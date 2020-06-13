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Маріуполь (3207) Турчинов (1135)

Шість років тому жителі Маріуполя, які відчули звіриний оскал "русского мира", радісно вітали своїх визволителів, - Турчинов

Шість років тому жителі Маріуполя, які відчули звіриний оскал

Шість років тому було звільнено ключовий центр Донбасу, місто-порт Маріуполь. Складність операції полягала в тому, що під час знищення окупантів не мали постраждати мирні мешканці міста.

Про це в своєму блозі на Цензор.НЕТ пише колишній спікер парламенту, екссекретар РНБО України Олександр Турчинов.

"І це блискуче вдалося! Особливо важливу роль при звільненні Маріуполя відіграв добровольчий батальйон "Азов", який з часом став потужним бойовим підрозділом Національної гвардії України.

Мешканці Маріуполя, які на собі відчули звірячий оскал "русского мира", в червні 2014 року радісно вітали своїх визволителів. Впевнений, що незабаром так само українських воїнів-визволителів вітатимуть у Донецьку і Луганську", - написав він.

Також читайте: Зеленський привітав Маріуполь із шостою річницею визволення від окупантів
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Топ коментарі
+58
Шесть лет назад жители Мариуполя, ощутившие звериный оскал "русского мира", радостно приветствовали своих освободителей, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9502
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13.06.2020 14:25
+29
Шесть лет назад жители Мариуполя, ощутившие звериный оскал "русского мира", радостно приветствовали своих освободителей, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5749
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13.06.2020 14:34
+28
Шесть лет назад жители Мариуполя, ощутившие звериный оскал "русского мира", радостно приветствовали своих освободителей, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9037
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13.06.2020 14:30
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Не все встречали весело
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13.06.2020 14:21 Відповісти
Вы считаете "это" референдумом?
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13.06.2020 14:34 Відповісти
Ты мариуполец, что такой бред несёшь?
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13.06.2020 14:43 Відповісти
Ежели в среднестатистических Жашкове или Шепетовке в бюлетень вписать "правильные" вопросы ( колбаса-пиво-тарифы, шо-нибудь бесплатно ), то ризалты тоже могут быть ошеломляющие ( вплоть до присоединения к Манхеттену )...
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13.06.2020 14:46 Відповісти
Єто естественно ибо подлюки всюду є
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13.06.2020 15:28 Відповісти
Шесть лет назад жители Мариуполя, ощутившие звериный оскал "русского мира", радостно приветствовали своих освободителей, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5082
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13.06.2020 14:23 Відповісти
А Зеленский будет награждать командующих освобождением Мариуполя во главе с Порохом м Турчиноовым ?
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13.06.2020 14:23 Відповісти
https://twitter.com/Kolym0224
https://twitter.com/Kolym0224
https://twitter.com/Kolym0224
https://twitter.com/Kolym0224 Позивний Колим

https://twitter.com/Kolym0224


https://twitter.com/Kolym0224

Друзі, сьогодні шоста річниця звільнення міста Маріуполь від проросійських окупантів!!!
13 червня 2014р!!!

Маріуполь!!! Слава Воїнам України!!!

https://twitter.com/i/status/1271667154077827072 https://twitter.com/i/status/1271667154077827072
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13.06.2020 14:24 Відповісти
Шесть лет назад жители Мариуполя, ощутившие звериный оскал "русского мира", радостно приветствовали своих освободителей, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9502
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13.06.2020 14:25 Відповісти
как мне понравился поступок УКРАИНЫ..усвоій хатині..СВОЯ ПРАВДА Й ВІРА....москалей на мило
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13.06.2020 17:10 Відповісти
Та такая радостная вата шо ховайся, послабь ошейник и нож у тебя в спине. Артисты "радостного" жанра. Что-нибудь про "радость" крымчан поведай пастор...
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13.06.2020 14:29 Відповісти
Совчане - порода распостраненная, хоть и искусственно созданная, в поисках халявы, коей они в основном питаются, их до хера по миру разбрелось...
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13.06.2020 14:38 Відповісти
"..... .. ..." ((c) А. Полтава)
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13.06.2020 18:26 Відповісти
Шесть лет назад жители Мариуполя, ощутившие звериный оскал "русского мира", радостно приветствовали своих освободителей, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9037
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13.06.2020 14:30 Відповісти
Шесть лет назад жители Мариуполя, ощутившие звериный оскал "русского мира", радостно приветствовали своих освободителей, - Турчинов - Цензор.НЕТ 6368
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13.06.2020 14:41 Відповісти
Ви були в Криму у тій час
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13.06.2020 15:01 Відповісти
как мне нравится ПАСТОР...настоящий мужик
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13.06.2020 17:11 Відповісти
Эх ,как же тебя сейчас не хватает ,Кровавый пастор Турчинов
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13.06.2020 20:10 Відповісти
А бывает ли у так называемых русских что-то человеческое, а не звериное?
У них сама речь - через слово мат - уже говорит, что это - не люди, а бесы, служители сатаны. А "православие" лишь обман для своих страшных дел. Там, где русские, там горе, слезы, войны, беда.
Мордор должен погибнуть.
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13.06.2020 14:31 Відповісти
Це також наша мова...чому ж не писати.
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13.06.2020 15:02 Відповісти
Шесть лет назад жители Мариуполя, ощутившие звериный оскал "русского мира", радостно приветствовали своих освободителей, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5749
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13.06.2020 14:34 Відповісти
это фото из Харькова.. Алексеевка.. где-то неделю назад запостили на твиторе "Х..ёвый Харьков"..
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13.06.2020 14:40 Відповісти
Вы на Крымских фронтах ранены
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13.06.2020 15:03 Відповісти
бо тобі, ватник, позакладало. З часу його свідчень в суді над твоїм овощем.
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13.06.2020 15:05 Відповісти
Раз не помнишь,так поинтересуйся,а не звизди...а то каждый уклонист строчет про "Крым без ни одного выстрела"))))
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13.06.2020 15:08 Відповісти
https://mobile.twitter.com/santaelena111

https://mobile.twitter.com/santaelena111 Елена Гнитеева https://mobile.twitter.com/santaelena111 @santaelena111 https://mobile.twitter.com/santaelena111/status/1271744938439405568 2 ч

Сегодня Мариуполь с Ворсклой играет через час, народ готовится!
А на Донбас арене бурьяны та кизяки шестой год.
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13.06.2020 15:24 Відповісти
И двуногі цапи пасуться
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13.06.2020 15:30 Відповісти
100 до 1 що так званий "президент" сьогодні не згадає про цю дату - це ж не жарені колоради
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13.06.2020 15:59 Відповісти
А через пять лет после освобождения Мариуполя,к власти в Украине приходят сепары спонсируемые мертведчуком. Которые выгоняют послов с работы только за их проукраинскую позицию
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13.06.2020 16:05 Відповісти
Сьогодні чистив системний диск компа і знайшов давно забуту софтину. Запустив. Дещо пригадав. Як почуваєтеся, сєпарки? Хтось із вас ще живий?
Шість років тому жителі Маріуполя, які відчули звіриний оскал "русского мира", радісно вітали своїх визволителів, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9688
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13.06.2020 16:48 Відповісти
"..... .. ..." ((c) А. Полтава)
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13.06.2020 18:30 Відповісти
кацап, тебя лишь ждали.. без тебя - Крым никак было не удержать, а ты тупо ссыкливо пряталось..
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13.06.2020 18:46 Відповісти
Пастор форева!
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13.06.2020 18:03 Відповісти
 
 