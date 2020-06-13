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енергетика (2484) електроенергія (6016)

Недоінвестування українських електромереж - 17,5 млрд доларів, що призводить до їхньої критичної зношеності, - ДП "Укрпромзовнішекспертиза"

Тарифи на електроенергію для населення і обсяг коштів для операторів системи розподілу в Україні в 3-7 разів менші, ніж в Європі. Це призводить до недофінансування електромереж і їхньої критичної зношеності.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель", про це йдеться в дослідженні "RAB-регулювання: світовий досвід та українські реалії" ДП "Укрпромзовнішекспертиза".

Згідно з дослідженням державного підприємства "Укрпромзовнішекспертиза", в Україні найнижчий тариф на електроенергію в Європі – 4,1 євроцента за 1 кВ/год. В сусідній Польщі цей показник складає 13,9 євроцента. При цьому частка розподілу електроенергії в загальному тарифі складає всього 17%. В Польщі – 36%, а в Німеччині – 53%.

Недоінвестування українських електромереж - 17,5 млрд доларів, що призводить до їхньої критичної зношеності, - ДП Укрпромзовнішекспертиза 01

Це призвело до відсутності належного фінансування енергетичної інфраструктури.

"Загальна недоінвестованість електромереж на сьогодні складає 17,5 млрд доларів. Чинна система тарифоутворення не дозволяє залучати інвестиції в розмірі, необхідному для модернізації та оновлення електромереж", - заявив заступник директора "Укрпромзовнішекспертизи" Сергій Поважнюк.

Наслідком цього є критична зношеність енергетичної інфраструктури - 50% розподільчих мереж потребують негайного капремонту і модернізації, 45% підстанцій вже зараз необхідно ремонтувати чи заміняти.

В дослідженні зазначено, що така аварійність розподільчої системи приводить до того, що українці сидять без світла найдовше в Європі - в середньому 700 хвилин на рік (індекс SAIDI). За рівнем втрат електроенергії Україна також лідирує серед європейських країн. Щорічно ми втрачаємо близько 10% всього переданого електромережами струму.

"Якщо не змінити існуючу систему функціонування ринку розподілу електроенергії "Витрати+", зношеність електромереж наближатиметься до 100%. Індекс SAIDI продовжить погіршуватися і в 2030 році перевищить 900, що означатиме загальну нестабільність енергомереж і високу ймовірність техногенних аварій", - зазначає Володимир Власюк, директор ДП "Укрпромзовнішекспертиза".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вугілля для "Центренерго" купували за ціною, яка істотно перевищує "Роттердам+", але це не цікавить НАБУ і САП, - ексглава НКРЕКП Вовк

Недоінвестування українських електромереж - 17,5 млрд доларів, що призводить до їхньої критичної зношеності, - ДП Укрпромзовнішекспертиза 02

В дослідженні зазначено, що потреба в інвестиціях у модернізацію розподільчих електромереж в Україні в 5 разів перевищує показник попередніх 10 років.

"Враховуючи європейський досвід та загальну недоінвестованість розподільчих мереж об’єм необхідних інвестицій складає 1500 доларів в 1 км електромереж, що дорівнює 1,24 млрд доларів в рік", - заявив заступник директора "Укрпромзовнішекспертиза" Сергій Поважнюк.

На думку експертів- аналітиків, інвестиції в електромережі на цьому рівні дозволять покращити показник SAIDI в 4 рази до 170 хв., що відповідає поточному показнику Польщі.

У висновку дослідження зазначено, що залучити такі інвестиції можливо виключно при переході на стимулююче тарифоутворення (RAB-тариф) при європейській методології – нарахування ставки повернення інвестицій на рівні WACC (середньозважена вартість капіталу) на єдину базу активів обленерго.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін планує переглянути тарифи на електроенергію для населення
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Топ коментарі
+34
Я куею, основным условием "приватизации" электросетей является инвестирование в их модернизацию.
За все время с электросетей тупо выкачивали бабло, а сейчас начинают ныть что нужно поднять цены, чтобы было что инвестировать
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13.06.2020 10:10
+32
Дашовыгаварите? Не для того Ахметов прихватизировал всю енергетику страны чтобы вкладывать в нее свои деньги. Ахметов только качает из Украины деньги, а рваные старые провода вы сами чинить будете. Обленерго отказывает сотням тысяч людей в подведении к их дому 10-20кВт ссылаясь на изношенные сети, зато профицит електроенергии или утилизируют или продают в Европу по смешным ценам. Все как на *********.
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13.06.2020 10:18
+29
Деньги в Лондон, а нам изношенные сети.
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13.06.2020 10:08
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Деньги в Лондон, а нам изношенные сети.
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13.06.2020 10:08 Відповісти
горькая правда
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13.06.2020 10:26 Відповісти
Я куею, основным условием "приватизации" электросетей является инвестирование в их модернизацию.
За все время с электросетей тупо выкачивали бабло, а сейчас начинают ныть что нужно поднять цены, чтобы было что инвестировать
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13.06.2020 10:10 Відповісти
еще она горькая правда
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13.06.2020 10:27 Відповісти
Дашовыгаварите? Не для того Ахметов прихватизировал всю енергетику страны чтобы вкладывать в нее свои деньги. Ахметов только качает из Украины деньги, а рваные старые провода вы сами чинить будете. Обленерго отказывает сотням тысяч людей в подведении к их дому 10-20кВт ссылаясь на изношенные сети, зато профицит електроенергии или утилизируют или продают в Европу по смешным ценам. Все как на *********.
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13.06.2020 10:18 Відповісти
Зелохи чинить будут.
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13.06.2020 11:37 Відповісти
рваные провода это мелочи, их можно скрутками соединить, а вот блоки АЭС моложе не становятся, в этом тысячелетии было запущено только два и у ВСЕХ кроме них проектный срок эксплуатации уже истек

продлять на некоторое время можно, но ЕС врядли потерпит под боком кучу новых вероятных чернобылей, так что строить новые надо уже сейчас, иначе есть риск проснуться в средневековье, с туалетными горшками под кроватью, тк насосы канализационных станций давно не работают
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13.06.2020 14:50 Відповісти
После СССР бандиты и бывшие комсомольские работники ( что априори одно и тоже), захапали народную собственность, в том числе и энергетику.. Пока она жила на прошлой "прочности" все было нормально и хозяева новой жизни на этом наживались, ничего не вкладывая.. А теперь когда ресурс израсходован.. возопили.. что бедные " разоряются".. и нужно очередной раз обобрать народ. Точно так и в газовой отрасли, где очередной раз поселковый суд выиграл дело у ГОСУДАРСТВА, в нормах объема газа без счетчиков,а интересно почему они не получили встречный иск о том что они не установили счетчики ( ведь это было заложено в тариф) Просто все наши власти и хозяева новой жизни из одного гнезда или по крайней мере прикормленные.
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13.06.2020 10:19 Відповісти
Приватизация прибылей, национализация расходов... На том стоим...)
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13.06.2020 10:23 Відповісти
Скажите, почему когда вы подписывали с Ахметовым договоры по *зеленым тарифам* вы не вписали пункт в потребность инвестирования в модернизацию сетей? Или вы намекаете что нужно поднять тарифы для населения чтобы провода к Ахметовским ВЕС и ТЕС мы за свой счет провели?
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13.06.2020 10:21 Відповісти
Не лише провели, але й утримували власним коштом.
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13.06.2020 12:17 Відповісти
Амортизация основных фондов? Нет, не слышали...
И ваще, клятые коммуняки, не могли поставить вечные провода...)
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13.06.2020 10:22 Відповісти
ну всьо - незабаром в квитанціях абонплата за труби провода
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13.06.2020 10:24 Відповісти
другими словами - ожидаем очередное улучшение жизни - "снижение тарифов" как обеЗчали.
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13.06.2020 10:24 Відповісти
Тарифы на электроэнергию для населения в Украине в 3-7 раз меньше, чем в Европе...

Зарплаты в Украине в 10 раз меньше чем в Европе и Северной Америке...
Хотите поднимать цены на электроэнергию как в Европе, то и зарплаты делайте как в Европе.
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13.06.2020 10:26 Відповісти
у негров не может быть зарплата как в Европе
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13.06.2020 11:07 Відповісти
таки начинайте производить высокомаржинальную продукцию, как европейские страны, будут вам с нее доходы, как у европейцев, а ресурсные колонии всегда живут на уровне хлеба и воды
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13.06.2020 14:42 Відповісти
Знаете что будет через 10 лет? А через 10 лет когда закончится договор с Ахметовым по *зеленым тарифам* и ахметовские панели и ветряки а так же ТЕС выработают свой ресурс, Ахметов просто все бросит и убежит, оставив всю страну с голой жопой, без света,без тренсформаторов и проводов и без АЕС, а только с кучей китайского мусора которого он завез на наши же деньги и который будем утилизировать мы уже за свои деньги.
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13.06.2020 10:27 Відповісти
ну да. ему есть где в Лондоне жить. Прикупил...
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13.06.2020 10:29 Відповісти
Недоинвестированность украинских электросетей - 17,5 млрд долларов, что приводит к их критической изношенности, - ГП "Укрпромвнешэкспертиза" - Цензор.НЕТ 2815
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13.06.2020 10:30 Відповісти
Нас плавно подводят к отдельному тарифу за провода и столбы.))
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13.06.2020 10:29 Відповісти
Так уже ж говорили,что будет по аналогии с газом - плата за доставку.Открытым текстом.
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13.06.2020 10:54 Відповісти
не хватало еще без электричества остаться. а на собственников электросетей нужно в суд подавать. они же приватизировали при условиях инвестиций?
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13.06.2020 10:31 Відповісти
График тарифов примерно совпадает с графиком зарплат в странах, так что все справедливо, поднимите зарплаты и пенсии до польской и повышайте тариф, никто и слова против не скажет.
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13.06.2020 10:33 Відповісти
С чего вдруг повышать тариф ???
УКРАИНА ПРОИЗВОДИТ СВОЮ ЭЛЕКТРИКУ. МЫ ВСЕ РАСПЛАЧИВАЕМСЯ СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ ЗА ЭТУ АТОМНУЮ ЭНЕРГЕТИКУ.
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13.06.2020 12:30 Відповісти
усі амортизаційні фонди давно вже на Багамах.
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13.06.2020 10:33 Відповісти
А может кто напомнит мне из энергетиков на сколько у нас минимальная зарплата меньше европейских а цены Европейские и выше.
Так что нехер равнятся на ЕС и даже на постсоветские страны.Мы нищие,даже непризнаная молдова выше нас на голову хотя у нее нету ни АЭС ни ТЕС ни ГЕС.
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13.06.2020 10:35 Відповісти
Меня тоже бесит что у нас товар хотят прировнять к европейским ценам, хотя в отличие от Европы наш товар сделан руками бесплатных рабов ( а ето главный пункт в себестоимости товара) получающих зарплату только на еду. Почему они себестоимость тогда хотят прировнять к Европе? Ето называется хотят увеличить надои за счет меньшего кормления дохлой коровы.
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13.06.2020 10:41 Відповісти
Почему же вы работаете за еду?
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13.06.2020 10:48 Відповісти
Если так хотят равнятся а ЕС то пускай ставят нам тарифы в процентном соотношении.Если в ЕС на все комунальные платежи уходит 30-35% от минималки то и пускай и у нас сделают так-же.А то тычут европейскими ценами при африканских зарплатах глухих племен.
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13.06.2020 11:21 Відповісти
А какая у вас доля зарплаты, в себестоимости товара?
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15.06.2020 23:00 Відповісти
Ну наконец вижу,что нас оказывается может что то и объединить.Все "приватизировали",читай с%издили,обгадили все и вся,я о совке,а теперь оказалось,что все "умнейшие" предприимчивые олигархи,миллионеры,обыкновенные ворюги.И как теперь,при этих ворюгах у власти,с этим бороться?1917?А есть ли такая партия?
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13.06.2020 16:54 Відповісти
А знаете что примечательно.Декабристы сыступили за то чтобы не было бедных,комуняки в 1917-м чтобы не было богатых а теперишния власть делают все чтоб ,,царьки,, имели своих рабов.
Деградация на лицо.
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13.06.2020 17:01 Відповісти
По данным регулятора, https://delo.ua/business/tarif-na-***************-dlja-naselenija-ostanet-351441/ среднемесячное потребление электроэнергии в 2018 году на одно домохозяйство в Украине составило 164 кВт/ч, а в странах ЕС - 304 кВт/ч.

При этом средний показатель по Польше - 168 кВт/ч, по Венгрии - 227 кВт/ч, по Словакии - 219 кВт/ч, а Румынии - 140 кВт/ч.

https://delo.ua/business/ukraincy-potrebljajut-**************-v-dva-raza-351827/#:~:text=%D0%9F%D0%BE%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%2C%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5,%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%E2%80%94%20140%20%D0%BA%D0%92%D1%82%2F%D1%87.

Многим будет интересно, сколько получают учителя в разных европейских странах. Ниже приведен перечень зарплат педагогов со стажем работы, превышающим 15 лет:

Люксембург - 5,6 тысячи евро;ФРГ - 3,5 тысячи;Ирландия - 3,2;Голландия - 3,1;Дания - 3;Британия - 2,7;Австрия и Испания - 2,5;Португалия - 2,4;Финляндия - 2,3;Швеция - 2,1;Франция - 2;Италия - 1,9.

Средняя месячная зарплата Украина- 9318 гр



какое нафиг сравнение с Европой.
Украинцы потребляют электроэнергии в два раза меньше европейцев

https://delo.ua/business/ukraincy-potrebljajut-**************-v-dva-raza-351827/
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13.06.2020 10:38 Відповісти
Очень верное замечание!
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13.06.2020 11:00 Відповісти
Да какое замечание?И кто это не знает?Ну разве что бывший министр соцполитики в кабинете Гройсмана,Рева.Но человек убогий по жизни,а премьер, за собачью верность,перетащил его из Винницы.Та укранцы,по Реве,жрали больше немцев.
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13.06.2020 16:59 Відповісти
Так учитель не получает среднемесячную зарплату . Социальный педагог - 5200 грн. в месяц зарплаты
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13.06.2020 12:32 Відповісти
идёт ,,подготовка,, к увеличению
тарифа
бедная ,,энера,, с уставным фондом 1000 грн
может обанкротится
один человек вспомнил статью расхода
амортизация /шла на отдельный счёт накапливалась /
и по истечению срока эксплуатации
оборудование /и проблемные теперь лифты /
просто менялись без проблем
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13.06.2020 10:39 Відповісти
Скорее идет вытиснение Государственных дешевых АЭС которые приходится останавливать через избыток электроенергии частными дорогимиТЭС.И все это на государственном уровне и в убыток Государству тоесть нас из вами и из увеличением доходов для Ахметова.
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13.06.2020 15:54 Відповісти
мне кажется все просто можно объяснить - Европа стала массово переходить на зеленую энергетику и объем закупок за рубежом электроэнергии начал сокращаться а от бешеных прибылей так не хочется отказываться и еще плюс 20% ндс в казну от каждого кВта, так заманчиво получить. пусть элохотрат платит.
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13.06.2020 10:43 Відповісти
Тарифы на электроэнергию для населения в Украине в 3-7 раз меньше, чем в Европе... - это чушь,такое только недалекий человек мог сказать.Мы в дважды дороже самой дорогой страны в Европе по электроенергии.Или трижды чем среднеевропейская цена на свет.
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13.06.2020 10:57 Відповісти
Подключить новый особняк стоит по разным областям 20-40тыс грн эти деньги якобы идут на развитие электросетей, а по факту тупо оседают в карманах владельцев облэнерго, не трудно представить суммы по всех областях.. Энергетической отрасли нужен полный аудит с вышвыриванием окуевших барыг, иначе все время нам будут показывать убытки
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13.06.2020 10:58 Відповісти
арифы на электроэнергию для населения и объем средств для операторов системы распределения в Украине в 3-7 раз меньше, чем в Европе.Источник: https://censor.net/n3201805

а зарплата в 12...И шо??
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13.06.2020 11:02 Відповісти
Общая недоинвестированность электросетей на сегодня составляет 17,5 млрд долларовИсточник: https://censor.net/n3201805

Электросети в частных руках....вот пусть хозяева и вкладываются....
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13.06.2020 11:03 Відповісти
ха-ха. потому они и хозяева, что мы свежими платёжками заплатим за их модернизацию.
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16.07.2020 20:22 Відповісти
бо ахмєткі та інша коломойська наволоч хочуть тільки смоктати грошики, а вкладатися - зась
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13.06.2020 11:06 Відповісти
Согласно исследованию государственного предприятия "Укрпромвнешэкспертиза", в Украине самый низкий тариф на электроэнергию в Европе

Возмущает сравнение с европой. Чтобы сравнивать с европой, нужно жить как в европе, а такого уровня жизни не будет еще лет 50-100.

Такие вбросы, это подготовка к очередному увеличению тарифов для бедного населения.
У олигархов миллиардные доходы, пусть они и оплачивают ремонт и обновление сетей, так нет же, по указке эуропы и мвф повесят опять все расходы на бедное население.
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13.06.2020 11:06 Відповісти
Так и "качество" услуги по предоставлению электроэнергии в Украине хуже- постоянные скачки напряжения, свет выключается часто. Воровство, которое крышуют сами же облэнерго
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13.06.2020 12:37 Відповісти
В тарифе заложена стоимость на модернизацию сетей. Если бы рыжий п№дор не переводил эти деньги на покупку особняков в Англии, глядишь и сети бы были не так изношены
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13.06.2020 11:09 Відповісти
Вброс чтобы цену на электрику поднять.
Упыри молчат что уголь покупают в двое дороже, за солнечную платят в 5 раз дороже.
Каложуйский на государственном центр-энерго, прибыль оставляет в своих шарагах....
А вы пишите, что у нас самое дешевое электричество и надо цену поднимать!
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13.06.2020 11:10 Відповісти
Снижение тарифов, снятие неприкосновенности и расследование коррупции: что украинцы хотят от президента в первые 100 дней, 16.04.19/ Всё ждала. всё верила сердцу вопреки-мы с тобой два берега у одной реки.
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13.06.2020 11:12 Відповісти
Облэнерго у нас принадлежат, Ринату, Игорю Суркису, Коломойскому, Юре Бойко, Юле Левочкиной, российскому олигарху Константину Григоришину (который вообще контролирует Укрэнерго). Плюс мелкие россияне вроде Гинера, Бабакова и Воеводина,которым принадлежит Черновцыоблэнерго. И Пете Порошенко тоже кусочек есть.

Поможите этим нищебродам подлатать изношенные сети! Ну очень просим. Скинемся всем миром! Мы же гражданское общество.
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13.06.2020 11:15 Відповісти
не хочеш с***ь, не мучай ж*. Продавай, націоналізуй, інвестори підтягнуться. Вижамкав з індустрії все, зливай гнида. А ні, є шанс продовжити халяву, лохторат скинеться. За кілька мільйонів рішення буде. І модернізувати за десятки К$ не доведеться. В ахмета корова дохне, тра скинутись чоловікові, а то останній, та без солі... Сльоза навернулась.
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13.06.2020 11:17 Відповісти
Да какая разница!
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13.06.2020 11:38 Відповісти
А как же "эффективные владельцы? Ну те,которым за бесплатно их передали. Теперь они "высосали" и наверное потребуется за нас счёт,в очередной раз,"помочь" инвестициями? Ну как Роттердам+, Ахметов "вырос "с 2млр до 6 по Форбсу,а сети как были изношены так и остались,а мы ж инвестировали! И так тридцать лет,
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13.06.2020 11:40 Відповісти
ОЛИГАРХИ СОВСЕМ ОФУЕЛИ - гнать пора в шею
При получении ТУ на подключение к сетям, С ЛЮДЕЙ ДЕРУТ ЗА ПРОЕКТ, За прокладку СЕТИ, Стоимость всех материалов . Короче бешенный деньги

И ПОТОМ - следите за шулерами - все это заставляют отдать на баланс облэнерго , мотивируя что надо обслуживать сети
ТО ЕСТЬ ОЛИГАРХИ СТРОЯТСЯ ЗА СЧЁТ ДЕНЕГ ПОТРЕБИТЕЛЯ.
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13.06.2020 11:42 Відповісти
в тарифы всегда закладовалась модернизация ,ремонт ( инвестируемость ) .... а теперь как по всей стране по любому прихватизируемому предприятию ,все добивалось ,все заложенное в тариф на " ремонты - инвестиции "по карманам рассовывались , а теперь недоинвестированность ?
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13.06.2020 12:33 Відповісти
У Ахметова деньги на замок за 200 миллионов есть, а денег это денег нет...
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13.06.2020 12:33 Відповісти
В николаевской области в облэнерго работают уголовники, которых покрывает руководство
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13.06.2020 12:35 Відповісти
черниговоблєнерго не купили ни одного нового трансформатора, зато накупили красивых машинок с большой проходимостью))) вот вам и все инвестиции. забрать все облэнерго за невыполнение инвест договоров. но бубочка не будет этого делать.
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13.06.2020 12:37 Відповісти
Все сводится к повышению тарифов в конечном итоге. Нас во все щели, а мы молчим.... может надо отлупить пару тройку экспертов и их нанимателей, повесить по парочке министров и чинуш, депутан и тогда они поумерят свои аппетиты?
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13.06.2020 13:03 Відповісти
Звідкіль у продавців електоенергії надприбутки? Мабудь керують галуззю дибіли?
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13.06.2020 13:11 Відповісти
Ахметка, вам шоу робив в вигляді футболу, за ФК"Шахтар" бігали ваші гроші які ви сплачували за електроенергію та провода
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13.06.2020 15:01 Відповісти
Недоинвестированность украинских электросетей - 17,5 млрд долларов, что приводит к их критической изношенности.
А ведь вся то энергораспределительная система Украины в частных руках,энергосистема которая им досталась даром и за все эти годы частники невложили ни копейки в модернизацию а только в жалкое поддержание работоспособности еще союзной системы.А теперь нам впаривают о расценках в ЕС.Сперва пускай сравнят из ценами на украинское электричество из окупированими териториями где вся выручка полученая за электричество остается там а народу Украины увеличивают тарифи чтобы перекрыть убытки. Вот вам и недомиллиарды.
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13.06.2020 17:14 Відповісти
Полная Национализация сетей плюс возврат всех наворованных и спизженных денег бывшими хозяевами и топ менеджерами.
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14.06.2020 01:18 Відповісти
 
 