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Коломойський (3109) Кучеренко (78) енергетика (2486) Енергоатом (1609) трейдер (60) Центренерго (546) Герус (444) Енергоринок (146)

Організована "слугою народу" Герусом схема з трейдерами довела енергетику до дефіциту в 50 млрд грн, це майже весь перший транш МВФ, - нардеп "Батьківщини" Кучеренко

Організована

Народний депутат України фракції "Слуга народу", голова комітету енергетики та ЖКГ Андрій Герус за допомогою наближеного до влади оточення організував злочинну схему "Золотий ключик", що створила дефіцит у 50 млрд грн на оптовому ринку електричної енергії.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав народний депутат Олексій Кучеренко, вказавши на засилля трейдерів на енергоринку, які здійснюють фіктивні продажі або інші фінансові схеми, передає Цензор.НЕТ.

"У період роботи зв’язки Ковалів-Герус-Коваленко умови роботи ринку електроенергії були приведені до такого стану, що на ринку на добу на перед 21% продають компанії, в яких нема свого ресурсу, які його не імпортуют і не виробляють. Тобто вони його купили в якогось державного виробника (бо приватний не дурний) дешево і продали на біржі з наваром", - розповів Кучеренко.

За його словами, до таких трейдерів належать компанія "НЕК" Олександра Притики, компанія "Юнайтед Енереджі", близька до олігарха Ігоря Коломойського, а також "Енерджикс", яка здійснювала перепродаж електроенергії від КП "Київтеплоенерго" на адресу "Укрзалізниці".

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"Назвіть мені ще одну країну, де половину електроенергії з тієї, що потрапляє на біржу, державні виробники продають спочатку прокладкам, а не йдуть самі на біржу, щоб продати її. Хто ці трейдери? Це здебільшого  друзі Геруса, які супроводжують його упродовж всієї його кар'єри на чолі комітету", - зазначив депутат.

За його словами, такі дії свідчать про наявність організованої злочинної групи у владі, яка курирує енергетичну галузь.

"Це 100% корупція. А хто виконавець всього цього схематозу через створення такої моделі грабежу держпідприємств? Це - НКРЕКП в особі Коваленка. Ідеолог - Герус. Покровитель з Офісу президента - Ковалів", - додав Кучеренко.

Водночас він повідомив, що державні підприємства "Енергоатом", "Укренерго", "Укргідроенерго", "Гарантований покупець", "Центренерго" розкрадаються.

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"Мені моторошно називати цифру дефіциту енергетики, але це 50 млрд грн. Це майже весь перший транш МВФ. Шахтарі, про працю і внесок яких у ВВП жодного доброго слова ніколи не сказав Герус, страйкують у масштабі, який я пам'ятаю тільки в 1990-х роках", - наголосив Кучеренко.

Організована слугою народу Герусом схема з трейдерами довела енергетику до дефіциту в 50 млрд грн, це майже весь перший транш МВФ, - нардеп Батьківщини Кучеренко 01

Нагадаємо, влітку 2019 року в держкомпанії "Центренерго" було призначено новий менеджмент, який пов'язують із групою "Приват" Ігоря Коломойського.

За інформацією видання "Цензор.НЕТ", державне підприємство  "Центренерго" почало поставляти за заниженими цінами електроенергію на підприємства групи "Приват" - Нікопольський і Запорізький завод феросплавів, "Дніпроазот", а також трейдеру "Юнайтед Енерджі".

Читайте також: Вугілля для "Центренерго" купували за ціною, яка істотно перевищує "Роттердам+", але це не цікавить НАБУ і САП, - ексглава НКРЕКП Вовк

Крім того, "Центренерго" купувало вугілля з Росії через ТОВ "Нафта Форс" (входить до сфери впливу Коломойського). Наближені до олігарха фірми відвантажували на "Центренерго" вугілля за ціною 3165 грн за тонну, що вдвічі більше ринкової на той час (1741р грн за тонну).

За підсумками 2019 року, збитки держкомпанії становили 2,5 млрд грн, хоча в 2018 році було 1,4 млрд грн прибутку.

20 травня президент України Володимир Зеленський пообіцяв організувати успішну приватизацію "Центренерго" навіть попри збитки. Однак видання Bigus.info повідомило, що Коломойський "сховав" весь адміністративний персонал "Центренерго" після того, як держава спробувала повернути контроль над підприємством.

27 травня з'явилася інформація, що Андрій Герус і його оточення організували фінансову схему під назвою "Золотий ключик", яка дозволяє заробляти на продажу електроенергії "Укрзалізниці" за завищеною ціною на 38 копійок з кожного кіловата. Завдяки цьому наближена до Геруса компанія отримала 321 млн грн прибутку за 1-й квартал 2020 року. Водночас АМКУ, НКРЕКП, а також СБУ ігнорували довідки Оператора ринку про схеми маніпуляцій на ринку електроенергії.

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Топ коментарі
+67
Сидят те, которых избрали наши мудрые малоросийские 73%
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13.06.2020 20:48
+58
Организованная "слугой народа" Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн, это почти весь первый транш МВФ, - нардеп "Батькивщины" Кучеренко - Цензор.НЕТ 102
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13.06.2020 20:51
+56
Организованная "слугой народа" Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн, это почти весь первый транш МВФ, - нардеп "Батькивщины" Кучеренко - Цензор.НЕТ 3697
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13.06.2020 20:52
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Вся інтелігенція голосувала за Тимошенко. За Пороха голосували бариги і держслужбовці.
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14.06.2020 00:18 Відповісти
Шо за странна інтелігенція - голосує за проститутку (с початку звичайну Лазарєнківську, потім з віком політичну)
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14.06.2020 17:50 Відповісти
Шось ти все до кучи насрал. Шо там с фронтом? И судьями?
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14.06.2020 09:18 Відповісти
Ну так в тюрьму Геруса!
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13.06.2020 23:02 Відповісти
Пока Вова отвлекает внимание сценками типа "освобождение пленных", "транш МВФ" и карантином его однодумцы грабят Украину на зависть афигивающему Януковичу. А потом Вова скажет с честными глазами "оці руки нічого не крали" или "ваш вонючий газ" и будет прав... Правильно гласит народная мудрость "простота хуже воровства". Пора Бы уже Вову к импичменту призывать.
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13.06.2020 23:04 Відповісти
Зебилам дали Вроттердам.
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13.06.2020 23:08 Відповісти
...no comment...
Організована "слугою народу" Герусом схема з трейдерами довела енергетику до дефіциту в 50 млрд грн, це майже весь перший транш МВФ, - нардеп "Батьківщини" Кучеренко - Цензор.НЕТ 4372
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13.06.2020 23:14 Відповісти
В зеленського мета посадити Порошенка, а герус все робить з його відома, бо його правку підтримали саме слуги.
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13.06.2020 23:28 Відповісти
Подожди, Кучеренко, это же и есть суть реформы Порошенко-Гройсмана. Или кто-то думал будет как-то иначе?
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13.06.2020 23:45 Відповісти
Одна з головних ознак 73/43%зебіла https://censor.net/user/396173, як і всіх інших - суцільний дебілізм. Які навіть не розбираються, що було з-за "Порошенко-Гройсмана"; і що сталось з-за їх монозебілізму.
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14.06.2020 01:42 Відповісти
бездумно верите? Ну продолжайте в том же духе Будем еще 30 лет по граблям ходить...
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16.06.2020 01:00 Відповісти
Організована "слугою народу" Герусом схема з трейдерами довела енергетику до дефіциту в 50 млрд грн, це майже весь перший транш МВФ, - нардеп "Батьківщини" Кучеренко - Цензор.НЕТ 6830
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14.06.2020 07:05 Відповісти
Да какая разница, все равно никакой борьбы с коррупцией не будет, суды 100 % коррупционные. Порошенко вместо того чтобы реформировать суды, лишь еще больше укрепил в них коррупцию. А судьи сидят в своих креслах пожизненно, так что про борьбу с коррупцией лет на 20 - 25 можно забить.
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14.06.2020 02:26 Відповісти
Так команда "зе" постаралась металлургию в Украине завалить законами для чего. Есть предположение что убрать украину как конкурента на международном рынке. А теперь в украине избыток электроэнергии это тоже большая проблема
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14.06.2020 05:54 Відповісти
Організована "слугою народу" Герусом схема з трейдерами довела енергетику до дефіциту в 50 млрд грн, це майже весь перший транш МВФ, - нардеп "Батьківщини" Кучеренко - Цензор.НЕТ 7504
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14.06.2020 07:34 Відповісти
Суди завжди підлаштовуються до влади. Нонсенс: багаті люди з совковим менталітетом((( це ж жах
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14.06.2020 09:23 Відповісти
Этот дед давно в одной упряжке с рыгами вместе со своей хозяйкой.
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14.06.2020 10:21 Відповісти
хто заяву на геруса напише? Чи це просто "гра на піаніно"?
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14.06.2020 13:31 Відповісти
Срач таких как тиі говорит о том что ахметка очень. Подгорел. Слава безстрашному Герусу!
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14.06.2020 18:57 Відповісти
за такое надо давать пожизненное
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14.06.2020 20:05 Відповісти
причем и тому, кто его привел..
а привёл его стоит напомнить - зеленский
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14.06.2020 20:06 Відповісти
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