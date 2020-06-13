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У Києві за добу 72 нові випадки COVID-19, найбільше - на Оболоні, двоє людей померли

У Києві за минулу добу у 72 пацієнтів підтвердили COVID-19, в тому числі серед тих, що заразилися, два медики. Двоє раніше хворих померли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер столиці Віталій Кличко в телеграм-каналі.

"На сьогодні в столиці вже 3838 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Двоє хворих померли. Захворіли, в тому числі і два медики", - написав Кличко.

Він зазначив, що серед хворих 34 жінки, у віці від 22 до 83 років, 30 чоловіків, у віці від 19 до 75 років, 7 дівчаток від 2 до 17 років і хлопчик, якому 10 років.

"Найбільшу кількість випадків захворювання за минулу добу виявили в Оболонському районі - 16. У Дніпровському - 9 і в Голосіївському  районі - 8 випадків", - підкреслив мер.

Крім того, кількість видужалих за добу досягла 32 осіб.

Кличко додав, що в київські лікарні госпіталізували 21 пацієнта. Решта - на самоізоляції під контролем медиків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв коронавірусу COVID-19 у світі перевищила 425 тис., інфікованих - понад 7,65 млн

У Києві за добу 72 нові випадки COVID-19, найбільше - на Оболоні, двоє людей померли 01
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Топ коментарі
+3
В Оболонском районе 350000 человек живёт. Сплошная элита, особенно на Минском массиве
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13.06.2020 10:00
+1
В Киеве за сутки 72 новых случая COVID-19, больше всего - на Оболони, двое человек умерли - Цензор.НЕТ 3169
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13.06.2020 10:03
+1
Київ потрібно повністю перекрити на місяць. Випускати людей з будинків лише у продуктові магазини і аптеки, заповнивши спеціальну анкету. Тільки так можна зупинити цей вірус.
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13.06.2020 10:10
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Оболонь это где илита живёт?
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13.06.2020 09:56 Відповісти
В Оболонском районе 350000 человек живёт. Сплошная элита, особенно на Минском массиве
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13.06.2020 10:00 Відповісти
Я ж не Киянин, того и спросил.
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13.06.2020 10:24 Відповісти
Да. Оболонская эліта.
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13.06.2020 10:31 Відповісти
да, уже ко мне подбирается коронавирус))
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13.06.2020 10:41 Відповісти
В Киеве за сутки 72 новых случая COVID-19, больше всего - на Оболони, двое человек умерли - Цензор.НЕТ 3169
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13.06.2020 10:03 Відповісти
Київ потрібно повністю перекрити на місяць. Випускати людей з будинків лише у продуктові магазини і аптеки, заповнивши спеціальну анкету. Тільки так можна зупинити цей вірус.
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13.06.2020 10:10 Відповісти
ти киянин?
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13.06.2020 10:37 Відповісти
Сказано же, площадь под кривой (число заболевших и умерших) останется постоянной, хоть ты кривую растягивай, хоть сжимай.
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13.06.2020 11:12 Відповісти
Смертність буде більша якщо пройти епідемію занадто швидко.
Хоча в наших лікарнях скоріш за все особливої різниці не буде.
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13.06.2020 22:09 Відповісти
Это голословное заявление, как и все, что мы слышим от нашего МОЗ в последнее время, люди понятия не имеют как делаются предсказания, но очень хорошо используют ситуацию с выгодой для себя. Алчность и невежество - вот краеугольные камни быстрого обогащения.
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13.06.2020 22:23 Відповісти
Не трогайте Оболонь, особенно минский массив.. два дня никого - а сегодня 16 - такая зелёная арифметика..
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13.06.2020 10:17 Відповісти
Бережёного Бог бережёт . А не бережёного конвой стережёт.Полезное правило для всех случаев жизни./ В прошлом погибших украинцев на 1 млн населения было больше чем таких у соседних стран-войны, Голодомор.В этой эпидемии Украине надо быть осторожнее и предусмотрительнее других стран.
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13.06.2020 10:27 Відповісти
Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков захворів на коронавірус. Разом з ним діагноз нібито підтвердили у радника президента Володимира Зеленського Руслана Демченка.
Відповідну інформацію з посилання на власні джерела оприлюднило видання https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/v-ofisi-prezidenta-spalah-koronavirusu-novini-ukrajini-50093997.html НВ . Водночас у пресслужбі не змогли ані підтвердити, ані спростувати інформацію про хворобу Резнікова. За інформацією видання, коронавірус обом діагностували 12 червня ввечері.
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13.06.2020 15:00 Відповісти
 
 