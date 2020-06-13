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Контроль за дотриманням бізнесом протиепідемічних норм буде посилено, - головний санлікар Ляшко

Контроль за дотриманням бізнесом протиепідемічних норм буде посилено, - головний санлікар Ляшко

Відповідні органи посилять контроль за дотриманням бізнесом протиепідемічних норм у зв'язку зі збільшенням випадків захворювання на COVID-19 в Україні.

Таке рішення прийняла Комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Було доручено контролюючим органам значно посилити контроль за дотриманням суб’єктами господарювання протиепідемічних норм, які прописані постановами головного санітарного лікаря для різних сфер господарської діяльності, яким дозволено працювати в умовах карантину", - повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Також Ляшко повідомив, що комісія рекомендувала змінити графік роботи підприємств, держустанов і організацій, щоб "розвести годину пік, зменшити навантаження на транспорт і запобігти скупченню пасажирів у транспорті, який перевозить людей до місця їхньої роботи".

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Комісія також рекомендувала збільшити кількість рухомого складу, "що дозволить дотримуватися людям встановлених протиепідемічних норм.

"Динаміка, яка є, показує, що іноді збільшення кількості тестувань не тягне за собою збільшення кількості виявлених хворих. Ми пов'язуємо збільшення кількості виявлених випадків упродовж останніх трьох днів саме з пом'якшенням карантину і з тим, що суб'єкти господарювання задекларували, що під час відкриття їхніх об'єктів вони дотримуватимуться протиепідемічних норм, але ми бачимо значні порушення", - сказав він.

За словами Ляшка, такі порушення допускають перевізники та інші організації.

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Посилаючись на інформацію Держпродспоживслужби, Ляшко зазначив, що "кожен 6-й об'єкт, який перевіряють інспектори цієї служби, має ті чи інші порушення, що стосуються як великого скупчення людей в приміщеннях, так і відсутності антисептиків і масок на обличчях".

"Ми не говоримо про доцільність носіння маски на свіжому повітрі, але маска має бути на обличчі, закриваючи ніс і рот, у всіх, хто відвідує громадські установи, робота яких дозволена в умовах адаптивного карантину", - сказав Ляшко.
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Топ коментарі
+11
Эти п*доры зеленые шляются по парижам и швециям а бизнес виноват...
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13.06.2020 17:49
+6
У атамана Зеленого бабки закончились
Контроль за соблюдением бизнесом противоэпиднорм будет усилен, – главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 9086
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13.06.2020 17:51
+5
Задрали своими страшилками. Никто, кроме как в телевизоре, ни про каких больных в Украине не слышал, но эти маланцы с живой страны не слезут.
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13.06.2020 17:55
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до хрена у нас главных , вы так не считаете ?
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13.06.2020 17:45 Відповісти
да єто главний питар
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13.06.2020 18:57 Відповісти
Та подгребите уже под себя весь бизнес что вы никак не нажкушаетесь, и сами за станки станьте, и в магазины и на базары!
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13.06.2020 17:47 Відповісти
Эти п*доры зеленые шляются по парижам и швециям а бизнес виноват...
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13.06.2020 17:49 Відповісти
Бубочка пример показал. Юшку где попало жрать, из лука стрелять, по кофейням лазить и маску с морды прилюдно снимать. Нехер было на весь телевизор победу объявлять.
Да и с Ленкой некрасиво получилось. Притащил в хату заразу на грязных труселях.
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13.06.2020 21:49 Відповісти
а ты штрафуй вирусочек по 1 000 баксов за каждое заражение.
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13.06.2020 17:49 Відповісти
Народ тупо плює на Ляшків, бо вони не мають нормальних перевіряючих. Із зебілаии нормальні люди не працюють.
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13.06.2020 17:50 Відповісти
У атамана Зеленого бабки закончились
Контроль за соблюдением бизнесом противоэпиднорм будет усилен, – главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 9086
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13.06.2020 17:51 Відповісти
Шухер будет еще тот! Им горящ е покрышки раем покажутся!
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13.06.2020 19:49 Відповісти
Зелёная банда зародилась в XVIII веке, как гильдия лодочников, живущих вдоль реки Янцзы. В каждой деревне у них имелись свои люди, у которых можно было поесть и переночевать. Когда Восстание тайпинов докатилось до Янцзы, товары стали возить морем; к тому же река изменила русло, и лодочники остались не у дел. Чтобы прокормиться, они занялись контрабандой соли - в то время право на соляную торговлю имел только император. Завезённый британцами в Китай опиум оказался гораздо прибыльнее, и Зелёная банда наладила сбыт наркотика от Шанхая до верхнего течения Янцзы. Она также контролировала проституцию, казино, рэкет и т. п.
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13.06.2020 17:53 Відповісти
Так и у нас, но это уже совсем другая история.
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13.06.2020 17:56 Відповісти
Ого!!!
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13.06.2020 17:57 Відповісти
я вас умоляю...кто его соблюдает. жаль, статистика низка
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13.06.2020 17:55 Відповісти
Глянул чуть на статистику - в Таиланде тестов сделали как у нас, а зараженных поймали в 10 раз меньше.
Выздоровевших в Таиланде - 1:50(на одного усопшего - 50 выздоровевших).

Ляшко! Не читай.те на ночь совковых газет статистику!
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13.06.2020 17:55 Відповісти
Задрали своими страшилками. Никто, кроме как в телевизоре, ни про каких больных в Украине не слышал, но эти маланцы с живой страны не слезут.
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13.06.2020 17:55 Відповісти
Контроль за соблюдением бизнесом противоэпиднорм будет усилен, – главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 3553
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13.06.2020 17:55 Відповісти
Так значит не одна Лена может заболеть при таком подходе , а все ОП
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13.06.2020 18:18 Відповісти
Контроль за дотриманням бізнесом протиепідемічних норм буде посилено, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 1493
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13.06.2020 19:34 Відповісти
Массово зелёные начали появляться весной-летом 1918, когда и белогвардейцы, и красные развернули принудительную широкую мобилизацию. Уклонисты, не желавшие служить, скрывались в лесах (отсюда название), и в ответ на террор и репрессии в тылу контролируемой той или иной стороной территории начали создавать партизанские отряды, которые часто поддерживались соответствующим противником. Так партизан можно разделить на условно красно-зелёных и бело-зелёных.[4] На Украине в 1919 году «зелёными» также называли участников отрядов атамана Зелёного, сражавшихся попеременно против «белых», «красных», германских войск и гетманцев[5]. «Зелёным генералом» сам себя называл атаман (батька) Булак-Булахович.
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13.06.2020 17:55 Відповісти
Треба ж якось бюджет наповнювати, так хоч штрафами.
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13.06.2020 17:59 Відповісти
Нужно ввести опять Санэпидем инспекторов и подключить к ним в помощь пожарных инспекторов,этот отряд побирушек будет действовать по всей Украине под защитой государства
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13.06.2020 18:00 Відповісти
складывается впечатление что страной управляет какой то санитар и ничего более карантина в стране не происходит 👎👎👎
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13.06.2020 18:01 Відповісти
Якби ж санітар керував!🤗 Бєня з Ахметом керують, а головний санітар пресує людей.
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13.06.2020 18:04 Відповісти
Санитар леса! Всех слабых уничтожить хотят? Очистить нацию!
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13.06.2020 19:51 Відповісти
У мене коронавірус,-написала в інстаграмі дружина президента О.Зеленська

Кнопочку "Подобається" натиснули вже більше 60тис.чоловік
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13.06.2020 18:06 Відповісти
Реанімували оту санітарну службу,і боюсь що тепер вона буде всіма силами виправдовувати своє існування...Тобто лякати,нагнітати,забороняти,відміняти і одночасно,як то в нас ведеться брати,брати і брати...Власне тому і її колись відмінили,надто велика була різниця між її необхідністю і хабарями,які санслужба брала...
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13.06.2020 18:10 Відповісти
победа коммунизма неизбежна! (с)
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13.06.2020 18:10 Відповісти
Контроль за дотриманням бізнесом протиепідемічних норм буде посилено, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 4951
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13.06.2020 18:11 Відповісти
Власти поэтапно ослабляя карантин, вообще бросило контроль.. И это привело вот к таким последствиям. Особое внимание нужно уделять рынкам , транспорту и местам отдыха в меньшей мере это магазины ( там еще что то пытаются соблюдать) И нечего власти пенять на "несознательный народ" ( он всегда таким был в своем большинстве, плюс усталость от необычной ситуации ) Для этого и нужно государство что бы не смотря на рейтинги делать свою неблагодарную работу.
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13.06.2020 18:19 Відповісти
Контроль за дотриманням бізнесом протиепідемічних норм буде посилено, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 1495
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13.06.2020 18:23 Відповісти
Геня -сепаратист вообще забил на санитарные нормы во всех коммунальных ,медицинских транспортных службах Харькова.Анклав дорноболезных ватников -ковидников.Есть где разгуляться эпидемии .
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13.06.2020 18:25 Відповісти
А может для начала бизнес запустить.. ляшко2, три месяца незаконного карантина без особых на то причин - не много ли на себя берёте... И это не вопрос, это утверждение..
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13.06.2020 18:26 Відповісти
Что бы убрать ненужный дурантин нужно, что бы люди все проснулись и послали эту медецинскую диктатуру к чертам собачим) какой нафиг вирус. Они пугают циферками на основе непонятных тестов китайских. Розводняк для лохов. Так никто вирус не изолировал, какие-то тесты что находят генетический материал и не более! По-этому находят каких то безсимптомных. Абсурд и дебилизм. И они убивают средний и малый бизнес. Это ужасная картина в людей хотят забрать все и оставить транснациональный компании и чиновники которые будут с помощью военно полицейской диктатуры гонять людей без намордников и без привывок. Это ужас к чему котится планета. Все кто понимают весь абсурд ситуации сразу блокируются цензурою. Политика партии одна: вы все умрёте без масок и если будете работать и вести бизнесы. Бизнес можно вести только супермаркетам и Макдональдсам. Простые смертные пусть сидят в намордниках и умирают с голода. Мы ещё им и укольчик сделаем от безсимптомно вируса)
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13.06.2020 18:35 Відповісти
После этого укольчика не удивлюсь всплеску новых вирусов. И так по колу можно терроризировать человечество пока не здохнут от голода. Ведь какая экономика может быть
Убитый туризм, авиаперелёты и так далее.
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13.06.2020 18:36 Відповісти
Я закрылся и тихо злорадствую. Постою в тенечке, пока вам короновирус налоги платит.
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13.06.2020 18:36 Відповісти
Друзья, можете закрыться, окопаться, матюкаться, но пока наш недоделанный велосипедист не увидит что терпение людей лопнуло - он не успокоится.. не для того всё это начинали чтобы так тихонечко всё сдать..
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13.06.2020 19:01 Відповісти
Сосни #уйца, ****!
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13.06.2020 19:46 Відповісти
Контроль за соблюдением бизнесом противоэпиднорм будет усилен! Ура панове!
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14.06.2020 08:35 Відповісти
 
 