УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9494 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 014 25
історія (1069) Польща (8267) росія (63614) Дуда (732)

Польща завжди підтримуватиме Україну на міжнародній арені та ніколи не визнає силоміць змінених РФ кордонів, - Дуда

Польща завжди підтримуватиме Україну на міжнародній арені та ніколи не визнає силоміць змінених РФ кордонів, - Дуда

Україна - хороший сусід зі складною внутрішньою ситуацією, Польща має підтримати її на міжнародній арені та не визнавати силову зміну меж Росією.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

"Це дуже складна ситуація, і у мене глибоке переконання, що ми не можемо залишити Україну за таких обставин. Тому всюди, де я перебуваю, на міжнародній арені, я підкреслюю, що потрібно дотримуватися міжнародного права. Адже нікому не потрібно пояснювати, наскільки загрозлива ситуація, за якої Європа і весь світ визнали б, що можна погодитися на зміну кордонів силою, навіть якщо це мовчазна згода", - заявив Дуда.

Він додав, що Польща зовсім не може з цим погодитися. За його словами, упродовж останніх п'яти років частина України окупована Росією, Україна - країна, на яку напали, і там весь час "тліє війна".

Читайте також: Президент Польщі Дуда підписав Стратегію національної безпеки, спрямовану на боротьбу з загрозою з боку Росії

"Сьогодні тверда підтримка України на міжнародній арені - в національних інтересах Польщі", - констатував Дуда.

Водночас у польсько-українських відносинах в останні п'ять років були "різні моменти". Але Дуда впевнений, що обидва народи "житимуть у справжній дружбі, взаємоповазі, без взаємних претензій, шануючи убитих і загиблих".
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+17
Респект!!..
показати весь коментар
13.06.2020 18:35
+13
У нас очень трудная история взаимоотношений с Поляками,но они нас не бросили в трудную минуту,когда северные небратья полезли.Если бы не они и прибалты,ес нас давным давно слил *****.С этим фактом не поспоришь.
показати весь коментар
13.06.2020 18:38
+12
При усіх проблемах з Польщею треба товаришувати.
показати весь коментар
13.06.2020 18:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Респект!!..
показати весь коментар
13.06.2020 18:35 Відповісти
Друзья познаются в беде! Поляки на своей шкуре испытали "прелести" совдепии,не им рассказывать...
показати весь коментар
13.06.2020 19:08 Відповісти
У нас очень трудная история взаимоотношений с Поляками,но они нас не бросили в трудную минуту,когда северные небратья полезли.Если бы не они и прибалты,ес нас давным давно слил *****.С этим фактом не поспоришь.
показати весь коментар
13.06.2020 18:38 Відповісти
При усіх проблемах з Польщею треба товаришувати.
показати весь коментар
13.06.2020 18:38 Відповісти
Ворог моєго ворога мій друг.
Це сказав не я а мудрий народ.
показати весь коментар
13.06.2020 18:44 Відповісти
Польша всегда будет поддерживать Украину на международной арене и никогда не признает измененные РФ силой границы, - Дуда - Цензор.НЕТ 2949
показати весь коментар
13.06.2020 18:41 Відповісти
Польша всегда будет поддерживать Украину на международной арене и никогда не признает измененные РФ силой границы, - Дуда - Цензор.НЕТ 2185
показати весь коментар
13.06.2020 18:42 Відповісти
О, у нього таки з'явився конкурент. Та ще й тезка.
показати весь коментар
13.06.2020 18:52 Відповісти
Вот и хорошо
показати весь коментар
13.06.2020 18:43 Відповісти
Надеюсь, когда-нибудь, когда неуважаемые США, Англия и Франция отвернутся от Украины, которая заявит о возвращении статуса ядерной державы, Польша привычно поддержит нашу страну и в этом начинании...
показати весь коментар
13.06.2020 18:43 Відповісти
Должно же посдыхать от скотской жизни быдло с избирательным правом(или. что менее вероятно, поумнеть), тогда не будет ни зельцмана, ни парашенки с рыгами бойками-мертвячуками в рейтингах и можно будет заняться уважаемым людям (110% такие найдутся к тому времени, и, по крайней мере, я доживу до него) государственным строительством...
показати весь коментар
13.06.2020 18:55 Відповісти
По автоколоннах применяли. По эшелонам и местах разгрузки боеприпасов да, побоялись. Причём побоялись не ответа со стороны противника,а скорей еврогейского осуждения и прочих страдальцев за "права человека".
показати весь коментар
13.06.2020 19:02 Відповісти
показати весь коментар
13.06.2020 18:43 Відповісти
Польша всегда будет поддерживать Украину на международной арене и никогда не признает измененные РФ силой границы, - Дуда - Цензор.НЕТ 7999
показати весь коментар
13.06.2020 18:45 Відповісти
Фотографи в своєму репертуарі.
Польща завжди підтримуватиме Україну на міжнародній арені та ніколи не визнає силоміць змінених РФ кордонів, - Дуда - Цензор.НЕТ 6681
показати весь коментар
13.06.2020 18:58 Відповісти
Dziękuję, Prezydencie Andrzej Duda! ( Дякуємо президенту Анджею Дуді!)
показати весь коментар
13.06.2020 19:13 Відповісти
Польща завжди підтримуватиме Україну на міжнародній арені та ніколи не визнає силоміць змінених РФ кордонів, - Дуда - Цензор.НЕТ 2255Невзоров:Путлеров на РАБссии хватит на весь 21 Век....,Глебыч прав
показати весь коментар
13.06.2020 19:26 Відповісти
Польща завжди підтримуватиме Україну на міжнародній арені та ніколи не визнає силоміць змінених РФ кордонів, - Дуда - Цензор.НЕТ 8330
показати весь коментар
13.06.2020 19:27 Відповісти
Хочется надеяться, что нынешняя Польша забудет наши вековые разногласия, и мы обьединимся против общего врага.
показати весь коментар
13.06.2020 19:42 Відповісти
Польша тоже наш хороший сосед, который, несмотря на недавнюю историю,
не претендует на нашу территорию, и даёт неплохо заработать тысячам украинцев.
показати весь коментар
13.06.2020 20:15 Відповісти
У Польши можно поучиться , насколько важной является национальная власть.
В Польше управляют поляки, а не как в Украине,
и потому Польша и в НАТО, и в 10-тке самых успешных экономик мира.
показати весь коментар
13.06.2020 20:17 Відповісти
респект!
показати весь коментар
13.06.2020 21:03 Відповісти
как я понимаю поляков..За всю вековую историю отношений расеи с ними,ничего кроме подлости,вранья, я повторюсь ---вранья от которого рвать хочется..ничего они от этой недоИмперии не видели...впрочем,как и мы..Поэтому они всегда солидарны с нами.
показати весь коментар
13.06.2020 22:10 Відповісти
-
Польша интегрировалась в ЕС в 2004 году. Шла к этому долго: от момента подписания соглашения об ассоциации до вступления прошло более 13 лет. Поляки получили огромные субсидии от ЕС 85 млрд евро. В следующем бюджете ЕС на 2014-2020 г. для Польши предназначены уже 105,8 млрд евро. И тут же злобная профашистская лапотная Россия пригрозила Польше полным закрытием своего рынка.
И теперь мы видим что даже без рынка паРаши ВВП на душу населения Польши за 10 лет в ЕС увеличился на 70%. Если эти темпы сохранятся, в Польше скоро уровень жизни будет такой же, как в Германии или Франции. Уже в ЕС Польша смогла создать привлекательный инвестиционный климат - и туда хлынул западный капитал. В итоге за время пребывания в ЕС Польша на много обогнала ужасную лапотную ********* паРашу (Россию ) с её несметными природными богатствами, по ВВП на душу населения. А Украина она уже начала процесс присоединения к братским странам ЕС сколько будет длится этот процесс 13 или более лет...но всё равно Украина по любому будет успешным европейским государством в ЕС и НАТО как бы этого не хотел наш лютый враг оккупант украинских территорий Крыма и Донбасса проклятая фашистская паРаша кровавого маньяка ...уйла.
показати весь коментар
14.06.2020 14:06 Відповісти
 
 