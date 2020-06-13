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Новини Хабарники
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НАБУ (4984) Злочевський (208) Ситник (862) Холодницький (661) Ільяшенко (10)

Справа про рекордний хабар у $6 млн: заступнику податкової Києва Ільяшенку оголосили про підозру

Справа про рекордний хабар у $6 млн: заступнику податкової Києва Ільяшенку оголосили про підозру

Чиновнику Державної податкової служби в місті Києві Миколі Ільяшенку оголосили підозру в дачі хабаря посадовим особам. Він намагався підкупити керівництво НАБУ і САП шістьма мільйонами доларів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це під час брифінгу повідомив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

Ситник зазначив, що умовою передачі коштів отримання було процесуальне рішення про закриття кримінального провадження. Тобто чиновники, які пропонували хабар, хотіли переконатися, що справа закрита і дані про це внесені до Реєстру досудових розслідувань.

"Першому заступнику начальника ДПС оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 4 статті 369 ККУ. Тобто це пропозиція хабаря. Санкція цієї статті передбачає відповідальність від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без конфіскації", - повідомив Ситник.

Щодо двох інших причетних, то наразі їм підготовлені проєкти підозр.

Частина затриманих є спеціальними суб’єктами. Тобто адвокатами, тому підписантом повідомлення про підозру є безпосередньо керівник САП", - додав Ситник.

Нагадаємо, вчора увечері детективи НАБУ затримали ексчиновника за дачу керівництву НАБУ і голові Спеціалізованої антикорупційної прокуратури хабаря у розмірі 6 млн доларів.

Директор НАБУ назвав цю суму рекордною в історії України і уточнив, що гроші пропонувалися за закриття епізоду в кримінальній справі, в якій фігурує ексміністр екології Микола Злочевський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За рекордний хабар у $6 млн затримано трьох осіб, Ситник і Холодницький провели брифінг. ВIДЕО
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Топ коментарі
+10
Экс-министр времен Януковича Злочевский, через первого замначальника Государственной налоговой службы города Киева Николая Ильяшенко, времен Зеленского (назначен в ноябре 2019 ) передают взятку руководителям САП Холодницкому (назначен 2015) и НАБУ Сытнику (назначен 2015) , которые назначены во времена Порошенко и которые честно и благородно отказываются и задерживают взяточников.
Вопрос: и кто из троих президентов назначал коррупционеров на государственные должности ?
Ответ - Янукович и Зеленский.
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13.06.2020 12:10
+7
признает вину, даст показания на Злочинского, пойдет на сделку со следствием, получит пять лет условно..
уйдет на пенсию и будет проедать десятки миллионов баксов, заработанных при Яныке (Ильяшенко был в схеме с Курченко, поэтому денег он накосил немеряно)..
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13.06.2020 12:13
+7
Кого посадил за 5 лет Сытник и Холодницкий, назначенные еще во времена Порошенка?
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13.06.2020 12:16
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Экс-министр времен Януковича Злочевский, через первого замначальника Государственной налоговой службы города Киева Николая Ильяшенко, времен Зеленского (назначен в ноябре 2019 ) передают взятку руководителям САП Холодницкому (назначен 2015) и НАБУ Сытнику (назначен 2015) , которые назначены во времена Порошенко и которые честно и благородно отказываются и задерживают взяточников.
Вопрос: и кто из троих президентов назначал коррупционеров на государственные должности ?
Ответ - Янукович и Зеленский.
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13.06.2020 12:10 Відповісти
Кого посадил за 5 лет Сытник и Холодницкий, назначенные еще во времена Порошенка?
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13.06.2020 12:16 Відповісти
Садит суд. Кого посадил суд якобы реформированный при Пете? А там хоть при Папе Римском. Это каста подонков и мразей сродни мафии. И деньги от властьимущих грести лопатой всегда были мастера.
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13.06.2020 12:23 Відповісти
А ты в курсе, сколько закрыли дел по истечению срока давности? Когда ловят взяточников на горячем, а потом по 3 года это расследовать - вызывает, мягко говоря, возмущение!
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13.06.2020 12:38 Відповісти
Не в курсе. А ты?
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13.06.2020 12:48 Відповісти
А мы в курсе...
https://interfax.com.ua/news/general/643671.html Суд закрыл уголовные дела против Вилкула и Колесникова по истечению срока давности
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13.06.2020 13:45 Відповісти
справи були передані в суд - тобто сдідство вже було закінчене - тому всі претензії до: "Оба решения вынес один и тот же судья Октябрьского суда Днепра Сергей Мельниченко"
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13.06.2020 13:53 Відповісти
Такой у нас "суд". Что и требовалось доказать.
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13.06.2020 14:03 Відповісти
Суд не садит после "покупки дела" у следствия.
То что суды подонки и мафия не делает следствие святыми.
На схеме продажи дела зарабатывают все причастные.
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13.06.2020 12:54 Відповісти
каждое твоё слово - брехня.
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13.06.2020 21:52 Відповісти
признает вину, даст показания на Злочинского, пойдет на сделку со следствием, получит пять лет условно..
уйдет на пенсию и будет проедать десятки миллионов баксов, заработанных при Яныке (Ильяшенко был в схеме с Курченко, поэтому денег он накосил немеряно)..
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13.06.2020 12:13 Відповісти
Швидше за все врубає режим ідіота, закутається в клітчастий коц(одіяло) , підмаже суддів, а через рік уже буде поновлятись на посаді с компенсацією зарплати.
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13.06.2020 14:31 Відповісти
А Ильяшенко видно прослушивал лично брать Ермак ? 😀😀😀
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13.06.2020 12:14 Відповісти
В то время, как космические корабли бороздят просторы Вселенной .....
https://censor.net/comments/locate/3201810/019214e3-b67a-7062-907f-aa86f07a9112
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13.06.2020 12:15 Відповісти
СпэйсХ ведет прямую трансляцию запуска спутников , осталось 9 минут , Я смотрю
https://censor.net/comments/locate/3201810/019214e3-b67b-7231-940e-9f4674f40fc7
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13.06.2020 12:16 Відповісти
Ну так что ты хочешь от государства? Чтоб оно тебе платило налоги?
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13.06.2020 12:25 Відповісти
я искренне желаю ему скорейшего армагеддона
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13.06.2020 12:29 Відповісти
Армагеддон - дело нехитрое. Конструктивной повестки нет.
В США, вон, самые прогрессивные силы - это негры, педики и татуированная соплячня с рюкзачками. А у нас кто повыползает? Даже страшно себе представить.
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13.06.2020 12:43 Відповісти
все кто мог, у нас уже выползли. и это радует. так их будет легче собрать
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13.06.2020 12:46 Відповісти
Какой "конструктивный" гражданин. Неудивительно,что с таким народонаселением в стране порядка нет.
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13.06.2020 12:46 Відповісти
75 лет назад евроинтеграторы уже пытались железной рукой навести у нас порядок. не нравилось им шо народ плюёт семечки себе под ноги. в результате - отстраивали нашу страну за пайку и подсрачник. и все остальные желающие хлебнут многа горя
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13.06.2020 12:52 Відповісти
К чему здесь эти аналогии? И что было в 1945м? Это сталин евроинтегратор,что ли?
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13.06.2020 13:03 Відповісти
не....я про менталитет. вот ты обозвал себя заграничным именем и сам поменялся что-ли?
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13.06.2020 13:09 Відповісти
Поменялся на кого и из кого? Какой ник себе не придумай-ты или быдло или нет. Если тебя ещё и евроинтеграторы должны учить культуре,то это твои проблемы.
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13.06.2020 13:30 Відповісти
about 3 min to start
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13.06.2020 12:19 Відповісти
невже сало обстругают на злочевском? а холодницкомк и сытнику по памятнику при жизни поставят по 100метров высоты
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13.06.2020 12:20 Відповісти
Где-то в сторонке тихо рыдает Свинарчук,который не задекларировал,сданную женой квартиру
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13.06.2020 12:32 Відповісти
Батут работает !!! первая ступень села , спутники на Орбите
https://censor.net/comments/locate/3201810/019214e3-b67e-70e8-9614-da0f9fb0a817
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13.06.2020 12:33 Відповісти
$6 млн - это 60-70 кг. Интересно, как всё технически происходило? Открыли багажник и сказали: "Забирай"? Или 2-3 здоровых лба тащили сумяры куда надо? 4 руки по 16-17 кг в каждой - довольно тяжело.
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13.06.2020 13:03 Відповісти
На фото зображено 1 млн дол. (10 пакунків по 10 100-дол пачок). Згідно https://dengi.ua/1787251-blog1012861html цілком ймовірно, що зображене важить 8кг.
звідсиля 6раз по 8кг це 48кг. (приблизно як мішок сухого цукру). Хоча я десь читав, що 1млн дол це 11,5кг.- тоді 69кіло. (70кг. мішків вже нема років 30- грузчики стали слабші, але такого майна, як на фото, понесуть...)
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14.06.2020 10:08 Відповісти
Господи, да за кого всех нас имеют?! И жук и жаба знают кто такой шевченко! Злочевский - идиот? Полный бред.
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13.06.2020 13:07 Відповісти
І ось така податкова буде контролювати касові апарати ФОПів, а також ваші покупки , сплачені карткою. І ось таким чиновникам ми платимо зарплату з наших податків!
Розігнати всіх до чортової матері!
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13.06.2020 17:20 Відповісти
"Коля - хороший парень".
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13.06.2020 22:00 Відповісти
 
 