За рекордний хабар у $6 млн затримано трьох осіб, хотіли закрити справу до дня народження Злочевського: Ситник і Холодницький провели брифінг. ВIДЕО
За фактом рекордного хабаря в 6 мільйонів доларів, яка призначалася керівництву НАБУ і САП, затримали трьох осіб.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава САП Назар Холодницький і керівник НАБУ Артем Ситник розповіли під час брифінгу.
Вони повідомили, що хабар призначався за закриття епізоду, в якому Злочевський сприяв у заволодінні коштами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданого "Реал Банку".
Саму справу було зареєстровано 3 червня 2020 року.
"Чому був такий поспіх? Тому що завтра у пана Злочевського день народження і був план досягти максимального результату і закрити кримінальне провадження та забезпечити повернення Злочевського в Україну", - розповів Ситник.
За словами глави НАБУ, під час дачі хабаря було затримано трьох осіб.
"Перший затриманий - це працівник державної податкової служби, він працює першим заступником начальника ГУ ДФС в Києві, другий мав відношення, зараз це перевіряється, до компанії Burisma, і є довіреною особою Злочевського, і третя особа - теж працівник ДФС і також довірена особа Злочевського", - розповів Ситник.
Ситник також зазначив, що це рекордний хабар в історії України.
Раніше САП і НАБУ повідомили, що колишній високопоставлений чиновник і його "права рука", чиновник Управління ДФС у Києві, намагалися дати хабар керівникам САП і НАБУ. Ексчиновник розраховував, що за $6 млн правоохоронці закриють справи за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна) та ч. 3 ст. 209 (відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу
За даними Лещенка, хабар намагався дати колишній міністр екології Микола Злочевський, фігурант справи щодо "Бурісми" (Burisma Holdings).
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И куда все эти деньги деваются, ответ в гос. бюджет даже не смешно.
А взагалі,коли бачу прізвище Жені Шевченка,зразу зрозуміло:спектакль-фарс.
https://volodymyrboyko.com/2019/04/04/ofitsiinyi-zlyden/?fbclid=IwAR1qOyHujLkPFRBtaxDdzSpZIgJORRZCIzvmPhoydSw7810hMDfw8Yk3eQk Офіційний злидень: справжня біографія «таємного агента НАБУ»
Можна порівняти з побрехеньками,розказаними Бутусову:https://censor.net/resonance/3044836/agent_nabu_evgeniyi_shevchenko_topkorruptsionery_mne_rasskazyvali_vse_potomu_chto_prinimali_za_svoego
Посмотрим чем закончится это громкое задержание.
О том взяли/не взяли легко можно будет судить через годик по главному признаку - сидят с конфискацией фигуранты или не сидят.
Вопрос и кто из троих президентов назначал коррупционеров на государственные должности ? Ответ - Янукович и Зеленский.
Измельчали. Насиров 300 лимонов на раз-два отдал.
Я приблизно те ж саме ось тут https://censor.net/comments/locate/3201773/019214e3-d2db-711e-8a19-4c5571899b83 і здогадувався: хабар несли по новій справі...
там вроде громким пуком закончилось
ОЧЕНЬ удивлюсь если тут будет иначе
Плівки Труби, Єрмака, оманськи пригоди, розмова з Трампом, п'ять відпусток за квартал, призначення Богдана,.... Перераховувати можна до безкінечності... Тиша... Десь щось проскакує, але відразу такі новини чимось перекриваються (хоть тим же Порошенком)...
Дивина, та й годі!
а банковские карточки или биткоины...не-не не слышали???
6 лимонов? - Мало дал! Дал бы больше - взяли!
Сейчас пиар, а как всё уляжется за работу примутся мыши)
Відкрий сайт НАБУ і читай, що зробили
892 - Провадження в роботі
221 - Повідомлення про підозру
438 - Обвинувачені
245- Справи, скеровані до суду
38- Вироки стосовно осіб
В усіх фігурантів і навіть не причетних порохоботів будуть проведені обшуки, а далі як вийде - що знайдуть то і вмінять.
А наши твари настолько окуели, что они НЕ скрываются, фоточки делают твари. "лица" и жопы их тут есть. Это КАК? КОГДА МЫ станем государством?
у кого-то в декабре начнутся проблемы...
Суды коррумпированы с низу до верху, Конституционный суд это регулярно демонстрирует.