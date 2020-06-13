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Саакашвілі Міхеіл (2153) ДБР (3307)

ДБР завершило розслідування проти двох експрикордонників, які брали участь у видворенні Саакашвілі

ДБР завершило розслідування проти двох експрикордонників, які брали участь у видворенні Саакашвілі

ДБР завершило досудове розслідування стосовно колишніх прикордонників, яких звинуватили у незаконному затриманні Міхеіла Саакашвілі під час переміщення до Польщі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Слідчі Державного бюро розслідувань, під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора, завершили досудове розслідування щодо двох колишніх посадових осіб Державної прикордонної служби України за фактом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, у 2018 році колишні чиновники були причетні до організації та здійснення незаконного затримання Саакашвілі під час його реадмісії до Польщі. Щодо інших високопоставлених чиновників органів державної влади, причетних до скоєння зазначеного кримінального злочину, досудове розслідування триває.

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У разі доведення провини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 8 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років.
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Топ коментарі
+39
КОЗЛЫ---ГЕРУС--50 млрд-нагнул страну,ермак -схемы по продаже должностей, московия ворует солдата на границе с крымом,а они ЗАВОДЯТ ДЕЛА О ВЫДВОРЕНИИ идиота с территории Украины -ПО РЕШЕНИЮ СУДА !!!!!! ВЕНЕДИКТОВА_ВКЛЮЧИТЕ МОЗГИ !!!!!!
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13.06.2020 23:06
+36
ДБР завершило розслідування проти двох експрикордонників, які брали участь у видворенні Саакашвілі - Цензор.НЕТ 9949
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13.06.2020 23:17
+29
Верховний суд україни визнав,що гірського цапа позбавили громадянства України в мкжах діючого законодавства. То які можуть бути питання?
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13.06.2020 23:14
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Вимагає більш ретельного пояснення. Це що, виходить, що Вовка став президентом, щоб відімстити усім, хто над ним сміявся, чи що? Так вся Україна сміялася. Комплекси смішного гнома. Може він звихнутий і йому місце на дурці?
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13.06.2020 23:53 Відповісти
Порохоботи в унісон з кацапами на Міхо дзявкають. Когось це дивує?
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14.06.2020 00:00 Відповісти
Та вы,зебилы, слепые как кроты . Вам даже если нассут в глаза все равно Петя виноват
ДБР завершило розслідування проти двох експрикордонників, які брали участь у видворенні Саакашвілі - Цензор.НЕТ 6369
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14.06.2020 00:08 Відповісти
Ти сьогодні в яку зміну? Жарко в Пітері?
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14.06.2020 00:10 Відповісти
Похоже ты не доктор Фрейд а его пациент. . "Жарко в Пітері?"це на язику мокшей: Это же надо так подставиться Краще поглянь у дзеркало, йолопе
ДБР завершило розслідування проти двох експрикордонників, які брали участь у видворенні Саакашвілі - Цензор.НЕТ 9262
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14.06.2020 00:23 Відповісти
Так что Зелемойский сделал из того, о чём ты, https://censor.net/user/449444, мечтал?
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14.06.2020 00:34 Відповісти
Слишиш питер не все по сменам как ты работают.
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14.06.2020 09:55 Відповісти
тебе послати, чи сам підеш?
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14.06.2020 09:56 Відповісти
Можешь просто обосраться!
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14.06.2020 10:08 Відповісти
Цей кріт має злий вигляд.😁
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14.06.2020 00:11 Відповісти
"..... .. ..." ((c) А. Полтава)
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14.06.2020 00:36 Відповісти
Это не какао бобы!
Это просто гавелдыки издалека - цвет похож, но со вкусом и запахом - проблема....
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14.06.2020 10:02 Відповісти
т.е. претензий к саакашвили что он работал на курченко у них нет
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14.06.2020 00:03 Відповісти
Пройдет некоторое время и "шнурков" из ДБР и СБУ также будут также судить за погром в музеи О.Гончара, за аресты и обыски у украинских активистов. Главное чтобы Зеленский не избежал ответственности за свои "хотелки"
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14.06.2020 00:04 Відповісти
Судить будуть обов'язково шалупонь, яка зараз зловживає владою, і не факт, що тоді смертна кара "за зраду Батьківщині" буде не відновлена. А як же ще можна роглядать переслідування людей, які нейтралізували москвогебнявого "шатуна"?
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14.06.2020 01:22 Відповісти
Думаю что кацапы уже больше к власти в Украине не придут, а маргионалы со временем или станут украинцами или уберутся в свой сруський мир - парашостан. Сейчас управляет в Украине маргиональское общество к которому принадлежишь и ты
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14.06.2020 09:32 Відповісти
О не маргинал, он ФСБшная подстилка. Мечтает чтобы украинцы костями легли. Это за клоуна-то?
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14.06.2020 09:39 Відповісти
Тупой дятел. Ты хоть значение слова мародер знаешь? Что он у тебя, покойника, обоссанные труселя украл? Кто там на что надеется, мне по х.., главное чтобы Украина как можно скорее избавилась от недоразумения - членограя
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14.06.2020 09:36 Відповісти
Да вы с дивана хрен подниметесь.
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14.06.2020 16:22 Відповісти
Це ДБР крутить щось, прямо як НКВС чи Гестапо. Уже ж і Рішення Верховного суду є, а вони тупо і нахабно знову і знову головою об стіну
ДБР завершило розслідування проти двох експрикордонників, які брали участь у видворенні Саакашвілі - Цензор.НЕТ 8488

https://www.facebook.com/supremecourt.ua/posts/561748277933395?__xts__[0]=68.ARCNz-hwWSSyYPK89I2le49lVSP34nWOLikS6NFAgF2zW-SNj7_Ih78ugqDzzQha7oosyFU_THn8WYIjNVN75MMA_6LBfsOEUL90ucQV7OYexbWddkb9G-SmH_K4GNzh92cZBcnpmTONrFJ8aDJaPLvNvAeyWFKcN6bgqxrF7nlz7F096scyurmTXtRGSk4WC0Rhdit24PugR26GjmrMJjFQ-d5xNfrMlEtMYAOtr-o5M-WDXyFrB714QAVgTBm4a854CFtEK5qrXiQBlgHCKXUzYz1q3OPPq0MVlJjGWtK9y0z6HZiGhEUOb5HbLE77Y1Ccv8c4E7HWvRgRcF8 Верховний Суд України
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14.06.2020 00:07 Відповісти
І де тут спам? Рішення Верховного Суду України?
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14.06.2020 10:23 Відповісти
Какой примитивный бот. Спам лучшее лекарство от твоей тупости, кацапсина под проксей
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14.06.2020 00:10 Відповісти
С облегченьецем,гундяй.
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14.06.2020 00:15 Відповісти
Петька і так за рік постарів на десятку
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14.06.2020 00:13 Відповісти
пока михо опротестовал решение суда лишить его гражданства его никто не имел права выдворять. петрилло должен ответить за захват людей и вывоз их в мешках на частном самолёте.
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14.06.2020 00:10 Відповісти
Еще одно умственно отсталое вылезло. Вас там что клонируют, тупорылых?
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14.06.2020 00:13 Відповісти
опять себя в зеркало увидел. принемай укольчик и всё будет хорошо.
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14.06.2020 00:16 Відповісти
тварино кацапська
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14.06.2020 07:24 Відповісти
Витри монітор,захаркав.
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14.06.2020 00:18 Відповісти
Якби Йулька і Ляшко не кидались би Пороху під яйця при введені воєнного стану, москвогебнявих агентів треба було б розстрілювати після короткого допиту, це стосується і Сааки, і Гаді, і Мертведчука, і сотень інших агентів Кремля. А сотні тисяч таких як ти, пуєсосів і пуєсосок, https://censor.net/user/367265 , сиділи б тихо з язиком в дупі, щоб уникнути інтернації.
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14.06.2020 01:39 Відповісти
Невже Ви справді вважаєте, що дописи таким лексиконом - як казали "мать-перемать" - когось вразять чи перетягнуть на свій бік?
А, ну, нє, хіба що таких самих, як Ви самі))))
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14.06.2020 04:54 Відповісти
Падаль тебя зачала от бомжа, кацапсина безродная
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14.06.2020 00:22 Відповісти
Относительно других высокопоставленных чиновников органов государственной власти, причастных к совершению указанного уголовного преступления, досудебное расследование продолжается. Источник: https://censor.net/n3201861

А в это время Петр нервно ощутил некое шевеленье между ног.Естество его напряглось, и он с ужасом понял, что еще миг - и в штанах потеплеет.
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14.06.2020 00:33 Відповісти
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14.06.2020 00:55 Відповісти
Який реалістичний опис почуттів! Це з Твоїх власних спостережень, чи твій партнер-підор тебе надихнув?
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14.06.2020 02:15 Відповісти
Погранцы выполняли приказ сверху, неподчинение грозило бы сроком и немалым.
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14.06.2020 00:43 Відповісти
Як свідчить з твого посту, ти не заперечуєш, що регулярно смокчеш пуйню гнойну, але не вважаєш її смердючою - не хочу дискутувати що-до твоїх смаків. Головне ти сказав: Саака проти Пороха, але за )(уйла і (цикла.
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14.06.2020 02:03 Відповісти
Замовник відомий-за політичний кіднепінг треба тягти до буцигарні.
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14.06.2020 00:54 Відповісти
Ну, тож доберіться спочатку до замовника - скільки можна стрєлочніков судити?!
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14.06.2020 04:56 Відповісти
Так їм гівнюкам і треба,нехер порушувати закони.
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14.06.2020 00:46 Відповісти
Пуєсосику, закон порушив Саака, холуй навіть не кремлядів, а холуя кремлядів - Курченка. А що ти хочеш - Амстердам дороге місто, як для підстаркуватих мажорів з кадебістської династії Аласанія.
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14.06.2020 01:51 Відповісти
Та Саака зовсім не бідний. Європа влила в п'ятимільйонну Грузію більше 50 мільярдів євро, а жебрацтво в Грузії квітне. Куди поділися ті гроші?
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14.06.2020 08:32 Відповісти
@єсосику,якщо Саака порушив закон,то для цього є закон і треба судити і позбавляти громадянства,а не устроювати самосуд і беззаконня. Хотя якщо ти цього не розумієш,то ти такий олень як і ці поганці.
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01.07.2020 22:55 Відповісти
Хорошее дело. Теперь надо расследовать кто приказал. Ои же не сами придумали на фоне внезапно возникшей неприязни?
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14.06.2020 01:35 Відповісти
"Пріказал" закон про реадмісію - особа, яка незаконно перетнула кордон, повертається в ту країну, звідки вона скоїла це протизаконне діяння.
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14.06.2020 02:10 Відповісти
Угу, выслать украинского гражданина против которого открыто уголовное дело и еще вчера его хотели в СИЗО запрятать, чтоб не убежал... А тут "закон про реадмиссию"... Забавно...
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16.06.2020 00:49 Відповісти
Яке ти не долуге в юридичних питаннях. Шарік,ти балбес. З таким оленями як ти,ми де довго будемо будувати Европу в нашій країні.
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01.07.2020 22:57 Відповісти
кацапы и мармеладные в унисон ненавидят Саакашвили.
Не совпадение.
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14.06.2020 02:10 Відповісти
Мине час - і побачите, що нічого Міхо в цій країні не зробить і нинішній президент позбудеться його, лишень більш по-тихому.
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14.06.2020 05:00 Відповісти
так и будет, только каждое ваше слово наоборот.
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14.06.2020 06:18 Відповісти
чо там про г+г? кто там в партнерах у моники? )))
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14.06.2020 06:37 Відповісти
на монику левински кулачишь?
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14.06.2020 06:51 Відповісти
не обзывай потужного сывочолого моникой. смотри своё про г+г.
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14.06.2020 07:54 Відповісти
Помиляєшся. Якраз кацапи від Саакашвілі в захваті. Навіть грузини кажуть що в грузино-російській війні Саакашвілі спрацював саме на користь кацапів.
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14.06.2020 08:30 Відповісти
Абсолютно правильно. Тільки кожне твоє слово навпаки.
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14.06.2020 08:39 Відповісти
Вас что зациклило , как дитя малое или давайте доказательства своей правоты или не засерайте форум
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14.06.2020 09:13 Відповісти
хорошо вы сами себе исключительно о себе написали. одобряю.
вот прочтите сами себе о себе ещё раз: "Вас что зациклило , как дитя малое или давайте доказательства своей правоты или не засерайте форум"
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14.06.2020 17:47 Відповісти
Ото ботів з шоколадної секти поналізло. Не переймайтесь нешановні,реформаований сивоногим гетьманом суд нікого не закриє
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14.06.2020 04:41 Відповісти
Как всегда - новопришедшие судят бывших. Нет ничего нового под солнцем.
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14.06.2020 04:43 Відповісти
Где дело Н.Савченко? Кто знает?
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14.06.2020 06:09 Відповісти
не фига было быть добрыми, в польшу отправили
надо быцло в грузию))))
в следующий раз может поумнеют
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14.06.2020 06:35 Відповісти
У погранцов есть оружие ? Надо было стрелять на порожнее, мертвого Саакашвили не взяли бы в советники,🙇 Окозали бы большую услугу Украине 🙂
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14.06.2020 06:44 Відповісти
типичньіе бандитьі и похитители людей
всех причастных к похищению Саакашвили, просто расстрелять по законам военно-гибридного времени
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14.06.2020 06:50 Відповісти
А что будем делать кто уклоняется родину защищать ?
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14.06.2020 09:14 Відповісти
Вот будет веселуха когда его Ослик Оманский через несколько месяцев снова выдворит или посадит!
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14.06.2020 06:59 Відповісти
тебя?
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14.06.2020 07:24 Відповісти
Чергове переслідування військових зеленою зграєю.
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14.06.2020 07:41 Відповісти
как бы там ни было, но неотвратимость наказания должна быть, так и Юлю таскали по больницам и зонам, результаты есть и там и здесь. В следующий раз будут думать, что делать и стоит ли это делать. Пшонка прорвался и ушёл. И никто не виноватый.
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14.06.2020 07:42 Відповісти
У Саакашвілі тепер є міцна опора в образі скандально відомого Єрмака, з котрим вони давно товаришують. Не здивуюся навіть якщо номера посвідчень ФСБ у них послідовні і відрізняються лише на одну цифру.
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14.06.2020 08:28 Відповісти
Как холуи шоколадного вора-олигарха заскулили-то ...
У меня к вам вопрос, жабы :
вы считаете что Украина достойна президента - олигарха Порошенка, самой сутью которого является ложь, откаты, взятки, фальсификации и манипуляции ?
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14.06.2020 09:11 Відповісти
А где решения суда ? Все что вы написали к нынешнему гиданту относится ещё больше
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14.06.2020 09:23 Відповісти
А мазок тебе не надо ?
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14.06.2020 09:32 Відповісти
Мазок а шо это ?а так все что ты здесь пишешь это просто набор слов не подтвержденных доказательствами
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14.06.2020 09:58 Відповісти
Организатора, отдавшего незаконный приказ когда посадите?
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14.06.2020 09:38 Відповісти
Чому незаконний наказ? https://www.facebook.com/supremecourt.ua/posts/561748277933395?__xts__[0]=68.ARCKqgbC259FM6M5HjuSZxINWBYV_K-jZRL_NTm7Z6vslsOVnm5w1LzhXPALdG3_mue8lMVrKyvNv8wWHeJUPq3DjtuDr9GIOW3xx7NHnr0N04LsJwOPdx5lv07CnhtexKaGqbrDdQndz7WiRwxpu0AaN_TaeY2Jcq5KOJJEYloLpnHJAPwzz_TkXqhpLwAbyuTKqMzJTAKPW0sxjJK1UekN-QX6aXD7mtj-P88HX5Ta6Nbe-0wT830L-IBqW-G4PPdiD6WkSMvoexVGQk2HwXXZoex-******************************************************* Все було законно.
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14.06.2020 09:58 Відповісти
Я бачу, що зелене ДБР ставит себе вище Верховного Суду, який
визнав видворення Саакашвілі законним.
ДБР завершило розслідування проти двох експрикордонників, які брали участь у видворенні Саакашвілі - Цензор.НЕТ 3455

https://www.pravda.com.ua/news/2019/11/20/7232488/
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14.06.2020 09:56 Відповісти
Міхо вже віддячив Порошенко - віддячить і Зеленському, треба тіки почекати трохи...
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14.06.2020 09:58 Відповісти
Та ну... Зеленський дав Саакі зарплатню в 560 000 на місяць. Лизатиме дупу аж гай шумітиме.
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14.06.2020 10:38 Відповісти
Що це було?Мабуть НЛО-ні сіло,ні-впало й по небу пливло.https://www.youtube.com/watch?v=P-i5LcDm_vs
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14.06.2020 11:13 Відповісти
Минуточку! А что собственно незаконного?
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14.06.2020 10:03 Відповісти
теперь нужно призадуматся тем кто при зе гноме занимается херней
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14.06.2020 10:32 Відповісти
ua Lora Lei Ого-го,ви вважаете,що можна рід перегенетити на цензорі?Не думаю,якщо це рід ссавців з родини свиневих ряду оленеподібних,бо це одомашнена форма свині дикої - одного з найвідоміших в Україні.А ще,коли народ свинину вподобав та вже 29-ть років годує(рекорд свинячення у світі).Через подібне свинство Україну вже під зовнішнє управління МВФ ставлять(незалежним від свиноти НБУ)та пробують відшукати досвідчених спеців по приготуванню свинячої шаурми.Наскільки Михо повар-під питанням,але гурман з нього хороший-памятаємо,як його в київському ресторані свині топтали.Зараз просто їм бумеранг прилетів.
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14.06.2020 10:48 Відповісти
Петя икнул.
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14.06.2020 11:18 Відповісти
А коли уже ДБР заведе справу проти Брута? Докази наявні-сам Гай Юлій Цезар із останнім хрипом заявив(спеціально для ДБР):-І ти,Брут...
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14.06.2020 13:47 Відповісти
ДБР займається полюванням на відьом.Взагалі цікаві паралелі простежуються між президенством Зе і екс президентом Саакашвілі.
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14.06.2020 18:24 Відповісти
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