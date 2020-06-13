Триває перевірка інформації щодо моніторингу співробітником ОГП закриття справ проти Злочевського, - Офіс генпрокурора
Генеральна інспекція Офісу Генерального прокурора розпочала службове розслідування за фактом незаконного втручання до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГП.
"За попередніми даними, працівником Офісу Генпрокурора був здійснений вхід до ЄРДР для перевірки інформації про закриття кримінального провадження за підозрою ексміністру екології. Закрити це провадження через надання 6 мільйонів доларів США неправомірної вигоди керівникам антикорупційних органів намагалася група осіб. 12 червня 2020 року їх було затримано Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою під час спроби передачі хабара", - йдеться в повідомленні.
Наразі встановлюється коло причетних до втручання до ЄРДР осіб. У разі підтвердження інформації буде вирішуватися питання про їхнє звільнення з обійманих посад та притягнення до відповідальності.
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К чему это он вывесил - непонятно.
И еще 10 минут на подготовку сообщения о подозрении. А дальше вызов на допрос к следователю. Кстати, в одном из телеграмм-каналов уже прошла фамилия сотрудника офиса генпрокурора, входившего в систему.
Бляха, все прописано в НД ТЗИ.
тепешка спалилася на тому, що занадто часто заходила на одну й ту ж справу (моніторила) - мабуть венедіктовій свербіло
флешки специальные используются... если раз 10 (точно не помню) ввести не правильно пароль, то ключ на флешке удаляется
З власного досвіду - акт по результатах перевірки за 10 хвилин не складається.
Результат предсказуем:
"Я не я и хата не моя."