Недоінвестування українських електромереж - 17,5 млрд доларів, що призводить до їхньої критичної зношеності, - ДП "Укрпромзовнішекспертиза"
Тарифи на електроенергію для населення і обсяг коштів для операторів системи розподілу в Україні в 3-7 разів менші, ніж в Європі. Це призводить до недофінансування електромереж і їхньої критичної зношеності.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель", про це йдеться в дослідженні "RAB-регулювання: світовий досвід та українські реалії" ДП "Укрпромзовнішекспертиза".
Згідно з дослідженням державного підприємства "Укрпромзовнішекспертиза", в Україні найнижчий тариф на електроенергію в Європі – 4,1 євроцента за 1 кВ/год. В сусідній Польщі цей показник складає 13,9 євроцента. При цьому частка розподілу електроенергії в загальному тарифі складає всього 17%. В Польщі – 36%, а в Німеччині – 53%.
Це призвело до відсутності належного фінансування енергетичної інфраструктури.
"Загальна недоінвестованість електромереж на сьогодні складає 17,5 млрд доларів. Чинна система тарифоутворення не дозволяє залучати інвестиції в розмірі, необхідному для модернізації та оновлення електромереж", - заявив заступник директора "Укрпромзовнішекспертизи" Сергій Поважнюк.
Наслідком цього є критична зношеність енергетичної інфраструктури - 50% розподільчих мереж потребують негайного капремонту і модернізації, 45% підстанцій вже зараз необхідно ремонтувати чи заміняти.
В дослідженні зазначено, що така аварійність розподільчої системи приводить до того, що українці сидять без світла найдовше в Європі - в середньому 700 хвилин на рік (індекс SAIDI). За рівнем втрат електроенергії Україна також лідирує серед європейських країн. Щорічно ми втрачаємо близько 10% всього переданого електромережами струму.
"Якщо не змінити існуючу систему функціонування ринку розподілу електроенергії "Витрати+", зношеність електромереж наближатиметься до 100%. Індекс SAIDI продовжить погіршуватися і в 2030 році перевищить 900, що означатиме загальну нестабільність енергомереж і високу ймовірність техногенних аварій", - зазначає Володимир Власюк, директор ДП "Укрпромзовнішекспертиза".
В дослідженні зазначено, що потреба в інвестиціях у модернізацію розподільчих електромереж в Україні в 5 разів перевищує показник попередніх 10 років.
"Враховуючи європейський досвід та загальну недоінвестованість розподільчих мереж об’єм необхідних інвестицій складає 1500 доларів в 1 км електромереж, що дорівнює 1,24 млрд доларів в рік", - заявив заступник директора "Укрпромзовнішекспертиза" Сергій Поважнюк.
На думку експертів- аналітиків, інвестиції в електромережі на цьому рівні дозволять покращити показник SAIDI в 4 рази до 170 хв., що відповідає поточному показнику Польщі.
У висновку дослідження зазначено, що залучити такі інвестиції можливо виключно при переході на стимулююче тарифоутворення (RAB-тариф) при європейській методології – нарахування ставки повернення інвестицій на рівні WACC (середньозважена вартість капіталу) на єдину базу активів обленерго.
Будь ласка, зачекайте...
За все время с электросетей тупо выкачивали бабло, а сейчас начинают ныть что нужно поднять цены, чтобы было что инвестировать
продлять на некоторое время можно, но ЕС врядли потерпит под боком кучу новых вероятных чернобылей, так что строить новые надо уже сейчас, иначе есть риск проснуться в средневековье, с туалетными горшками под кроватью, тк насосы канализационных станций давно не работают
И ваще, клятые коммуняки, не могли поставить вечные провода...)
трубипровода
Зарплаты в Украине в 10 раз меньше чем в Европе и Северной Америке...
Хотите поднимать цены на электроэнергию как в Европе, то и зарплаты делайте как в Европе.
УКРАИНА ПРОИЗВОДИТ СВОЮ ЭЛЕКТРИКУ. МЫ ВСЕ РАСПЛАЧИВАЕМСЯ СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ ЗА ЭТУ АТОМНУЮ ЭНЕРГЕТИКУ.
Так что нехер равнятся на ЕС и даже на постсоветские страны.Мы нищие,даже непризнаная молдова выше нас на голову хотя у нее нету ни АЭС ни ТЕС ни ГЕС.
Деградация на лицо.
При этом средний показатель по Польше - 168 кВт/ч, по Венгрии - 227 кВт/ч, по Словакии - 219 кВт/ч, а Румынии - 140 кВт/ч.
https://delo.ua/business/ukraincy-potrebljajut-**************-v-dva-raza-351827/#:~:text=%D0%9F%D0%BE%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%2C%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5,%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%E2%80%94%20140%20%D0%BA%D0%92%D1%82%2F%D1%87.
Многим будет интересно, сколько получают учителя в разных европейских странах. Ниже приведен перечень зарплат педагогов со стажем работы, превышающим 15 лет:
Люксембург - 5,6 тысячи евро;ФРГ - 3,5 тысячи;Ирландия - 3,2;Голландия - 3,1;Дания - 3;Британия - 2,7;Австрия и Испания - 2,5;Португалия - 2,4;Финляндия - 2,3;Швеция - 2,1;Франция - 2;Италия - 1,9.
Средняя месячная зарплата Украина- 9318 гр
какое нафиг сравнение с Европой.
Украинцы потребляют электроэнергии в два раза меньше европейцев
https://delo.ua/business/ukraincy-potrebljajut-**************-v-dva-raza-351827/
тарифа
бедная ,,энера,, с уставным фондом 1000 грн
может обанкротится
один человек вспомнил статью расхода
амортизация /шла на отдельный счёт накапливалась /
и по истечению срока эксплуатации
оборудование /и проблемные теперь лифты /
просто менялись без проблем
а зарплата в 12...И шо??
Электросети в частных руках....вот пусть хозяева и вкладываются....
Возмущает сравнение с европой. Чтобы сравнивать с европой, нужно жить как в европе, а такого уровня жизни не будет еще лет 50-100.
Такие вбросы, это подготовка к очередному увеличению тарифов для бедного населения.
У олигархов миллиардные доходы, пусть они и оплачивают ремонт и обновление сетей, так нет же, по указке эуропы и мвф повесят опять все расходы на бедное население.
Упыри молчат что уголь покупают в двое дороже, за солнечную платят в 5 раз дороже.
Каложуйский на государственном центр-энерго, прибыль оставляет в своих шарагах....
А вы пишите, что у нас самое дешевое электричество и надо цену поднимать!
Поможите этим нищебродам подлатать изношенные сети! Ну очень просим. Скинемся всем миром! Мы же гражданское общество.
При получении ТУ на подключение к сетям, С ЛЮДЕЙ ДЕРУТ ЗА ПРОЕКТ, За прокладку СЕТИ, Стоимость всех материалов . Короче бешенный деньги
И ПОТОМ - следите за шулерами - все это заставляют отдать на баланс облэнерго , мотивируя что надо обслуживать сети
ТО ЕСТЬ ОЛИГАРХИ СТРОЯТСЯ ЗА СЧЁТ ДЕНЕГ ПОТРЕБИТЕЛЯ.
А ведь вся то энергораспределительная система Украины в частных руках,энергосистема которая им досталась даром и за все эти годы частники невложили ни копейки в модернизацию а только в жалкое поддержание работоспособности еще союзной системы.А теперь нам впаривают о расценках в ЕС.Сперва пускай сравнят из ценами на украинское электричество из окупированими териториями где вся выручка полученая за электричество остается там а народу Украины увеличивают тарифи чтобы перекрыть убытки. Вот вам и недомиллиарды.