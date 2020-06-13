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Новини Російські терористи збили Боїнг
31 742 85
Нідерланди (1504) ракети (3928) росія (63614) Боїнг-777 Malasia Airli... (753) Бук (129) Лукашевич Вадим (38)

Росію піймали на брехні про дату виробництва ракети, якою був збитий МН17, - авіаексперт із РФ Лукашевич

Росію піймали на брехні про дату виробництва ракети, якою був збитий МН17, - авіаексперт із РФ Лукашевич

Міністерство оборони РФ надало неправдиву інформацію Об'єднаній слідчій групі щодо дати виробництва ракети, якою був збитий літак рейсу МН17.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці пише російський Авіаексперти Бачимо Лукачевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Як підловити брехуна? Як довести всім, що він бреше? Дуже просто - йому потрібно дати половину правди, щоб він, думаючи, що це все, що є, почав домислювати другу половину і забрехався.

Саме так і зробила Об'єднана слідча група (JIT) на своїй пресконференції 24 травня 2018 року, представивши всім фрагмент корпусу ракети з номером, але свідомо приховавши відому голландцям дату його виготовлення - 15 січня 1986 р.

Через 4 місяці, 17 вересня 2018 р. російське Міністерство оборони проводить пресконференцію, на якій за номером на корпусі ракети "доводить", це ця ракета була вироблена ... 24 грудня 1986 року і в наступному році передана військовій частині, дислокованій в Українській РСР. І навіть показує документи, що підтверджують "липову" дату 24.12.1986, для більшої переконливості кажучи, що нібито десь є двосторонній акт приймання-передачі ракети в військову частину, але не демонструючи його", - написав Лукашевич.

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Російський авіаексперт зазначає, що голландці офіційно запросили російське Міністерство оборони підтвердити названу дату випуску ракети "24.12.1986". І Міноборони РФ направило офіційне підтвердження "липової" дати виробництва ракети.

"Тепер голландці іржуть над "українською ракетою" (незмінно беручи це в лапки), а прокурор Тейс Бергер знову говорить в суді про" недобросовісність" Російської Федерації. Але ми-то в Росії, і у нас це називається 3.14іздежем", - підкреслив Лукашевич.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року почалмсь засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

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За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.

Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи.

Суд розпочав розгляд справи за розкладом. 10 червня в судовому комплексі "Схіпхол" у Нідерландах відбулося шосте судове засідання у справі МН17.

Росію піймали на брехні про дату виробництва ракети, якою був збитий МН17, - авіаексперт із РФ Лукашевич 01
Росію піймали на брехні про дату виробництва ракети, якою був збитий МН17, - авіаексперт із РФ Лукашевич 02
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Топ коментарі
+68
Всем адекватным людям уже давно ясно, что кацапия - это лживая, мерзкая, фашистская недострана!
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13.06.2020 15:12
+34
расию поймали на расии
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13.06.2020 15:11
+33
росіяни брешуть завжди і про все.
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13.06.2020 15:18
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расию поймали на расии
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13.06.2020 15:11 Відповісти
Всем адекватным людям уже давно ясно, что кацапия - это лживая, мерзкая, фашистская недострана!
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13.06.2020 15:12 Відповісти
А 73,22% нє вєрят !
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13.06.2020 17:53 Відповісти
СПІВРОБІТНИКІВ ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ ЗВІЛЬНИЛИ ЗА ДОВІДКУ ПРО КОНТАКТИ ЄРМАКА З РОСІЯНАМИ, - ЛУЦЕНКО

Россию поймали на вранье про дату производства ракеты, которой был сбит МН17, - авиаэксперт из РФ Лукашевич - Цензор.НЕТ 6784За словами Юрія Луценка, у 2019 році, одразу після інавгурації, представники СЗР ознайомили президента Володимира Зеленського з інформацією про контакти Андрія Єрмака з представниками ВПК та злочинного світу РФ

Про це ексгенпрокурор Юрій Луценко заявив в ефірі програми "Червона лінія з Сергієм Висоцьким", передає https://espreso.tv/news/2020/06/12/spivrobitnykiv_zovnishnoyi_rozvidky_zvilnyly_za_dovidku_pro_kontakty_yermaka_z_rosiyanamy_lucenko Еспресо.TV.
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13.06.2020 15:16 Відповісти
увы луценко не авторитет...

в 2005+- министр МВД (а Петя глава РНБО пол года побыл..)

а рыги за сепарский сьед не сели... ( северодонецкий сьезд 2004) если почитать ст110. то им светило 3-5 лет как минимум
. Умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією майна або без такої.

на сколько лет сели за озвучивания "саздания югавасточнава гасударства с столицей в харькова"?

ответ-- полгода следствия и дела закрыты...

как следствия ---слив дел и приход рыгов

в 2014-+ генпрокурор..
многие сели?
когда были реальные шансы на месных выборах 2016 за реальные нарушения отстранять по закону.. ( всего лишь соблюдая закон отстранять за нарушения, что врятли они смоглиб оспорить в кактом Европейском суде) рыгов... "патриоты" ( в виде ЦВК, прокуроров. и команды Пети) почемуто этого "не видели"
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14.06.2020 00:35 Відповісти
ну,кому конечно,кобыла невеста и авторитет...
не замучился еще светом владычить? .параноики ведь тоже устают
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14.06.2020 12:37 Відповісти
нет))) авсоь стану владельцем дтєка))))

а для вас значь уважаемые те кто не сделал и половины того что должен был?? а только дали пинка под зад-- так сразу рассказуют какие они молодцы?

может для вас и рыги тоже значимы? они ж там своим какуюто пургу втирают и ктото ж верит
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14.06.2020 20:06 Відповісти
не,ну ***** конечно выше всяких похвал...тоже мечтает светом владычить.только вот владычить приходится из бункера,и на зачищенных от лаптей улицах... .
сэлявуха любит поиздеваться над нарциссами.
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14.06.2020 21:30 Відповісти
зачем мне про то убогое создание пишите то))

или это жалкая попытка отмазать луценка переехав на другую тему?
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14.06.2020 23:20 Відповісти
Россию поймали на вранье про дату производства ракеты, которой был сбит МН17, - авиаэксперт из РФ Лукашевич - Цензор.НЕТ 8800
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13.06.2020 15:17 Відповісти
Посягательства на старшого
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13.06.2020 15:26 Відповісти
Ага,губой попахивает,этак суток трое.
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13.06.2020 15:31 Відповісти
Не, на расии это называется "нарушение субординации". Вот если бы сержант отбутылил ефрейтора, тогда бы было все ОК.
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13.06.2020 15:41 Відповісти
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13.06.2020 16:00 Відповісти
ну.. а может сержант только с учебки? а ефрейтор уже на дембель намылился?? тут надо подумать...може на память о службе так сказать решил...
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13.06.2020 23:34 Відповісти
а єслі ета любовь?...русскагаварящєва к русскагаварящєму...
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13.06.2020 15:31 Відповісти
Шалене кохання...
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13.06.2020 16:31 Відповісти
До звання олігофрен-сержант додалося щє бутиль-сєржант. Затєйники.
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13.06.2020 18:38 Відповісти
росіяни брешуть завжди і про все.
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13.06.2020 15:18 Відповісти
...Потрібно відмовитися від ілюзії.
Від ілюзії, що можна однією рукою домовлятися з НАТО, а іншою - з Путіним.
Колись, за часів Леоніда Кучми, це називалося "багатовекторністю". Ми добре пам'ятаємо, до якої катастрофи мало не призвела зовнішня політика другого українського президента. Одним із останніх документів, який був підписаний Кучмою на посаді очільника держави, була угода про створення Єдиного економічного простору з Росією, Білоруссю і Казахстаном. Багатовекторність завершилася на користь Путіна - але угода так ніколи і не стала реальністю.
Тому що потім був Майдан.
Віктор Янукович теж намагався лавірувати: однією рукою домовлятися щодо угоди про асоціацію з Євросоюзом, а іншою - ставити підпис під Харківськими угодами з Росією. І з цього теж нічого не вийшло: Янукович відмовився від європейської інтеграції під тиском Путіна, але потім був Майдан.
Так що це не тільки зовнішньополітичний, але і внутрішньополітичний вибір України.
Або її влада вибирає НАТО, Євросоюз, Захід і стабільність - або намагається домовитися з Путіним і отримує народне повстання.
Тому кожному, хто хоче жити в незалежній Українській державі, і кожному, хто хоче нею керувати, варто засвоїти цю просту формулу. І зрозуміти, що ніякої "багатовекторності" не буде. І ніяких домовленостей з Путіним теж.
Тим більше, що Путін ні з ким не домовляється.
Він очікує, щоб йому підкорилися. - В. Портников https://gazeta.ua/blog/53494/niyakoyi-bagatovektornosti-ne-bude-i-niyakih-domovlenostej-z-putinim-tezh
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13.06.2020 15:21 Відповісти
Принимая во внимание некие прежние "заслуги" и "положение" ,орде дают возможность хоть как-то спасти лицо..... Покайтесь ,мерзавцы ! Сколько людей убили ??
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13.06.2020 15:34 Відповісти
Это всё понятно кто сбил. Вопрос какое наказание понесёт РФ в целом и Путин в частности? Путин уже пересрался и втуливает на плебисците (результат который уже предрешен), кроме прочих, поправку- "о главенстве суверенного права над международным". Страхуется. Но это его не спасёт, я думаю его по итогу сделают "козлом отпущения" сами россияне.
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13.06.2020 15:43 Відповісти
«Это всё понятно кто сбил.» - юридично НІКЧЕМНЕ.
Рашку тиснуть ФАКТАМИ.
Вона вбила 298 НЕВИННИХ людей, з яких було 80 діточок.
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13.06.2020 17:58 Відповісти
Ничего удивительного. Вот поймать ее что она говорит правду,это да, -вот это была бы сенсация!
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13.06.2020 15:50 Відповісти

Не в этой жизни....
Ни, на этой планете.....
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14.06.2020 10:54 Відповісти
Сама брехлива держава. Вона брехала, бреше і буде бренхати.

Мистецтво брехні у них таке старе, як і сама Росія. Це мистецтво - основна риса Росії.
Брехня - була в поміщику цареві, є в коміністі, президенті священику. Брехлива з брехливих, найвища брехня, яка увінчує всі брехні. Крещендо брехні, хитрощів і ілюзій. Тенденцією подібної держави є те, що вона стає все менше державою і все більше релігією. В Росії все має релігійний вимір. Все є, або хоче бути святим. Предивна забаганка! Ви навіть не можете організувати в себе світ громадського правопорядку, нижчий світ! А претендуєте на вищий світ релігії. Будучи ворогами Закону, ви хочете піднятися вище Закону, ви зазіхаєте на світ Благодаті! Нездатні до людської праці, ви себе величаєте Богами.
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13.06.2020 15:51 Відповісти
Не совсем понял. Проясните кто в курсе - ракета была произведена в декабре 1986 года, а спор о том - неделей раньше или позже?
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13.06.2020 15:53 Відповісти
Вот и я не понимаю радости местной публики. Следствие подтверждает, что эта ракета произведена при совке. А ведь сколько разговоров было, что это чисто рашкина модификация.
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13.06.2020 16:41 Відповісти
И что если при совке? Что это меняет? Рашка ВРАЛА, что эта ракета была поставлена в Украину... И это ДОКАЗАНО... Вернее доказано, что рашка ВРАЛА... Теперь ее ДОКУМЕНТЫ для суда - ВРАНЬЕ...
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14.06.2020 12:04 Відповісти
Доказано, а ещё доказано что прокурор бергер врал. Прокурор Карл!! Теперь его слова для суда вранье, по твоей же логике.
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14.06.2020 12:25 Відповісти
Ну вот опять))) Какого рашика не возьми, он ВРЕТ))) Где прокурор врал? Она и есть более новой модификации... Рашка все время настаивала, что Боинг сбит ракетой 9М38, которых у нее уже нет... "Бергер сказал, что Нидерландский институт судебной экспертизы сравнил фрагменты ракет, собранные после взрыва ракет "Бук" в Украине и в Нидерландах, и обнаружил, что "было больше сходства с типом 9М38М1, чем с 9М38". Так где ВРАЛ прокурор?)))
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14.06.2020 23:29 Відповісти
"Осколки в лайнере и телах от НОВОЙ российской ракеты к зрк "Бук" - Бергер. Ну если ты не считаешь враньем называть древнюю совковую ракету 86 года новой, ну хз, купишь у меня "новую" ауди 2009 года по цене новой? Я же не вру.
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15.06.2020 01:19 Відповісти
Любитель читать заголовки?))) Я тебе привел перевод его слов))) А ты - заголовок статьи ЖУРНАЛИСТА))) Так где ВРАЛ прокурор?))) Кац, вот почему вы не можете жить без вранья? А самое интересное, что в словах журналиста тоже нет вранья) На всех ракетам, начиная от э"М"ок, установлены одни и те же боеголовки... Даже в самых новых ваших, которые 98-го года))) И чего ты ссылаешься на "гейропейскую Ауди?))) Ты ссылайся на уазики, москвичи, жигули))) Вот они, независимо от года выпуска, всегда будут иметь одну и туже начинку)))
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15.06.2020 11:54 Відповісти
Боеголовки те-же, что в 86 году что в 98 спору нет, но конкретная ракета 86 года. С тобой спорить смысла нет, ты упоротый, тебе показывают вещь которой 34 года и называют её новой а у тебя нет проворечий, живи как дворняга, твоё право))
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15.06.2020 15:12 Відповісти
Что такое?)) Чего сливаешься?))) Так где вранье прокурора, о котором ты кукарекал?))) Я же тебе уже говорил, что я не делаю выводов о содержании статьи по ее заголовку))) Кстати))) различия между новыми и старыми ракетами, по наличию и отсутствию "бабочек" сделал Алмаз Антей))) Как можно не доверять такому авторитетному источнику?))) Он УТВЕРЖДАЕТ, что "бабочки" только в ракетах нового образца))) Ты готов с ним поспорить?))) Вот и расскажи ему, что ракету С "БАБОЧКАМИ" 1986 г.в., ты считаешь как "древнюю совковую ракету 86 года"))) Нах этой "древней совковой ракетой" вы убили 298 людей???
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15.06.2020 17:27 Відповісти
Костик,так ты и читать не умеешь! Тут для таких подробно написано,что НАРОЧНО ПРИДЕРЖАЛИ ДАТУ ,обнаруженную на фрагменте ракеты. И это уличило орду во лжи! Ракета выпущена в рф-рации.
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14.06.2020 12:57 Відповісти
Нет, читать не умеешь именно ты. Бергер заявил, что она новой модификации. А оказывается что ракета 86 года. Одно дело придержать дату, другое сознательно врать.
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14.06.2020 13:07 Відповісти
Даже в тексте новости есть ссылка на слова прокурора Бергера.
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13.06.2020 16:51 Відповісти
"Единожды совравший, кто тебе поверит"(с) Теперь любые сведения предоставленные рашкой, даже не будут обсуждаться... От слова СОВСЕМ)))
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14.06.2020 12:00 Відповісти
Росію піймали на брехні про дату виробництва ракети, якою був збитий МН17, - авіаексперт із РФ Лукашевич - Цензор.НЕТ 6446
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13.06.2020 15:53 Відповісти
"В мире животных", -оказывается что телевизионная передача с таким названием не пропала.
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13.06.2020 16:00 Відповісти
Росію піймали на брехні про дату виробництва ракети, якою був збитий МН17, - авіаексперт із РФ Лукашевич - Цензор.НЕТ 4945
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14.06.2020 12:39 Відповісти
Как работник оборонного предприятия (в прошлом) сообщаю, что все комплектующие и изделия, входящие в общую сборку, должны иметь даты, предшествующие окончательной приемке. Заблуждения намного опаснее ошибок.
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13.06.2020 15:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ClbgEpzPoQg&t=518s Росіяни збили малайзійський Боїнг. Суд в Гаазі розгортається не на користь влади РФ...

Росію піймали на брехні про дату виробництва ракети, якою був збитий МН17, - авіаексперт із РФ Лукашевич - Цензор.НЕТ 8330
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13.06.2020 16:05 Відповісти
В блжайшие 10 лет никакого результата в этом суде не будет.А там все забудут.Это так и задумано.
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13.06.2020 16:23 Відповісти
Новая методичка у русни?
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13.06.2020 19:47 Відповісти
скорее всего одно рускоживотное под чужим флажком что то ляпнуло, они такие, что пьёрнет и все, они сами не сооброжает смысла ляпа.
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13.06.2020 20:15 Відповісти
где 2 путинских агента эрмак и таран.На курсах у чекистов в париже по новым спецоперациям против украины?
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13.06.2020 16:31 Відповісти
д"Ерьмак
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13.06.2020 17:26 Відповісти
Ой, русские снова соврали. Да не может быть
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13.06.2020 16:51 Відповісти
Кстати, я отчетливо помню пару лет назад русские пропагандоны под Украинскими прапорцами тут аж из портков с онучами выпрыгивали, доказывая вот эту самую принадлежность той самой ракеты Украине, используя те же самые аргументы того же самого мо той же самой московии. Интересно, они сегодня тоже тут?
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13.06.2020 16:56 Відповісти
Сегодня их пропагандонское знамя подхватили сами голландцы
"Именно так и сделала Объединенная следственная группа (JIT) на своей пресс-конференции 24 мая 2018 года, представив всем фрагмент корпуса ракеты с номером, но сознательно скрыв известную голландцам дату его изготовления - 15 декабря 1986 г."
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13.06.2020 19:14 Відповісти
Ну а как еще с вонючей русней? Кинули червячка, русня и заглотила.
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13.06.2020 19:48 Відповісти
А настоящая дата какая?
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13.06.2020 19:59 Відповісти
Заявленная в материалах дела. А не в фальсификате, предоставленном дикарями.
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13.06.2020 20:12 Відповісти
Так какая?
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13.06.2020 20:16 Відповісти
Т.е., статью ты не потрудился прочитать. Там на родном тебе псевдославянском эсперанто указана дата 15 декабря 1986 года, русский.
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13.06.2020 20:26 Відповісти
ТАК ОНИ Ж ЛОШАРЫ )))
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13.06.2020 18:32 Відповісти
НАМ НИКТО НЕ НУЖЕН !!! ПУСТЬ ТЕ КТО ХОТЯТ УНИЧТОЖИТЬ РОСССИЮ - УНИЧТОЖАТ ЕЕ !!! НАМ ВСЕ РАВНО !!!
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13.06.2020 18:32 Відповісти
і жителі її "3.14здєжци"
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13.06.2020 21:01 Відповісти
Что-то Лукашевича в комментах на FB порвали на тряпки. Суть в том, что 24/12 это дата приёмки, и она всегда отличается от даты изготовления. Сам Вадим пока ничего не ответил
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13.06.2020 21:24 Відповісти
Європа вже давно знає, що росіяни вбивці людей в цьому літаку. Просто ще не готові вони говорити правду... Школа що росіянам подобається вбивати.
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13.06.2020 21:43 Відповісти
Ай,яй,яй..Голландский прокурор назвал это "недобросовестностью"...чего уж там греха таить, называйте так как есть..."пиз..деж" как по мне,самое подходящее слово..
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13.06.2020 21:46 Відповісти
Оце так здивували! Ви краще б спробували спіймати россію на правді! Оце б бала б сенсація! А те що вони постійно брешуть як собаки, то це вже весь світ знає.
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13.06.2020 22:04 Відповісти
Такое количество людей умнее голландского прокурора нарисовалось. И это в самой бедной стране Европы. Уму непостижимо. Сюрреализм сплошной.
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13.06.2020 22:04 Відповісти
Такая вот есть вечная тема! Если сразу быстро сознаться в содеяном, даже очень страшным поступком, то как ни странно многое не вскроется---навсегда. А если очень тупо сопротивлятся очевидному---то даже больше намотаешь чем было. Тот случай наблюдаем. Поделом упоротым.
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14.06.2020 00:25 Відповісти
Ух ты, лживые убийцы убили и солгали. Вот это открытие. Кому то конечно и в этой кацапский блевотину приходится разбираться.
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14.06.2020 00:41 Відповісти
Интересно, сколько им будет лет, когда они сядут на нары? Доживут ли?
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14.06.2020 02:09 Відповісти
Брешуть козломорді,брехали і будуть брехати допоки існує козломордія.Та там же не совісті,ні честі,ні елементарної людської порядності,ані трішечки мозгів.Колись мій дідусь,вигадуючі усіляки небилиці для бабці,щоби "храпнуть"зайву чарочку самогонки без сварки ізбоку бабці посміхаючись просторікував:-...брехати,ото не колом махати,а треба ото діло добряче знати...А козломорді брехуни отого діла не знають і стають жалюгідним посміховиськом для усього світу.
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14.06.2020 08:21 Відповісти
росія без брехні взагалі існувати не в змозі. Вся політика побудована на брехні, на інтригах, на злочинах та підступних діях. Пану прокурору та міжнародним слідчим варто б це було прийняти до уваги з самого початку слідства. Та здається, вони саме так і зробили.
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14.06.2020 11:32 Відповісти
Это как спросить у рашкована следующую дату перевыборов путена...
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14.06.2020 11:47 Відповісти
Росію піймали на брехні про дату виробництва ракети, якою був збитий МН17, - авіаексперт із РФ Лукашевич - Цензор.НЕТ 595
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14.06.2020 12:17 Відповісти
Росію піймали на брехні про дату виробництва ракети, якою був збитий МН17, - авіаексперт із РФ Лукашевич - Цензор.НЕТ 7864
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14.06.2020 12:26 Відповісти
Росію піймали на брехні про дату виробництва ракети, якою був збитий МН17, - авіаексперт із РФ Лукашевич - Цензор.НЕТ 4004
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14.06.2020 12:34 Відповісти
***
Мы живём над пропастью во ЛЖИ,
В страшной правде не хотят признаться
Те, кто отвечает: "Докажи!!!"
На вопросы по МН-17.
С нами - хоть Европа не дружи!
Нам то что, ведь деды их бивали!
И про лайнер, ****, докажи!
Мы в гробу ваш Трибунал видали!

Докажи, ссылаясь на фейсбук,
Что в Донбассе видели чеченцев!
Докажи, что установки "Бук"
Были у луганских ополченцев!
Докажи, что в поле спелой ржи
Делал селфи на крыле убийца,
Докажи про лайнер! До-ка-жи!
Кто с пути помог пилоту сбиться?

Докажи! - кричит моя страна.
Докажи, что укры - не уроды!
Докажи, что там идёт война,
А не помощь братскому народу!
"Докажи!" - несётся по стране
От Владивостока до Кавказа.
Докажи, что привезли жене
Тело в камуфляже от спецназа!

Пусть Европу, оторопь берёт,
Знают власти и любая бабка:
Вор не воровал, и вор не врёт!
Но горит, горит на воре шапка.
От горящей в шапке ваты вонь
Улетает грязным дымом в небо,
И опять командует: "Огонь!"
Тот, кто там где был ни разу не был.

Год прошёл, и много лет пройдёт,
Отгремят и заржавеют пушки,
И однажды девочка найдёт
В поле обгоревшую игрушку.
Правда не осилит силы лжи,
Если против правды есть закалка.
Тем, кто знает слово "Докажи!"
Не докажешь ничего. А жалко !!!

Снова будет гнать своих коней
Солнце, управляя колесницей,
А июль всегда семнадцать дней
Для ушедших в Небо будет длиться…

Андрій Орлов (Orlusha) 07/17/2015
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14.06.2020 13:35 Відповісти
У англичан со "шпилями" научились.
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15.06.2020 18:06 Відповісти
 
 