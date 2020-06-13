"Ми перестали дотримуватися правил", - Степанов про рекордну захворюваність на COVID-19
Основою причиною рекордної кількості нових випадків зараження коронавірусом є недотримання громадянами карантину.
Як передає Цензор.НЕТ, про це під час традиційного щоденного брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
"Те, що ми перестали дотримуватися тих правил, які встановлені в країні, які рекомендує МОЗ - ми бачимо ті цифри, які щодня я безпосередньо озвучую. І це головна причина", - підкреслив Степанов.
"Так, ми збільшуємо кількість тестувань. Але є ще інші речі, які безпосередрньо вказують на поширення коронавірусної хвороби", - додав він.
Міністр також зазначив, що ситуація з коронавірусом погіршується у Львівській та Закарпатській областях, а також в Києві.
Крім цього, за його словами, зростає кількість людей, які звертаються з підозрою на COVID-19, крім контактних осіб.
Згідно з даними МОЗ, за минулу добу в цілому було здійснено 18 247 тестів на коронавірус, з них 10 896 методом ПЛР і 7 351 методом ІФА.
Міністр додав, що сьогодні буде проведено засідання Комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де будуть ухвалені певні рішення.
Будь ласка, зачекайте...
И это еще процент тестирования у нас на уровне африканских стран.
Уходите и главзебила забирайте!!!!!!
2:30 / 11:50
В понедельник ВОЗ признала, что бессимптомные носители не заразны, и по сути обесценила карантин.
никто их не штрафует, не требует носить масок и не меряет температуру.
а во дворах почти все без масок.
Как то так жили.
Да нет, рекордная заболеваемость, это глупость власти, которая устанавливая правила карантина, не учитывает ментальность населения.