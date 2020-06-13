"Не забувай-ТЕ!": Інвестори "Укрбуду" принесуть 5-метрову таблетку "для поліпшення пам'яті" Зеленському, щоб нагадати про його обіцянку
Інвестори житлових комплексів "Укрбуд" принесуть таблетку для поліпшення пам'яті президенту Зеленському, щоб нагадати про його обіцянку для 40 тисяч інвесторів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресанонс, спільна ініціативна група інвесторів житлових комплексів корпорації "Укрбуд" повідомляє, що в понеділок, 15 червня, о 10:00 під Офісом Президента (вул. Банкова, 11) відбудеться мітинг інвесторів державної корпорації "Укрбуд".
Як наголошується, починаючи з літа 2019-го будівництво на всіх об'єктах "Укрбуду" завмерло. Після численних звернень і мітингів інвесторів 12 грудня 2019-го президент України, Володимир Зеленський, особисто пообіцяв, що ЖК "Укрбуд" будуть добудовані компанією "Київміськбуд".
"Минуло вже пів року від обіцянки президента, але будівництво не відновилося. Більшість житлових комплексів навіть не були юридично передані в "Київміськбуд". За цей час інвестори зіткнулися з блокуванням процесу з боку чиновників ДАБК (відмова в введенні в експлуатацію готових ЖК), КМДА і КГС (відмова у скасуванні пайових внесків і затягування розгляду низки питань), Міноборони (відмова перепідписувати договори)", - йдеться в документі.
Також, як зазначається, щоб привернути увагу президента до проблем, інвестори склали петицію на сайті президента, яка за короткий термін набрала 25 000 підписів.
"Але на жаль, відповідь президента була досить формалізована і без конкретних кроків з вирішення проблем. Фактично президент переклав відповідальність за свою обіцянку на Кабінет Міністрів України. Зі свого боку прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що цим питанням займається.
Київський міський голова Віталій Кличко, який раніше зазначав, що більшість проблемних питань перебуває в компетенції Офісу Президента та Кабінету Міністрів України. Тобто фактично питання "відфутболюється" від одного посадовця до іншого і назад.
Під час щорічної пресконференції президент сказав, що він забув про питання "Укрбуда". Але сорок тисяч інвесторів, що довірили свої кошти на омріяне власне житло державній корпорації хочуть нагадати президенту, що обіцянок потрібно дотримуватись і контролювати їх виконання. Безкінечні перенаправлення до Кабінету Міністрів чи мера Києва не вирішують питання заблокованого будівництва по суті. Інвестори вимагатимуть негайного вирішення питання.
Саме тому 15 червня о 10:00 інвестори принесуть президенту п’ятиметрову таблетку для покращення пам’яті, щоб він не забував про свої обіцянки та 40 000 людей, що чекають на житло.
"Ми звертаємось до президента з вимогою особисто проконтролювати власне рішення,створити робочу групу із залученням інвесторів та зняти всі обмеження за 2 тижні" – зазначають інвестори. У разі відсутності реакції з боку президента, інвестори готові до рішучих дій, в тому числі до перекриття доріг та безстрокових акцій протестів.
Очікувана кількість учасників мітингу – 2 000 людей.
За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном +380930071443 (Володимир) та
наступною адресою електронної пошти: [email protected]
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Если думать нечем, как всегда мой друг
Если ты от жизни от такой устала
Может с@ка вспомнишь за кого голосовала!
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- А суп вылейте в реку, пусть пьет ниже по течению...
Жди гостей.
Теперь СОСИ-ТЭ!
...
Потом отдали остатки Укрбуда Киевгорстрою, у которого самого денег нет.
Киевгорстрой хотел получить госфинансирование на достройку.
Но денег,ясное дело нет.
Осталось инвесторам носить таблетки
Украина - теплица для негодяев и олигархов.
Як чорт ладана боїться
Патріотів московит,
Аж коробить, подивіться,
Як чує про них бандит.
Бо спочатку їм Мазепа
Заявив, що вільні ми,
А народ наш, мов дурепа,
Пішов жити із свиньми.
Всі поперли на Мазепу,
Били його козаків.
Й прив'язалися до цепу,
До московських кріпаків.
А попи московські зразу
Їм анафему дали.
Прокляли й свої відразу,
Ще й чекали похвали.
І цар зруйнував козацтво,
Знищив мову й що було.
Дав їм нищівне жебрацтво,
В кожне місто і село.
За царя йшли воювати,
Били турків і татар...
Францію завоювати
Й німців хотів нами цар.
А між війнами козаки
На каналах і в містах,
Все тягали, як бурлаки,
Там вмирали, просто жах.
Тут імперія вмирає,
І Петлюра з військом встав…
Комуняк раб вибирає,
Й Ленін Україну взяв.
Нищим самі з московитом,
І Петлюру й козаків.
Потім розбігались світом
Від кацапів - хижаків.
Тут терор не забарився,
Українців нищив кат.
Сталін з москалем носився,
Були смерті, страх і мат.
Сатана напився крові,
З козаків, дітей й дівчат...
З голоду, хай мруть здорові,
Й брата хай з'їдає брат.
І мільйонами померли
Українці з різних сіл.
Хоч кропиву й кору жерли,
Не залишилось в них сил.
Бо забрали усе збіжжя,
Виставили в ряд солдат.
Так добив і «Запоріжжя»,
Й Гетьманщину супостат.
Ось імперія «Червона»
З німцем вийшли на поляк.
Тут Бандера виліз з лона,
Галичанський наш земляк.
Бився герой за свободу,
За українців своїх.
Послав УПА до народу,
Народ взяв УПА на сміх.
Знову з катами злигались
Убивали скрізь УПА,
Хоч ті миру домагались,
Їм ця армія не та.
Бо ці ж їх не катували,
Та не гнали у Сибір.
Вільними стать готували,
Ми ж пішли наперекір.
І Бандера став «нацистом»,
Сталін у рабів - герой.
Україну взяли хистом,
Весь народ став під конвой.
Впав «червоний терорист»,
Рятувалася Європа.
Наш нарід ставав статист,
Не відкрились тут ворота.
І кацап й наш комуніст
Гарно стадом управляли,
Та став мокша - шовініст,
Між собою нас чіпляли.
Та народ уже бурлив,
Черновола вставав «Рух».
Москаль масла у вогонь лив-
Вийняв з патріота дух...
Ющенко ще ворухнувся,
І архіви тут відкрив.
Та хоч до Європи птувся,
Від своїх пішов в відрив.
До Майдану нас довів
Малорос-зек Янукович.
Україна вся в крові,
Кликав малоросів родич.
Почалася в нас війна,
Московит посунув в Крим.
Попередників вина-
Московит в них побратим.
Далі ж запалив Донбас
Пітерський сатана- кат
Кинув танки й «Смерч» на нас,
А дурням кричав, що «брат».
Тут з'явився лідер в нас.
Армію нашу підняв:
Порошенка пішов час,
Й перед ворогом встояв.
Розпад Неньки зупинив,
Й економіку піднів.
Мові двері відчинив,
Церкву українську мав.
А що ж знову наш народ?
Обійшов ті старі граблі?
В рабство, а не до свобод
Направив народ кораблик.
Оббріхали Порошенко всі,
З московитами «валили».
Молоді, бабусі й дідусі,
Малороса-єврея хвалили.
Знову Україну, рвуть
Малороси тягнуть до Росії.
Вилізла вся їхня суть,
Слуги «русского» носії.
В тюрми патріоти йдуть,
Армія тихенько відступає.
Всі позиції Москві здають,
Поки цей нарід дрімає.
Зупини народе свою смерть,
Придивися на своїх героїв…
Досить Україні нових жертв
Щоб свою історію засвоїв:
Що Мазепа і Бандера наші
Ще Виговський та Шевченко
Випили братерства й волі чашу,
Взяв її важку і Порошенко.
Не ведися на брехню,
На солодкі обіцянки смерті.
Дурню тонкості не поясню,
Патріоти будьте ж вперті.
10.01.2020 р.
Анатолій Березенський
А то він забув, що барига вже має сидіти!
А вот и главный крышиватель строительной мафии!
Мер Кличко літає чартером із забудовником Києва Микитасем і бізнесменом Столаром - «Схеми»
https://www.radiosvoboda.org/a/news/28735913.html
Кличко поздравил с днем рождения "директора Киева" Столара, дружбу с которым публично отрицал.
https://censor.net/news/3144465/klichko_pozdravil_s_dnem_rojdeniya_direktora_kieva_stolara_drujbu_s_kotorym_publichno_otritsal_video
Зеля скажет что то всё порохоботы, а не потерпевшие ))