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Новини Хабарники
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НАБУ (4984) Злочевський (208) Ситник (862) Холодницький (661)

За рекордний хабар у $6 млн затримано трьох осіб, хотіли закрити справу до дня народження Злочевського: Ситник і Холодницький провели брифінг. ВIДЕО

За фактом рекордного хабаря в 6 мільйонів доларів, яка призначалася керівництву НАБУ і САП, затримали трьох осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава САП Назар Холодницький і керівник НАБУ Артем Ситник розповіли під час брифінгу.

Вони повідомили, що хабар призначався за закриття епізоду, в якому Злочевський сприяв у заволодінні коштами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданого "Реал Банку".

Саму справу було зареєстровано 3 червня 2020 року.

"Чому був такий поспіх? Тому що завтра у пана Злочевського день народження і був план досягти максимального результату і закрити кримінальне провадження та забезпечити повернення Злочевського в Україну", - розповів Ситник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агент Шевченко: Товариш Злочевський думав за таку суму купити керівництво НАБУ. ФОТО

За словами глави НАБУ, під час дачі хабаря було затримано трьох осіб.

"Перший затриманий - це працівник державної податкової служби, він працює першим заступником начальника ГУ ДФС в Києві, другий мав відношення, зараз це перевіряється, до компанії Burisma, і є довіреною особою Злочевського, і третя особа - теж працівник ДФС і також довірена особа Злочевського", - розповів Ситник.

Ситник також зазначив, що це рекордний хабар в історії України.

Раніше САП і НАБУ повідомили, що колишній високопоставлений чиновник і його "права рука", чиновник Управління ДФС у Києві, намагалися дати хабар керівникам САП і НАБУ. Ексчиновник розраховував, що за $6 млн правоохоронці закриють справи за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна) та ч. 3 ст. 209 (відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу

За даними Лещенка, хабар намагався дати колишній міністр екології Микола Злочевський, фігурант справи щодо "Бурісми" (Burisma Holdings).
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Топ коментарі
+39
За рекордную взятку в $6 млн задержаны трое человек, Сытник и Холодницкий провели брифинг - Цензор.НЕТ 6813
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13.06.2020 11:47
+36
Экс-министр времен Януковича Злочевский, через первого замначальника Государственной налоговой службы города Киева Николая Ильяшенко, времен Зеленского (назначен в ноябре 2019 ) передают взятку руководителям САП Холодницкому (назначен 2015) и НАБУ Сытнику (назначен 2015) , которые назначены во времена Порошенко и которые честно и благородно отказываются и задерживают взяточников.
Вопрос и кто из троих президентов назначал коррупционеров на государственные должности ? Ответ - Янукович и Зеленский.
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13.06.2020 11:52
+28
А ДБР та ОГПУ наче води в рота набрали... Зате миттєво збуджуються на присутність прізвища "Порошенко" у будь-якій трактовці, навіть посеред ночі!
Плівки Труби, Єрмака, оманськи пригоди, розмова з Трампом, п'ять відпусток за квартал, призначення Богдана,.... Перераховувати можна до безкінечності... Тиша... Десь щось проскакує, але відразу такі новини чимось перекриваються (хоть тим же Порошенком)...
Дивина, та й годі!
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13.06.2020 11:56
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За рекордную взятку в $6 млн задержаны трое человек, Сытник и Холодницкий провели брифинг - Цензор.НЕТ 6813
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13.06.2020 11:47 Відповісти
надо вызывать с потустороннего мира брата деню, пусть разрулит.
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13.06.2020 11:51 Відповісти
Звісно шо при Порошенко такого не було. Бо Єрмака не було при Порошенко. Єрмак з'явився разом з Зеленським.
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13.06.2020 12:06 Відповісти
Дежа вю, штабеля денег пафосные речи, запамятовал чем тогда закончилось (посадками)?
И куда все эти деньги деваются, ответ в гос. бюджет даже не смешно.
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13.06.2020 11:50 Відповісти
6 млн.дол.-це до 70 кг.грошей.З носильником ,видно,привозили.
А взагалі,коли бачу прізвище Жені Шевченка,зразу зрозуміло:спектакль-фарс.
https://volodymyrboyko.com/2019/04/04/ofitsiinyi-zlyden/?fbclid=IwAR1qOyHujLkPFRBtaxDdzSpZIgJORRZCIzvmPhoydSw7810hMDfw8Yk3eQk Офіційний злидень: справжня біографія «таємного агента НАБУ»

Можна порівняти з побрехеньками,розказаними Бутусову:https://censor.net/resonance/3044836/agent_nabu_evgeniyi_shevchenko_topkorruptsionery_mne_rasskazyvali_vse_potomu_chto_prinimali_za_svoego
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13.06.2020 13:44 Відповісти
Жесть.Исходя из биографии "тайного агента"-он должен был стать явным заключенным еще в далеком 2012 году.НАБУ набирает себе кадры по принципу зекоманды-подбирает все отбросы?
Посмотрим чем закончится это громкое задержание.
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13.06.2020 15:09 Відповісти
Ермак щас походу чемодан тревожный собирает.. а завтра у Скобеевой песТни про биндеравцав и правосеков..
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13.06.2020 11:50 Відповісти
ГФС у нас просто на загляденье. Ударники,не покладая рук работающие на достижение "епохи благополуччя".
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13.06.2020 11:50 Відповісти
Молодци НАБУ!!! Дайте им премию с этих денег да хоть по 500 тыс долл
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13.06.2020 11:51 Відповісти
20% оформим как находку чемодана на паркинге по 600000 долларов выходит.
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13.06.2020 11:53 Відповісти
Они себе возьмут, не извольте беспокоиться.
О том взяли/не взяли легко можно будет судить через годик по главному признаку - сидят с конфискацией фигуранты или не сидят.
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13.06.2020 12:09 Відповісти
чаще не сидят и без конфискации.
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13.06.2020 20:47 Відповісти
Экс-министр времен Януковича Злочевский, через первого замначальника Государственной налоговой службы города Киева Николая Ильяшенко, времен Зеленского (назначен в ноябре 2019 ) передают взятку руководителям САП Холодницкому (назначен 2015) и НАБУ Сытнику (назначен 2015) , которые назначены во времена Порошенко и которые честно и благородно отказываются и задерживают взяточников.
Вопрос и кто из троих президентов назначал коррупционеров на государственные должности ? Ответ - Янукович и Зеленский.
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13.06.2020 11:52 Відповісти
Такие люди просто так не назначаются, их кто-то приводит, советует, рекомендует... и т.д ...
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13.06.2020 12:11 Відповісти
Навіть санітарка(тепер мол. медсестра), за працевлаштування на 25% окладу, платить $ 100 вічнозелених.
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13.06.2020 12:59 Відповісти
Є інфа, що Центробанк США планує змінити колір банкноти, щоб вона не асоціювалась з ЗЄпрезом
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13.06.2020 13:02 Відповісти
Такие люди просто так не назначаются,

Измельчали. Насиров 300 лимонов на раз-два отдал.
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13.06.2020 19:00 Відповісти
"Само дело было зарегистрировано 3 июня 2020 года"
Я приблизно те ж саме ось тут https://censor.net/comments/locate/3201773/019214e3-d2db-711e-8a19-4c5571899b83 і здогадувався: хабар несли по новій справі...
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13.06.2020 11:52 Відповісти
брильянтовых прокуроров напоминает
там вроде громким пуком закончилось
ОЧЕНЬ удивлюсь если тут будет иначе
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13.06.2020 11:54 Відповісти
Евгений ты? Брильянтовых тоже ты крепил?
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13.06.2020 11:57 Відповісти
А ДБР та ОГПУ наче води в рота набрали... Зате миттєво збуджуються на присутність прізвища "Порошенко" у будь-якій трактовці, навіть посеред ночі!
Плівки Труби, Єрмака, оманськи пригоди, розмова з Трампом, п'ять відпусток за квартал, призначення Богдана,.... Перераховувати можна до безкінечності... Тиша... Десь щось проскакує, але відразу такі новини чимось перекриваються (хоть тим же Порошенком)...
Дивина, та й годі!
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13.06.2020 11:56 Відповісти
Цих збоченців з ОГПУ та ДБР- збуджують тільки Порошенко й Стерненко! На іншу ватну шваль-не стоїть!
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13.06.2020 12:06 Відповісти
Тому що , це була операція СБУ, ОГП і ДБР проти, в першу чергу, Холодницького. Але вони трохи прокололись, і зараз думають, як розрулити цю ситуацію.
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13.06.2020 15:21 Відповісти
Клетчатый плед Насирова- в студию!!!
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13.06.2020 11:56 Відповісти
перли мешками? а что ж не в золотых слитках или не ограненных алмазах ???
а банковские карточки или биткоины...не-не не слышали???
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13.06.2020 11:58 Відповісти
По старинке работают на чем и спалились.
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13.06.2020 12:02 Відповісти
Почему мешками. Стильными чемоданами.
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13.06.2020 16:24 Відповісти
Шоу маст гоон.
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13.06.2020 12:00 Відповісти
отдайте бабло мне, утырки!!!!!!!!
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13.06.2020 12:00 Відповісти
Напишите заявку в приёмную президента.
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13.06.2020 15:11 Відповісти
Показуха, ну допустим эту взятку действительно не взяли чтоб показать какие они честные, но где гарантии что не брали до этого, результатов то работы у них нет.
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13.06.2020 12:02 Відповісти
Презумпция невиновности, нет, не сльішал? Если у тебя есть фактьі того, что они в прошлом брали взятки, иди в гбр. А нет, так не ищи черную кошку в темной комнате.
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13.06.2020 12:16 Відповісти
брифінгувати будете, коли ці організми отримають реальні терміни покарання..а поки більше схоже на шоу назарчика та артемчика..бо за кілька років треба було нарешті показати хоч якусь видимість роботи..
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13.06.2020 12:03 Відповісти
Пиар пиар пиар- шо б не критиковали их ведомства за 14 тысяч гривен собранных средств-решили заджекпотить ! Когда эти деньги попадут в госбюджет страны ? Вопрос риторический!
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13.06.2020 12:03 Відповісти
да по карманам пораспихивают и баста, да ещё чёрту выделят для его подчинённых бесенят.
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13.06.2020 16:10 Відповісти
дежавю ...десь це вже було ...кагггтавий югггік так гроші на стіл "вивалював" ...правда потім ці гроші "десь" поділися .....
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13.06.2020 12:04 Відповісти
дать по 1 миллиону доляров премию, 17 орденов за мужество 10 героев Украины
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13.06.2020 12:06 Відповісти
и дать еще заслуженный артист галактики, почуяли, подгорает, решили слить
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13.06.2020 12:11 Відповісти
так когда злочевскому сало начнуть обрубывать?
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13.06.2020 12:09 Відповісти
Хорошо, система сработала как нужно и это удивляет.
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13.06.2020 12:11 Відповісти
Я не розуміюсь на взятках, але вагу паперу з якого виробляють гроші знаю. Найбільше здивувало: це так в ********* світі мішками гроші носять?
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13.06.2020 12:18 Відповісти
Подія дуже резонансна. Не пригадую щоб когось затримали з такою купою готівки при дачі хабара. Тож поки що все виглядає ніби чудово. Побачимо як цю справу продовжать у суді, я так розумію, що це має бути новий антикорупційний суд.
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13.06.2020 12:18 Відповісти
https://censor.net/news/3201784/agent_shevchenko_tovarisch_zlochevskiyi_dumal_za_takuyu_summu_kupit_rukovodstvo_nabu_foto

6 лимонов? - Мало дал! Дал бы больше - взяли!
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13.06.2020 12:22 Відповісти
6 лимонов баксов в НАБУ это так, на карманные расходы!
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13.06.2020 12:24 Відповісти
Провели брифинг,еле сдерживая слезы.Такие деньги ушли
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13.06.2020 12:26 Відповісти
Куда ушли? Наоборот, все четко продумано.
Сейчас пиар, а как всё уляжется за работу примутся мыши)
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13.06.2020 12:35 Відповісти
І знову призвіще Єрмак, а пану президенту хоб би що. А призвіще Єрмак, це всеодно, що призвіще Зеленський. Чи не так?
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13.06.2020 12:30 Відповісти
Так Зеро недавно совсем хрипанул, что он полностью доверяет рашистскому агенту и мегакоррупционеру Дерьмаку...
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13.06.2020 20:35 Відповісти
ничего себе взятка...
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13.06.2020 12:43 Відповісти
Якщо такий хабар, то скільки вкрали. *Ето тєбе не мелочь по карманам тиріть*
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13.06.2020 12:44 Відповісти
Хотя бы нескольких фигурантов надо павешать публично! А Злочинця Злочевского перед павешанием опетушить хором цыган публично и в торжественной обстановке.
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13.06.2020 12:54 Відповісти
" опетушить хором цыган публично" - такие фильмы даже Голливуд не снимал ни разу, про такое и Ломбразо не писал, где взяли вдохновение на столь страшные пытки!!
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13.06.2020 21:49 Відповісти
У милициянтив у ваших - у них есть хорово-цыганские пресс-камеры и это никакое не вдохновение с фантазией, а реальная и исторически долгая, повсеместная у вас практика. Вот вы попадете в вашу милицию и попробуйте не признаться в том, в чем вас обвиняют. В соответствии с принципами учения Ломбраза, вас авансом классифицируют как законченного латентного преступника.
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14.06.2020 12:53 Відповісти
Егор, когда говоришь про ВАШИХ, уточни свои фантазии, а то складывается впечатление, что с Добкиным вы в одной лавке таритесь!!
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14.06.2020 12:59 Відповісти
Я в вашей лавке не тарюсь, тем более в лавках ваших предателей Родины. Я из другой нейтральной страны. Но с интересом наблюдаю как скот совковый имеют раком в России и других постсовках.
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14.06.2020 15:26 Відповісти
Ви чули,щоб Холодницький чи Ситник за роки перебування в своїх кріслах посадили хоч одного топ чиновника за корупцію???????????? Їм хабар і любу справу розвалили і закрили.Який сенс далі тримати їх на посадах????????????
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13.06.2020 13:13 Відповісти
Сорос сказав - назарку і тьомку не чипати
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13.06.2020 13:27 Відповісти
Ох ты ж ватный длбб,ты такой ватный и такой длбб ,Сорос значит виноват ,все как хрюкают в кремле,вот ты тварь махровая...
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13.06.2020 20:38 Відповісти
А ваня сулима,впостійному шпагаті, жде коли бахіня вспливе з "перископеої глибини" Ваня,чесно, яке ти стрьомне чучело і галімий сєпар.По хорошому, тебе клоуна потрвбно давно пустить на перегній.
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14.06.2020 10:36 Відповісти
Ти що на Беню з Нелохом працюєш? Хочеш повернути Бені 5 млрд. дол.?
Відкрий сайт НАБУ і читай, що зробили
892 - Провадження в роботі
221 - Повідомлення про підозру
438 - Обвинувачені
245- Справи, скеровані до суду
38- Вироки стосовно осіб
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14.06.2020 12:29 Відповісти
пятница ,среда,понедельник Коля хороший пацан ,в остальные плохой , предъява в пятницу ,Назарка и Тёмка что совсем глупые ?
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13.06.2020 13:16 Відповісти
"Хороший парєнь Коля(Злочевський)" не був дріб'яцковим, як ці хабарники. Він скруглив суму і дав Пєцє 10 млн. дол. Що було зафіксовано на аудіо, простежено рух грошей, мотивацію, навіть свідків купа, які готові свідчити. Але Венедиктовій чому важливий якийсь музей, а не фактично доведений хабар Порошенка в 10 лімонів зелені
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13.06.2020 13:25 Відповісти
Не надо ковыряться в носу. ПАльчик можешь сломать.
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13.06.2020 14:27 Відповісти
Интересно, а о какой сумме мозговал Петро, когда предлагал Зеленскому "объединить силы"
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13.06.2020 14:12 Відповісти
На що розрахована провокація з хабарем.......і які будуть наслідки......
В усіх фігурантів і навіть не причетних порохоботів будуть проведені обшуки, а далі як вийде - що знайдуть то і вмінять.
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13.06.2020 14:18 Відповісти
Судя по всему все работники ГФС доверенные лица "бизнесменов в законе".
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13.06.2020 14:25 Відповісти
"Коля хороший парень"
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13.06.2020 15:08 Відповісти
Так багато версій: хто з ким і проти кого. Щось мені підказує, що ігроки готові свої фігури віддавати, щоб під зонтиком Burisma фанатично виконувати завдання по дескридитації Байдена і головне Порошенко
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13.06.2020 17:06 Відповісти
А Все вместе Вы ВСРАЛИСЬ. КАК бы я ненавидел куйла, НО ОН своих изменников-ублюдков КАРАЕТ ЗА пределами страны.
А наши твари настолько окуели, что они НЕ скрываются, фоточки делают твари. "лица" и жопы их тут есть. Это КАК? КОГДА МЫ станем государством?
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13.06.2020 18:23 Відповісти
Скорее не лимонов, а литров с лимоном огорячительных напитков..А лимоны брало его чучело колхозное выставляя свою дырку большим начальникам начиная с общаги
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13.06.2020 21:36 Відповісти
О цыфири гуляют и 3,14дорасов, можно подумать сколько падлюка оставил ( нала ) СЕБЕ
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13.06.2020 21:45 Відповісти
Всё правильно, мы помним, как потужный-пятый говорил "Коля - хороший парень."
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13.06.2020 21:49 Відповісти
Тільки б Зе дебіли не втягували Україну в американські розборки, це тупо і на руку Кацапії
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13.06.2020 21:52 Відповісти
"дорогой Леонид Ильич" ...ну ніяух не міняється ...
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13.06.2020 22:42 Відповісти
учитывая упоминание одиозной "Бурисмы"-дешевая постановка...снова в "пику" Байдену...
у кого-то в декабре начнутся проблемы...
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14.06.2020 00:50 Відповісти
Да какая разница, все равно никакой борьбы с коррупцией не будет, суды 100 % коррупционные. Порошенко вместо того чтобы реформировать суды, лишь еще больше укрепил в них коррупцию. А судьи сидят в своих креслах пожизненно, так что про борьбу с коррупцией лет на 25- 30 можно забить.
Суды коррумпированы с низу до верху, Конституционный суд это регулярно демонстрирует.
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14.06.2020 02:32 Відповісти
Это точно вина Порошенко? Есть мнение, что эту систему создали Медведчук, Портнов и Со.
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14.06.2020 13:40 Відповісти
разбойник!)
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14.06.2020 09:52 Відповісти
Не спешите хлопать в ладоши, господа. Сейчас нарисуется прокурорша и скажет что всё это провокация и незаконно, а Холодницкого и Сытника за эту провокацию уволят. Мы не в Америке, господа. Тут всё работает по-другому.
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14.06.2020 13:36 Відповісти
 
 