УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4106 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
36 416 199
карантин (18171) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

В Україні новий антирекорд із COVID-19: за добу підтвердили 753 нові випадки

В Україні новий антирекорд із COVID-19: за добу підтвердили 753 нові випадки

В Україні встановлено новий антирекорд за кількістю зафіксованих випадків зараження коронавірусом. За добу COVID-19 підтвердили у 753 осіб, а загальна кількість заражених від початку пандемії перевалила за 30 тисяч осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані РНБО.

Станом на 13 червня, в країні вже 30 506 хворих на коронавірус. Від початку пандемії від недуги померли 880 осіб, в тому числі 10 - за останню добу.

Від COVID-19 вилікувалися 13 976 осіб, з яких 409 - протягом останніх 24 годин.

Найбільше нових випадків виявлено у Львівській (132), Закарпатській (77) областях, а також в Києві (72 випадки).

У Херсонській області за добу не підтвердили жодного випадку коронавірусної хвороби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із 15 червня обсервацію не треба буде проходити тим, хто приїхав із країн з кількістю хворих на COVID-19 менш ніж 40 на 100 тис. населення, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1369 випадків;

Волинська область — 1354 випадки;

Дніпропетровська область — 990 випадків;

Донецька область — 290 випадків;

Житомирська область — 1032 випадки;

Закарпатська область — 1583 випадки;

Запорізька область — 521 випадок;

Івано-Франківська область — 1695 випадків;

Кіровоградська область — 577 випадків;

м. Київ — 3838 випадків;

Київська область — 1961 випадок;

Львівська область — 2658 випадків;

Луганська область — 56 випадків;

Миколаївська область — 320 випадків;

Одеська область — 1081 випадок;

Полтавська область — 278 випадків;

Рівненська область — 2297 випадків;

Сумська область — 208 випадків;

Тернопільська область — 1403 випадки; 

Харківська область — 1482 випадки;

Херсонська область — 179 випадків;

Хмельницька область — 544 випадки;

Чернівецька область — 3869 випадків;

Черкаська область — 536 випадків;

Чернігівська область — 385 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+20
Треба відкривати більше розважальних закладів.
Вперед до нових рекордів!
показати весь коментар
13.06.2020 09:43
+18
Дружину Зеленського порахували за 300 чоловік...
показати весь коментар
13.06.2020 09:32
+17
Народ хотел садиков, выпускных и развлечений. Ну теперь будут вам развлечения. Все страны перекроют границы и будут от Украины шарахаться как в свое время от Италии
показати весь коментар
13.06.2020 09:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
А если ещё вспомнить Швецию.
показати весь коментар
13.06.2020 10:11 Відповісти
давайте вспомним Швецию., почему бы нет. Почти ПЯТЬ ТЫСЯЧ СМЕРТЕЙ.
министр уже ходит по СМИ, извиняется за ошибочную тактику борьбы с короной.
Всего зара­жений 49 684
Смер­тельные случаи - 4854 , или 9,8% от выздоровевших.

https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/sweden/
показати весь коментар
13.06.2020 10:42 Відповісти
то, что извиняется это фейк. то, что это министр... будем считать неточностью.
показати весь коментар
13.06.2020 10:43 Відповісти
Какой министр?
Решение вводить или не вводить карантин принимали учёные из разных наук.
показати весь коментар
13.06.2020 12:14 Відповісти
кто как считает в Швеции если ты умер от инфаркта но нашли бессимптомный ковид пишут короновирус. Средний возраст 79 лет. Еще есть 150 вирусов которые активизируются когда человек стареет или болеет кроме ковида.
показати весь коментар
14.06.2020 09:59 Відповісти
Лукашенко ожидает еще месяц "барахтанья с коронавирусом" в Беларуси
показати весь коментар
13.06.2020 10:12 Відповісти
Первый случай заболевания https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_COVID-19 коронавирусной инфекцией COVID-19 в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Республике Беларусь был официально подтверждён 28 февраля 2020 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_COVID-19_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-:3-2 [2] . 30 марта от последствий заражения в стране скончался первый человекhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_COVID-19_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-nn248987-3 [3] .
По состоянию на 11 июня 2020 года выявлено 51 816 инфицированных, 293 человека скончались, выздоровели и выписаны - 25 667 человекhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_COVID-19_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-stopcovid-1 [1] .ДВЕСТИ ДЕВЯНОСТО ТРИ ЖЕРТВЫ. Это ровно на 293 больше чем ни одной.
показати весь коментар
13.06.2020 10:39 Відповісти
В Беларуси просто скрывают настоящую статистику.
показати весь коментар
13.06.2020 12:59 Відповісти
Новый антирекорд на фоне рекорда по тестированию?
показати весь коментар
13.06.2020 10:05 Відповісти
Да. Они фигачат ПЛР по 11-12 тысяч и плюс ИФА метод . Вместе выходит 20 тысяч тестирований
показати весь коментар
13.06.2020 10:06 Відповісти
воу воу воу...
откуда в ленте столько вирусологов? )))
ну нормальные ж политики и военные стратеги были )))))
показати весь коментар
13.06.2020 10:08 Відповісти
https://mobile.twitter.com/ierikhonsky_kot

https://mobile.twitter.com/ierikhonsky_kot Иерихонский Кот https://mobile.twitter.com/ierikhonsky_kot @ierikhonsky_kot https://mobile.twitter.com/ierikhonsky_kot/status/1271710452691668993 4 ч

Одкриваєм садіки.
+753
Закриваєм садіки...
показати весь коментар
13.06.2020 15:32 Відповісти
Терміново комісію в Херсонську область, відбились від колективу ......
показати весь коментар
13.06.2020 10:10 Відповісти
Все выше и выше и выше..., Стремим мы полет наших птиц... А рейтинги наши все ниже... И скоро пробьем даже их..
показати весь коментар
13.06.2020 10:11 Відповісти
От такі зелені "досягнення". Лінія тренда по захворівшим за добу з 13 березня
В Україні новий антирекорд із COVID-19: за добу підтвердили 753 нові випадки - Цензор.НЕТ 240
показати весь коментар
13.06.2020 10:26 Відповісти
Був з ранку на продуктовому базарі. Дві третини продавців і половина покупців без масок!!!
показати весь коментар
13.06.2020 10:30 Відповісти
что предлагаешь?
показати весь коментар
13.06.2020 10:34 Відповісти
бить резиновіми палочками.
показати весь коментар
13.06.2020 11:49 Відповісти
менять УК? ведь телесные наказания уже давненько отменили....
показати весь коментар
13.06.2020 11:59 Відповісти
єто не наказание єто воспитание
показати весь коментар
13.06.2020 12:25 Відповісти
алэкс приём...как насчёт воспитания глупых таварисчей резиновыми палочками
показати весь коментар
13.06.2020 19:26 Відповісти
не пропускай уколы и никто тебя не будет "воспитывать".
выздоравливай в общем. коронабесие - серьёзная болезнь.
показати весь коментар
14.06.2020 04:14 Відповісти
Не стройте из себя врача, верните халат на место и выпейте лекарство.
показати весь коментар
14.06.2020 10:04 Відповісти
Тому, що поліція не контролює, не штрафує. В Іспанії поліція на початку стільки штрафів виписала, що народ миттю дисциплінувався.
показати весь коментар
13.06.2020 10:36 Відповісти
полиция не штрафует почему сечёшь?
показати весь коментар
13.06.2020 10:45 Відповісти
Все просто. - Народ разозлился бы на зе-владу и зе=рейтинг рухнул бы до нуля.
показати весь коментар
13.06.2020 13:12 Відповісти
Потому что в полицию идут как правило не самые умные, зато лихие и достаточно придурковатые. Прям как ты.

Я вот смотрю по своей и другим фирмам, с которыми сотрудничаю: директорат, инженеры (в тч IT) в большинстве соблюдали и соблюдают карантинные меры.
Ну а кто потупее - то есть - работяги - только из-под палки, сами никаких мер не соблюдают, посмеиваются втихаря над "макаронавирусом" и тд.

Эдакий интеллектуальный срез - чем глупее человек и чем меньшего он добился - тем меньше он соблюдает карантин.
показати весь коментар
13.06.2020 17:06 Відповісти
Ты про Вовочку и его ближайшее окружение в Хмельницком? Очень верно! И доказательство несоблюдения нашим презом карантинных мероприятий - короновирус у бедной Ленки!
показати весь коментар
13.06.2020 17:35 Відповісти
Я про придурков, вопящих о том, что вируса нет.
Это у вас один вовочка на уме.
показати весь коментар
13.06.2020 17:42 Відповісти
Хорошо! На твоей морде маска летом, значит, ты дебил от рождения, или зазомбированный! И Вовочка с Петечкой это прекрасно видят из офисов, или своих авто! А через ВЕБ-камеры. установленные в людных местах других городов можно сложить впечатление о степени зомбированности , или идиотизма населения Украины! Властям это очень нужно, зомби и дебилами легче управлять! Давай, трудись, малыш, на благо здоровья простых украинцев!
показати весь коментар
13.06.2020 18:02 Відповісти
Да, именно про таких как ты умственно отсталых преставителях рабочего класса я и отписался выше. Шапочку из фольги не забудь - а то 5G скоро будет - и чипируют тебя вирусом.
показати весь коментар
13.06.2020 23:17 Відповісти
ответ неверный. попробуй ещё раз.
ЗЫ Не рассуждай о том, чего ты никогда не видел вблизи. Я про умных людей, для которых общаться с отбросами вроде тебя - "западло".
показати весь коментар
14.06.2020 04:23 Відповісти
ой да зачем этот карантин, это все проделки рептилоидов, ага..
показати весь коментар
13.06.2020 10:36 Відповісти
нет не рептилоидов. ВООЗа, который уже давно стал рекламным агентом фармацевтических концернов.
показати весь коментар
13.06.2020 10:46 Відповісти
про реплиломдов звучит убедительней и правдивей!
показати весь коментар
13.06.2020 10:56 Відповісти
Мер Черкасс не хочет снова звэрнутысь до Президента?В Україні новий антирекорд із COVID-19: за добу підтвердили 753 нові випадки - Цензор.НЕТ 790
показати весь коментар
13.06.2020 10:44 Відповісти
Забавные эти заказчики короноботов дмают что это им поможет. Ну точно инопланетяне.
показати весь коментар
13.06.2020 11:00 Відповісти
Я працюю в сфері медицини багато роківі. І часто люди в транспорті, на роботі задають мені запитання про те, чи я знаю когось, хто захворів на цей злощасний вірус. На сьогодні в реальному житті за весь період карантину слава Богу не зустрічала, хоча маю постійний контакт з хворими на різні захворювання людьми. В цьому році зима була навпрочуд спокійною стосовно ГРВІ, користувались невеликим попитом противірусні, протизастудні і жарознижуючі препарати. Тому фармкомпанії, які навипускали своїх препаратів для лікування ГРВІ, шукали вихід, як не вилетіти в трубу, адже терміни придатності у цих препаратів не безкінечні. Ось і з"явився новий типу вірус. Але ніхто не пропонує робити профілактику противірусними, імустатом, іншими засобами для зміцнення імунітету, а хочуть впарити недодосліджені вакцини. Але забувають, що населення у нас освічене, можливо, більше, ніж комусь хотілось би. І люди масово займаються самолікуванням, про це як фахівець з багаторічним досвідом роботи я знаю, як ніхто. І статистика недостовірна, тому що багато людей дають собі раду самі, не звертаючись по допомогу лікарів, яким перестали довірять. Так, це буває не завжди успішно.
А журналістів прошу не роздувати паніку, бо це карається з боку Всесвіту, Бога, думайте про насдідки вашої діяльності. Я слава Богу дуже рідко вірю ТВ і пресі. Життя навчило фільтрувати інформацію.В першу чергу навчила так звана пандемія, корнавірус головного мозку.
показати весь коментар
13.06.2020 11:00 Відповісти
Там на росиии(на параше) и в Белоруссии тоже местные валенки долго не признавали существование вируса и всем рекомендовали надеяться на Бога. А сча бьют рекорды за заболеваемости. А еще ватные бесы в рясах призывали прихожан не впадать в ересь и не верить властям в существование вируса. В итоге эти ватные бенсы первыми "полегли". Не надо тут нам задвигать ватную ***** про заговор фармкомпаний...
показати весь коментар
13.06.2020 11:13 Відповісти
Брехлива, звихнута псевдолікар ай-болить
показати весь коментар
13.06.2020 12:00 Відповісти
Скоріш за все продавець імунних псевдопрепаратів.
показати весь коментар
13.06.2020 12:05 Відповісти
Тільки зараз побачив Ваш коментар.
показати весь коментар
13.06.2020 12:11 Відповісти
А журналістів прошу не роздувати паніку, бо це карається з боку Всесвіту, Бога
Альтернативна медицина? Буває.
Не хочу сказати нічого поганого, але, здається, Ви не професійний лікар.
Ще понунліть "ошибка выжившего". В двух словах: кажуть, що дельфіни допомагають людям у морі, штовхаючи їх до берега. Це розказали люди, що вийщли з моря. А ті, кого вони толкали в протилежний бік - не вийшли і не розказали.
Такі справи. Бережіть себе та рідних.
показати весь коментар
13.06.2020 12:09 Відповісти
Не мелите ерунду, нет лекарств не от короны, нет для профилактики. Продажи аспирина не увеличились
показати весь коментар
13.06.2020 14:39 Відповісти
Тамара, я вас не бачу, і ніколи не бачив, але ж ви є? Чи у мене коронавірус головного органу?
показати весь коментар
13.06.2020 15:25 Відповісти
если вы работаете в сфере медицины, за эту чушь, что вы тут накатали, вас надо бы уволить.
Очень жаль ваших пациентов, не повезло им.
И теперь мне понятно, почему у нас 25% инфицированных - мед. работники,
если все такие имбецилы, то пусть болеют.
показати весь коментар
13.06.2020 18:58 Відповісти
Эээээ, робяты, таких дебилов за кордон не пускают.
Будете тут в закрытой банке подыхать, раз не умеете банальные меры предосторожности соблюдать.
показати весь коментар
13.06.2020 11:02 Відповісти
В Україні новий антирекорд із COVID-19: за добу підтвердили 753 нові випадки - Цензор.НЕТ 8366
показати весь коментар
13.06.2020 11:20 Відповісти
все 73%???
показати весь коментар
13.06.2020 11:25 Відповісти
Ви читати не вмієте? Там все написано
показати весь коментар
13.06.2020 11:58 Відповісти
У мене під будинком бидло збирається цілими вже сім'ями в 12 годин ночі, і верещить як ненормальне. Ніяких масок, ясне діло... Що поробиш, малороси у всій красі
показати весь коментар
13.06.2020 11:25 Відповісти
проведите дезинфекцию прилегающей территории от короновирусов карболовой кислотой и будете спать как младенец.
показати весь коментар
13.06.2020 12:38 Відповісти
І чому ж вони не померли від короновірусу, не знаєш?
показати весь коментар
13.06.2020 17:53 Відповісти
Они новостей от ВОЗ и МОЗ не слушают, вот и иммунитет норма.
показати весь коментар
13.06.2020 20:44 Відповісти
Шо говорить за молодых, бабы с дедами без масок ходят которые собссно в зоне повышенного риска..всем пох..
показати весь коментар
13.06.2020 11:27 Відповісти
Де ж той пік захворюванності?!
показати весь коментар
13.06.2020 11:29 Відповісти
Мы его уже давно миновали!
показати весь коментар
13.06.2020 14:58 Відповісти
А что, кто то расчитывал на иной результат от этой ЗЕбильной власти?! Разруха по всем фронтам
показати весь коментар
13.06.2020 11:32 Відповісти
Помните песню...Африка наверно очень да ле ко...Так на самом деле ВОТ она ...за окном ...Если эти (З)дебилы не пошевелятся и срочно не ужесточат карантин - будет как в Италии.Но потом эти уроды начнут тыкать друг на друга. Одним словом пи.................................ец
показати весь коментар
13.06.2020 11:33 Відповісти
ЗЕкловун же дал своими ЗЕбилам отмашку что мол всё заканчивайте карантинить нам надо шоб вирус был бесконечно, и выложил фоточки со своими подельниками без масок в кафешке..покацапленое быдло сразу просекло, и понеслась. Ведь карантин это как за счастье ЗЕлёным мародёрам..они в первые же пол года устроили дыру в бюджете в 50 миллиардов, хотя Порошенко оставил бюджет с профицитом, а тут такой подарочек в виде вируса. Теперь ЗЕбилы будут всё на вирус валить...Одно можно скзаать совершено точно что ЗЕбилы и правда увидят конец, но это точно будет не конец эпохи бедности и олигархата.
показати весь коментар
13.06.2020 11:37 Відповісти
Пока наркоманы пстят деньги на борьбу с COVID-19, зебилы «по приколу» страдают и помирают.
показати весь коментар
13.06.2020 11:39 Відповісти
Ясно, женщины короновирувса не боятся!
показати весь коментар
13.06.2020 17:43 Відповісти
шо ты за бред несёшь давно доказано что маска никак от вируса не защищает. ВО вторых с вирусом проконтактируют абсолютно все, так что хватит этого бреда про маски и карантины.
показати весь коментар
13.06.2020 18:30 Відповісти
дык масок скоко еще епицентром не реализовано??
показати весь коментар
13.06.2020 20:46 Відповісти
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆
показати весь коментар
13.06.2020 11:53 Відповісти
Ясно, ты выжил, но проблемы с гландами остались серьезные!
показати весь коментар
13.06.2020 17:46 Відповісти
Тем не менее общая смертность 880 довольно умеренная и даже относительно немного снизилась - 2,88% от количества инфицированных. Две недели назад было 3.01.
показати весь коментар
13.06.2020 12:09 Відповісти
В Україні новий антирекорд із COVID-19: за добу підтвердили 753 нові випадки - Цензор.НЕТ 5346
показати весь коментар
13.06.2020 12:56 Відповісти
Мы хотим всем рекордам наши гордые дать ЗЮ имена????
показати весь коментар
13.06.2020 12:57 Відповісти
ЗЕ имена!
показати весь коментар
13.06.2020 13:13 Відповісти
Готовьте жопы к включению нового карантина!
показати весь коментар
13.06.2020 13:11 Відповісти
И не мечтайте бабла на новый карантин нет и не будет
показати весь коментар
13.06.2020 15:00 Відповісти
Да бабла немеренно - по минимум 17 тыс. грн фтрафа с каждого пойманного лоха и бабла они добудут на вас столько, сколько им нужно и много более того. А если штрафовать юрлиц и взяться за них серьезно, то можно госдолг заодно отдать в МВФ и такую же сумму им позычить.
показати весь коментар
13.06.2020 16:09 Відповісти
Ага. Держите карман шире Не вытрясут они по 17к с носа Да и суды их не поддерживают в этом...
показати весь коментар
14.06.2020 00:21 Відповісти
Надо будет - вытрясут. В других странах вытрясывают в т. ч. и в тех, что победней Украины. А судьям только пистон в очко оптом вставить сверху и сразу исполнять закон начнут, ибо эти мрази больше всего трусятся за свое взяточное место.
показати весь коментар
14.06.2020 12:41 Відповісти
Да нет. Просто карантин ввели слишком рано. Они отнеслиь к ковиду как к сезонному гриппу. А цели и задачи карантина совсем иные, тк ковид ведет себя совсем не как сезоный грипп. Ну а теперь поздно...
показати весь коментар
13.06.2020 15:02 Відповісти
Ну так и жуй себе на здоровье, умник! Скоро обсираться начнешь безудержно! Лето на дворе!
показати весь коментар
13.06.2020 17:49 Відповісти
Украинский народ (как и все соседние совконароды) не туповат, а ёпнутый на всю жопу, которая заменяет голову у особей этих совконародностей.
показати весь коментар
14.06.2020 12:44 Відповісти
А вы видели как старперы а общественном транспорте маски носят?
показати весь коментар
13.06.2020 14:08 Відповісти
Тут 2 фактора. Первое - масочки вообще до одного места в случае с вирусами. Слишком мелкие они, да и заражение происходит и через глаза, уши также. И вообще старперам в такую жалу вообще невозможно носить масочки, им сейчас и так дышать тяжело.
Просто надо было не заниматься поппулизмом, не выдавать по тысяче, отложить поднятие пенсий, а организовать доставку каждому пенсу продуктового набора, организовать регулярные посещения семейным врачем и запретить выходить из дома.

А пенсов критиковать много ума не нужно...
показати весь коментар
13.06.2020 15:06 Відповісти
А что их критиковать - пенсы это планово-******* возрастная группа в скотопопуляции. Это всегда как данность.
показати весь коментар
14.06.2020 12:46 Відповісти
Старперы даже в масках спят с молодыми потаскушками!
показати весь коментар
13.06.2020 17:50 Відповісти
Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков захворів на коронавірус. Разом з ним діагноз нібито підтвердили у радника президента Володимира Зеленського Руслана Демченка.
Відповідну інформацію з посилання на власні джерела оприлюднило видання https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/v-ofisi-prezidenta-spalah-koronavirusu-novini-ukrajini-50093997.html НВ . Водночас у пресслужбі не змогли ані підтвердити, ані спростувати інформацію про хворобу Резнікова. За інформацією видання, коронавірус обом діагностували 12 червня ввечері.
показати весь коментар
13.06.2020 15:01 Відповісти
Приклади правильного (ефективного) реагування влади у сусідів - Словаччина, Угорщина. У дальньому зарубіжжі - Південна Корея, Тайвань. Не все залежить від влади, населення теж має себе берегти.
показати весь коментар
13.06.2020 15:32 Відповісти
Второй раз держать людей в страхе у этой зе-дебильной власти уже не получиться, зря сидели на этом зе-дебильном карантине, ничего толком не делая и не готовя медучереждения и медработников. Просто тупо дерибанили бабло. Все происходит так, как и должно происходить при зе-дебилах.
показати весь коментар
13.06.2020 15:33 Відповісти
нема більше новин...пишуть якісь історії...тролі ганяють теми по ресурсах...
показати весь коментар
13.06.2020 19:17 Відповісти
Ждёт ли «авторов» коронавирусной истерии свой Нюрнбергский процесс?
показати весь коментар
13.06.2020 19:39 Відповісти
В Україні новий антирекорд із COVID-19: за добу підтвердили 753 нові випадки - Цензор.НЕТ 6072
показати весь коментар
13.06.2020 20:11 Відповісти
Естественный отбор в действии. (надоел карантин, не будем носить маски, пойдем на шашлыки,церква, базар, кино и прочее)
показати весь коментар
14.06.2020 09:00 Відповісти
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆
показати весь коментар
14.06.2020 14:05 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 