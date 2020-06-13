В Україні новий антирекорд із COVID-19: за добу підтвердили 753 нові випадки
В Україні встановлено новий антирекорд за кількістю зафіксованих випадків зараження коронавірусом. За добу COVID-19 підтвердили у 753 осіб, а загальна кількість заражених від початку пандемії перевалила за 30 тисяч осіб.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані РНБО.
Станом на 13 червня, в країні вже 30 506 хворих на коронавірус. Від початку пандемії від недуги померли 880 осіб, в тому числі 10 - за останню добу.
Від COVID-19 вилікувалися 13 976 осіб, з яких 409 - протягом останніх 24 годин.
Найбільше нових випадків виявлено у Львівській (132), Закарпатській (77) областях, а також в Києві (72 випадки).
У Херсонській області за добу не підтвердили жодного випадку коронавірусної хвороби.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 1369 випадків;
Волинська область — 1354 випадки;
Дніпропетровська область — 990 випадків;
Донецька область — 290 випадків;
Житомирська область — 1032 випадки;
Закарпатська область — 1583 випадки;
Запорізька область — 521 випадок;
Івано-Франківська область — 1695 випадків;
Кіровоградська область — 577 випадків;
м. Київ — 3838 випадків;
Київська область — 1961 випадок;
Львівська область — 2658 випадків;
Луганська область — 56 випадків;
Миколаївська область — 320 випадків;
Одеська область — 1081 випадок;
Полтавська область — 278 випадків;
Рівненська область — 2297 випадків;
Сумська область — 208 випадків;
Тернопільська область — 1403 випадки;
Харківська область — 1482 випадки;
Херсонська область — 179 випадків;
Хмельницька область — 544 випадки;
Чернівецька область — 3869 випадків;
Черкаська область — 536 випадків;
Чернігівська область — 385 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Будь ласка, зачекайте...
министр уже ходит по СМИ, извиняется за ошибочную тактику борьбы с короной.
Всего заражений 49 684
Смертельные случаи - 4854 , или 9,8% от выздоровевших.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/sweden/
Решение вводить или не вводить карантин принимали учёные из разных наук.
По состоянию на 11 июня 2020 года выявлено 51 816 инфицированных, 293 человека скончались, выздоровели и выписаны - 25 667 человекhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_COVID-19_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-stopcovid-1 [1] .ДВЕСТИ ДЕВЯНОСТО ТРИ ЖЕРТВЫ. Это ровно на 293 больше чем ни одной.
откуда в ленте столько вирусологов? )))
ну нормальные ж политики и военные стратеги были )))))
https://mobile.twitter.com/ierikhonsky_kot Иерихонский Кот https://mobile.twitter.com/ierikhonsky_kot @ierikhonsky_kot https://mobile.twitter.com/ierikhonsky_kot/status/1271710452691668993 4 ч
Одкриваєм садіки.
+753
Закриваєм садіки...
выздоравливай в общем. коронабесие - серьёзная болезнь.
Я вот смотрю по своей и другим фирмам, с которыми сотрудничаю: директорат, инженеры (в тч IT) в большинстве соблюдали и соблюдают карантинные меры.
Ну а кто потупее - то есть - работяги - только из-под палки, сами никаких мер не соблюдают, посмеиваются втихаря над "макаронавирусом" и тд.
Эдакий интеллектуальный срез - чем глупее человек и чем меньшего он добился - тем меньше он соблюдает карантин.
Это у вас один вовочка на уме.
ЗЫ Не рассуждай о том, чего ты никогда не видел вблизи. Я про умных людей, для которых общаться с отбросами вроде тебя - "западло".
А журналістів прошу не роздувати паніку, бо це карається з боку Всесвіту, Бога, думайте про насдідки вашої діяльності. Я слава Богу дуже рідко вірю ТВ і пресі. Життя навчило фільтрувати інформацію.В першу чергу навчила так звана пандемія, корнавірус головного мозку.
Альтернативна медицина? Буває.
Не хочу сказати нічого поганого, але, здається, Ви не професійний лікар.
Ще понунліть "ошибка выжившего". В двух словах: кажуть, що дельфіни допомагають людям у морі, штовхаючи їх до берега. Це розказали люди, що вийщли з моря. А ті, кого вони толкали в протилежний бік - не вийшли і не розказали.
Такі справи. Бережіть себе та рідних.
Очень жаль ваших пациентов, не повезло им.
И теперь мне понятно, почему у нас 25% инфицированных - мед. работники,
если все такие имбецилы, то пусть болеют.
Будете тут в закрытой банке подыхать, раз не умеете банальные меры предосторожности соблюдать.
Просто надо было не заниматься поппулизмом, не выдавать по тысяче, отложить поднятие пенсий, а организовать доставку каждому пенсу продуктового набора, организовать регулярные посещения семейным врачем и запретить выходить из дома.
А пенсов критиковать много ума не нужно...
Відповідну інформацію з посилання на власні джерела оприлюднило видання https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/v-ofisi-prezidenta-spalah-koronavirusu-novini-ukrajini-50093997.html НВ . Водночас у пресслужбі не змогли ані підтвердити, ані спростувати інформацію про хворобу Резнікова. За інформацією видання, коронавірус обом діагностували 12 червня ввечері.