Шість років тому жителі Маріуполя, які відчули звіриний оскал "русского мира", радісно вітали своїх визволителів, - Турчинов

Шість років тому було звільнено ключовий центр Донбасу, місто-порт Маріуполь. Складність операції полягала в тому, що під час знищення окупантів не мали постраждати мирні мешканці міста.

Про це в своєму блозі на Цензор.НЕТ пише колишній спікер парламенту, екссекретар РНБО України Олександр Турчинов.

"І це блискуче вдалося! Особливо важливу роль при звільненні Маріуполя відіграв добровольчий батальйон "Азов", який з часом став потужним бойовим підрозділом Національної гвардії України.



Мешканці Маріуполя, які на собі відчули звірячий оскал "русского мира", в червні 2014 року радісно вітали своїх визволителів. Впевнений, що незабаром так само українських воїнів-визволителів вітатимуть у Донецьку і Луганську", - написав він.

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