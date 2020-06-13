Компанія Burisma заперечує причетність до рекордного хабаря в $6 млн Холодницькому

Компанія Burisma Group заперечує будь-яку причетність до неправомірних дій, про які повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві на сайті компанії.

"Компанія Burisma Group та її керівництво не мають жодного стосунку до повідомлення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та деяких ЗМІ щодо участі в неправомірних діях. Задля уникнення спекуляцій просимо представників медіа уникати ототожнень та припущень. Компанія працює виключно в рамках чинного законодавства, є одним з найбільших платників податків та відстоює інтереси енергонезалежності України", - заявили в компанії.

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Раніше САП і НАБУ повідомили, що колишній високопоставлений чиновник і його "права рука", чиновник Управління ДФС у Києві, намагалися дати хабар керівникам САП і НАБУ. Ексчиновник розраховував, що за $6 млн правоохоронці закриють справи за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна) та ч. 3 ст. 209 (відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу

За даними Лещенка, хабар намагався дати колишній міністр екології Микола Злочевський, фігурант справи щодо "Бурісми" (Burisma Holdings).

Сьогодні глави НАБУ і САП провели брифінг, на якому повідомили, що затримані троє осіб.

Також було оголошено про підозру заступнику податкової Києва Миколі Ільяшенку.

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