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обстріл (27110) поранення (2779) Донбас (22348) операція Об’єднаних сил (6725)

Українського воїна поранено в результаті ворожого обстрілу біля Пищевика, - пресцентр ОС

Українського воїна поранено в результаті ворожого обстрілу біля Пищевика, - пресцентр ОС

Російські найманці обстріляли позиції ЗСУ в районі населеного пункту Пищевик, в результаті чого один український військовослужбовець зазнав кульового поранення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Сьогодні, 13 червня, збройні формування російської Федерації вкотре відкрили вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил в районі населеного пункту Пищевик.

Внаслідок обстрілу один наш захисник дістав кульове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ від початку суботи обстріляли із забороненої зброї позиції ЗСУ поблизу Луганського і Славного, - Міноборони
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13.06.2020 15:36 Відповісти
Одужання.......
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13.06.2020 15:53 Відповісти
Порошенко, барыга! Когда уже ты нажрешься и прекратишь войну?
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13.06.2020 16:14 Відповісти
А вдоль дороги - украинские воины с автоматами грозно на страже стоят ! И теперь вдоль украинских дорог дохлые кацапы в обосссаных портках лежат. И тишина ! Красота!!!
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13.06.2020 16:57 Відповісти
 
 