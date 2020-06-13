Кількість жертв коронавірусу COVID-19 у світі перевищила 425 тис., інфікованих - понад 7,65 млн

Кількість померлих від пов'язаних з коронавірусом захворювань у світі станом на суботу, 13 червня, досягла 425 тис. 869 осіб, збільшившись за добу на 4 тис. 413і

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив американський університет Джонса Хопкінса.

На ранок четверга цей показник становив 5 тис. 255 осіб.

Всього в світі з початку пандемії, за даними університету, на 08:00 суботи налічувалося 7 млн 650 тис. 696 інфікованих Covid-19, зростання становить 136 тис. 221 проти 154 тис. 236 добою раніше, вилікувалися понад 3,6 млн. осіб.

За повідомленням порталу Worldometer, що спеціалізується на статистиці, пов'язаній з найважливішими подіями в світі, коронавірусом з початку його поширення в світі заразилися 7 млн 739 тис. 831 осіб, померли 428 тис. 337, вилікувалися 3,96 млн.

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Понад 100 тис. інфікованих, за інформацією університету, зареєстровано в США - 2 млн 048 тис. 986 (114 тис. 669 померли), Бразилії - 828 тис. 810 (41 тис. 828), Індії - 308 тис. 916 (8 тис. 884), Великій Британії - 292 тис. 588 (41 тис. 566), Іспанії - 243 тис. 209 (27 тис. 136), Італії - 236 тис. 305 (34 тис. 223), Перу - 214 тис. 788 ( 6 тис. 072, всі дані - за п'ятницю), Франції - 193 тис. 220 (29 тис.377), Німеччині - 187 тис. 226 (8 тис. 783), Ірані - 182 тис. 525 (8 тис. 659), Туреччині - 175 тис. 218 (4 тис. 778), Чилі - 160 тис. 846 (2 тис. 870), Мексиці - 139 тис. 196 (16 тис. 448), Пакистані - 132 тис. 405 (2 тис. 551), Саудівській Аравії - 119 тис. 942 (893).

За даними Worldometer, рівень смертності від коронавірусу на 1 млн населення планети склав 55 проти 54,4 минулої п'ятниці. У США він досяг 353 осіб, Іспанії - 580, Великій Британії - 611, Італії - 566, Бразилії - 197, Франції - 450, Німеччині - 106, Туреччині - 57, Ірані - 103, Індії - 6, Перу - 191 Чилі - 150, Мексиці - 128, Пакистані - 12, Саудівській Аравії - 26.

Всього в світі коронавірус виявлений більш ніж у 200 країнах і районах світу.