ДБР завершило розслідування проти двох експрикордонників, які брали участь у видворенні Саакашвілі
ДБР завершило досудове розслідування стосовно колишніх прикордонників, яких звинуватили у незаконному затриманні Міхеіла Саакашвілі під час переміщення до Польщі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
"Слідчі Державного бюро розслідувань, під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора, завершили досудове розслідування щодо двох колишніх посадових осіб Державної прикордонної служби України за фактом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України)", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, у 2018 році колишні чиновники були причетні до організації та здійснення незаконного затримання Саакашвілі під час його реадмісії до Польщі. Щодо інших високопоставлених чиновників органів державної влади, причетних до скоєння зазначеного кримінального злочину, досудове розслідування триває.
У разі доведення провини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 8 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років.
Будь ласка, зачекайте...
Это просто гавелдыки издалека - цвет похож, но со вкусом и запахом - проблема....
https://www.facebook.com/supremecourt.ua/posts/561748277933395?__xts__[0]=68.ARCNz-hwWSSyYPK89I2le49lVSP34nWOLikS6NFAgF2zW-SNj7_Ih78ugqDzzQha7oosyFU_THn8WYIjNVN75MMA_6LBfsOEUL90ucQV7OYexbWddkb9G-SmH_K4GNzh92cZBcnpmTONrFJ8aDJaPLvNvAeyWFKcN6bgqxrF7nlz7F096scyurmTXtRGSk4WC0Rhdit24PugR26GjmrMJjFQ-d5xNfrMlEtMYAOtr-o5M-WDXyFrB714QAVgTBm4a854CFtEK5qrXiQBlgHCKXUzYz1q3OPPq0MVlJjGWtK9y0z6HZiGhEUOb5HbLE77Y1Ccv8c4E7HWvRgRcF8 Верховний Суд України
А, ну, нє, хіба що таких самих, як Ви самі))))
А в это время Петр нервно ощутил некое шевеленье между ног.Естество его напряглось, и он с ужасом понял, что еще миг - и в штанах потеплеет.
Не совпадение.
вот прочтите сами себе о себе ещё раз: "Вас что зациклило , как дитя малое или давайте доказательства своей правоты или не засерайте форум"
надо быцло в грузию))))
в следующий раз может поумнеют
всех причастных к похищению Саакашвили, просто расстрелять по законам военно-гибридного времени
У меня к вам вопрос, жабы :
вы считаете что Украина достойна президента - олигарха Порошенка, самой сутью которого является ложь, откаты, взятки, фальсификации и манипуляции ?
визнав видворення Саакашвілі законним.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/20/7232488/