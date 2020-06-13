УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9157 відвідувачів онлайн
Новини
20 616 209
агресія (1189) підводний човен (84) росія (63614) США (21036)

На тлі зростаючих розбіжностей Москви із західними країнами до складу ВМФ РФ прийняли підводний крейсер, названий ім'ям київського князя Володимира

На тлі зростаючих розбіжностей Москви із західними країнами до складу ВМФ РФ прийняли підводний крейсер, названий ім'ям київського князя Володимира

Атомний підводний крейсер стратегічного призначення "Князь Володимир", озброєний міжконтинентальними ядерними ракетами "Булава", було прийнято до бойового складу Військово-морського флоту 12 червня, в День Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони РФ.

Як зазначає "Голос Америки", це було зроблено на тлі зростаючих розбіжностей Москви із західними країнами через Україну і побоювань у зв'язку з можливістю нової гонки озброєнь після розвалу Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД).

Підводний крейсер, який є головним кораблем проєкту 955 "Борей-А", до якого входять атомні підводні човни четвертого покоління, названий на честь князя Володимира, правителя Київської Русі, яка історично займала територію частини сучасних України, Росії та Білорусі. Крейсер "Князь Володимир" оснащено новітньою твердопаливною ракетою "Булава" з трьома ступенями. Ракета здатна нести кілька гіперзвукових ядерних блоків.

Читайте також: Росію піймали на брехні про дату виробництва ракети, якою був збитий МН17, - авіаексперт із РФ Лукашевич

Реалізація проєкту "Борей", розпочатого невдовзі після розпаду Радянського Союзу, тривалий час затримувалася через брак фінансування, а випробування ракети "Булава" кілька разів закінчувалися невдачею.

Глобальна архітектура контролю над озброєннями, створена ще за часів "холодної війни", опинилася під загрозою з моменту припинення дії ДРСМД.

У серпні минулого року Сполучені Штати вийшли з угоди, звинувативши Москву в недотриманні умов договору. У Росії ці звинувачення заперечують.

Останній великий договір, СНО-III, про контроль над ядерними озброєннями між Росією і США добігає кінця у 2021 році. Він обмежує кількість стратегічних ядерних боєголовок, які можуть розгортати дві найбільші у світі ядерні держави.

Читайте також: Зараз немає загрози широкомасштабного наступу армії РФ на Донбасі, - Резніков
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+39
На фоне растущих разногласий Москвы с западными странами в состав ВМФ РФ приняли подводный крейсер, названный именем киевского князя Владимира - Цензор.НЕТ 9249
показати весь коментар
13.06.2020 20:20
+27
"Князь Владимир" , Булава ....все в нас прибрали, самозванці.
показати весь коментар
13.06.2020 20:10
+26
На фоне растущих разногласий Москвы с западными странами в состав ВМФ РФ приняли подводный крейсер, названный именем киевского князя Владимира - Цензор.НЕТ 454
показати весь коментар
13.06.2020 20:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Можем и похихикать. Но только где здесь наша заслуга? Они даже с упавшей нефтью строят атомные подлодки, а мы с помпой катера размером с БТР.
показати весь коментар
14.06.2020 16:33 Відповісти
Что интересно, помимо этой АПЛ в данный момент строятся ещё 4 таких же, и 2 готовятся к закладке. Кроме того строятся ещё 6 "Ясеней". Почти 150 000 тонн суммарного водоизмещения.
показати весь коментар
14.06.2020 17:12 Відповісти
Рухатись будуть на веслах? Поки добудують параші присниться північне звірятко
показати весь коментар
14.06.2020 18:39 Відповісти
Ну і радійте?! Мавпа з ядерною булавою?! Всі ж, весь СВІТ бояться jibanутых!? Доходи такі ж як в Еміратах ,ОПЕК, там живуть як люди в 21-му сторіччі, а ці убогі в гавні по вуха сидять в 19му і радіють , лякають світ " Ясенями"...? А жити по людські , з миром, у злагоді зі Світом коли будете,придурки смішні?
показати весь коментар
20.03.2021 16:47 Відповісти
Ну то касабчику плач і хіхікай
показати весь коментар
14.06.2020 18:38 Відповісти
Ну ото не може козломордія жити без брехні.Назвли крейсер "Князь Володимир",тобто ніби-то він український, а насправді-козломордський.І якщо ото корито колись вистрелить і якщо не підірветься від свого "гепу",як "куриця",то на увесь світ буде волати,що отой "геп" є бандерівським,бо вилетів ніби-то із бандерівського корита,так же,як із бандерівсько-фашисто-жидо"Бука".Загалом то є уже не дивиною,коли козломорди після чергового "обсиру" істово хрестяться і виють,що ото я-не я і ото хата не моя.
показати весь коментар
14.06.2020 15:37 Відповісти
Он как бы князь Новгородский изначально, взял Киев силой вообще. И напомнить какой династии Владимир? Рюрикович. Не в Киеве основана. и опять же взяли Киев силой...
показати весь коментар
14.06.2020 19:03 Відповісти
Спокойно, лодка рассчитана на одно погружение.
показати весь коментар
14.06.2020 19:30 Відповісти
Ще можна "Алексашка Македонский" назвати.
показати весь коментар
15.06.2020 16:41 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 