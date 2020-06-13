Одного воїна поранено, найманці РФ обстріляли з 122-мм артилерії позиції ЗСУ біля Луганського, з мінометів - позиції біля Кримського, - пресцентр ОС
Сьогодні збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши артилерійські системи калібру 122 мм, міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", біля Славного, агресор двічі вів вогонь по наших позиціях із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, а біля Пищевика - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник, розмістивши свої артилерійські системи поряд із будинками мирних жителів на східній околиці Калінінського, випустив 50 снарядів 122-го калібру по позиціях Об'єднаних сил поблизу Луганського.
Біля Кримського ворог двічі вів вогонь із мінометів калібру 120 і 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.
Підсумки за минулу добу
12 червня збройні формування РФ 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Факти ворожого вогню було зафіксовано біля населених пунктів Луганське, Верхньоторецьке, Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Кримське та Широкине.
За даними розвідки, 12 червня українські військовослужбовці знищили двох російських окупантів і ще не менше трьох поранили.
За минулу добу представниками Національної поліції зі складу Об'єднаних сил розкриті серед цивільного населення 2 пограбування, 4 крадіжки та 4 факти незаконного зберігання наркотичних речовин. Також виявлено 63 адміністративні правопорушення.
З 10 червня частково відновили роботу українські контрольні пункти в'їзду-виїзду "Мар'їнка" та "Станиця Луганська". Зокрема, вчора представники Держприкордонслужби належним чином оформили і пропустили 6 громадян і один транспортний засіб на тимчасово окуповану територію. Однак ці люди були зупинені озброєними найманцями РФ, які без пояснення причин відмовили їм у в'їзді на непідконтрольну уряду України територію. Тож за минулу добу громадяни лінію розмежування через контрольні пункти в'їзду-виїзду не перетинали.
Будь ласка, зачекайте...
все хотят не стрелять, и только барыги наживаются на войне
хотя уже год как зеля увидел что-то в глазах куйла
Когда эта дура Венедиктова закроет этот овощной магазин?
А То может только кошмарить музеи
их можно обнулять хоть два-четыре раза в год (даже если оригинал уже кукухой поехал или ваще хробачками съеден)
У нас под Мариком орков наша арта несколько суток "воспитывала" - сейчас сидят как мышки, грозы боятся!
Ребята в луганском секторе: утюжте тварей сутками - и все будет отлично!!!
Убей как можно больше русских свинособак!