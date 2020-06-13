Зеленський про зростання захворюваності на COVID-19: "Треба ретельно перевіряти магазини, ринки, громадський транспорт"
Президент України Володимир Зеленський очікує від Кабінету Міністрів прогнозів і рішень через збільшення в країні кількості лабораторно підтверджених випадків інфікування COVID-19.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Уже третю добу в нас значно більша кількість лабораторно підтверджених випадків інфікування. Я просив визначити причину й очікую від вас прогнозів та рішень", – сказав Володимир Зеленський на селекторній нараді з участю Кабміну та правоохоронних відомств у суботу, 13 червня.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що занепокоєння викликає підвищена кількість госпіталізованих з ознаками коронавірусної інфекції, кількість пневмоній та збільшення виявлених випадків інфікування.
"Причини для паніки немає, але є "дзвіночки", які вимагають реакції", – додав прем'єр-міністр Денис Шмигаль і запропонував визначитися з моделлю посилення контролю заходів адаптивного карантину.
"Треба ретельно перевіряти магазини, ринки, громадський транспорт - місця, де можуть бути скупчення людей. Відповідальність за ці скупчення - на закладах та платформах, які мають гарантувати безпеку, прописану Кабінетом Міністрів", – зазначив Зеленський.
Денис Шмигаль зауважив, що міжнародний досвід демонструє дієвість адміністративної відповідальності.
Також глава Національної поліції України Ігор Клименко доповів, що за час карантину було складено понад 12,5 тис. адміністративних протоколів через порушення вимог безпеки, суди винесли рішення щодо штрафів на 4,5 млн грн.
Будь ласка, зачекайте...
Кафе в Хмельницком проверьте. Там на днях была замечена группа пи2арасов без масок. В интернете даже их фото есть.
в средневековье Европа боролась с ней "накопиченням имунитету"..... теряя до половины своего населения
Часто начало фразы зэки выкалывали на правой ноге или ступне, а ее продолжение - на левой. К примеру, «Они устали...» можно было прочитать на левой ступне, «от этапов» - на правой.
Сейчас ежедневно наслаждаемся избирательным трэшем от Зе: "Подлинно и швец, и жнец, и на рояле игрец," сменившем предыдущего трэш - "Он Голобородько," так понравившийся 73% избирателей-любителей мыльных опер.
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врёшь, шмыга. в Японии никого не оштрафовали, никого не больного в домах не запирали. а количество умерших тебе напомнить?
сколько человек сидел в локдауне в Японии? а? громче! плохо слышу!
- Ты суслика видишь?
- Нет
- И я нет
- А он есть.
пусть p - вероятность заразиться
определим, сколько нужно иметь знакомых, чтоб вероятность иметь хотя бы одного заражённого была 0.5
0.5 = (1 - p)^n
n = ln(0.5)/ln(1 - p)
оценим p как суммарную инфицированность p = 30 506 / 37 289 000 = 0,000818096
получается, что нужно иметь 847 знакомых
а коли нарештi перевiрять торчка шмарклю та оголосять всiм
результати аналiзiв?
не так ли, ЗЕБИЛ ?
Это уже можно принимать за аксиому
"Особливий привіт я хочу передати
меру міста ЧеркасиПрезиденту України, який разом з міською радоюнаближенними з Офісу президента загубили календар та збиралися пом'якшувати карантинні заходи... Це спроба заробити політичний рейтинг ціною життя і здоров'я жителів містаУкраїни. І це буде мати відповідні юридичні наслідки. На майбутнє це буде стосуватися усіх представників місцевої центральної влади ... "