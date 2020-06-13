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Тестування не виявило COVID-19 у членів української делегації, яка повернулася з переговорів у Франції, - Офіс президента

Тестування не виявило COVID-19 у членів української делегації, яка повернулася з переговорів у Франції, - Офіс президента

Після повернення з Парижу 12 червня українська делегація в повному складі пройшла ПЛР-тестування щодо коронавірусної інфекції, результати тестів негативні - COVID-19 не виявлено.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"В Офісі президента дотримуються всіх заходів безпеки: проводиться регулярний температурний скринінг, є обов'язковими масковий режим і соціальне дистанціювання. Всі співробітники регулярно проходять тестування.

Президент України Володимир Зеленський обмежив зустрічі та перебуває на частковому карантині через виявлення коронавірусної інфекції у першої леді Олени Зеленської", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Зеленська про позитивний тест на коронавірус: Несподівана новина, враховуючи, що я і моя родина продовжуємо дотримуватися всіх правил

Нагадуємо, 12 червня українська делегація відвідала Французьку Республіку з одноденним робочим візитом. Очолював делегацію віцепрем'єр-міністр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. До її складу входили керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Андрій Таран, міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко, заступник керівника ОП Ігор Жовква та радник президента Руслан Демченко.

Декілька ЗМІ повідомили про нібито виявлені випадки коронавірусу у деяких членів української делегації.

Читайте також: Зеленський переходить на особливий режим роботи, особисті зустрічі скасовуються, - ОП
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Топ коментарі
+5
Даже если кто-то там и заразился, то делать тест в тот же день - дурь несусветная!
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13.06.2020 19:56
+4
Хто ж тогда бубочкину ленку забацилил ......
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13.06.2020 19:55
+3
Молодая девушка говорит сидящему мужчине:
- Ох, уступите место беременной женщине.
Тот уступает, затем присматривается - у нее ничего нет.
- Простите, а какой срок?
- 30 минут, но я так устала, так устала…
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13.06.2020 21:13
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Хто ж тогда бубочкину ленку забацилил ......
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13.06.2020 19:55 Відповісти
друг семьи ктo же
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13.06.2020 20:26 Відповісти
Богдан ?! хотя у меня подозрения на клистерную трубку.с глазами вылазящими из орбит
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13.06.2020 21:01 Відповісти
Охранник
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13.06.2020 20:28 Відповісти
Тогда почему ослик бодрствует ?! Или дебилов зараза обходит стороной ?! Вирус не дурак от мелкого шизоида с синдромом кретизма - лучше держаться подальше
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13.06.2020 21:05 Відповісти
Даже если кто-то там и заразился, то делать тест в тот же день - дурь несусветная!
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13.06.2020 19:56 Відповісти
Молодая девушка говорит сидящему мужчине:
- Ох, уступите место беременной женщине.
Тот уступает, затем присматривается - у нее ничего нет.
- Простите, а какой срок?
- 30 минут, но я так устала, так устала…
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13.06.2020 21:13 Відповісти
Сцена №... спектакля "Карантин".
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13.06.2020 21:35 Відповісти
Частичный карантин,это как х... на рояле,романтично .....
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13.06.2020 20:02 Відповісти
Тестирование не выявило COVID-19 у членов украинской делегации, вернувшейся с переговоров во Франции, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 2116
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13.06.2020 20:05 Відповісти
Этот Парашенка нас всех поимел. Так что не надо.
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13.06.2020 21:45 Відповісти
Не знаю как вам, а мне кажется все эти болезни с виросухой у Членов ОП и жены зеленого поца слишком подозрительно и наигранно смотрится... Чет сцуки видать задумали..скоро узнаем.
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13.06.2020 20:07 Відповісти
Вот это новость! Мы,мабуть,должны быть очень рады?
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13.06.2020 20:30 Відповісти
Тестування не виявило COVID-19 у членів української делегації, яка повернулася з переговорів у Франції, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 8958
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13.06.2020 20:30 Відповісти
Главное шоб фиолетовых или бледно желтых выделений не было....бо тогда ожерелье венеры на шее обеспечено
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13.06.2020 21:02 Відповісти
О как. Обычные люди, медработники работающие в инфекционке, ждут результатов неделю. А тут, бегом, в тот же день...
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13.06.2020 21:17 Відповісти
Обычные люди - 2 недели в добровольной тюрьме.
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13.06.2020 21:30 Відповісти
Ні про що.
А от цікаво
Коли попередня влада несамовито крала руками Свинарчуків та інших падонкав, підприємство КРАЗ отримувало держзамовлення і працювало на армію. Але ж гнів душив і в квітні 2019 року Кременчуг показав результат - 79% самі знаєте за кого.
Рівно через п'ять місяців після побєдоносного голосування підприємство перейшло на триденний робочий тиждень, і станом на тепер робітники йдуть на свіже повітря, а завод закривається.
Президент відвідував завод у березні і обіцяв допомогти. Допоміг. Шановні автоКРАЗівці, в мене до вас дуже велике прохання: коли будете перекривати трасу Кременчуг-Київ, не забудьте взяти в руки плакати з написом "Зробили себе разом".
Усвідомлення власного *********** це перший крок до одужання. І ще, одягайте головні убори, бо сонце зараз дуже пече
Тестування не виявило COVID-19 у членів української делегації, яка повернулася з переговорів у Франції, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 1843
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13.06.2020 21:55 Відповісти
Токо Лєнка пострадала від візита у Хранцію)) Тама її Макрон заразив
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13.06.2020 23:37 Відповісти
О, уже "частичная самоизоляцию".
Ще пара днів - і ніякої самоізоляції не буде. Як раз до 28.06 все буде ок, коли нардепи розглядатимуть його законопроект про референдум.
100% він тоді приїде в Раду
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14.06.2020 07:47 Відповісти
 
 