Тестування не виявило COVID-19 у членів української делегації, яка повернулася з переговорів у Франції, - Офіс президента
Після повернення з Парижу 12 червня українська делегація в повному складі пройшла ПЛР-тестування щодо коронавірусної інфекції, результати тестів негативні - COVID-19 не виявлено.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"В Офісі президента дотримуються всіх заходів безпеки: проводиться регулярний температурний скринінг, є обов'язковими масковий режим і соціальне дистанціювання. Всі співробітники регулярно проходять тестування.
Президент України Володимир Зеленський обмежив зустрічі та перебуває на частковому карантині через виявлення коронавірусної інфекції у першої леді Олени Зеленської", - йдеться в повідомленні.
Нагадуємо, 12 червня українська делегація відвідала Французьку Республіку з одноденним робочим візитом. Очолював делегацію віцепрем'єр-міністр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. До її складу входили керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Андрій Таран, міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко, заступник керівника ОП Ігор Жовква та радник президента Руслан Демченко.
Декілька ЗМІ повідомили про нібито виявлені випадки коронавірусу у деяких членів української делегації.
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- Ох, уступите место беременной женщине.
Тот уступает, затем присматривается - у нее ничего нет.
- Простите, а какой срок?
- 30 минут, но я так устала, так устала…
А от цікаво
Коли попередня влада несамовито крала руками Свинарчуків та інших падонкав, підприємство КРАЗ отримувало держзамовлення і працювало на армію. Але ж гнів душив і в квітні 2019 року Кременчуг показав результат - 79% самі знаєте за кого.
Рівно через п'ять місяців після побєдоносного голосування підприємство перейшло на триденний робочий тиждень, і станом на тепер робітники йдуть на свіже повітря, а завод закривається.
Президент відвідував завод у березні і обіцяв допомогти. Допоміг. Шановні автоКРАЗівці, в мене до вас дуже велике прохання: коли будете перекривати трасу Кременчуг-Київ, не забудьте взяти в руки плакати з написом "Зробили себе разом".
Усвідомлення власного *********** це перший крок до одужання. І ще, одягайте головні убори, бо сонце зараз дуже пече
Ще пара днів - і ніякої самоізоляції не буде. Як раз до 28.06 все буде ок, коли нардепи розглядатимуть його законопроект про референдум.
100% він тоді приїде в Раду