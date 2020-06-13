На Рівненщині 11-річна дитина загинула від удару деталі, що відлетіла від колеса вантажівки, - Нацполіція. ФОТО

У селі Новорічиця Рівненської області від удару деталі, що відлетіла від вантажівки, загинула 11-річна дівчинка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Під час руху вантажного автомобіля "Урал-4320", який був навантажений деревиною, відпало бортове кільце диска колеса. Деталь відлетіла орієнтовно на 20 метрів і вдарила 11-річну дівчинку. Дитина разом із матір'ю стояла біля магазину, розташованого біля дороги. Дівчинка зазнала важких травм, тому їй негайно викликали швидку допомогу.

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Крім того, свідки події власним автомобілем разом із потерпілою поїхали назустріч швидкій. Проте життя дитині врятувати не вдалося. Медики лише констатували смерть.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Водій вантажівки відповідно до освідування був тверезим.

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У 31-річної матері залишилося двоє молодших дітей.