На КПВВ "Станиця Луганська" розпочато пропуск абітурієнтів із окупованих територій для здачі ЗНО. ФОТО
13 червня за розпорядженням Командувача операції об’єднаних сил у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" з 07.00 розпочато пропуск через лінію розмежування. З 07.00 до 13.00 буде здійснюватися пропуск осіб з тимчасово окупованої території на контрольовану, а з 13.00 до 17.00 – тих, хто слідує у зворотному напрямку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Як повідомлялося раніше, пропуск осіб та транспорту в районі операції Об’єднаних сил було відновлено через КПВВ "Мар’їнка" та "Станиця Луганська". Однак, такому руху перешкоджали окупаційні адміністрації. За три дні роботи КПВВ жоден громадянин так і не зміг перетнути лінію розмежування. А двоє чоловіків, які 11 червня перетнули КПВВ "Мар’їнка", сподіваючись на пропуск, ще й досі перебувають перед блокпостом окупантів.
Варто зазначити, що дії української влади щодо відновлення руху через гуманітарні дорожні коридори своєї мети досягли. Російські збройні формування частково розблокували перетин лінії розмежування з тимчасово окупованим Луганськом.
Крім того, в КПВВ "Мар’їнка" будуть здійснюватися пропускні операції з 11.00 до 14.00. Але варто враховувати, що перетин лінії розмежування у межах цього дорожнього коридору окупанти продовжують блокувати.
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Нехай будуть закрити найближчі 20 років.
но через контрразведосов изх пропустить надо.
Почему в Украину впускают без справок ?
В европейских аэропортах тоже поставили пункты- 4 часа и результат готов - все будут сидеть и ждать 4 часа
Если впускают в Украину- пусть ставят на кпп такие же лаборатории
Я взъезжала в Словакию - все отдают справки из Украины - ГДЕ ТО ЖЕ БЕРУТ
ПОСОЕ ЖТОГО НАДО 5 дней Ещё сидеть дома на самоизоляции , а потом повтор теста
Я взъезжала в Словакию - все отдают справки из Украины - ГДЕ ТО ЖЕ БЕРУТ
Они наверно берут справки не из оккупированной территория(это логично), а вы где предлагаете брать справки на оккупированной территории?
Они выбрали свой путь и пусть им пройдут до конца
Меня волнует ЧТОБЫ НА МАТЕРИКОВОЙ УКРАИНЕ БЫЛО МЕНЬШЕ ВСЯКОЙ ГАДОСТИ
Иначе - гнать в шею Степанова Ляшко и ЗЕ
их-же за поступление в выш Украины еще на подвал посадить могут попочленцы.