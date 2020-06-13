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Маріуполь (3207) Чорновол Тетяна (254) ДБР (3307)

Чорновол розповіла, звідки у неї автомат, через який порушило справу ДБР. ФОТО

Ексдепутатка Тетяна Чорновол розповіла історію про те, як до неї потрапив автомат, через який ДБР порушило справу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Чорновол написала на сторінці в фейсбуці. Наводимо її пост  без змін.

"Це фото Колі під час звільнення Маріуполя.

Чорновол розповіла, звідки у неї автомат, через який порушило справу ДБР 01
Цікаво, що одна з мої кримінальних справ стосується цього дня. Це справа про мій автомат, який у мене вилучений під час обшуку ДБР та арештований. Він легалізований, як нагородний з жовтня 2014 року, але мені інкримінують його нелегальне надбання, яке відбулося сьогодні та відповідно нелегальне користування під час оборони Маріуполя на початку вересня.

Насправді сьогодні день звільнення мого автомату.
Коля здобув цей трофей для мене на штабі сепарів. Ми з ним дуже скандали, бо Микола хитрив, щоб не було на мене зброї, коли я приїзджала в Азов, і зрозуміло, що без зброї на бойові виїзди - зась. Я йому перед цим сказала руба: "Любиш - подаруєш". Жоден чоловік не буде взахваті, щоб його дружина воювала проте він мене дуже кохав...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шість років тому жителі Маріуполя, які відчули звіриний оскал "русского мира", радісно вітали своїх визволителів, - Турчинов

Пам'ятаю, як після мого приїзду він достав його з під ліжка "януковича" в Урзуфі. Я розчулилась. Я знала, що це йому коштувало...
Тому, зрозумійте, чому я упросила, щоб цей автомат було на мене оформлено, як нагородний. Це була не блаж, на ньому лежала тінь любові... Повірте, краще без автомату, але з Колею. Тут не має чому заздрити...
Такий як сьогодні спекотний день. Ми з Колею приїхали з полігону. А перед цим друг Світлячок навчив мене чисти мій автомат. Я так, щоб всі чули кажу: "Коля давай я твій кулемет почищу". Потім з Колі кепкували, що дружина йому зброю чистить. Але я бачила, як йому по-чоловічому приємно. Я сіла тоді під соснами маєтку Януковича в Урзуфі, під ногами іскрило тепле червневе море, а я думала, яка я щаслива і яке мінливе життя. Вчора -мерзли на Майдані, без п'яти хвилин жертви Януковича, а сьогодні я чищу зброю лахами Януковича, що вигребла зі шафи. Вчора зупинили Яніка, а тепер зупиняєм Путіна -вдало. Проте життя як, гойдалка, зараз я щаслива і треба запам'ятати цю мить, бо гойдалка вже пішла вниз... Таки пішла...Коля те літо не пережив. Але потім обов'язково піде вверх. Вниз, вверх, вниз, вверх.

Це фото Колі під час звільнення Маріуполя. Дякую всім-всім, хто звільнив Маріуполь".

Також вона опублікувала відео з нашоломної камери Андрія Дзиндзі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні - шоста річниця визволення Маріуполя від російських окупантів
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Топ коментарі
+41
а в бубочки при обшуку знайдуть 4 невідмічені повістки...
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13.06.2020 15:03
+31
Свободный и ответственный Гражданин имеет право на ношение оружия для защиты своей страны

Таню, щиро дякую за пост !

Він дуже собистий, але водночас такий близький та щемний для мене, як, мабудь, і для кожного українця. Це історія дійсного пересічного Українця, яких десятки, сотні тисяч і міліони. Це - МИ !

Ваш чоловік був СПРАВЖНЬОЮ ЛЮДИНОЮ !
ми памятаємо Миколу Березового !

Слава Герою !
Слава Україні !

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Микола Березовий , громадсько-політичний діяч, лідер партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) «УДАР» в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Горлівці (!!!!!). Був добровольцем батальйону міліції спеціального призначення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%BD_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9D%D0%93%D0%A3_%C2%AB%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%C2%BB «Азов» . 10 серпня 2014 року загинув у бою поблизу Іловайська від кулі снайпера, рятуючи пораненого побратима

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13.06.2020 15:25
+29
Коменти жахливі. Чоловіки, які просиділи за спинами таких, як Таня Чорновол, мають нахабство обсміювати її, ще й медичні діагнози ставити. Один підліший за іншого. Ганьба вам, негідники. Ви її нігтя не вартуєте. Суцільні зеленські.
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13.06.2020 17:54
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Чорновол розповіла, звідки у неї автомат, через який порушило справу ДБР - Цензор.НЕТ 8192
ВЕРНОЙ ! МОЕЙ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ, ДОРОГИЕ-ТОВАРИЩИ,СОРАТНИКИ -ПОСЛЕДОВАТЕЛИ, ВЕРНЫЕ СЛУГИ КРЕМЛЯ ЗЕ БИЛЫ -КАПИТУЛЯНТЫ!
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13.06.2020 16:27 Відповісти
Просто вдумайтесь,если все атошники начнут своих баб награждать автоматами,пулемётами,гранатами и т.д.,т о у нас война прямо тут начнётся.
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13.06.2020 16:51 Відповісти
Вообще-то она не только женщина, но и экс- депутат, который прошел обучение и принял присягу. И теперь она военная .
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13.06.2020 17:02 Відповісти
Они просто перестреляют таких мразей,как ты!
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13.06.2020 18:27 Відповісти
нет,мы вас в вагоны штабелями погрузим и вывезем в такой далёкий лес,что больше вы,быкота,не вернётесь.Уже не долго.
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13.06.2020 19:53 Відповісти
"Мы" это кто, Поносов? И скоро это когда? Когда у тебя диарея закончится, или раньше?
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14.06.2020 10:15 Відповісти
ты будешь ещё рад слизывать мою диарею,быкорор,это твоя единственная пища будет
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14.06.2020 11:43 Відповісти
Полудурок, я человек не гордый, но зато тренированный. Могу употреблять любую белковую пищу, и тебя в том числе. При помощи ножа, я легко отделю мясо от твоего дерьма, и все будут счастливы.
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15.06.2020 20:43 Відповісти
при помощи ножа,бычья голова,ты присохшее будешь отскабливать и в рот свой вафельный всовывать.
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15.06.2020 21:21 Відповісти
Кацапсинка, дак когда это будет? Я весь в нетерпении. Или ты просто трепло?
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15.06.2020 22:11 Відповісти
в нетерпении говоришь,рогобан так начинай тренироваться, схавай кусок собачьего сначала,увеличивай с каждым днём порции.Сообщи когда перейдешь на трехразовое питание.
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15.06.2020 22:48 Відповісти
Кацапсинка, мои тренировки тебе не понравятся. Рассказать тебе, как 175 грейновый Сценар, попадая в переносицу, отделяет позвоночник от основания черепа? Легко! Идешь ты такой грузить нас в вагоны, а тут я, но ты меня не видишь, потому что далеко, да и ты даун. А у меня все дистанции просчитаны, поправки учтены и внесены. Я совмещая прицельную марку ATAKER с твоей переносицей, и плавно добираю спуск. Рем мягко толкает в плечо, как бы говорит: - "Минус один дибил", Лапуа покидает ствол при скорости 830 м/с, и летит к тебе, через доли секунды, или секунду (в зависимости от расстояния) будет "чмяк", и за твоей пустой головой появится грязно-розовое облачко.
Так скажи, когда наступит этот день, и еще один кацап уедет двухсотым трамваем на концерт хора Александрова?
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16.06.2020 12:30 Відповісти
нет,лучше хавай говно,мне так больше нравится.Пиши когда перейдешь на трехразовый прием фекалий,больше с тобой говорить не о чем.
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16.06.2020 16:29 Відповісти
У МЕНЯ ТОЖЕ ЕСТЬ АВТОМАТ ТРОФЕЙНЫЙ СЕПАРСКИЙ И МОН-50 ТОЖЕ ЕСТЬ И КАБАЧКОВ 120 С ПЯТОК ШТУК. Я ТОЖЕ ХОЧУ ИХ ЛЕГАЛИЗОВАТЬ КАК НАГРАДНЫЕ.
ПОЧЕМУ ЧЕРНОВОЛ МОЖНО А МНЕ НЕТ ??? И НЕ ВОЕВАЛА ОНА НИГДЕ, СИДЕЛА НА УРЗУФЕ ВСЕ ВРЕМЯ,ПИСАЛА ЧТО-ТО В НОУТБУКЕ.
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13.06.2020 16:56 Відповісти
Действительно хороший вопрос . А вы это спросите у того кто Тане легализовывал и пашине и остальным .У Бонабака и спросите
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13.06.2020 17:06 Відповісти
Куди вислати свідоцтва на то всьо?
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13.06.2020 17:06 Відповісти
С патручинским ,в рассвет его карьеры ,при мальдивском ,надо было дружить)))
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13.06.2020 18:29 Відповісти
Вы обьединились с теми, кто хочет вас в вагоны погрузить?))) Прикольно) Хуже не будет???
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14.06.2020 10:46 Відповісти
Подивишся - наче нормальна баба, а почитаєш оцей лепіт - просто дурна баба. От НАХ-Я тобі той автомат здався?!!! Тепер відмивайся. Навіть слова в захист не скажу.
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13.06.2020 17:05 Відповісти
ОК. Мое сугубо личное мнение. Таня имеет заслуги и мое ей за это уважение. Таня пострадала и мое ей за это сочувствие. Таня - не вполне адекват и оружие ей вообще иметь не стоило бы. Наградное оружие - дебилизм. Автоматическое оружие не должно быть в руках Граждан вообще. Ну, а выдавать подобные истории на публику - зарабатывать себе срок.
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13.06.2020 17:08 Відповісти
Если автомат наградной.. то всё решается просто.. где наградной лист ?
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13.06.2020 17:22 Відповісти
Автомат не может быть наградной, потому что по закону автоматы не входят в перечень наградного оружия.
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13.06.2020 18:37 Відповісти
А можешь предоставить утвержденный перечень наградного оружия? Или ты тупо лжешь?
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14.06.2020 10:21 Відповісти
Коменти жахливі. Чоловіки, які просиділи за спинами таких, як Таня Чорновол, мають нахабство обсміювати її, ще й медичні діагнози ставити. Один підліший за іншого. Ганьба вам, негідники. Ви її нігтя не вартуєте. Суцільні зеленські.
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13.06.2020 17:54 Відповісти
Ну так расскажите про ее геройство.Люди совершившие геройские поступки и оставшиеся в степях донбасса навечно и медали,а тут сразу автомат.За какие заслуги?
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13.06.2020 18:31 Відповісти
Вонючка.
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13.06.2020 18:46 Відповісти
Ну так где то в глубине души, они же все прекрасно понимают, что у Тани яйца покрепче чем у них))) Вот отсюда и такая реакция)))
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14.06.2020 10:50 Відповісти
То есть тане можно автомат??? И он типа легальный,а все остальные ,чтоб даже травмат получить,должны пройти все круги ада.В каких она боях участвовала,что вдруг легальный автомат появился?
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13.06.2020 18:27 Відповісти
А ти в яких?
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13.06.2020 18:56 Відповісти
Вопросом на вопрос ,ну дальше ты сам понимаешь.У меня автомата нет,официального,а ты обычный стрелочник.
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13.06.2020 18:58 Відповісти
Отже, ні в яких. От і сиди на попі рівно та сопи в дві дірочки.
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13.06.2020 19:08 Відповісти
А после она с автоматом подаренным погибшим мужем ездила на встречи с Пашинским ( у того ведь только пистолет).
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13.06.2020 18:32 Відповісти
я упросила, чтобы этот автомат был на меня оформлен как наградной.Источник: https://censor.net/n3201830

КОГО вона упросила???? Почитайте Положення про нагороду зброю - ХТО, КОГО і за ЯКІ ЗАСЛУГИ може нагородити зброєю І спробуйте там знайти ситуацію під Танюху Її автомат - злочин.
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13.06.2020 19:07 Відповісти
а як би він був артилеристом? то мабуть подарував цій божевільній гармату.
навіть страшно подумати "наградна гармата"...
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13.06.2020 19:12 Відповісти
ты угадал, зебил !

Свободные Украинцы для защиты Родины и ни пера на ношение и применение любого оружия по своему усмотрению !

Козаки в Украине испокон веков не спрашивали у панов разрешения на ношение сабли и ее прим енение.

"***** - козацька МАТИ"
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13.06.2020 19:18 Відповісти
А она еще и умеет управлять минометом))) Можешь глубже под юбку прятаться)))
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14.06.2020 10:53 Відповісти
судячи по губах міномет то її найвправніше
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14.06.2020 23:14 Відповісти
Ты этот вывод сделал, сравнивая с губами своих жены и дочери?))) Ну тебе виднее))) Там, под юбкой)))
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15.06.2020 11:57 Відповісти
Просто вражають коменти - зброя привласнена і зберігалася НЕЗАКОННО, але ті ж самі люди, які верещать про європейський вектор розвитку країни рвуть дупи, що закону дотримуватися, звичайно, треба, але для хороших людей на закон можна і забити великий болт! От тільки хороші люди кожні 5 років місцями міняються...
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13.06.2020 19:14 Відповісти
Клоун, покуда ты под юбкой прятался, у многих людей такое и подобное оружие ЗАКОННО оформлено) А ссыкунам оно не положено))) Еще сами себя подстрелят)))
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13.06.2020 21:55 Відповісти
Нравятся вопли зебилов!

Украинцы применят оружие не спрашивая на это разрешения ни у кого!

Мы свободные люди в свободной стране и будем убивать за НАШУ СВОБОДУ !
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13.06.2020 19:22 Відповісти
пуВички застебни, а то убивалку простудишь...
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13.06.2020 22:20 Відповісти
У слов'янській країні, яка веде війну з небезпечним і підступним ворогом, тупе населення вибирає головнокомандувачем боягузливого, нікчемного і бездарного єврея, який переслідує українських патріотів за їх готовність боротися до кінця з агресором, а також за наявність у них зброї, добутої в бою, до того ж офіційно оформленої і призначеної для захисту батьківщини.
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13.06.2020 19:31 Відповісти
Гавно дискуссия! Если оружие наградное - должен быть на него документ. Если это память - сточите боёк, как у автомата в советский школе!
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13.06.2020 19:31 Відповісти
Это не наградное (согласно законодательства Украины автоматы не могут быть наградными) и соответственно документа нет! Поэтому никаких "сточите боек" не проходит. Отсидит срок за незаконное хранение, автомат конфискуют. А потом, когда Танюха выйдет на свободу- купит себе макет как в советской школе для памяти.
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13.06.2020 19:41 Відповісти
Татьяна из тебя для памяти чучело набитое соломой сделает и рука у нее не дрогнет !
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13.06.2020 20:05 Відповісти
Фантазер! мышкевич выпей мышьячку - попустит.
Когда Танюха через 15 лет выйдет (умышленное убийство + незаконное хранение оружия) беззубая, лысая, горбатая с трясущимися руками и варикозными ногами - можешь ей сказать о том, какую ересь ты здесь написал.
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13.06.2020 20:11 Відповісти
Умышленное убийство?
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13.06.2020 21:56 Відповісти
А попробуй доказать, что не умышленное.
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13.06.2020 23:53 Відповісти
Вот ты мазохист))) Очень любишь когда тебя мордой в твоих какашках елозят?))) О презумпции невиновности слышал?))) Вот и доказывай виновность))) Тоже мне гений Трускавца)))
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14.06.2020 10:22 Відповісти
Опять лжешь, псина кацапская.
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14.06.2020 10:25 Відповісти
Неадекватов,психически больных, сказочников и мошенников типа Чорновол нужно принудительно лечить на дурке до полного выздоровления.
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13.06.2020 21:10 Відповісти
С тебя и начнем)))
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13.06.2020 22:53 Відповісти
Где дело Н.Савченко? Кто знает?
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14.06.2020 06:11 Відповісти
Хочу наградной танк!
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14.06.2020 06:48 Відповісти
Дістань в бою.
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14.06.2020 08:45 Відповісти
Танюшка не писала, что захватила в бою.
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14.06.2020 10:34 Відповісти
От така то х.ня малята- сказав дід Панас коли дочитав казочку цієї припареної
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14.06.2020 10:09 Відповісти
У этой "припаренной" есть яйца, в отличии от тебя))) Как там под юбкой? Комфортно?)))
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14.06.2020 10:26 Відповісти
Тож они ей и мешают, когда через заборы лазает.
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14.06.2020 10:35 Відповісти
Это ты о своем опыте?)) После этого начал под юбками прятаться?)))
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14.06.2020 10:37 Відповісти
як посадят Чорновол то розвяжуть руки наступній владі яка проти зелених.
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14.06.2020 13:46 Відповісти
Чорновол розповіла, звідки у неї автомат, через який порушило справу ДБР - Цензор.НЕТ 5932
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14.06.2020 14:56 Відповісти
де ти взяла ввтомата - насмоктала?
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14.06.2020 23:32 Відповісти
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