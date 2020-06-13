Росію піймали на брехні про дату виробництва ракети, якою був збитий МН17, - авіаексперт із РФ Лукашевич
Міністерство оборони РФ надало неправдиву інформацію Об'єднаній слідчій групі щодо дати виробництва ракети, якою був збитий літак рейсу МН17.
Про це на своїй сторінці в фейсбуці пише російський Авіаексперти Бачимо Лукачевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Як підловити брехуна? Як довести всім, що він бреше? Дуже просто - йому потрібно дати половину правди, щоб він, думаючи, що це все, що є, почав домислювати другу половину і забрехався.
Саме так і зробила Об'єднана слідча група (JIT) на своїй пресконференції 24 травня 2018 року, представивши всім фрагмент корпусу ракети з номером, але свідомо приховавши відому голландцям дату його виготовлення - 15 січня 1986 р.
Через 4 місяці, 17 вересня 2018 р. російське Міністерство оборони проводить пресконференцію, на якій за номером на корпусі ракети "доводить", це ця ракета була вироблена ... 24 грудня 1986 року і в наступному році передана військовій частині, дислокованій в Українській РСР. І навіть показує документи, що підтверджують "липову" дату 24.12.1986, для більшої переконливості кажучи, що нібито десь є двосторонній акт приймання-передачі ракети в військову частину, але не демонструючи його", - написав Лукашевич.
Російський авіаексперт зазначає, що голландці офіційно запросили російське Міністерство оборони підтвердити названу дату випуску ракети "24.12.1986". І Міноборони РФ направило офіційне підтвердження "липової" дати виробництва ракети.
"Тепер голландці іржуть над "українською ракетою" (незмінно беручи це в лапки), а прокурор Тейс Бергер знову говорить в суді про" недобросовісність" Російської Федерації. Але ми-то в Росії, і у нас це називається 3.14іздежем", - підкреслив Лукашевич.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.
9 березня 2020 року почалмсь засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.
За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.
Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи.
Суд розпочав розгляд справи за розкладом. 10 червня в судовому комплексі "Схіпхол" у Нідерландах відбулося шосте судове засідання у справі МН17.
Будь ласка, зачекайте...
За словами Юрія Луценка, у 2019 році, одразу після інавгурації, представники СЗР ознайомили президента Володимира Зеленського з інформацією про контакти Андрія Єрмака з представниками ВПК та злочинного світу РФ
Про це ексгенпрокурор Юрій Луценко заявив в ефірі програми "Червона лінія з Сергієм Висоцьким", передає https://espreso.tv/news/2020/06/12/spivrobitnykiv_zovnishnoyi_rozvidky_zvilnyly_za_dovidku_pro_kontakty_yermaka_z_rosiyanamy_lucenko Еспресо.TV.
в 2005+- министр МВД (а Петя глава РНБО пол года побыл..)
а рыги за сепарский сьед не сели... ( северодонецкий сьезд 2004) если почитать ст110. то им светило 3-5 лет как минимум
. Умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією майна або без такої.
на сколько лет сели за озвучивания "саздания югавасточнава гасударства с столицей в харькова"?
ответ-- полгода следствия и дела закрыты...
как следствия ---слив дел и приход рыгов
в 2014-+ генпрокурор..
многие сели?
когда были реальные шансы на месных выборах 2016 за реальные нарушения отстранять по закону.. ( всего лишь соблюдая закон отстранять за нарушения, что врятли они смоглиб оспорить в кактом Европейском суде) рыгов... "патриоты" ( в виде ЦВК, прокуроров. и команды Пети) почемуто этого "не видели"
не замучился еще светом владычить? .параноики ведь тоже устают
а для вас значь уважаемые те кто не сделал и половины того что должен был?? а только дали пинка под зад-- так сразу рассказуют какие они молодцы?
может для вас и рыги тоже значимы? они ж там своим какуюто пургу втирают и ктото ж верит
сэлявуха любит поиздеваться над нарциссами.
или это жалкая попытка отмазать луценка переехав на другую тему?
Від ілюзії, що можна однією рукою домовлятися з НАТО, а іншою - з Путіним.
Колись, за часів Леоніда Кучми, це називалося "багатовекторністю". Ми добре пам'ятаємо, до якої катастрофи мало не призвела зовнішня політика другого українського президента. Одним із останніх документів, який був підписаний Кучмою на посаді очільника держави, була угода про створення Єдиного економічного простору з Росією, Білоруссю і Казахстаном. Багатовекторність завершилася на користь Путіна - але угода так ніколи і не стала реальністю.
Тому що потім був Майдан.
Віктор Янукович теж намагався лавірувати: однією рукою домовлятися щодо угоди про асоціацію з Євросоюзом, а іншою - ставити підпис під Харківськими угодами з Росією. І з цього теж нічого не вийшло: Янукович відмовився від європейської інтеграції під тиском Путіна, але потім був Майдан.
Так що це не тільки зовнішньополітичний, але і внутрішньополітичний вибір України.
Або її влада вибирає НАТО, Євросоюз, Захід і стабільність - або намагається домовитися з Путіним і отримує народне повстання.
Тому кожному, хто хоче жити в незалежній Українській державі, і кожному, хто хоче нею керувати, варто засвоїти цю просту формулу. І зрозуміти, що ніякої "багатовекторності" не буде. І ніяких домовленостей з Путіним теж.
Тим більше, що Путін ні з ким не домовляється.
Він очікує, щоб йому підкорилися. - В. Портников https://gazeta.ua/blog/53494/niyakoyi-bagatovektornosti-ne-bude-i-niyakih-domovlenostej-z-putinim-tezh
Рашку тиснуть ФАКТАМИ.
Вона вбила 298 НЕВИННИХ людей, з яких було 80 діточок.
Не в этой жизни....
Ни, на этой планете.....
Мистецтво брехні у них таке старе, як і сама Росія. Це мистецтво - основна риса Росії.
Брехня - була в поміщику цареві, є в коміністі, президенті священику. Брехлива з брехливих, найвища брехня, яка увінчує всі брехні. Крещендо брехні, хитрощів і ілюзій. Тенденцією подібної держави є те, що вона стає все менше державою і все більше релігією. В Росії все має релігійний вимір. Все є, або хоче бути святим. Предивна забаганка! Ви навіть не можете організувати в себе світ громадського правопорядку, нижчий світ! А претендуєте на вищий світ релігії. Будучи ворогами Закону, ви хочете піднятися вище Закону, ви зазіхаєте на світ Благодаті! Нездатні до людської праці, ви себе величаєте Богами.
"Именно так и сделала Объединенная следственная группа (JIT) на своей пресс-конференции 24 мая 2018 года, представив всем фрагмент корпуса ракеты с номером, но сознательно скрыв известную голландцам дату его изготовления - 15 декабря 1986 г."
Мы живём над пропастью во ЛЖИ,
В страшной правде не хотят признаться
Те, кто отвечает: "Докажи!!!"
На вопросы по МН-17.
С нами - хоть Европа не дружи!
Нам то что, ведь деды их бивали!
И про лайнер, ****, докажи!
Мы в гробу ваш Трибунал видали!
Докажи, ссылаясь на фейсбук,
Что в Донбассе видели чеченцев!
Докажи, что установки "Бук"
Были у луганских ополченцев!
Докажи, что в поле спелой ржи
Делал селфи на крыле убийца,
Докажи про лайнер! До-ка-жи!
Кто с пути помог пилоту сбиться?
Докажи! - кричит моя страна.
Докажи, что укры - не уроды!
Докажи, что там идёт война,
А не помощь братскому народу!
"Докажи!" - несётся по стране
От Владивостока до Кавказа.
Докажи, что привезли жене
Тело в камуфляже от спецназа!
Пусть Европу, оторопь берёт,
Знают власти и любая бабка:
Вор не воровал, и вор не врёт!
Но горит, горит на воре шапка.
От горящей в шапке ваты вонь
Улетает грязным дымом в небо,
И опять командует: "Огонь!"
Тот, кто там где был ни разу не был.
Год прошёл, и много лет пройдёт,
Отгремят и заржавеют пушки,
И однажды девочка найдёт
В поле обгоревшую игрушку.
Правда не осилит силы лжи,
Если против правды есть закалка.
Тем, кто знает слово "Докажи!"
Не докажешь ничего. А жалко !!!
Снова будет гнать своих коней
Солнце, управляя колесницей,
А июль всегда семнадцать дней
Для ушедших в Небо будет длиться…
Андрій Орлов (Orlusha) 07/17/2015