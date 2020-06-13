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Одномоментне посилення карантинних заходів на території всієї України наразі не розглядається, - Ляшко

Одномоментне посилення карантинних заходів на території всієї України наразі не розглядається, - Ляшко

Питання посилення карантинних заходів на всій території України наразі не розглядається, рішення в умовах адаптивного карантину приймають обласні комісії. Національна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій посилить контроль за роботою відповідних регіональних комісій.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зараз ми не розглядаємо питання повернення одномоментно до жорсткіших заходів, оскільки на території України працює адаптивний карантин. Є три базові індикатори, і якщо в області один із цих індикаторів перевищує допустимі показники, область зобов'язана провести засідання комісії і визначити причини, чому так відбувається, визначити сферу економіки, яка дає найбільшу кількість негативних результатів щодо поширення коронавірусу на території цієї області, і повернутися в бік зменшення пом'якшення, яке було на попередньому етапі, в бік жорсткіших норм", - сказав чиновник на брифінгу в суботу.

Як приклад Ляшко навів Житомирську область, де після триденного перевищення показника інцидентності обласна комісія скасувала роботу готелів і заборонила відвідування закладів громадського харчування всередині приміщень. "І такі випадки є у кожній області", - зазначив заступник міністра.

Читайте також: Зростання захворюваності на COVID-19 пов'язане з пом'якшенням карантинних обмежень в Україні, - Ляшко

"Національна комісія зобов'язала посилити контроль за роботою обласних комісій, і ми відстежуватимемо, чи відповідають рішення регіональної комісії тій епідемічній ситуації, яка є на території регіону", - додав головний санлікар.

Нагадуємо, в Україні за минулу добу зафіксовано новий антирекорд - 753 інфіковані за добу.
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Топ коментарі
+6
Посилять- знесуть і Вовіка і його бригаду.
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13.06.2020 18:54
+5
Анекдот в тему.
Началась эпидемия на птице ферме. Звонят зеленскому
-Куры дохнут. Что делать господин президент
-А давайте птичники покрасим в красный цвет!
-Покрасили всеравно дохнут
-А давайте им клювики мыть.
-Моем всеравно дохнут
-А давайте им поставим зелёные кормушки
-Все господин президент все куры сдохли
-Жаль а сколько было идей!
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13.06.2020 18:59
+4
А что даст запрет отелей и запрет ресторанов? Помоему ровным счетом ни даст ни-че-го! Потому что отели и так работали да и рестораны например Тимченко тоже даже при жестком карантине!
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13.06.2020 18:47
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А что даст запрет отелей и запрет ресторанов? Помоему ровным счетом ни даст ни-че-го! Потому что отели и так работали да и рестораны например Тимченко тоже даже при жестком карантине!
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13.06.2020 18:47 Відповісти
Сейчас умники пишут, что в маске ходить душно. Но замечу, в гробу - все равно, в маске ты или нет. А если это кажется неуместным перегибом, то в Бразилии, например, тоже считали, что это все фигня, а теперь уже даже уличные банды пытаются щемить тех, кто не в масках, поскольку дошло даже до отбитых бандюганов, которые сами вводят карантин в фавелах.
Бандюганы не авторитет? Хорошо. Привожу большие цитаты из «The Hill», официального печатного органа США, который никак нельзя заподозрить в желтизне или джинсе.
«Появляется все больше свидетельств того, что широко распространенное ношение масок может значительно замедлить распространение коронавируса и помочь снизить потребность в будущих ограничений.
Органы общественного здравоохранения изначально не делали акцента на масках, но это изменилось, и в настоящее время растет понимание того, что они играют важную роль в предотвращении передачи вируса в то время, когда его ношение стало политизированным, поскольку некоторые штаты и предприятия сделали это требование обязательным для определенных видов деятельности.
Эксперты также считают, что носить маску - это относительно простое действие, которое может помочь избежать более дорогостоящих мер, таких как работа на дому и закрытие предприятий. https://defence-line.org/2020/06/statisticheskaya-bomba-chast-3/

Правительство, в том числе и наше, обязательно надо привлекать к ответственности за бестолковость и халатность, повлекшее тяжкие последствия, но и самим о себе - тоже надо беспокоиться. Публика решила, что уже можно расслабиться и устраивает массовые попойки в лесах и на берегу Днепра. А ведь потом будут выть и кусать локти, рассказывая о том, что день лечения от коронавируса может стоить до 6 тыс гривен, которые негде взять. Но водочка в глотку так славно лилась, а потом еще и песняки так замечательно пелись!
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14.06.2020 06:36 Відповісти
А вот это зря, пан Ляшко: плюньте в рожу врагу ермаку с его шестеркой зельцманом и предложите рассмотреть - цифры очень тревожные...
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13.06.2020 18:49 Відповісти
дык... можешь устроить для себя лично.
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13.06.2020 18:51 Відповісти
Ну шо скажеш про коронобєсіє?
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13.06.2020 18:55 Відповісти
ничего нового. как видишь тупое следование то ли китайским то ли испанским моделям ни к чему хорошему не приводит. зе-власть загнала себя в тупик. фантастически дорого добилась мизерных результатов.
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13.06.2020 19:02 Відповісти
Результаты отличные были, но быдло не переубедить
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13.06.2020 19:39 Відповісти
если человек не спровоцировано хамит, значит более сильных "аргументов" у него нет.
так чего добились-то, галя? за 54 лярда, огромный моральный ущерб, ущерб для здоровья миллионов людей и т.д. и т.п.
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13.06.2020 19:42 Відповісти
Устрою. И, может быть, даже один раз нарушу: сниму маску и кашляну тебе в рожу. Один раз...
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13.06.2020 18:58 Відповісти
ну да... получиться такое у тебя может только один раз. точнее, не больше одного.
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13.06.2020 18:59 Відповісти
Чушь.
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13.06.2020 19:01 Відповісти
.
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13.06.2020 19:03 Відповісти
Ляшко і пюнуть?🤗 Ви вважаєте,що у зевлади є незалежні люди?
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13.06.2020 18:54 Відповісти
Гео Лерос...
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13.06.2020 18:59 Відповісти
А он однозначно не играет какую-либо роль?
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13.06.2020 20:09 Відповісти
Вопрос, отвечая на который я привел Лероса в пример, звучал о независимости ОТ ЗЕВЛАДЫ, имхо это так. А вот роль(в театральном смысле) он, конечно, играет(что не одно и то же с вышесказанным), для ермака с шестеркой зельцманом - эта роль отрицательная.
"Человечество - жалкое сборище марионеток!" - догадайся, откуда цитата.
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13.06.2020 21:04 Відповісти
Все ложили на этот карантин.И когда он был самый сильный и при послаблениях.У нас это в крови.Тут ничего не изменить.Менталитет никуда не денешь.
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13.06.2020 18:52 Відповісти
Одномоментное ужесточение карантинных мер по всей Украине сейчас не рассматривается, - Ляшко - Цензор.НЕТ 341
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13.06.2020 18:56 Відповісти
"Менталитет никуда не денешь."

Смерть, или, в данном случае, смертность изменит все очень быстро...
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13.06.2020 19:00 Відповісти
Навряд ли.От туберкулеза умирало до коронавируса намного больше и всем так же было пох.
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13.06.2020 19:03 Відповісти
Есть большая разница в контингенте. Сдохнет однажды какой-нибудь кадыров или трамп(эти уж точно не от туберкулеза, забыл уже фамилию умершего от САРС-коВ2 какого-то европейского "монарха", очевидно его смерти показалось мало), и начнут постепенно понимать...
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13.06.2020 19:09 Відповісти
бо я не знаю жодного депутата чи відомого політика який би помер від цього "жахливого" вірусу.
Пропаганда. Если сравнить количество "высшых чинов" заболевших ужасным гриппом,то напрашивается вывод,что "болеют" по указанию, для СМИ.
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13.06.2020 20:41 Відповісти
Я не уверен, что это именно тот(что я писал выше) случай, но вашему запросу он отвечает:
https://ru.krymr.com/a/news-koronavirus-umerla-printsessa-ispanii/30515751.html От коронавирусной инфекции умерла принцесса Испании
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13.06.2020 20:57 Відповісти
Посилять- знесуть і Вовіка і його бригаду.
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13.06.2020 18:54 Відповісти
Хто буде зносити? Бидло, яке не розуміє що таке соціальна дистанція, масковий режим та елементарні правила епідемічної безпеки?
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13.06.2020 20:02 Відповісти
Бидло, яке не розуміє

Пандемия- это 6 и более процентов смертности. Нынешний ажиотаж рассчитан на людей с IQ 70-90. Это уровень прапорщика во всех странах или бабушки 70 и более лет.
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13.06.2020 20:37 Відповісти
Президент Украины планировал заболеть коронавирусом сам. Но ввиду отягощенности государственными делами доверил эту нелёгкую миссию жене! При этом потенциально инфицированный наркоман демонстративно ездил по всей стране и общался с сотнями людей, будучи без маски. А потом они ещё и удивляется откуда такой рост заражений.
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13.06.2020 18:54 Відповісти
Таракан из БССР тоже ездил. Теперь шкварятся его "мозги" в преддверии выборов - 3% стал рейтинг от этих поездок...
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13.06.2020 19:04 Відповісти
АНТИРЕССНО,как деньги тратить с фонда,так это центральная власть,у местных выгребли почти все.Ответственность переложили на местные власти,все плохие,а централь в шиколаде.
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13.06.2020 18:57 Відповісти
Рост заболеваемости пошел вверх.. анонсируют какие то доп. меры. И при этом открывают проезд в Крым и из него без обсервации , как впрочем и из ОРДЛО.. Ну и что это.. ( волки позорные..)
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13.06.2020 18:58 Відповісти
Это выбор т.н. большинства...
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13.06.2020 19:12 Відповісти
Рост заболеваемости пошел вверх

Та да. Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме! Так и сейчас.
СМИ такое наговорят- любого попа переплюнут!
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13.06.2020 20:33 Відповісти
Анекдот в тему.
Началась эпидемия на птице ферме. Звонят зеленскому
-Куры дохнут. Что делать господин президент
-А давайте птичники покрасим в красный цвет!
-Покрасили всеравно дохнут
-А давайте им клювики мыть.
-Моем всеравно дохнут
-А давайте им поставим зелёные кормушки
-Все господин президент все куры сдохли
-Жаль а сколько было идей!
показати весь коментар
13.06.2020 18:59 Відповісти
Всюду Самоизоляция Карантин
А вокруг бродит только Аспирин
Выпейте чуток Амидопирин
А на всяк случай Фуфломицин
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13.06.2020 19:01 Відповісти
у Меня Цитромон от всех болезней
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13.06.2020 19:07 Відповісти
https://censor.net/news/3201838/zelenskiyi_o_roste_zabolevaemosti_covid19_nado_tschatelno_proveryat_magaziny_rynki_obschestvennyyi_transport Надо тщательно проверять Ленку
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13.06.2020 19:05 Відповісти
Садите ЗЕбилов на карантин пусть смотрят Г+Г и Щапито 95. Без зарплаты, работы и денег особенно весело смотреть Рассмеши Гомика, ну и кловун видосиков подбросит своим сектантам ЗЕбильным
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13.06.2020 19:06 Відповісти
будешь вместе с ними сидеть
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13.06.2020 19:11 Відповісти
В марте апреле и мае заболел КоронвиRUSом три раза.Лечился не поверите,2 таблэтки Аспирина, 100 грамм горячего лимонного сока и две ложки мёда.Жена моя, детский простой врач.... Здоровья Вам Панове...
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13.06.2020 19:11 Відповісти
Закрыть ..... все музеи и ибудит все пучком,а то понаходили,понимаешь,не пропихнуться .....
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13.06.2020 19:11 Відповісти
И картины вывезти все ко мне на дачу! А то понимаешь у Порошенко есть а у меня Вовы Луноликого нет!
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13.06.2020 19:30 Відповісти
Када вирус под "мухой"-
він не "працює"...
Перевіррено...))
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13.06.2020 19:27 Відповісти
Одномоментное ужесточение карантинных мер по всей Украине сейчас не рассматривается, - Ляшко
Одномоментное и не нужно. Достаточно перекрыть территории разносчики этой заразы.
Как минимум это Киев и вся западная Украина.

На 1+1 только что показали, как в Киеве, Одессе, толпы людей в ночных клубах не придерживаются никаких карантинных мер и их за это не штрафуют.

Взяли бы оцепили ночные клубы и всех штрафанули, это какой доход был бы в казну государства.
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13.06.2020 20:19 Відповісти
Как минимум это Киев и вся западная Украина.

Нет никакой пандемии. Смотрите статистику прошлых лет и сравнивайте с нынешней.
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13.06.2020 20:29 Відповісти
Когда уже этот цирк закончится? Дурак на дураке и дураком поганяет.
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13.06.2020 20:27 Відповісти
Воно почне рассматріваццо з понеділка. А зараз чого рвссмпьтрівать - коли запроваджували наш славний, але необов'язковий карантин, то щодня виявляли у сто разів менше коронавірусу, і нічьо - якось же запровадили...
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13.06.2020 20:46 Відповісти
*

Одномоментне посилення карантинних заходів на території всієї України наразі не розглядається, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6242
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13.06.2020 21:47 Відповісти
Мабуть цей пень так вчився,що окрім слова короновірус нічого не знає.Кожний день як попуга кричить:"Короновірус,короновірус".Тьфу гидота!
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13.06.2020 22:16 Відповісти
А шо? Сцикотно?
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13.06.2020 23:54 Відповісти
Кому? Тобі?
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14.06.2020 06:06 Відповісти
ольгінські і дебіли безстрашні.


перші за гроші,другі за визначенням.
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14.06.2020 06:39 Відповісти
Этот дебил серьёзно думает, что ужесточение контроля за какими-то комиссиями является средством борьбы с пандемией? Двоешник, бери ручку и записывай алгоритм действий: полная изоляция инфицированных, скурпулёзное выявление всех контактов с последующей контролируемой обсервацией, жёсткий масочный режим. Постоянный контроль за соблюдением изоляции должны осуществлять в противовирусной экипировке полицейские. Не по телефону. Пусть отрабатывают выделенные на это 2,5 млрд. И хватит попусту трепать языком, а то вирус прилипнет.
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14.06.2020 12:54 Відповісти
В ваш лохотрон никто не верит. Может хватит?
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15.06.2020 07:27 Відповісти
 
 