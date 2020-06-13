Компанія Burisma заперечує причетність до рекордного хабаря в $6 млн Холодницькому
Компанія Burisma Group заперечує будь-яку причетність до неправомірних дій, про які повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві на сайті компанії.
"Компанія Burisma Group та її керівництво не мають жодного стосунку до повідомлення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та деяких ЗМІ щодо участі в неправомірних діях. Задля уникнення спекуляцій просимо представників медіа уникати ототожнень та припущень. Компанія працює виключно в рамках чинного законодавства, є одним з найбільших платників податків та відстоює інтереси енергонезалежності України", - заявили в компанії.
Раніше САП і НАБУ повідомили, що колишній високопоставлений чиновник і його "права рука", чиновник Управління ДФС у Києві, намагалися дати хабар керівникам САП і НАБУ. Ексчиновник розраховував, що за $6 млн правоохоронці закриють справи за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна) та ч. 3 ст. 209 (відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу
За даними Лещенка, хабар намагався дати колишній міністр екології Микола Злочевський, фігурант справи щодо "Бурісми" (Burisma Holdings).
Сьогодні глави НАБУ і САП провели брифінг, на якому повідомили, що затримані троє осіб.
Також було оголошено про підозру заступнику податкової Києва Миколі Ільяшенку.
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Будь ласка, зачекайте...
Ильяшенко во много раз больше, чем могут раскопать СМИ. Много лет Ильяшенко является одним из руководителей Государственной налоговой службы. Он стал весьма не бедным человеком еще при Януковиче, усилил влияние при Порошенко, и стал абсолютно незаменимым и супервлиятельным при Зеленском. Ильяшенко не раз бывал в Офисе Президента, он находится в давних хороших отношениях со многими влиятельными людьми в новой власти, ну, например, с главой ОП Андреем Ермаком.
Зеленский заменил почти все высшее руководство Государственной налоговой службы, всех, кроме Ильяшенко. И это несмотря на то, что журналистами были озвучены факты о непомерно большом, как для чиновника, состоянии Ильяшенко. Такая поддержка "слуг народа", видимо, заставила Ильяшенко уверовать, что сейчас-то уж возможно все, и он развернется на полную катушку
Это может быть чисто операцией-провокацией Ермака по устранению Холодницкого из САП. Если бы Холодницкий взял взятку, его бы громко повязали.
Второй фронт в помощь Венедиктовой, которой он мешает.
А после выборов не важно - был огонь или нет и даже хуже, например, зелекторат уверен, что Порошенко необходимо посадить, но теперь не знает - за что...
Но Холодницкий эту партию выиграл.
Заявления против него, не взявшего такую взятку, теперь будут работать против его противников.
Украина ДОЛЖНА СТРОИТЬ hyperloop.Технологий от юмз,фэд, сич, луч, хгапп, антновым с ан225 достаточно с запасом. Кое что взять у маска по части цифровых.
Дороги сами на себя не заработают, это пассивный актив. А вот разработки hyperloop могут принести продажи и деньги на дороги. Так что если вкладывать свое внимание в отрицательный пассив типа дорог выхлопа не будет. А вот продажи в мире от гиперлуп может закрыть долги 85млрд $. И заработать на дороги и прочее.
Так что гиперлуп в большем приоритете чем дороги, хотя дороги тоже нужны. Дороги, дорожное покрытие нового поколения должен разработать юмз, чтобы они держали фуры в 200-300тонн(50 тонн на ось в 2 колеса) и не вымывались водой и дождями десятки лет.Потому что вода основная причина разбивания, потому что она под высоким давлением от скоростей колес машин вымивает на асфальте камешки, и потом этот процесс ускоряется в разы до создания ямы. А где хороший ровный уклон, там вода не задерживается и дорога НИКОГДА НЕ УБИВАЕТСЯ. Если выбъет один опорный камушек на асфальте, то все - начался процесс создания ямы. Чем больше воды возле этого камушка, тем больше сыла, которая давит на его выбивание.
И если какой-то през прекращает работы лишь потому что это строил прошлый и заслуги как за прошлым, то это он виновен, что не сделал это своей заслугой. ТО ОН ***** ВИНОВЕН В УНИЧТОЖЕНИИ ДОЛГОСТРОЧНЫХ ПРОЕКТОВ изза своего сраного эго. ЭГО ПРЕЗА УНИЧТОЖАЕТ СТРАНУ И ЕЕ РАЗВИТИЕ. Потому каждый новый ***** поначинает новых проектов и не закончит и старые долгострочные зарубит. ТО ЭТО ВРАГ УКРАИНЫ.
Кому-то хочется погреть руки снова.
До этого неЛох катался в котрежах по 40-50 авто...
Не пойман - не вор. Американский бизнес, платит налоги, пусть работает дальше.
Трамп еле от импичмента отбился...теперь Байдена макануть надо - ну чтоб никому не обидно было...
Украинские коррупционеры решают кому стать президентом США? - вроде абсурд...и ложечки нашлись, а осадочек остался ))))
я стебался над
своимпреЗЕдентом-бедоносцем-себялюбцем... и не более того
(позволю себе посоветовать Вам еще раз прочитать мой коммент, написанный с сарказмом )
В Украине остались одни журнашлюхи?
Компанию конфисковать, проворовавшееся руководство павешать нахй!
И кто-то еще удивляется, что столь же чОткими пацанами были решено Порошенко арестовать и судить, потому как он хотел поставить чОтких пацанов в рамки закона?
Да чОткие пацаны за такие действия Порошенко не только арестуют его, а и убьют прямо в день ареста. За то, что Петр Алексеевич замахнулся на феодальную систему самой бедной страны Европы, в которой чОткими пацанами все продается и покупается, на все такса есть.
В париже они просмотрят видосы, многократно заучат новые спецоперации против украины.
Тексты, что зе говорить и что делать. Передадут слово в слово.
Буризма - святоши.