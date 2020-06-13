Польща завжди підтримуватиме Україну на міжнародній арені та ніколи не визнає силоміць змінених РФ кордонів, - Дуда
Україна - хороший сусід зі складною внутрішньою ситуацією, Польща має підтримати її на міжнародній арені та не визнавати силову зміну меж Росією.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.
"Це дуже складна ситуація, і у мене глибоке переконання, що ми не можемо залишити Україну за таких обставин. Тому всюди, де я перебуваю, на міжнародній арені, я підкреслюю, що потрібно дотримуватися міжнародного права. Адже нікому не потрібно пояснювати, наскільки загрозлива ситуація, за якої Європа і весь світ визнали б, що можна погодитися на зміну кордонів силою, навіть якщо це мовчазна згода", - заявив Дуда.
Він додав, що Польща зовсім не може з цим погодитися. За його словами, упродовж останніх п'яти років частина України окупована Росією, Україна - країна, на яку напали, і там весь час "тліє війна".
"Сьогодні тверда підтримка України на міжнародній арені - в національних інтересах Польщі", - констатував Дуда.
Водночас у польсько-українських відносинах в останні п'ять років були "різні моменти". Але Дуда впевнений, що обидва народи "житимуть у справжній дружбі, взаємоповазі, без взаємних претензій, шануючи убитих і загиблих".
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Це сказав не я а мудрий народ.
не претендует на нашу территорию, и даёт неплохо заработать тысячам украинцев.
В Польше управляют поляки, а не как в Украине,
и потому Польша и в НАТО, и в 10-тке самых успешных экономик мира.
Польша интегрировалась в ЕС в 2004 году. Шла к этому долго: от момента подписания соглашения об ассоциации до вступления прошло более 13 лет. Поляки получили огромные субсидии от ЕС 85 млрд евро. В следующем бюджете ЕС на 2014-2020 г. для Польши предназначены уже 105,8 млрд евро. И тут же злобная профашистская лапотная Россия пригрозила Польше полным закрытием своего рынка.
И теперь мы видим что даже без рынка паРаши ВВП на душу населения Польши за 10 лет в ЕС увеличился на 70%. Если эти темпы сохранятся, в Польше скоро уровень жизни будет такой же, как в Германии или Франции. Уже в ЕС Польша смогла создать привлекательный инвестиционный климат - и туда хлынул западный капитал. В итоге за время пребывания в ЕС Польша на много обогнала ужасную лапотную ********* паРашу (Россию ) с её несметными природными богатствами, по ВВП на душу населения. А Украина она уже начала процесс присоединения к братским странам ЕС сколько будет длится этот процесс 13 или более лет...но всё равно Украина по любому будет успешным европейским государством в ЕС и НАТО как бы этого не хотел наш лютый враг оккупант украинских территорий Крыма и Донбасса проклятая фашистская паРаша кровавого маньяка ...уйла.