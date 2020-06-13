Українського воїна поранено в результаті ворожого обстрілу біля Пищевика, - пресцентр ОС
Російські найманці обстріляли позиції ЗСУ в районі населеного пункту Пищевик, в результаті чого один український військовослужбовець зазнав кульового поранення.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"Сьогодні, 13 червня, збройні формування російської Федерації вкотре відкрили вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил в районі населеного пункту Пищевик.
Внаслідок обстрілу один наш захисник дістав кульове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу".
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Дяди Васи Ученик
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ingrid
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