ДБР завершило розслідування проти двох експрикордонників, які брали участь у видворенні Саакашвілі

ДБР завершило досудове розслідування стосовно колишніх прикордонників, яких звинуватили у незаконному затриманні Міхеіла Саакашвілі під час переміщення до Польщі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Слідчі Державного бюро розслідувань, під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора, завершили досудове розслідування щодо двох колишніх посадових осіб Державної прикордонної служби України за фактом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, у 2018 році колишні чиновники були причетні до організації та здійснення незаконного затримання Саакашвілі під час його реадмісії до Польщі. Щодо інших високопоставлених чиновників органів державної влади, причетних до скоєння зазначеного кримінального злочину, досудове розслідування триває.

Читайте також: Саакашвілі назвав катастрофою можливе впровадження другого рівня пенсійної системи в Україні

У разі доведення провини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 8 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років.