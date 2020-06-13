Ексгенсек НАТО Расмуссен про справу Порошенка: Вибіркове правосуддя і політична помста

Колишній Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що звинувачення, які були висунуті п‘ятому президенту України Петру Порошенку, мають ознаки вибіркового правосуддя та політичного переслідування.

Як ппередає Цензор.НЕТ, про це він пише на своїй сторінці в твіттері.

."Ніхто не може бути вище закону і справедливість має бути забезпечена. Але обвинувачення, які були висунуті Порошенку на цьому тижні, мають тривожний відтінок вибіркового правосуддя та політичної помсти. Це частина минулого Украіни, а не її майбутнього", - пише Расмуссен.

Як відомо, низка впливових світових політиків застерегла президента Зеленського від політичних переслідувань Петра Порошенка. Серед них колишній прем’єр-міністр Швеції Карл Більд, президент Європйської народної партії Дональд Туск, колишній спецпредставник Дерджепу США з питань України Курт Волкер, експосол Канади в Україні Роман Ващук, депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс.

Також була оприлюднена спеціальна заява, яку підписали Голова Делегації Європейського парламенту у зв’язках з Україною Парламентського комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом Вітольд Ващиковський, Голова Делегації Європейського парламенту у Парламентській асамблеї ЄВРОНЕСТ Андрюс Кубілюс та Віцеголова Делегації Європейського парламенту у зв’язках з Україною Парламентського комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом Траян Басеску. У заяві зазначено, що нинішня влада в Україні має дотримуватись принципів верховенства права та європейських цінностей, а справа Порошенка буде під пильним наглядом Європейського парламенту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Європейському парламенті застерегли владу України від політичних переслідувань п'ятого президента Порошенка, - заява