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Зеленський (22456) мітинг (749) Укрбуд (133)

"Не забувай-ТЕ!": Інвестори "Укрбуду" принесуть 5-метрову таблетку "для поліпшення пам'яті" Зеленському, щоб нагадати про його обіцянку

Інвестори житлових комплексів "Укрбуд" принесуть таблетку для поліпшення пам'яті президенту Зеленському, щоб нагадати про його обіцянку для 40 тисяч інвесторів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресанонс, спільна ініціативна група інвесторів житлових комплексів корпорації "Укрбуд" повідомляє, що в понеділок, 15 червня, о 10:00 під Офісом Президента (вул. Банкова, 11) відбудеться мітинг інвесторів державної корпорації "Укрбуд".

Як наголошується, починаючи з літа 2019-го будівництво на всіх об'єктах "Укрбуду" завмерло. Після численних звернень і мітингів інвесторів 12 грудня 2019-го  президент України, Володимир Зеленський, особисто пообіцяв, що ЖК "Укрбуд" будуть добудовані компанією "Київміськбуд".

"Минуло вже пів року від обіцянки президента, але будівництво не відновилося. Більшість житлових комплексів навіть не були юридично передані в "Київміськбуд". За цей час інвестори зіткнулися з блокуванням процесу з боку чиновників ДАБК (відмова в введенні в експлуатацію готових ЖК), КМДА і КГС (відмова у скасуванні пайових внесків і затягування розгляду низки питань), Міноборони (відмова перепідписувати договори)", - йдеться в документі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий логотип Зе!команди, кокаїнові сни, бригада. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Також, як зазначається, щоб привернути увагу президента до проблем, інвестори склали петицію на сайті президента, яка за короткий термін набрала 25 000 підписів.

"Але на жаль, відповідь президента була досить формалізована і без конкретних кроків з  вирішення проблем. Фактично президент переклав відповідальність за свою обіцянку на Кабінет Міністрів України. Зі свого боку прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що цим питанням займається.

Київський міський голова Віталій Кличко, який раніше зазначав, що більшість проблемних питань перебуває в компетенції Офісу Президента та Кабінету Міністрів України. Тобто фактично питання "відфутболюється" від одного посадовця до іншого і назад.
Під час щорічної пресконференції президент сказав, що він забув про питання "Укрбуда". Але сорок тисяч інвесторів, що довірили свої кошти на омріяне власне житло державній корпорації хочуть нагадати президенту, що обіцянок потрібно дотримуватись і контролювати їх виконання. Безкінечні перенаправлення до Кабінету Міністрів чи мера Києва не вирішують питання заблокованого будівництва по суті. Інвестори вимагатимуть негайного вирішення питання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський переходить на особливий режим роботи, особисті зустрічі скасовуються, - ОП

Саме тому 15 червня о 10:00 інвестори принесуть президенту п’ятиметрову таблетку для покращення пам’яті, щоб він не забував про свої обіцянки та 40 000 людей, що чекають на житло.
"Ми звертаємось до президента з вимогою особисто проконтролювати власне рішення,створити робочу групу із залученням інвесторів та зняти всі обмеження за 2 тижні" – зазначають інвестори. У разі  відсутності реакції з боку президента, інвестори готові до рішучих дій, в тому числі до перекриття доріг та безстрокових акцій протестів.
Очікувана кількість учасників мітингу – 2 000 людей.
За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном +380930071443 (Володимир) та
наступною адресою електронної пошти: [email protected]
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Топ коментарі
+44
може клізму?
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13.06.2020 12:51
+29
Не смешнее тех, кто глотал таблетки ненависти против Порошенко, изготовленные из Г+Г и по рецептам ЮВТ...
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13.06.2020 13:12
+27
А Порох обещал это сделать?? И кто осла за язык тянул??
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13.06.2020 13:17
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може клізму?
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13.06.2020 12:51 Відповісти
Если что, укрбуд если и будут достраивать то будут с наших налогов,нужно спрашивать с тех кто вывел деньги с укрбуда и с тех кто дал им это сделать
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13.06.2020 12:59 Відповісти
а як щодо клізми Зеленському?
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13.06.2020 13:01 Відповісти
Порох значит тоже должен был достраивать за счёт бюджетных денег все замороженные новостройки?
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13.06.2020 13:03 Відповісти
А Порох обещал это сделать?? И кто осла за язык тянул??
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13.06.2020 13:17 Відповісти
Тобто таблєтка можє застрягти?
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13.06.2020 17:48 Відповісти
Вывели деньги рыги. А кто им мог не дать вывести деньги со своей компании?
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13.06.2020 13:26 Відповісти
Смешные. Несут таблетку Джокеру - клоуну. Он вас намахал, пашет на олигархат, каждый день принимают его зеленые змии античеловеческие законы для украинцев, а вы? Таблетку?
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13.06.2020 13:03 Відповісти
Не смешнее тех, кто глотал таблетки ненависти против Порошенко, изготовленные из Г+Г и по рецептам ЮВТ...
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13.06.2020 13:12 Відповісти
Заслужил значит ненависть, также олигарх и не боролся с коррупцией. Чего вы всегда в мои комментарии суете своего коричнево - шоколадного Пэдру, который принадлежит всецело ОЛИГАРХАТУ украинскому и мировому - главному злу Украины? Все они из одной компании олигархов и их слуг - Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко,Зеленский, ( в Раде - Бойко, Медведчук, Ахметов, Жеваго и их слуги и т.д.). Список олигархов в интернете прилагается.
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13.06.2020 14:20 Відповісти
Каждый вечер что то дорожает вдруг
Если думать нечем, как всегда мой друг
Если ты от жизни от такой устала
Может с@ка вспомнишь за кого голосовала!

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13.06.2020 15:37 Відповісти
Второй коричневый идиот объявился.
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13.06.2020 18:27 Відповісти
Він лише метамфітамін може приймати.
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13.06.2020 12:52 Відповісти
Вот если бы заставить её съесть... Было бы ему понятно..
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13.06.2020 12:52 Відповісти
Дупцею)))
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13.06.2020 13:05 Відповісти
Забудешь вас, когда 5 метровая таблетка в прихожке стоит!
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13.06.2020 12:52 Відповісти
Президент Украины на самоизоляции, если кто забыл.
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13.06.2020 12:53 Відповісти
И по этой причине ему память отшибло???
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13.06.2020 12:57 Відповісти
не... таблетку придется через забор перекидывать ))))
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13.06.2020 13:02 Відповісти
така таблетка вседно в двері не пролізе
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13.06.2020 14:06 Відповісти
- А как же суп?
- А суп вылейте в реку, пусть пьет ниже по течению...
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13.06.2020 19:34 Відповісти
Другими словами:зеля,под видом самоизоляции,уединился нюхать кокс,чтоб снова не париться на встречах
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13.06.2020 13:48 Відповісти
может на даче, в Фаросе?
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13.06.2020 14:39 Відповісти
А за фейк можно и того, ну ты понял.
Жди гостей.
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13.06.2020 14:51 Відповісти
Какие же зебилы запуганные и затюканые совки)потому что вы не украинцы,а малоросы
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13.06.2020 14:57 Відповісти
Бойся всех!
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13.06.2020 15:34 Відповісти
Хіба при Зеленському ви баригам свої гроші віддали?
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13.06.2020 12:55 Відповісти
Какая разніца? Обіцянку давав, нехай виконує.
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13.06.2020 13:01 Відповісти
Как отмечается, начиная с лета 2019 строительство на всех объектах "Укрбуда" замерлоИсточник: https://censor.net/n3201818
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13.06.2020 13:07 Відповісти
Вовка-велосипед только обиды хорошо помнит !
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13.06.2020 12:57 Відповісти
Не пойму в чем проблема? Некие люди вложили деньги в сомнительное предприятие, прогорели, как часто бывает. Ну и кто виноват? Инвестиции- это риск. Дурдом какой то
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13.06.2020 12:57 Відповісти
100%! Пошел в казино, проиграл бабло и сразу на митинг под кабмин с требаванием вернуть деньги потому что тебя обманули ты думал что это работает не так...
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13.06.2020 13:00 Відповісти
А я вложил деньги в фитнес клуб, когда абонементы 100$ стоили, а теперь шестой год продаю их по 12$. Гонтарева, верни бабло!
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13.06.2020 15:32 Відповісти
100% согласна, хотя людей жаль. достраивать то будут за счёт казны...
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13.06.2020 13:05 Відповісти
Таких жалеть нельзя! Это люди которые искали ШАРУ!
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13.06.2020 13:08 Відповісти
Нас надо жалеть! Казна то общая, а достраивать будут ИМ!
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13.06.2020 15:29 Відповісти
Виноват тот, кто ради пиара перед выборами может обещать всё, что хочешь лохам...
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13.06.2020 13:15 Відповісти
Предприятие было не сомнительным, пока его не растащили на кусочки конкуренты. Но конкуренты растащили активы, а вот обязательства, как обычно, оставили неудачнику.
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13.06.2020 13:49 Відповісти
Какие конкуренты? Деньги вывел основной акционер - Микитась.
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14.06.2020 02:13 Відповісти
Когда ты сидишь в тюрьме, это становится чрезвычайно затруднительно.
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14.06.2020 02:19 Відповісти
Конченые уроды проголосовали за зебила потому что он им что то пообещал, хотя врал на каждом шагу!
Теперь СОСИ-ТЭ!
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13.06.2020 12:59 Відповісти
лучше 5-литровую.... быстрее дойдет! ))) ибо память такая штука... мигрирующая ))))
"Не забывай-ТЕ!": Инвесторы "Укрбуда" принесут 5-метровую таблетку "для улучшения памяти" Зеленскому, чтобы напомнить о его обещании - Цензор.НЕТ 6918

...
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13.06.2020 13:01 Відповісти
Пятиведерная гарантировано поможет..
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13.06.2020 13:03 Відповісти
Так зеленский обещал всех посадить! Вторая весна прошла - никто не сидит! Походу скоро сядет только Лерус!
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13.06.2020 13:03 Відповісти
Микитась никого не кидал. Если бы у него не отжали его компанию, всё было бы достроено. Но активы у него отжали под благовидным предлогом (напоминаю, суда по нему не было, и он пока ещё ни в чем не виновен), а вот обязательства оставили ему. Ну и Зеленский в общем то виноват, что привел к власти всех своих друзей, кумовьев и одноклассников. А в этой ситуации торчат уши борьбы между собой Ермака и Богдана. С чего бы это Зеленский "не виноват"?
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13.06.2020 13:54 Відповісти
Зачем "отжимать" бизнес который сразу после этого прогорает?
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14.06.2020 02:15 Відповісти
Чтобы избавиться от конкурента. Строительство - очень высокодоходный бизнес, и одновременно высоконкурентный. Не стреляют друг в друга, хоть и на этом спасибо.
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14.06.2020 02:18 Відповісти
Сначала Вавриш с Богданом убили Укрбуд.
Потом отдали остатки Укрбуда Киевгорстрою, у которого самого денег нет.
Киевгорстрой хотел получить госфинансирование на достройку.
Но денег,ясное дело нет.
Осталось инвесторам носить таблетки
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13.06.2020 13:01 Відповісти
пурген
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13.06.2020 13:03 Відповісти
пусть принимают!
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13.06.2020 13:04 Відповісти
Киевгорстрой это госкомпания в руках директоров-проходимцев. Мало того, что берут откаты с подрядчиков за выигранные "тендеры" （собмтвенных то производственных мощностей кот наплакал）, мало того, что оклады и премии руководства несоизмеримые, так еще и чехарда с деньгами инвесторов, подарки квартир нужным людям. Руки у зеленского и кварталовцев коротки навести порядок в стране.
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13.06.2020 13:07 Відповісти
не,сначала Микитась с Кличко....а уже потом Вавриш с Богданом...
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13.06.2020 13:25 Відповісти
Инвесторы - на то они и инвесторы, которые рискуют своими деньгами, вкладывая их в обещания и надежды, которым, возможно, не суждено сбыться. Почему за их инвест риски должны расплачиваться все ? Может ещё за МММ, элита центр и другие подобные компании выплатить компенсации из бюджета ?
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13.06.2020 13:02 Відповісти
Все верно)нах зеле инвесторы,которых он уже успел обворовать...
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13.06.2020 13:43 Відповісти
Очень миленько. Таблетка, думаю, будет зеленая :）. Ну а если серьезно, всё очень （!） плохо. Роль государства - нулевая. Каждый раз государство наблюдает молча за аферами в области строительства, потом как бы "ловит" вора и проходимца, потом дает ему убежать, потом начинает за счет бюджета （нас с вами） покрывать убытки всяких "Элита центров" и выдавать квартиры обманутым инвесторам, ну и каждый чиновник еще и получает политические （экономические само собой） дивиденды.
Украина - теплица для негодяев и олигархов.
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13.06.2020 13:02 Відповісти
"Не забывай-ТЕ!": Инвесторы "Укрбуда" принесут 5-метровую таблетку "для улучшения памяти" Зеленскому, чтобы напомнить о его обещании - Цензор.НЕТ 9382
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13.06.2020 13:04 Відповісти
это Безруков? отличный артист! Бригада!
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13.06.2020 14:42 Відповісти
Что они забыли под Офисом на жаре? Вова ушел в онлайн.
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13.06.2020 13:07 Відповісти
Да хоть десятиметровую - не обломится вам ничего. Роги вам челобитчикам могут обломать только.
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13.06.2020 13:08 Відповісти
А за кого инвесторы голосовали? Тоже 72 за Зеленского?
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13.06.2020 13:09 Відповісти
Если обращаются к "царю", то другие версии - ничтожны...
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13.06.2020 13:18 Відповісти
"Не забывай-ТЕ!": Инвесторы "Укрбуда" принесут 5-метровую таблетку "для улучшения памяти" Зеленскому, чтобы напомнить о его обещании - Цензор.НЕТ 5580
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13.06.2020 13:17 Відповісти
И что такого? Зенелох поимел зелохотрон, это нормально.
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13.06.2020 13:35 Відповісти
#ідітьвсраку- це єдина обіцянка, що виконує Зе!беня... Хавай..те 73%, хоча, вже 37 і шист Зе!дебілів.
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13.06.2020 13:35 Відповісти
Обіцянка-цяцянка,інвестору радість
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13.06.2020 13:36 Відповісти
Скормите ему ее-может от заворота кишок подохнет
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13.06.2020 13:40 Відповісти
Лохи влезли в сомнительные стройки под сладкую цену и обещаниями порешать с дозволами потом. А теперь все граждане Украины должны скинутся и достроить?
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13.06.2020 13:41 Відповісти
Почему стройки "сомнительные"? Пока Микитася не повязали, это были вполне обычные стройки, которые делала крупнейшая в Киеве строительная компания с безупречной репутацией. С таким подходом квартиры в Украине вообще нельзя покупать. Если что, что я этот тезис горячо поддерживаю. Хотите вложить денег - вам надо пересечь западную границу Украины. Других вариантов нет.
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13.06.2020 14:00 Відповісти
а там не гражданам не продают...
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13.06.2020 14:44 Відповісти
Ещё как продают. Без проблем.
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13.06.2020 14:46 Відповісти
Это конечно не Войцеховский с его - смотрите 4 этажа уже построено, никто сносить их не будет, а значит документы дадут никуда не денутся. Но всеже у Укрбуда были проблемы с документами на землю и подключение коммуникаций. Обман про гос. компанию. Вообще некоторые рассчитывали что связи непотопляемого Микитася с киевскими властями, Кононенко БПП и прочее помогут. Так что и тут кто рассчитывал не незаконную схему вполне справедливо попадает .
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13.06.2020 15:01 Відповісти
ЯК ЧОРТ ЛАДАНА

Як чорт ладана боїться
Патріотів московит,
Аж коробить, подивіться,
Як чує про них бандит.

Бо спочатку їм Мазепа
Заявив, що вільні ми,
А народ наш, мов дурепа,
Пішов жити із свиньми.

Всі поперли на Мазепу,
Били його козаків.
Й прив'язалися до цепу,
До московських кріпаків.

А попи московські зразу
Їм анафему дали.
Прокляли й свої відразу,
Ще й чекали похвали.

І цар зруйнував козацтво,
Знищив мову й що було.
Дав їм нищівне жебрацтво,
В кожне місто і село.

За царя йшли воювати,
Били турків і татар...
Францію завоювати
Й німців хотів нами цар.

А між війнами козаки
На каналах і в містах,
Все тягали, як бурлаки,
Там вмирали, просто жах.

Тут імперія вмирає,
І Петлюра з військом встав…
Комуняк раб вибирає,
Й Ленін Україну взяв.

Нищим самі з московитом,
І Петлюру й козаків.
Потім розбігались світом
Від кацапів - хижаків.

Тут терор не забарився,
Українців нищив кат.
Сталін з москалем носився,
Були смерті, страх і мат.

Сатана напився крові,
З козаків, дітей й дівчат...
З голоду, хай мруть здорові,
Й брата хай з'їдає брат.

І мільйонами померли
Українці з різних сіл.
Хоч кропиву й кору жерли,
Не залишилось в них сил.

Бо забрали усе збіжжя,
Виставили в ряд солдат.
Так добив і «Запоріжжя»,
Й Гетьманщину супостат.

Ось імперія «Червона»
З німцем вийшли на поляк.
Тут Бандера виліз з лона,
Галичанський наш земляк.

Бився герой за свободу,
За українців своїх.
Послав УПА до народу,
Народ взяв УПА на сміх.

Знову з катами злигались
Убивали скрізь УПА,
Хоч ті миру домагались,
Їм ця армія не та.

Бо ці ж їх не катували,
Та не гнали у Сибір.
Вільними стать готували,
Ми ж пішли наперекір.

І Бандера став «нацистом»,
Сталін у рабів - герой.
Україну взяли хистом,
Весь народ став під конвой.

Впав «червоний терорист»,
Рятувалася Європа.
Наш нарід ставав статист,
Не відкрились тут ворота.

І кацап й наш комуніст
Гарно стадом управляли,
Та став мокша - шовініст,
Між собою нас чіпляли.

Та народ уже бурлив,
Черновола вставав «Рух».
Москаль масла у вогонь лив-
Вийняв з патріота дух...

Ющенко ще ворухнувся,
І архіви тут відкрив.
Та хоч до Європи птувся,
Від своїх пішов в відрив.

До Майдану нас довів
Малорос-зек Янукович.
Україна вся в крові,
Кликав малоросів родич.

Почалася в нас війна,
Московит посунув в Крим.
Попередників вина-
Московит в них побратим.

Далі ж запалив Донбас
Пітерський сатана- кат
Кинув танки й «Смерч» на нас,
А дурням кричав, що «брат».

Тут з'явився лідер в нас.
Армію нашу підняв:
Порошенка пішов час,
Й перед ворогом встояв.

Розпад Неньки зупинив,
Й економіку піднів.
Мові двері відчинив,
Церкву українську мав.

А що ж знову наш народ?
Обійшов ті старі граблі?
В рабство, а не до свобод
Направив народ кораблик.

Оббріхали Порошенко всі,
З московитами «валили».
Молоді, бабусі й дідусі,
Малороса-єврея хвалили.

Знову Україну, рвуть
Малороси тягнуть до Росії.
Вилізла вся їхня суть,
Слуги «русского» носії.

В тюрми патріоти йдуть,
Армія тихенько відступає.
Всі позиції Москві здають,
Поки цей нарід дрімає.

Зупини народе свою смерть,
Придивися на своїх героїв…
Досить Україні нових жертв
Щоб свою історію засвоїв:

Що Мазепа і Бандера наші
Ще Виговський та Шевченко
Випили братерства й волі чашу,
Взяв її важку і Порошенко.

Не ведися на брехню,
На солодкі обіцянки смерті.
Дурню тонкості не поясню,
Патріоти будьте ж вперті.

10.01.2020 р.
Анатолій Березенський
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13.06.2020 13:42 Відповісти
Це дуже добре.....
А то він забув, що барига вже має сидіти!
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13.06.2020 14:39 Відповісти
как он сам себя посадит то?
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14.06.2020 20:00 Відповісти
5-метровый суппозиторий ректальный был бы эффективней.
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13.06.2020 14:43 Відповісти
пора тим інвесторам переглянути відео Зеленського " ідіть у сраку"
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13.06.2020 14:55 Відповісти
Строительная мафия рулит!
А вот и главный крышиватель строительной мафии!

"Не забувай-ТЕ!": Інвестори "Укрбуду" принесуть 5-метрову таблетку "для поліпшення пам'яті" Зеленському, щоб нагадати про його обіцянку - Цензор.НЕТ 9378
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13.06.2020 18:02 Відповісти
А вы, по прежнему думаете, что Виталя выдающийся боксер?...

Мер Кличко літає чартером із забудовником Києва Микитасем і бізнесменом Столаром - «Схеми»
https://www.radiosvoboda.org/a/news/28735913.html
Кличко поздравил с днем рождения "директора Киева" Столара, дружбу с которым публично отрицал.
https://censor.net/news/3144465/klichko_pozdravil_s_dnem_rojdeniya_direktora_kieva_stolara_drujbu_s_kotorym_publichno_otritsal_video
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13.06.2020 18:18 Відповісти
а толку?

Зеля скажет что то всё порохоботы, а не потерпевшие ))
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14.06.2020 19:59 Відповісти
 
 