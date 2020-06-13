Одномоментне посилення карантинних заходів на території всієї України наразі не розглядається, - Ляшко
Питання посилення карантинних заходів на всій території України наразі не розглядається, рішення в умовах адаптивного карантину приймають обласні комісії. Національна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій посилить контроль за роботою відповідних регіональних комісій.
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Зараз ми не розглядаємо питання повернення одномоментно до жорсткіших заходів, оскільки на території України працює адаптивний карантин. Є три базові індикатори, і якщо в області один із цих індикаторів перевищує допустимі показники, область зобов'язана провести засідання комісії і визначити причини, чому так відбувається, визначити сферу економіки, яка дає найбільшу кількість негативних результатів щодо поширення коронавірусу на території цієї області, і повернутися в бік зменшення пом'якшення, яке було на попередньому етапі, в бік жорсткіших норм", - сказав чиновник на брифінгу в суботу.
Як приклад Ляшко навів Житомирську область, де після триденного перевищення показника інцидентності обласна комісія скасувала роботу готелів і заборонила відвідування закладів громадського харчування всередині приміщень. "І такі випадки є у кожній області", - зазначив заступник міністра.
"Національна комісія зобов'язала посилити контроль за роботою обласних комісій, і ми відстежуватимемо, чи відповідають рішення регіональної комісії тій епідемічній ситуації, яка є на території регіону", - додав головний санлікар.
Нагадуємо, в Україні за минулу добу зафіксовано новий антирекорд - 753 інфіковані за добу.
Будь ласка, зачекайте...
Бандюганы не авторитет? Хорошо. Привожу большие цитаты из «The Hill», официального печатного органа США, который никак нельзя заподозрить в желтизне или джинсе.
«Появляется все больше свидетельств того, что широко распространенное ношение масок может значительно замедлить распространение коронавируса и помочь снизить потребность в будущих ограничений.
Органы общественного здравоохранения изначально не делали акцента на масках, но это изменилось, и в настоящее время растет понимание того, что они играют важную роль в предотвращении передачи вируса в то время, когда его ношение стало политизированным, поскольку некоторые штаты и предприятия сделали это требование обязательным для определенных видов деятельности.
Эксперты также считают, что носить маску - это относительно простое действие, которое может помочь избежать более дорогостоящих мер, таких как работа на дому и закрытие предприятий. https://defence-line.org/2020/06/statisticheskaya-bomba-chast-3/
Правительство, в том числе и наше, обязательно надо привлекать к ответственности за бестолковость и халатность, повлекшее тяжкие последствия, но и самим о себе - тоже надо беспокоиться. Публика решила, что уже можно расслабиться и устраивает массовые попойки в лесах и на берегу Днепра. А ведь потом будут выть и кусать локти, рассказывая о том, что день лечения от коронавируса может стоить до 6 тыс гривен, которые негде взять. Но водочка в глотку так славно лилась, а потом еще и песняки так замечательно пелись!
так чего добились-то, галя? за 54 лярда, огромный моральный ущерб, ущерб для здоровья миллионов людей и т.д. и т.п.
"Человечество - жалкое сборище марионеток!" - догадайся, откуда цитата.
Смерть, или, в данном случае, смертность изменит все очень быстро...
Пропаганда. Если сравнить количество "высшых чинов" заболевших ужасным гриппом,то напрашивается вывод,что "болеют" по указанию, для СМИ.
https://ru.krymr.com/a/news-koronavirus-umerla-printsessa-ispanii/30515751.html От коронавирусной инфекции умерла принцесса Испании
Пандемия- это 6 и более процентов смертности. Нынешний ажиотаж рассчитан на людей с IQ 70-90. Это уровень прапорщика во всех странах или бабушки 70 и более лет.
Та да. Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме! Так и сейчас.
СМИ такое наговорят- любого попа переплюнут!
Началась эпидемия на птице ферме. Звонят зеленскому
-Куры дохнут. Что делать господин президент
-А давайте птичники покрасим в красный цвет!
-Покрасили всеравно дохнут
-А давайте им клювики мыть.
-Моем всеравно дохнут
-А давайте им поставим зелёные кормушки
-Все господин президент все куры сдохли
-Жаль а сколько было идей!
А вокруг бродит только Аспирин
Выпейте чуток Амидопирин
А на всяк случай Фуфломицин
він не "працює"...
Перевіррено...))
Одномоментное и не нужно. Достаточно перекрыть территории разносчики этой заразы.
Как минимум это Киев и вся западная Украина.
На 1+1 только что показали, как в Киеве, Одессе, толпы людей в ночных клубах не придерживаются никаких карантинных мер и их за это не штрафуют.
Взяли бы оцепили ночные клубы и всех штрафанули, это какой доход был бы в казну государства.
Нет никакой пандемии. Смотрите статистику прошлых лет и сравнивайте с нынешней.
перші за гроші,другі за визначенням.