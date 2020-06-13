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На Рівненщині 11-річна дитина загинула від удару деталі, що відлетіла від колеса вантажівки, - Нацполіція. ФОТО

У селі Новорічиця Рівненської області від удару деталі, що відлетіла від вантажівки, загинула 11-річна дівчинка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Рівненщині 11-річна дитина загинула від удару деталі, що відлетіла від колеса вантажівки, - Нацполіція 01

Під час руху вантажного автомобіля "Урал-4320", який був навантажений деревиною, відпало бортове кільце диска колеса. Деталь відлетіла орієнтовно на 20 метрів і вдарила 11-річну дівчинку. Дитина разом із матір'ю стояла біля магазину, розташованого біля дороги. Дівчинка зазнала важких травм, тому їй негайно викликали швидку допомогу.

На Рівненщині 11-річна дитина загинула від удару деталі, що відлетіла від колеса вантажівки, - Нацполіція 02

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На Рівненщині 11-річна дитина загинула від удару деталі, що відлетіла від колеса вантажівки, - Нацполіція 03

Крім того, свідки події власним автомобілем разом із потерпілою поїхали назустріч швидкій. Проте життя дитині врятувати не вдалося. Медики лише констатували смерть.

На Рівненщині 11-річна дитина загинула від удару деталі, що відлетіла від колеса вантажівки, - Нацполіція 04

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Водій вантажівки відповідно до освідування був тверезим.

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У 31-річної матері залишилося двоє молодших дітей.
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Топ коментарі
+30
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13.06.2020 19:23
+18
Дед отступать не привык! Его не покидало чувство что сзади заградотряды НКВД.
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13.06.2020 19:48
+12
Неймовірний та жахливий збіг обставин...
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13.06.2020 19:58
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Я нічого проти не кажу... Я просто, сказав, що технічний стан автомобіля залежить від рівня її обслуговування та експлуатації... А якщо воно неналежне, то "угробить" можна і "МАН" з "Вольво"...
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14.06.2020 13:06 Відповісти
Бедный ребёнок, царство небесное, пусть земля ей будет пухом, соболезнование родителям и знакомым.
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13.06.2020 22:29 Відповісти
Кацапская техника губит украинцев.
Запретить русогавно к использованию в Украине.
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13.06.2020 23:00 Відповісти
іноді як подивишся що "іде" по дорозі, то виникає здивування, як воно взагалі ще рухається. Купа металевого брухту, майже не мотузками запчастини підв"язані, смердить так, що за ним віта білого не видно.. А воно їде. І хтось же ж такі уйобіща (вибачте) на дорогу випускає. Напевно і цей урал був такий самий, по дорозі розсипався.
Трагедія.. Дівчинку шкода. Мої співчуття родині.
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13.06.2020 23:15 Відповісти
Тот кто бортировал колесо останний раз недобил кольцо в процессе езды может выстрелить иначе оно оттуда никак не вылетит .
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13.06.2020 23:52 Відповісти
22 года назад Господь уберег меня от подобного.
Срезало как бритвой левое зеркало заднего вида на моей машине.
Но там был КАМАЗ и на трассе, скорость под 80 ...
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14.06.2020 00:52 Відповісти
Дуже шкода за загиблою дівчинкою,дуже шкода її батьків у великому горі,шкода і водія вантажівки,який воленс-не воленс,але має відповідати за заподіяну ним смерть дитини.Але от питання: -А хто випустив даний автомобіль на трасу, хто його обстежував перед рейсом,окрім самого водія,хто взагалі дав "добро" на його експлуатацію?Отут-то,як на мене слідчим органам потрібно ретельно розібратись і зробити висновки не тільки у відношенні до водія,а й до усіх причетних до експлуатації автомобіля службових осіб і наказати не тільки "стрілочника",але й усіх винних у даній жахливій події.
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14.06.2020 14:26 Відповісти
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