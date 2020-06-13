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На КПВВ "Станиця Луганська" розпочато пропуск абітурієнтів із окупованих територій для здачі ЗНО. ФОТО

13 червня за розпорядженням Командувача операції об’єднаних сил у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" з 07.00 розпочато пропуск через лінію розмежування. З 07.00 до 13.00 буде здійснюватися пропуск осіб з тимчасово окупованої території на контрольовану, а з 13.00 до 17.00 – тих, хто слідує у зворотному напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

На КПВВ Станиця Луганська розпочато пропуск абітурієнтів із окупованих територій для здачі ЗНО 01

Як повідомлялося раніше, пропуск осіб та транспорту в районі операції Об’єднаних сил було відновлено через КПВВ "Мар’їнка" та "Станиця Луганська". Однак, такому руху перешкоджали окупаційні адміністрації. За три дні роботи КПВВ жоден громадянин так і не зміг перетнути лінію розмежування. А двоє чоловіків, які 11 червня перетнули КПВВ "Мар’їнка", сподіваючись на пропуск, ще й досі перебувають перед блокпостом окупантів.

Варто зазначити, що дії української влади щодо відновлення руху через гуманітарні дорожні коридори своєї мети досягли. Російські збройні формування частково розблокували перетин лінії розмежування з тимчасово окупованим Луганськом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін скасував проведення пробного ЗНО, - Степанов

На КПВВ Станиця Луганська розпочато пропуск абітурієнтів із окупованих територій для здачі ЗНО 02

Станом на 10.00 13 червня через КПВВ "Станиця Луганська" на контрольовану територію України прослідувало 54 громадянини, серед яких 34 абітурієнти.

На КПВВ Станиця Луганська розпочато пропуск абітурієнтів із окупованих територій для здачі ЗНО 03

Крім того, в КПВВ "Мар’їнка" будуть здійснюватися пропускні операції з 11.00 до 14.00. Але варто враховувати, що перетин лінії розмежування у межах цього дорожнього коридору окупанти продовжують блокувати.

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Топ коментарі
+14
И что? Эта молодая сепарская поросль прониклась любовью к Украине? Да как бы не так. Плевать они на Украину хотели. Как обычные беспринципные мрази они двигают туда, где выгоднее в данный момент. Как крысчане,лезущие сюда за биометрикой,как тараканы держа фигу в кармане.
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13.06.2020 12:53
+9
Интересно а почему те кто молится на ***** идут сдавать ВНО и учиться в Украину ведь здесь фашисты-бандеровцы?И где гарантия что пока эти ,,ученики,, сдают ВНО ихние отцы не убивают наших солдат?
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13.06.2020 12:54
+7
Пускай они сначала сдадут екзамены по украинскому языку и по истории Украины.
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13.06.2020 12:55
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Когда этот цирк закончится, тупо теряем часть территории!
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13.06.2020 12:40 Відповісти
не сцы в компот он сладкий
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13.06.2020 12:42 Відповісти
Тупо-не тупо, а эта толпа дебилов лугандонских мне лично не нужна. Хватит тех, что на предприятии работают. Так это типа не самые отпетые.
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13.06.2020 13:45 Відповісти
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13.06.2020 12:41 Відповісти
Радость-то какая!
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13.06.2020 12:44 Відповісти
Можешь подсластить когда на душе не спокойно.
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13.06.2020 12:47 Відповісти
ЗНО там походу всем пройти надо...
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13.06.2020 12:50 Відповісти
И что? Эта молодая сепарская поросль прониклась любовью к Украине? Да как бы не так. Плевать они на Украину хотели. Как обычные беспринципные мрази они двигают туда, где выгоднее в данный момент. Как крысчане,лезущие сюда за биометрикой,как тараканы держа фигу в кармане.
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13.06.2020 12:53 Відповісти
все по Адаму Смиту
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13.06.2020 12:54 Відповісти
человек в первую очередь будет делать то что ему больше приносит пользу
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13.06.2020 12:56 Відповісти
Которая не должна бьіть на шару за счет другого человека.
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13.06.2020 13:00 Відповісти
По аналогии это всё равно что прировнять демократию и анархию.
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13.06.2020 13:05 Відповісти
Интересно а почему те кто молится на ***** идут сдавать ВНО и учиться в Украину ведь здесь фашисты-бандеровцы?И где гарантия что пока эти ,,ученики,, сдают ВНО ихние отцы не убивают наших солдат?
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13.06.2020 12:54 Відповісти
Пускай они сначала сдадут екзамены по украинскому языку и по истории Украины.
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13.06.2020 12:55 Відповісти
у них льготы по экзаменам
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13.06.2020 12:57 Відповісти
За які ж такі заслуги?
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13.06.2020 13:06 Відповісти
как переселенцам,УБД и детям УБД.
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13.06.2020 13:40 Відповісти
Це вони будуть ЗНО россійскою чи жидовською мовою здавати ? Навіщо одкривати КПВВ ?
Нехай будуть закрити найближчі 20 років.
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13.06.2020 12:59 Відповісти
відкривати"
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13.06.2020 13:00 Відповісти
Нех шастать!
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13.06.2020 13:03 Відповісти
Мені цікаво, а якою мовою вони будуть здавати ЗНО? Українську вже п"ять років русскАязичним в школах не викладали. Чи вони в дантистів щелепи виправляли?
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13.06.2020 13:05 Відповісти
Откуда данные что Украинский не преподают?
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13.06.2020 13:06 Відповісти
https://censor.net/news/3201657/testy_vno_pereveli_na_yazyki_natsmenshinstv_io_direktora_utsoko_boyiko
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13.06.2020 13:10 Відповісти
Метастазы, проникайте! Метастазы, проростайте!
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13.06.2020 13:29 Відповісти
вы не правы.
но через контрразведосов изх пропустить надо.
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13.06.2020 13:41 Відповісти
В Словакию впускают студентов только со справкой Про негатив от КОВИТ 19
Почему в Украину впускают без справок ?
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13.06.2020 13:32 Відповісти
Где они эти справки должны брать?
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13.06.2020 13:34 Відповісти
В медицински учреждениях
В европейских аэропортах тоже поставили пункты- 4 часа и результат готов - все будут сидеть и ждать 4 часа
Если впускают в Украину- пусть ставят на кпп такие же лаборатории
Я взъезжала в Словакию - все отдают справки из Украины - ГДЕ ТО ЖЕ БЕРУТ
ПОСОЕ ЖТОГО НАДО 5 дней Ещё сидеть дома на самоизоляции , а потом повтор теста
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13.06.2020 13:48 Відповісти
В Киеве лаборатории делают анализы за 600 грн, печаиь справок на английском по желанию клиента.
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13.06.2020 14:35 Відповісти
Ну так если посмотреть на последнее фото, то там вроде стоит мобильная лаборатория.
Я взъезжала в Словакию - все отдают справки из Украины - ГДЕ ТО ЖЕ БЕРУТ
Они наверно берут справки не из оккупированной территория(это логично), а вы где предлагаете брать справки на оккупированной территории?
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13.06.2020 14:52 Відповісти
Вот скажите - ОНО МЕНЯ ДОЛЖНО ВОЛНОВАТЬ ГДе ИМ БРАТЬ СПРАВКИ?

Они выбрали свой путь и пусть им пройдут до конца
Меня волнует ЧТОБЫ НА МАТЕРИКОВОЙ УКРАИНЕ БЫЛО МЕНЬШЕ ВСЯКОЙ ГАДОСТИ
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13.06.2020 15:46 Відповісти
Когда они успели выбрать, им было 11-12 лет.
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13.06.2020 15:58 Відповісти
Да мне начхать - хотят их пускать в Украину - ПУСТЬ СТАВЯТ ЛАБОРАТОРИИ НА КПП.

Иначе - гнать в шею Степанова Ляшко и ЗЕ
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13.06.2020 16:04 Відповісти
Ну так на последнем фото что-то похожее на лабораторию.
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13.06.2020 16:09 Відповісти
абикам надо очки надевать.НЕ палитесь!
их-же за поступление в выш Украины еще на подвал посадить могут попочленцы.
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13.06.2020 13:39 Відповісти
Нехай приїжджають -українською Людиною стати ніколи не пізно!
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13.06.2020 13:48 Відповісти
какой же вы наивный
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13.06.2020 13:57 Відповісти
я не понял нахера в террорестических образованиях наши дипломы..они не ахерели...там же день параши был-кокошники с камаза пели
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13.06.2020 14:25 Відповісти
На те,на що кримчанам українські свідотства про народження і біометрика.Криси,одним словом.
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13.06.2020 17:22 Відповісти
Ради отпрысков ордловской ваты хотят вааще ЗНО отменить! типа изза короновируса...
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13.06.2020 14:48 Відповісти
Яке ЗНО для ворогів? Для наших пробне ЗНО відмінили а цій мерзоті з ордли ще особливі умови для вступу. Влада все робе для приниження дітей з України.
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13.06.2020 15:18 Відповісти
Ну математика,хімія,вони однакові скрізь,а от історія,та яку вчать в Україні відрізняється від тої,яку вже 6 років вчать в дирі.
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13.06.2020 17:20 Відповісти
 
 