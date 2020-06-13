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Новини Агресія Росії проти України
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Міноборони (7025) Донбас (22348) операція Об’єднаних сил (6725)

Найманці РФ від початку суботи обстріляли із забороненої зброї позиції ЗСУ поблизу Луганського і Славного, - Міноборони

Найманці РФ від початку суботи обстріляли із забороненої зброї позиції ЗСУ поблизу Луганського і Славного, - Міноборони

Найманці російсько-окупаційних військ від початку суботи, 13 червня, тричі обстріляли українські позиції на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони України.

"Від початку поточної доби, станом на 12.00, було зафіксовано три обстріли позицій підрозділів Об’єднаних сил.

Так, на Луганському напрямку, противник випустив 50 снарядів із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм по оборонцях Луганського.

Крім того, на Донецькому напрямку, з боку окупованої Оленівки, з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї окупаційні війська вели обстріл позицій українських захисників поблизу Славного.

Прицільним вогнем у відповідь наші мужні воїни припинили збройні провокації окупантів.

За наявною інформацією, бойових втрат серед українських захисників за поточну добу немає.

Підрозділи Об’єднаних сил постійно перебувають на захисті України та готові дати ефективну відсіч підступним ворожим діям", - зазначили у відомстві.

Також дивіться: З початку доби ворог 4 рази обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, - Міноборони. ВIДЕО
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Потрібно задіяти підрозділи рекативної артилерії, скільки можна дозволяти терористам порушувати режим припинення вогню! Якщо Європа та США не можуть примусити терористів путіна припинити вогонь, це зробить артилерія ЗСУ!
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13.06.2020 14:11 Відповісти
Они не обстреливали,они делали своим детям идущим в Украину сдавать ВНО безопасный коридор.А Вы говорите обстреливали.
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13.06.2020 14:20 Відповісти
У вас учатся граждане РФ или вы воюете против граждан Украины?
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13.06.2020 14:27 Відповісти
Умник а скажи сколько у вас учаться из стороны с которой вы по сей день воюете тем более что вы ихнию землю захватили.
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13.06.2020 14:40 Відповісти
P.S.Граждане Украины это те кто в ней живет а окупированая територия тем более из которой убивают украинцев должна быть вообще изолирована от страны.
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13.06.2020 14:43 Відповісти
Мы не воюем против частей Израиля. А только против других государств. И их граждане не учатся в местных вузах

Так с кем вы воюете? С РФ или с частью Украины.
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13.06.2020 14:44 Відповісти
Ну если Вы умеете писать то наверное и читать а так же надеюсь уже гденибуть прочитали что мы освобождаем своб територию до Государственных границ а не захватываем непринадлежащие Украине територии.Кацапия посчитала Крым не советским а кацапским и пошла ,,строить,,новоросию на нашу територию но Украина в таком случае тоже может ставить претензии ведь граница Украины из кацапией проходила по р,Дон.А так же есть что предявить кацапии и Китаю и Японии а так же Турции и прибалтийским странам и т.д.По большому счету кацапам могут предявить про возврат територий практически все страны соприкасающиеся из **********.
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13.06.2020 15:09 Відповісти
Кто остановит соевого барыгу в неуемной страсти наживы? Почему война продолжается?
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13.06.2020 16:16 Відповісти
а у бандитов есть РАЗРЕШЕННОЕ ОРУЖИЕ
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13.06.2020 16:52 Відповісти
 
 