УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4831 відвідувач онлайн
Новини Силовики
6 034 32
Злочевський (208) Правоохоронні органи (2699) силовики (2512) Офіс Генпрокурора (3160)

Триває перевірка інформації щодо моніторингу співробітником ОГП закриття справ проти Злочевського, - Офіс генпрокурора

Триває перевірка інформації щодо моніторингу співробітником ОГП закриття справ проти Злочевського, - Офіс генпрокурора

Генеральна інспекція Офісу Генерального прокурора розпочала службове розслідування за фактом незаконного втручання до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГП.

"За попередніми даними, працівником Офісу Генпрокурора був здійснений вхід до ЄРДР для перевірки інформації про закриття кримінального провадження за підозрою ексміністру екології. Закрити це провадження через надання 6 мільйонів доларів США неправомірної вигоди керівникам антикорупційних органів намагалася група осіб. 12 червня 2020 року їх було затримано Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою під час спроби передачі хабара", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Закриття справ проти Злочевського моніторилось із флешки співробітниці Офісу генпрокурора, - Холодницький

Наразі встановлюється коло причетних до втручання до ЄРДР осіб. У разі підтвердження інформації буде вирішуватися питання про їхнє звільнення з обійманих посад та притягнення до відповідальності.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+15
Согласно заявлению Сытника и Холодницкого, никакого отношения к делу " Вurisma Group" оглашенный факт взятки не имеет. Взятка в $ 6 млн предназначалась за закрытие эпизода по содействию Злочевского в завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ОАО "Реал Банк".. Кроме того следствие проверяет причастность некоторых работников Офиса генпрокурора к данному преступлению. А кто у нас сейчас Генпрокурор? Ой, зря Венедиктова бочку катила на Холодницкого на днях. Ой, зря! Ответка быстренько прилетела.
показати весь коментар
13.06.2020 17:00
+9
Узкоглазая дура всю сознательную жизнь продавала косметику, имея диплом юристки. Что поделать, живем в эпоху дебилов на высших должностях.
Проводится проверка информации о мониторинге сотрудником ОГП закрытия дел против Злочевского, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 5276
показати весь коментар
13.06.2020 17:03
+7
Ложь. Чтобы получить информацию о пользователе, входящем в систему ЕРДР нужно пять минут (или меньше). И еще 10 минут о регистрации нового преступления в систему ЕРДР.
И еще 10 минут на подготовку сообщения о подозрении. А дальше вызов на допрос к следователю. Кстати, в одном из телеграмм-каналов уже прошла фамилия сотрудника офиса генпрокурора, входившего в систему.
показати весь коментар
13.06.2020 17:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Согласно заявлению Сытника и Холодницкого, никакого отношения к делу " Вurisma Group" оглашенный факт взятки не имеет. Взятка в $ 6 млн предназначалась за закрытие эпизода по содействию Злочевского в завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ОАО "Реал Банк".. Кроме того следствие проверяет причастность некоторых работников Офиса генпрокурора к данному преступлению. А кто у нас сейчас Генпрокурор? Ой, зря Венедиктова бочку катила на Холодницкого на днях. Ой, зря! Ответка быстренько прилетела.
показати весь коментар
13.06.2020 17:00 Відповісти
совершенно не зря, хоть что-то всплывет
показати весь коментар
13.06.2020 17:13 Відповісти
Ага. Кому-то в зеленой власти таки очень хочется вляпаться в историю по полной, по самое нихочу.
показати весь коментар
13.06.2020 17:37 Відповісти
Узкоглазая дура всю сознательную жизнь продавала косметику, имея диплом юристки. Что поделать, живем в эпоху дебилов на высших должностях.
Проводится проверка информации о мониторинге сотрудником ОГП закрытия дел против Злочевского, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 5276
показати весь коментар
13.06.2020 17:03 Відповісти
Кто это на фото?
показати весь коментар
13.06.2020 17:29 Відповісти
Дагийма - современная монгольская певица, одна из солисток ансамбля песни и танца "Эрдэнэт". Оперная классика и старинные протяжные монгольские песни.

К чему это он вывесил - непонятно.
показати весь коментар
13.06.2020 18:20 Відповісти
Дагийма

Триває перевірка інформації щодо моніторингу співробітником ОГП закриття справ проти Злочевського, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 3127
показати весь коментар
14.06.2020 00:04 Відповісти
Триває перевірка інформації щодо моніторингу співробітником ОГП закриття справ проти Злочевського, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 2280
показати весь коментар
13.06.2020 18:45 Відповісти
Вузький лоб, широі скули, класичний приклад вірності теорії Ламброзо
показати весь коментар
13.06.2020 21:15 Відповісти
Вылитая лиса алиса. И портянка-базилио, её хозяин.
показати весь коментар
13.06.2020 21:40 Відповісти
Ложь. Чтобы получить информацию о пользователе, входящем в систему ЕРДР нужно пять минут (или меньше). И еще 10 минут о регистрации нового преступления в систему ЕРДР.
И еще 10 минут на подготовку сообщения о подозрении. А дальше вызов на допрос к следователю. Кстати, в одном из телеграмм-каналов уже прошла фамилия сотрудника офиса генпрокурора, входившего в систему.
показати весь коментар
13.06.2020 17:07 Відповісти
Юристка?
показати весь коментар
13.06.2020 17:11 Відповісти
а вона скаже, що хтось вкрав її флешку з цифровим сертифікатом для входу
показати весь коментар
13.06.2020 19:09 Відповісти
Незарегестрированные материальные носители информации на рабочем месте запрещено. Кстати, все информационные порты - должны быть опечатаны. Доступ к ЕРДР долны иметь админ безопасности и сисник. По паролю в сейве - начальник подразделения.
Бляха, все прописано в НД ТЗИ.
показати весь коментар
13.06.2020 20:22 Відповісти
рідонлі флешка з сертифікатом зареєстрована і надавала право заходити в ЄРДР

тепешка спалилася на тому, що занадто часто заходила на одну й ту ж справу (моніторила) - мабуть венедіктовій свербіло
показати весь коментар
13.06.2020 21:18 Відповісти
там еще пароль надо вводить
флешки специальные используются... если раз 10 (точно не помню) ввести не правильно пароль, то ключ на флешке удаляется
показати весь коментар
13.06.2020 23:54 Відповісти
Мабуть мається на увазі повноцінне документальне підтвердження (оформлення), а не просто зайти-подивитись-вийти.
З власного досвіду - акт по результатах перевірки за 10 хвилин не складається.
показати весь коментар
13.06.2020 19:46 Відповісти
Скорее всего не просто зайти-посмотреть, а для того чтобы посмотреть надо зайти и сформировать "витяг", "довидку" или т.п. А там проставляется дата, время, кто запрашивал и т.д.
показати весь коментар
13.06.2020 23:58 Відповісти
Назву каналу не підкажете?
показати весь коментар
13.06.2020 21:21 Відповісти
если дела могут быть открыты или закрыты без судебной санкции, то коррупция заложена в саму систему
показати весь коментар
13.06.2020 17:18 Відповісти
А у нас м судьи коррумпированы. Вся нация морально разложилась, начиная с ее "лидеров" и быдлоэлиты. Да и народ не отстает.
показати весь коментар
13.06.2020 17:32 Відповісти
я в курсе этой проблемы (выборный суд ее решает), судье труднее скрыть свое преступление (даже сейчас), да и делиться взяткой придется (полный безнал и тотальное декларирование решает и эту проблему со взятками)
показати весь коментар
13.06.2020 17:47 Відповісти
Не факт, що повністю. Частково ...
показати весь коментар
13.06.2020 19:48 Відповісти
уже?? ну и нация!! я в шоке!!! и мы еще чему-то удивляемся ????????
показати весь коментар
13.06.2020 17:20 Відповісти
Сами себя проверяют.
Результат предсказуем:
"Я не я и хата не моя."
показати весь коментар
13.06.2020 17:26 Відповісти
https://zpost.me/post/4584-pid-poltavoyu-znayshly-zastrelenym-vplyvovogo-policeyskogo Під Полтавою знайшли застреленим очільника поліції

Триває перевірка інформації щодо моніторингу співробітником ОГП закриття справ проти Злочевського, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 4906
показати весь коментар
13.06.2020 17:56 Відповісти
ОГП или ОПГ ?
показати весь коментар
13.06.2020 18:43 Відповісти
ОГПУ
показати весь коментар
13.06.2020 18:49 Відповісти
Сии птенцы гнезда петрова.....
показати весь коментар
13.06.2020 19:40 Відповісти
шо ти верзеж убоге кацапеня
показати весь коментар
13.06.2020 21:23 Відповісти
Сейчас Венедиктова нарасследует.
показати весь коментар
15.06.2020 18:02 Відповісти
 
 