порешал или что?
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13.06.2020 12:38 Відповісти
Не надо утрировать.Переговоры начались при Пэте,продолжились при Зеле.Шли они тяжело и тогда,и сейчас.И,если быть честными до конца,нужно признать заслугу обеих в том,что они закончились подписанием.Неужели так сложно просто не отрицать явные факты?
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13.06.2020 12:52 Відповісти
Вот я и написал-хорошо,что хоть не отказались а дотянули до логического завершения. Но глядя на эту публику несложно предположить,что спустят они это сотрудничество "по тихой воде". Игра в имитацию в исполнении зелёных,не более.
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13.06.2020 12:59 Відповісти
Бред вы написали.Полный.Именно сейчас была проведена часть реформ,которую требовало НАТО и США.Или это тоже попробуете отрицать?Что мешало вам сокрушаться об их отсутствии прошлые 5 лет?А на счет "сепарья у власти":Вы читали минскую писанину?Не считаете этот договор предательством интересов Украины?А может напомнить,кого назначил Пэтя представлять Украину в Минске?Медведчука,если что
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13.06.2020 13:21 Відповісти
Полный бред или наполовину-это чисто ваше субъективное мнение.Как и мое мнение о том,что вы слабо понимаете что я имею ввиду.Просто плюнуть на НАТО зелики не могут. А подписать и ни черта не делать-самое то. Кстати это хорошо у пэтра получалось в отношении минских бумажек. Какие бумажки я или вы подписывали бы при тех обстоятельствах-вопрос. Может пэтя косяк упорол,а может воевали бы сейчас в районе Борисполя. Послал кума х@йла в Минск? И что? Чисто мебель. Отдачи для кремлядям.не было никакой. А сейчас в ВР сидит. И отравляет мозги населению при помощи скупленных телеканалов. И если бы сейчас при власти был не зеля а пэтя,то реформы по НАТО не довели бы? Это так следует понимать? Но ведь всё это лишь на уровне домыслов.
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13.06.2020 13:59 Відповісти
Я не фанат Зели.Более того-этот человек для меня омерзителен.Но давайте по фактам,а не предпочтениям?Что мешало Пэте разделить полномочия Генштаба и МО?Три доклада Пентагона,постоянные высказывания представителей НАТО и США по этому поводу-даже это не заставило сделать ту реформу,на которую,по сути,нужно совсем мало времени,а денег и вовсе не надо.Зеля сделал ее почти сразу.Просто ответьте на вопрос,не пытаясь выгораживать своего кумира,а объективно.Абсолютно не пытаюсь Вас чем-то оскорбить,но искренне не понимаю,с какой целью отрицать явное.А по "мебели":Вы утверждали,что нынешняя власть сепарье.Ок.Кто конкретно и в каких действия конкретного лица были признаки сеператизма?Само собой,понимаю вашу позицию по Медведчуку:если Питроликсеич наделил полномочиями представлять страну на переговорах того человека,кто это страну ненавидит,то это супермудрое решение.Да и "воевать в районе Борисполя"-не надо про это.Ситуация была абсолютно не в пользу кацапья.Особенно после Минск-1.И могла быть для нас еще лучшей,если бы Пэтя первым делом не приказал остановить операцию Турчинова,закрыл границу и не объявил ОПО."Одностороннее прекращение огня".Помните?Что бы Вы сказали,если бы подобную вещь сделал Зеля?Зеля просто мудак,брехло и самолюбивый чванько.А Пэтя-тот человек,который допустил(или способствовал) тому,что кучка бандюков превратилась в армию.Для освежения памяти можете почитать сводки РНБО о вооружении бандюков ДО и ПОСЛЕ преступного "одностороннего прекращения огня"
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13.06.2020 15:01 Відповісти
И,к тому же,я абсолютно не поклонник Зеленского-поэтому не старайтесь меня подколоть,прикалываясь над Зелей)
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13.06.2020 12:54 Відповісти
***** завыло в бункере какая приятная новость))
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13.06.2020 09:14 Відповісти
у нашому випадку вибір не надто великий..або бути на побігеньках заходу, або бути розчавленими ордою..
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13.06.2020 09:25 Відповісти
наприклад ірландці майже забули свою кельтську мову, та розмовляють англійською і це не заважає їм бути національно свідомими і вони себе ніяким чином не асоціюють з англійцями..
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13.06.2020 09:36 Відповісти
78% опрошенных не смогли ответить,кто такой Святой Патрик.Кроме,как "покровитель Ирландии" ничего другого почти не звучало.Это,как у нас,90% не знает смысловой нагрузки Троицы,Крещения или Вербної Неділі,а просто тупо целует деревяшки и несет последнее бабло бородатым аферистам,именующих себя "святыми отцами".Если ирландцам плевать на свою историю или выгоды от принятия инглиша,вместо родного языка,перевешивают другие факторы,то не значит,что и мы должны поступать так же
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13.06.2020 10:15 Відповісти
ніхто не каже про мавпування їх поведінки..мова про не тотожність мовних вподобань з асоціацією себе з певним етносом..
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13.06.2020 10:22 Відповісти
Тут согласен на все 100.Помню удивление пленных кацапов,когда слышали,что мы почти все говорили по-русски
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13.06.2020 10:31 Відповісти
а де і коли це відбувалось..? якщо не секрет..цікаво..
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13.06.2020 10:37 Відповісти
Та,не секрет.В 14-ом на Донбассе,в одном из добробатов-где ж еще)
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13.06.2020 11:01 Відповісти
Дякую..
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13.06.2020 12:08 Відповісти
Fuck off,ватан.
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13.06.2020 10:38 Відповісти
дякую п'ятому Президенту України та команді під його очолюванням, які з 2016 року всіма силами наближали цей день. Слава Україні!
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13.06.2020 09:23 Відповісти
аве, гетьман!!
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13.06.2020 09:35 Відповісти
У гетьмана серьезные проблемы,на него есть подозрения по многим статьям
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13.06.2020 09:37 Відповісти
Подозрения? Или кокаиновые галлюцинации окружения зеленского, отрабатывающие фобии перезидента?
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13.06.2020 09:40 Відповісти
серьезные проблемы теперь у недогетьмана зели - за то что он вообще заикнулся о каких то статьях на Пороха)
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13.06.2020 09:42 Відповісти
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13.06.2020 10:41 Відповісти
Знаешь,кого ты напоминаешь?Такой экспромтик:
Зварила жінка чоловіку борщ,подала на стіл.Пампушечки,сало,часничок...
-Ну я к тобі,любий ,мій борщик?
А він такий:
-Іди геть,*****-це не твої заслуги!
Вона:
-Ти про що?Це ж я варила...
-Шоб з тебе черті уху зварили,шалава!
...і телефонує мамі:
-Драстуйте,матусечко!Дякую Вам за вечерю,бо як би не ви,то й помер би вже з голоду,бо жінка в мене-**** і скотина..
-Я знаю,синку-тварюка вона ще та в тебе.Знай,дитинко:тіки мама хороша,а всі інші-падлюки
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13.06.2020 10:59 Відповісти
Хтось повірить, що от "Це - ЗЕ" - ображене, перелякане, з комплексом "напалеончика", не поважаюче свої збройні сили, фанат раши! Може бути хоч якимся боком причетний до програми "Україна-НАТО"?

Новий статус України - це визнання вагомого внеску в НАТО, - посол Великої Британії Сіммонс - Цензор.НЕТ 7372
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13.06.2020 09:37 Відповісти
Интересно, а знает ли г-жа посол про несметные богатства скромных "защитников" Украины? И есть ли у посла Ее Величества хоть один биткоин? Я не уверен.

Заместитель министра обороны Игорь Халимон задекларировал 50 единиц криптовалюты Биткоин (Bitcoin) на 12,7 млн гривен и 133 тыс. долларов наличными.
Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.
Так, Халимон задекларировал 50 биткоинов, общая сумма которых на сейчас составляет 12 651 421 гривну (по данным площадки coinmarketcap на 12.06.2020).
Также, он задекларировал 57 633 гривен на банковском счету, 133 тыс. долларов наличными и 150 тыс. долларов, одолженных иностранцу.
Он задекларировал 8 113 гривен заработной платы в компании "МХП-БЕЗПЕКА" предоставляющей услуги частной охраны, основателем которой он является.
Также он задекларировал 5 000 гривен дохода от отчуждения имущества и 155 гривен дополнительного блага.

Кроме этого, он имеет 150 млн акций компании Inary Inc (США) и 300 акций компании Waisell FZE (ОАЭ).

Он также владеет кампанией Insouciance s.r.o. (Чехия) и 50% компании SKI Holding (Словакия).

Халимон также задекларировал право пользования на жилой дом и земельный участок в Тимановке (Винницкой области), а также право пользования квартирой в Киеве.

Ему принадлежит хозяйственное здание (542 кв. м) в Лукашовке (Винницкой области).

Кроме этого, согласно декларации Халимон не имеет своего автомобиля, но имеет право пользования автомобилем Mercedes-benz GLS 500, 2016 года выпуска и Toyota Land Cruiser, 2017 года выпуска.
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13.06.2020 09:38 Відповісти
Зіпсували вчорашнє свято опазажопців, також бажаю їм скорішого повернення до пекла разом з рф!
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13.06.2020 10:13 Відповісти
Дорога в две тысячи ли начинается с первого шага....
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13.06.2020 10:33 Відповісти
Искренне поздравляю всех Украинцев с этим обнадёживающим Статусом! Желаю скорейшего освобождения от кремлёвского агрессора и возврата в состав Украины всех незаконно оккупированных территорий.
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13.06.2020 13:48 Відповісти
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отреагировала на то, что Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Источник: https://censor.net/n3201798

Головне щоб за це мадярам землю України не віддавати
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13.06.2020 22:01 Відповісти
 
 