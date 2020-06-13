На тлі зростаючих розбіжностей Москви із західними країнами до складу ВМФ РФ прийняли підводний крейсер, названий ім'ям київського князя Володимира

Атомний підводний крейсер стратегічного призначення "Князь Володимир", озброєний міжконтинентальними ядерними ракетами "Булава", було прийнято до бойового складу Військово-морського флоту 12 червня, в День Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони РФ.

Як зазначає "Голос Америки", це було зроблено на тлі зростаючих розбіжностей Москви із західними країнами через Україну і побоювань у зв'язку з можливістю нової гонки озброєнь після розвалу Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД).

Підводний крейсер, який є головним кораблем проєкту 955 "Борей-А", до якого входять атомні підводні човни четвертого покоління, названий на честь князя Володимира, правителя Київської Русі, яка історично займала територію частини сучасних України, Росії та Білорусі. Крейсер "Князь Володимир" оснащено новітньою твердопаливною ракетою "Булава" з трьома ступенями. Ракета здатна нести кілька гіперзвукових ядерних блоків.

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Реалізація проєкту "Борей", розпочатого невдовзі після розпаду Радянського Союзу, тривалий час затримувалася через брак фінансування, а випробування ракети "Булава" кілька разів закінчувалися невдачею.

Глобальна архітектура контролю над озброєннями, створена ще за часів "холодної війни", опинилася під загрозою з моменту припинення дії ДРСМД.

У серпні минулого року Сполучені Штати вийшли з угоди, звинувативши Москву в недотриманні умов договору. У Росії ці звинувачення заперечують.

Останній великий договір, СНО-III, про контроль над ядерними озброєннями між Росією і США добігає кінця у 2021 році. Він обмежує кількість стратегічних ядерних боєголовок, які можуть розгортати дві найбільші у світі ядерні держави.

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