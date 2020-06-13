Шість років тому жителі Маріуполя, які відчули звіриний оскал "русского мира", радісно вітали своїх визволителів, - Турчинов
Шість років тому було звільнено ключовий центр Донбасу, місто-порт Маріуполь. Складність операції полягала в тому, що під час знищення окупантів не мали постраждати мирні мешканці міста.
Про це в своєму блозі на Цензор.НЕТ пише колишній спікер парламенту, екссекретар РНБО України Олександр Турчинов.
"І це блискуче вдалося! Особливо важливу роль при звільненні Маріуполя відіграв добровольчий батальйон "Азов", який з часом став потужним бойовим підрозділом Національної гвардії України.
Мешканці Маріуполя, які на собі відчули звірячий оскал "русского мира", в червні 2014 року радісно вітали своїх визволителів. Впевнений, що незабаром так само українських воїнів-визволителів вітатимуть у Донецьку і Луганську", - написав він.
Будь ласка, зачекайте...
https://twitter.com/Kolym0224
https://twitter.com/Kolym0224
https://twitter.com/Kolym0224 Позивний Колим
https://twitter.com/Kolym0224
https://twitter.com/Kolym0224
Друзі, сьогодні шоста річниця звільнення міста Маріуполь від проросійських окупантів!!!
13 червня 2014р!!!
Маріуполь!!! Слава Воїнам України!!!
https://twitter.com/i/status/1271667154077827072 https://twitter.com/i/status/1271667154077827072
У них сама речь - через слово мат - уже говорит, что это - не люди, а бесы, служители сатаны. А "православие" лишь обман для своих страшных дел. Там, где русские, там горе, слезы, войны, беда.
Мордор должен погибнуть.
https://mobile.twitter.com/santaelena111 Елена Гнитеева https://mobile.twitter.com/santaelena111 @santaelena111 https://mobile.twitter.com/santaelena111/status/1271744938439405568 2 ч
Сегодня Мариуполь с Ворсклой играет через час, народ готовится!
А на Донбас арене бурьяны та кизяки шестой год.