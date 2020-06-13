Росію піймали на брехні про дату виробництва ракети, якою був збитий МН17, - авіаексперт із РФ Лукашевич

Міністерство оборони РФ надало неправдиву інформацію Об'єднаній слідчій групі щодо дати виробництва ракети, якою був збитий літак рейсу МН17.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці пише російський Авіаексперти Бачимо Лукачевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Як підловити брехуна? Як довести всім, що він бреше? Дуже просто - йому потрібно дати половину правди, щоб він, думаючи, що це все, що є, почав домислювати другу половину і забрехався.

Саме так і зробила Об'єднана слідча група (JIT) на своїй пресконференції 24 травня 2018 року, представивши всім фрагмент корпусу ракети з номером, але свідомо приховавши відому голландцям дату його виготовлення - 15 січня 1986 р.

Через 4 місяці, 17 вересня 2018 р. російське Міністерство оборони проводить пресконференцію, на якій за номером на корпусі ракети "доводить", це ця ракета була вироблена ... 24 грудня 1986 року і в наступному році передана військовій частині, дислокованій в Українській РСР. І навіть показує документи, що підтверджують "липову" дату 24.12.1986, для більшої переконливості кажучи, що нібито десь є двосторонній акт приймання-передачі ракети в військову частину, але не демонструючи його", - написав Лукашевич.

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Російський авіаексперт зазначає, що голландці офіційно запросили російське Міністерство оборони підтвердити названу дату випуску ракети "24.12.1986". І Міноборони РФ направило офіційне підтвердження "липової" дати виробництва ракети.

"Тепер голландці іржуть над "українською ракетою" (незмінно беручи це в лапки), а прокурор Тейс Бергер знову говорить в суді про" недобросовісність" Російської Федерації. Але ми-то в Росії, і у нас це називається 3.14іздежем", - підкреслив Лукашевич.





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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року почалмсь засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

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За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.

Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи.

Суд розпочав розгляд справи за розкладом. 10 червня в судовому комплексі "Схіпхол" у Нідерландах відбулося шосте судове засідання у справі МН17.



