Справа про рекордний хабар у $6 млн: заступнику податкової Києва Ільяшенку оголосили про підозру
Чиновнику Державної податкової служби в місті Києві Миколі Ільяшенку оголосили підозру в дачі хабаря посадовим особам. Він намагався підкупити керівництво НАБУ і САП шістьма мільйонами доларів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це під час брифінгу повідомив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.
Ситник зазначив, що умовою передачі коштів отримання було процесуальне рішення про закриття кримінального провадження. Тобто чиновники, які пропонували хабар, хотіли переконатися, що справа закрита і дані про це внесені до Реєстру досудових розслідувань.
"Першому заступнику начальника ДПС оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 4 статті 369 ККУ. Тобто це пропозиція хабаря. Санкція цієї статті передбачає відповідальність від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без конфіскації", - повідомив Ситник.
Щодо двох інших причетних, то наразі їм підготовлені проєкти підозр.
Частина затриманих є спеціальними суб’єктами. Тобто адвокатами, тому підписантом повідомлення про підозру є безпосередньо керівник САП", - додав Ситник.
Нагадаємо, вчора увечері детективи НАБУ затримали ексчиновника за дачу керівництву НАБУ і голові Спеціалізованої антикорупційної прокуратури хабаря у розмірі 6 млн доларів.
Директор НАБУ назвав цю суму рекордною в історії України і уточнив, що гроші пропонувалися за закриття епізоду в кримінальній справі, в якій фігурує ексміністр екології Микола Злочевський.
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Вопрос: и кто из троих президентов назначал коррупционеров на государственные должности ?
Ответ - Янукович и Зеленский.
https://interfax.com.ua/news/general/643671.html Суд закрыл уголовные дела против Вилкула и Колесникова по истечению срока давности
То что суды подонки и мафия не делает следствие святыми.
На схеме продажи дела зарабатывают все причастные.
уйдет на пенсию и будет проедать десятки миллионов баксов, заработанных при Яныке (Ильяшенко был в схеме с Курченко, поэтому денег он накосил немеряно)..
https://censor.net/comments/locate/3201810/019214e3-b67a-7062-907f-aa86f07a9112
https://censor.net/comments/locate/3201810/019214e3-b67b-7231-940e-9f4674f40fc7
В США, вон, самые прогрессивные силы - это негры, педики и татуированная соплячня с рюкзачками. А у нас кто повыползает? Даже страшно себе представить.
https://censor.net/comments/locate/3201810/019214e3-b67e-70e8-9614-da0f9fb0a817
звідсиля 6раз по 8кг це 48кг. (приблизно як мішок сухого цукру). Хоча я десь читав, що 1млн дол це 11,5кг.- тоді 69кіло. (70кг. мішків вже нема років 30- грузчики стали слабші, але такого майна, як на фото, понесуть...)
Розігнати всіх до чортової матері!