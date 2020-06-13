Контроль за дотриманням бізнесом протиепідемічних норм буде посилено, - головний санлікар Ляшко

Відповідні органи посилять контроль за дотриманням бізнесом протиепідемічних норм у зв'язку зі збільшенням випадків захворювання на COVID-19 в Україні.

Таке рішення прийняла Комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Було доручено контролюючим органам значно посилити контроль за дотриманням суб’єктами господарювання протиепідемічних норм, які прописані постановами головного санітарного лікаря для різних сфер господарської діяльності, яким дозволено працювати в умовах карантину", - повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Також Ляшко повідомив, що комісія рекомендувала змінити графік роботи підприємств, держустанов і організацій, щоб "розвести годину пік, зменшити навантаження на транспорт і запобігти скупченню пасажирів у транспорті, який перевозить людей до місця їхньої роботи".

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Комісія також рекомендувала збільшити кількість рухомого складу, "що дозволить дотримуватися людям встановлених протиепідемічних норм.

"Динаміка, яка є, показує, що іноді збільшення кількості тестувань не тягне за собою збільшення кількості виявлених хворих. Ми пов'язуємо збільшення кількості виявлених випадків упродовж останніх трьох днів саме з пом'якшенням карантину і з тим, що суб'єкти господарювання задекларували, що під час відкриття їхніх об'єктів вони дотримуватимуться протиепідемічних норм, але ми бачимо значні порушення", - сказав він.

За словами Ляшка, такі порушення допускають перевізники та інші організації.

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Посилаючись на інформацію Держпродспоживслужби, Ляшко зазначив, що "кожен 6-й об'єкт, який перевіряють інспектори цієї служби, має ті чи інші порушення, що стосуються як великого скупчення людей в приміщеннях, так і відсутності антисептиків і масок на обличчях".

"Ми не говоримо про доцільність носіння маски на свіжому повітрі, але маска має бути на обличчі, закриваючи ніс і рот, у всіх, хто відвідує громадські установи, робота яких дозволена в умовах адаптивного карантину", - сказав Ляшко.