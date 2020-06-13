За добу в ЗСУ COVID-19 виявили у 19 осіб, сімох із них госпіталізовано, - Командування Медсил

За минулу добу COVID-19 у лавах Збройних сил України виявили у 19 осіб, сімох із них доставлено в лікувальні заклади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Командування Медичних сил ЗСУ.

Уточнюється, що стан здоров'я госпіталізованих задовільний.

Решта 12 пацієнтів (п'ятеро на Львівщині, двоє на Харківщині, троє на Вінниччині, двоє на Київщині) лікуються вдома під наглядом медичної служби. Їхній стан здоров'я задовільний, симптоми захворювання відсутні.

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Загалом за час епідемії одужали 169 осіб, четверо померли від ускладнень. Наразі лікуються 173 людини.

На ізоляції, зокрема самоізоляції, перебуває 536 осіб.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували рекордну кількість нових випадків - 753. Загалом в Україні коронавірус виявили у 30 507 осіб, із них 13 976 пацієнтів одужали, а 880 померли від ускладнень.

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