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Новини Агресія Росії проти України
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обстріл (27110) поранення (2779) Донбас (22348) операція Об’єднаних сил (6725)

Одного воїна поранено, найманці РФ обстріляли з 122-мм артилерії позиції ЗСУ біля Луганського, з мінометів - позиції біля Кримського, - пресцентр ОС

Одного воїна поранено, найманці РФ обстріляли з 122-мм артилерії позиції ЗСУ біля Луганського, з мінометів - позиції біля Кримського, - пресцентр ОС

Сьогодні збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши артилерійські системи калібру 122 мм, міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", біля Славного, агресор двічі вів вогонь по наших позиціях із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, а біля Пищевика - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник, розмістивши свої артилерійські системи поряд із будинками мирних жителів на східній околиці Калінінського, випустив 50 снарядів 122-го калібру по позиціях Об'єднаних сил поблизу Луганського.

Біля Кримського ворог двічі вів вогонь із мінометів калібру 120 і 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.

Читайте також: Українського воїна поранено в результаті ворожого обстрілу біля Пищевика, - пресцентр ОС

Підсумки за минулу добу

12 червня збройні формування РФ 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Факти ворожого вогню було зафіксовано біля населених пунктів Луганське, Верхньоторецьке, Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Кримське та Широкине.

За даними розвідки, 12 червня українські військовослужбовці знищили двох російських окупантів і ще не менше трьох поранили.

За минулу добу представниками Національної поліції зі складу Об'єднаних сил розкриті серед цивільного населення 2 пограбування, 4 крадіжки та 4 факти незаконного зберігання наркотичних речовин. Також виявлено 63 адміністративні правопорушення.

Дивіться також: На КПВВ "Станиця Луганська" розпочато пропуск абітурієнтів із окупованих територій для здачі ЗНО. ФОТО

З 10 червня частково відновили роботу українські контрольні пункти в'їзду-виїзду "Мар'їнка" та "Станиця Луганська". Зокрема, вчора представники Держприкордонслужби належним чином оформили і пропустили 6 громадян і один транспортний засіб на тимчасово окуповану територію. Однак ці люди були зупинені озброєними найманцями РФ, які без пояснення причин відмовили їм у в'їзді на непідконтрольну уряду України територію. Тож за минулу добу громадяни лінію розмежування через контрольні пункти в'їзду-виїзду не перетинали.
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Топ коментарі
+13
Одного воїна поранено, найманці РФ обстріляли з 122-мм артилерії позиції ЗСУ біля Луганського, з мінометів - позиції біля Кримського, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1539
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13.06.2020 18:53
+11
Повідомте про це "любителю міра" и "Надо просто перєстать стрєлять" та подивіться на його реакцію - йому пох.
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13.06.2020 18:27
+8
Одного воїна поранено, найманці РФ обстріляли з 122-мм артилерії позиції ЗСУ біля Луганського, з мінометів - позиції біля Кримського, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 3595
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13.06.2020 18:48
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Повідомте про це "любителю міра" и "Надо просто перєстать стрєлять" та подивіться на його реакцію - йому пох.
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13.06.2020 18:27 Відповісти
Одного воїна поранено, найманці РФ обстріляли з 122-мм артилерії позиції ЗСУ біля Луганського, з мінометів - позиції біля Кримського, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 204
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13.06.2020 18:52 Відповісти
а не в **** ни в краснуюармию )))))
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13.06.2020 20:23 Відповісти
Калибры продолжают расти. Нужно Сиво"У"ху там на передовой привязать к столбу, и потеря не велика и промазать сложно и показательно было бы.
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13.06.2020 18:29 Відповісти
Сивоху не надо! Кто тогда тамадой на похоронах Зеленского будет?
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13.06.2020 18:49 Відповісти
просто надо перестать стрелять
все хотят не стрелять, и только барыги наживаются на войне
хотя уже год как зеля увидел что-то в глазах куйла
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13.06.2020 18:31 Відповісти
Одного воїна поранено, найманці РФ обстріляли з 122-мм артилерії позиції ЗСУ біля Луганського, з мінометів - позиції біля Кримського, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1539
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13.06.2020 18:53 Відповісти
И в каком овощном наёмники покупают снаряды?

Когда эта дура Венедиктова закроет этот овощной магазин?
А То может только кошмарить музеи
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13.06.2020 18:31 Відповісти
Одного воїна поранено, найманці РФ обстріляли з 122-мм артилерії позиції ЗСУ біля Луганського, з мінометів - позиції біля Кримського, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 3595
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13.06.2020 18:48 Відповісти
Одного воїна поранено, найманці РФ обстріляли з 122-мм артилерії позиції ЗСУ біля Луганського, з мінометів - позиції біля Кримського, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 2432гопник должен сидеть в Гааге а не обнуляться на СкреПОНОСсии
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13.06.2020 18:50 Відповісти
печально то, что там тех копий двойников-тройников...как собак нерезанных..
их можно обнулять хоть два-четыре раза в год (даже если оригинал уже кукухой поехал или ваще хробачками съеден)
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13.06.2020 20:32 Відповісти
Х-ло вєчно жівой! Х-ло такой маладой і юний засрач впєрєді...
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13.06.2020 21:02 Відповісти
Мрази путинские.
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13.06.2020 18:58 Відповісти
Найшвидшого одужання.
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13.06.2020 19:15 Відповісти
после 18-00 в Лисичанске слышно было....сейчас затихло
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13.06.2020 19:34 Відповісти
Брат, скорейшего и полного восстановления!!!
У нас под Мариком орков наша арта несколько суток "воспитывала" - сейчас сидят как мышки, грозы боятся!
Ребята в луганском секторе: утюжте тварей сутками - и все будет отлично!!!
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13.06.2020 19:52 Відповісти
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник, разместив свои артиллерийские системы рядом с домами мирных жителей на восточной окраине Калининского, выпустил 50 снарядов 122-го калибра по позициям Объединенных сил вблизи Луганского" - ну так стреляйте в ответ, даже если кацапы уже свалят оттуда, местная вата должны знать, что если к ним приехали "АсвАбАдители" пострелять в укропов, то ответка к ним обязательно прилетит, и может хоть тогда у них сработает хотя бы инстинкт самосохранения и они перестанут быть отмороженной ватой.
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13.06.2020 21:50 Відповісти
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!

Убей как можно больше русских свинособак!
Одного воїна поранено, найманці РФ обстріляли з 122-мм артилерії позиції ЗСУ біля Луганського, з мінометів - позиції біля Кримського, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 2569
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13.06.2020 22:08 Відповісти
 
 