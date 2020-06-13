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Новини Коронавірус і карантин
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Зеленський про зростання захворюваності на COVID-19: "Треба ретельно перевіряти магазини, ринки, громадський транспорт"

Зеленський про зростання захворюваності на COVID-19:

Президент України Володимир Зеленський очікує від Кабінету Міністрів прогнозів і рішень через збільшення в країні кількості лабораторно підтверджених випадків інфікування COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Уже третю добу в нас значно більша кількість лабораторно підтверджених випадків інфікування. Я просив визначити причину й очікую від вас прогнозів та рішень", – сказав Володимир Зеленський на селекторній нараді з участю Кабміну та правоохоронних відомств у суботу, 13 червня.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що занепокоєння викликає підвищена кількість госпіталізованих з ознаками коронавірусної інфекції, кількість пневмоній та збільшення виявлених випадків інфікування.

"Причини для паніки немає, але є "дзвіночки", які вимагають реакції", – додав прем'єр-міністр Денис Шмигаль і запропонував визначитися з моделлю посилення контролю заходів адаптивного карантину.

Читайте також: "Ми перестали дотримуватися правил", - Степанов про рекордну захворюваність на COVID-19

"Треба ретельно перевіряти магазини, ринки, громадський транспорт - місця, де можуть бути скупчення людей. Відповідальність за ці скупчення - на закладах та платформах, які мають гарантувати безпеку, прописану Кабінетом Міністрів", – зазначив Зеленський.

Денис Шмигаль зауважив, що міжнародний досвід демонструє дієвість адміністративної відповідальності.

Також глава Національної поліції України Ігор Клименко доповів, що за час карантину було складено понад 12,5 тис. адміністративних протоколів через порушення вимог безпеки, суди винесли рішення щодо штрафів на 4,5 млн грн.

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Топ коментарі
+37
Потенциально инфицированный наркоман демонстративно ездил по всей стране и общался с сотнями людей, будучи без маски. А потом они ещё и удивляется откуда такой рост заражений.
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13.06.2020 16:38
+34
Зеленский про рост заболеваемости COVID-19: "Надо тщательно проверять магазины, рынки, общественный транспорт" - Цензор.НЕТ 6726
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13.06.2020 16:43
+29
Зеленский про рост заболеваемости COVID-19: "Надо тщательно проверять магазины, рынки, общественный транспорт" - Цензор.НЕТ 3539
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13.06.2020 16:39
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Дізельшоу - порохоботи.))
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13.06.2020 18:03 Відповісти
Когда дело доходит до государственных должностей то в один момент перекрасятся в зеленоботов.Помните как быстро все перекрасилась в разные цвета партия регионов лишь бы остаться при власти.А они Вам не Дизель-шоу.
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13.06.2020 18:15 Відповісти
P.S.Хотя все кто голосовал 14 или 16 января 2014 года по закону должны были махать кайлом на каменоломнях.
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13.06.2020 18:18 Відповісти
"Надо тщательно проверять магазины, рынки, общественный транспорт"

Кафе в Хмельницком проверьте. Там на днях была замечена группа пи2арасов без масок. В интернете даже их фото есть.
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13.06.2020 17:02 Відповісти
надо в каждый автобус баллон с хлором, дезинфицировать пассажиров
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13.06.2020 17:05 Відповісти
Або балон з рідким азотом, яким заморожувати людей при підозрі на короновірус 🤫
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13.06.2020 17:08 Відповісти
Жестокие вы, есть же гуманный Циклон-Б. Проверенный!
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13.06.2020 17:13 Відповісти
Циклон-Б нецікавий, бо дуже приємно дивитися як стукають по замороженим і летять друзки.🐍
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13.06.2020 17:16 Відповісти
І ця людина забороняла мені колупатися в носі... Лицемір!
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13.06.2020 17:59 Відповісти
От що ви коментатори пропонуєте? Закрити все на карантин? Це ж призведе до бунтів.Цього тільки чекають московити.
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13.06.2020 17:20 Відповісти
нація спокійно накопичує імунітет. а Зе-придурки рахують заражених. замість важко хворих і померлих. бо якщо на ШВЛ або помер - це означає, що пізно виявили і цінні дні були загублені.
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13.06.2020 17:36 Відповісти
смертность от чумы достигает 90%.
в средневековье Европа боролась с ней "накопиченням имунитету"..... теряя до половины своего населения
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13.06.2020 19:38 Відповісти
а медицина тогда бьіла как сейчас.
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13.06.2020 19:45 Відповісти
А ковид разве чума? И кто половину населения потерял?
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13.06.2020 21:33 Відповісти
Зеленський про зростання захворюваності на COVID-19: "Треба ретельно перевіряти магазини, ринки, громадський транспорт" - Цензор.НЕТ 3809
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13.06.2020 17:21 Відповісти
він дуже хотів на нього перейти, є свіженьке відео про то. так щоб не улічили у брехні, сказали, що Ленка захворіла. і все-рівно ж по протоколу самоізоляція.
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13.06.2020 17:41 Відповісти
"они устали......"

Часто начало фразы зэки выкалывали на правой ноге или ступне, а ее продолжение - на левой. К примеру, «Они устали...» можно было прочитать на левой ступне, «от этапов» - на правой.
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13.06.2020 19:35 Відповісти
А Лєнка втіхаря від віслюка вірус таки нагуляла
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13.06.2020 17:22 Відповісти
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13.06.2020 17:45 Відповісти
Не бачу нічого жахливого. Перехфоріє та і все. В мене жінка перехворіла ще в лютому, і це незваєаючи на те, що після онко. Нічого страшного не бачу. А мене з сином навіть не зачипило.
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13.06.2020 20:44 Відповісти
Комусь "нада" а комусь ні. Президент і його оточення вже показали приклад.
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13.06.2020 17:37 Відповісти
Помню избирательный трэш (election trash) бабушки Юли: "Она работает."
Сейчас ежедневно наслаждаемся избирательным трэшем от Зе: "Подлинно и швец, и жнец, и на рояле игрец," сменившем предыдущего трэш - "Он Голобородько," так понравившийся 73% избирателей-любителей мыльных опер.
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13.06.2020 17:41 Відповісти
"Причины для паники нет, но есть "звоночки", которые требуют реакции", масочки предлагают, лекарства которые во всем мире запрещают, предлагают у нас испытать, и еще много финансовых вопросов.
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13.06.2020 17:45 Відповісти
Шмыгаль добавил, что международный опыт показывает действенность административной ответственности.

---
врёшь, шмыга. в Японии никого не оштрафовали, никого не больного в домах не запирали. а количество умерших тебе напомнить?
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13.06.2020 17:47 Відповісти
Лапшу ж надо вешать людям.
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13.06.2020 17:57 Відповісти
Японці відповідальні люди.
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13.06.2020 18:01 Відповісти
не больше, чем мы. там правительство хорошее.
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13.06.2020 18:03 Відповісти
хватит врать нагло. кстати где твоя тряпка аквафрешная
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13.06.2020 19:09 Відповісти
достали своей тупостью. на кой ляд кремлеботам нужно повышать обороноспособность Украины?
сколько человек сидел в локдауне в Японии? а? громче! плохо слышу!
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13.06.2020 19:12 Відповісти
А сколько? И почему там сидят?
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13.06.2020 20:41 Відповісти
никто там в локдауне не сидел. там были просто рекомендации.
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13.06.2020 20:51 Відповісти
Вобщем как и везде.
- Ты суслика видишь?
- Нет
- И я нет
- А он есть.
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13.06.2020 21:36 Відповісти
С этим ковидом и смех и грех... Он вроде есть, но его вроде нет.....
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13.06.2020 21:38 Відповісти
Не, ну вот реально - кто-то где-то серьезно болеет. Но когда задаешься вопросом кто из моиз близких/знакомых болеет и не находишь ответа. По факту никто не болеет. Парадокс.
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13.06.2020 21:41 Відповісти
ну давай немножко посчитаем
пусть p - вероятность заразиться
определим, сколько нужно иметь знакомых, чтоб вероятность иметь хотя бы одного заражённого была 0.5
0.5 = (1 - p)^n
n = ln(0.5)/ln(1 - p)
оценим p как суммарную инфицированность p = 30 506 / 37 289 000 = 0,000818096
получается, что нужно иметь 847 знакомых
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13.06.2020 22:03 Відповісти
Исходя из изложенного есть ли эпидемия? Или таки нет. И все таки у Вас есть знакомые которые болеют или переболели данной заразой?
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13.06.2020 22:10 Відповісти
у меня таких знакомых нет. определение эпидемии в наших законах весьма размыто... моё же мнение: психиатрическая эпидемия есть, вирусной нет.
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13.06.2020 22:13 Відповісти
Там Ленка подцепила?
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13.06.2020 17:49 Відповісти
- На вокзал можно? - Зайдите. (с)
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13.06.2020 17:59 Відповісти
Уровень менеджмента, - Бог! "Надо....."
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13.06.2020 18:06 Відповісти
Ну и что мешало это делать. Кто наказан за слабое исполнение.
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13.06.2020 18:20 Відповісти
Зеленський про зростання захворюваності на COVID-19: "Треба ретельно перевіряти магазини, ринки, громадський транспорт" - Цензор.НЕТ 5173
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13.06.2020 18:26 Відповісти
Чего кипишует? Ляшко сказал что пик в мае? Значит в мае. Полиция вон как работает - аж 12,5 тысч протоколов нацарапали. За это им 2,5 млрд выделили ? Выделили. 30 млрд уже освоили. Правда интересно кому перепало, если люди лечились за свой счёт? Осталось всего- навсего ещё 35 млрд распотрошить. Делов то. Или уже фантазии не хватает? А то, что количество инфецированных растёт, - это всё фигня. Это Ляшко очередь тестов сокращает. Он прогнозов ещё нагадает не нарадуетесь.
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13.06.2020 18:27 Відповісти
И ЖЕН ПРОВЕРЯТЬ ГДЕ ШЛЯЮТСЯ !)
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13.06.2020 18:28 Відповісти
Вовочка, а тебя не смущает тот факт что половина заболевших это медработники, дети и священнослужители..
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13.06.2020 18:30 Відповісти
Гепинград надо закрыть наглухо.ЖД,Метро ,ТТУ,автобусное сообщение,рынки,и частный транспорт на 2 недели.Куда катится Харьков?.
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13.06.2020 18:32 Відповісти
Себя закрой.
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14.06.2020 06:17 Відповісти
Зеленський про зростання захворюваності на COVID-19: "Треба ретельно перевіряти магазини, ринки, громадський транспорт" - Цензор.НЕТ 1062
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13.06.2020 18:42 Відповісти
Огромная очередь в ночной клуб Киева в разгар COVID-19 возмутила украинцев. Видео https://www.obozrevatel.com/kiyany/ogromnaya-ochered-v-nochnoj-klub-kieva-v-razgar-covid-19-vozmutila-ukraintsev-video.htm
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13.06.2020 18:47 Відповісти
Люди отдыхают. Не мешайте им.
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13.06.2020 20:40 Відповісти
А мне кажется, что кто-то очень много пил кофэ, живая его грибной юшкой😂
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13.06.2020 18:48 Відповісти
И после этого это ПЦ собирается кого-то учить жить 🙄
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13.06.2020 18:50 Відповісти
Є швидке але ефективне рішення - просто потрібно перестати хворіти і епідемія сама собою закінчиться.
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13.06.2020 18:53 Відповісти




а коли нарештi перевiрять торчка шмарклю та оголосять всiм
результати аналiзiв?
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13.06.2020 18:54 Відповісти
после ареста
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13.06.2020 19:32 Відповісти
А нашо це Вам? І хто такий торчок шмаркля?
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13.06.2020 20:39 Відповісти
ДЕНЕЖНЫМ мешкам наплевать, будете ВЫ болеть на корона вирус ИЛИ нет - ВМЕСТО того, что бы всего навсего придерживаться мер безопасности ЭТО маска И антисептик, У НАС практически во всём пассажирском транспорте, В супермаркетах, НА рынках НЕ кто не соблюдает мер безопасности, А ТЕ КТО ДОЛЖЕН ВСЁ ЭТО КОНТРОЛИРОВАТЬ, ДЕЛАЮТ ВИД, ЧТО ВСЕГО ЭТОГО НЕ ЗАМЕЧАЮТ. А НЕКОТОРЫЕ УМНИКИ БУНТАМИ ЕЩЁ ПУГАЮТ, ДЛЯ НИХ НУЖНО ЛИЧНО ИСПРОБОВАТЬ НА СВОЕЙ ШКУРЕ НУ - НУ.
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13.06.2020 18:59 Відповісти
Зеленський про зростання захворюваності на COVID-19: "Треба ретельно перевіряти магазини, ринки, громадський транспорт" - Цензор.НЕТ 2692
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13.06.2020 19:14 Відповісти
Зеленський про зростання захворюваності на COVID-19: "Треба ретельно перевіряти магазини, ринки, громадський транспорт" - Цензор.НЕТ 5417
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13.06.2020 19:34 Відповісти
Зеленський про зростання захворюваності на COVID-19: "Треба ретельно перевіряти магазини, ринки, громадський транспорт" - Цензор.НЕТ 5213
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13.06.2020 21:25 Відповісти
Глупость, изначально неверная стратегия, нужно сдерживать не заболеваемость, а смертность, для этого предусмотреть меры по защите наиболее уязвимых групп (не более того)!
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13.06.2020 19:23 Відповісти
"каждый из нас президет" и... вирусолог

не так ли, ЗЕБИЛ ?
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13.06.2020 19:40 Відповісти
во-первых сам ты зебил, а во-вторых, чтоб думать логично и адекватно не обязательно быть "президентом" или пердуном-вирусологом с сомнительным дипломом.
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13.06.2020 20:13 Відповісти
Дурбецало
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13.06.2020 20:28 Відповісти
а еще неплохо по повестке военкомат посещать...раза четыре...
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13.06.2020 20:29 Відповісти
Коронамаразм крепчает. Плохо что президент не понимает почему увеличилось число инфицированных. Ничего сверхестественного не произошло. Просто увеличилось число тупых тестов. Вот и все.
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13.06.2020 20:37 Відповісти
Плохо, что "президент" вааще ни хера не понимает.
Это уже можно принимать за аксиому
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13.06.2020 22:05 Відповісти
Шо? Обыски проводить? Шо вы проверять собираетесь?
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13.06.2020 23:56 Відповісти
на пляжах надо меньше валяться
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14.06.2020 00:27 Відповісти
кому надо?
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14.06.2020 06:16 Відповісти
Треба ретельно перевіряти Зеленського та наближених ...
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14.06.2020 10:37 Відповісти
Лицемірство. Ремікс слів Нелоха
"Особливий привіт я хочу передати меру міста Черкаси Президенту України, який разом з міською радою наближенними з Офісу президента загубили календар та збиралися пом'якшувати карантинні заходи... Це спроба заробити політичний рейтинг ціною життя і здоров'я жителів міста України. І це буде мати відповідні юридичні наслідки. На майбутнє це буде стосуватися усіх представників місцевої центральної влади ... "

Зеленський про зростання захворюваності на COVID-19: "Треба ретельно перевіряти магазини, ринки, громадський транспорт" - Цензор.НЕТ 2906
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14.06.2020 10:47 Відповісти
В метро процентов 20 без масок, вагоны забиты как до карантина, в магазинах 90 процентов без масок, откуда возмется снижение, думаю скоро нужно будет ставить дополнительные койки в больницах
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14.06.2020 13:34 Відповісти
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