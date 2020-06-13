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спека (107) здоров'я (440) ЦГЗ (264)

У ЦГЗ рекомендують у спеку менше перебувати на сонці, пити більше води та знизити фізичне навантаження

У ЦГЗ рекомендують у спеку менше перебувати на сонці, пити більше води та знизити фізичне навантаження

Центр громадського здоров'я дав вісім порад, як поводитися у спеку.

"Температури, які коливаються на понад 10 градусів вище середньої високої температури для регіону і тривають упродовж декількох тижнів, визначаються як надзвичайна спека", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби ЦГЗ.

Експерти радять:

- якомога менше перебувати на сонці, особливо з 11:00 до 16:00;

- використовувати сонцезахисні креми з SPF не менше 30; його треба наносити за 30 хвилин перед виходом на вулицю;

- бути уважними біля водойм, адже там отримати опіки легше;

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- вибирати легкий, вільний одяг світлих кольорів, бажано з довгими рукавами, надягати сонцезахисні окуляри і капелюх, краще з широкими полями, щоб затінити обличчя, вуха і шию, слід також уникати соляріїв;

- пити більше води, уникати рідин, що містять кофеїн, алкоголь або велику кількість цукру, адже це фактично призводить до втрати більшої кількості рідини, і занадто холодних напоїв, які можуть викликати судоми шлунка;

- рідше використовувати плиту і духовку, уникати жирної і гарячої їжі;

- зменшити обсяг фізичних вправ під час спеки.

У Центрі громадського здоров'я також нагадують, що ніколи не можна залишати немовлят, дітей чи домашніх тварин у припаркованому автомобілі, навіть із відкритими вікнами.

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Топ коментарі
+7
Я такие рекомендации могу и без медицинского образования рассказать . И совершенно бесплатно. Про них мне еще моя бабушка рассказывала
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14.06.2020 00:15
+4
І носити маску.
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13.06.2020 23:51
+4
Поучайте лучше ваших паучат. Уже аллергия на ваши рекомендации.
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13.06.2020 23:57
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І носити маску.
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13.06.2020 23:51 Відповісти
Та да. Когда на улице за +35С°, то и без маски воздуха не хватает.
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13.06.2020 23:53 Відповісти
https://censor.net/user/46103 А в маршрутці взагалі в масці влітку потрясно.
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14.06.2020 00:00 Відповісти
Нужно заставлять их на лето выдавливать стёкла, как это пишут в инструкциях возле потолка.
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14.06.2020 00:42 Відповісти
В таку спеку порохоботам треба мріяти про прохолодну росу святого Петра. )
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14.06.2020 00:46 Відповісти
зелесрань, это ты по личному опыту даешь совет!
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14.06.2020 07:22 Відповісти
Тебе ж сказали еще в марте #нефикшастать .бо клистерна трубка придэ и 17 тыщ з тэбэ забирэ ! От и подякуй ЗЭ ! Если серъезно то я хочу увидеть извращенцев в 30* жару еще и в маске.она вся чорная будэ от пиляки и хозяин её весь мокрый от пота
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13.06.2020 23:56 Відповісти
видел я вчера таких. но издалека. запугивание оно по-разному на разных людей действует... на некоторых подтелевизорных весьма эффективно. вот свежачок:
https://tsn.ua/coronavirus/na-kladovischah-u-braziliyi-vikopuyut-reshtki-pomerlih-abi-zvilniti-miscya-dlya-zhertv-koronavirusu-1565283.html

правда страшный заголовок? а ведь брехня по сути. так и живём: те, кто читают только заголовки....
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14.06.2020 04:36 Відповісти
І в рукавичках.
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14.06.2020 00:38 Відповісти
до подмышек
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14.06.2020 04:33 Відповісти
Поучайте лучше ваших паучат. Уже аллергия на ваши рекомендации.
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13.06.2020 23:57 Відповісти
И секс в прохладном, проветриваемом месте.
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14.06.2020 00:01 Відповісти
в подвале
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14.06.2020 00:08 Відповісти
или в супермаркете
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14.06.2020 00:08 Відповісти
Вот за супермаркет лайк.
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14.06.2020 00:35 Відповісти
И в маске)
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14.06.2020 00:37 Відповісти
Реально, есть люди, которые по жаре в палатке решат поразвлекаться, а потом скорую надо вызывать...
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14.06.2020 01:28 Відповісти
психиатрическую...
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14.06.2020 04:37 Відповісти
Митися, приймати душ і купатися заборонено, як і усім рептилоїдам і свиням.
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14.06.2020 00:06 Відповісти
Последним вообще..
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14.06.2020 00:16 Відповісти
Не пий води.
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14.06.2020 00:28 Відповісти
>судороги желудка
мля, умеете же напугать...
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14.06.2020 00:07 Відповісти
В жару и стужу жгучую, чтоб не было беды,
Не пей ни в коем случае ты ведьминой воды.
(c) ЦОЗ
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14.06.2020 00:13 Відповісти
Я такие рекомендации могу и без медицинского образования рассказать . И совершенно бесплатно. Про них мне еще моя бабушка рассказывала
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14.06.2020 00:15 Відповісти
навіть страшно уявити цю геніалогію.. Homo erectus..?
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14.06.2020 00:21 Відповісти
О перепуганный из отряда путлера нарисовался . Иди спать - тут не наливают
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14.06.2020 00:33 Відповісти
путлера..? та невже..? готова мені це особисто сказати..?
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14.06.2020 00:35 Відповісти
За готова не знаю. А ты, пятая колонна. встретиться готов? Только чтобы потом соплей не было? Вас тут таких хероев с десяток наберется. Обещаю из тебя Венеру сделать
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14.06.2020 00:39 Відповісти
так давай завтра о 12.00, Осокорки, Біла дача..на мосту біля церкви..хочу хоч одного упоротого фаната пеці живого побачити..
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14.06.2020 00:41 Відповісти
Він з Ольгіно не встигне добратись.
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14.06.2020 00:43 Відповісти
я знаю, але треба дати шанс..може ми помиляємось, і він живе поруч з нами..
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14.06.2020 00:45 Відповісти
ботоферм на расеї валом
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14.06.2020 00:47 Відповісти
Нет Встретимся в 12-00 Гидропарк, автодром. И чиркни про свой прикид
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14.06.2020 00:47 Відповісти
гідропер не підходить..
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14.06.2020 00:48 Відповісти
Что и требовалось доказать . Ухожу отдыхать. Стрелку не отменяю
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14.06.2020 00:53 Відповісти
хто перший встав того і тапки..що ти доказав..? що кагал свій приведеш..? гідропер це відомий гнидник..а я біля церкви пропоную..
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14.06.2020 00:56 Відповісти
зрозуміло..ми сміливі, але там, де ми сміливі..що непокоїть..? відкрита місцевість, людно, камери з усіх сторін..беспреду не буде..
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14.06.2020 01:05 Відповісти
Тухлый порожняк обгадивщегося додика. . Сегодня 24-00 у "Шпаківні" на Венеции
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14.06.2020 07:10 Відповісти
Троєщина не спить..ось де сосрєдоточіє "еліти"..
взагалі то я перший час і місце зазначив..але вашому брату не звикати до трендіжу..
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14.06.2020 09:54 Відповісти
Отскок засчитан. Сиди на дальнике и больше не быкуй, шнырь. Тебя и дома найти делов на 200$. Помни об этом. , фраерок
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14.06.2020 10:29 Відповісти
о, пішли погрози..мусор..?
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14.06.2020 10:32 Відповісти
не тупи, шелупонь. Мое оружие- слово и доброта. А что тебя предупредили, так ты уже должен
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14.06.2020 10:34 Відповісти
ого..такого наглючого бидла давно тут не зустрічав..вибачте, такої "еліти"..
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14.06.2020 10:39 Відповісти
чирикай дальше, чушка с кочегарки. то стрелку забивал, а теперь очкуешся. Скуный ты, фраерок. .
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14.06.2020 15:05 Відповісти
та трохи є, бо давно ствола з собою не тягав..а враховуючи сумнівну адекватність опонента, мою прохання перенести стрілку на наступну суботу чи неділю..
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14.06.2020 15:11 Відповісти
реально тупой фраерок. Ты еще адрес своей хазы нарисуй. Про ствол писать в нете? Ты кто - вышкребок-малолетка, или контуженный старпер? Или баран-провокатор? Стрелку оно забивает Духарь, иди лучше Дуньку Кулакову погоняй. базар закрыт
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14.06.2020 15:24 Відповісти
у мене ствол легальний..останній раз брав до рук коли вашу ригівську тітушню у лютому 2014 на лід на Корчуватому заганяли..досі згадую ці волання про фраєрів, баранів та майданутих..
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14.06.2020 15:29 Відповісти
спалился духарик...
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14.06.2020 15:43 Відповісти
саме цей випадок твоя контора і розслідує..так так..
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14.06.2020 15:44 Відповісти
знаєш, де озеро Чайка і джерело там..? ось там вженемакамер..заїзди..ліси широкі, є де вашу кацапню поховати..і мені вже буде пох на ваші суди..****..
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16.06.2020 19:14 Відповісти
Сученый додик выполз.. Корма, ты еще успеешь коньки двинуть. Только я пас. Так и заруби на свое прыщавом шнобеле. Жалкая форса писюня. Стволы, суды - кто такой бутер в сетях лепит. Варианта только два - конченный идиот или баран - провокатор. Я тебя запомнил. И на других ветках кошмарить буду, Ваня
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16.06.2020 21:01 Відповісти
🙃
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17.06.2020 02:18 Відповісти
коньки я не двинув..хоча все на це і вказувало..ще пару місяців протримаюсь..
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20.06.2020 17:01 Відповісти
ты о чем, перепуганный? У тебя бред?
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20.06.2020 18:01 Відповісти
ти не зрозумієш..вибач..це дуже складно..
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20.06.2020 21:03 Відповісти
тебя вообще не понять. То стрелку в 12-00 часов дня на мосту возле церкви назначаешь, то ночью камер наблюдения жахаешься. То ментов дрыщищь, то на весь мир трезвонишь про ствол у тебя на кармане. Ты или крест сними или трусы одень
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20.06.2020 21:15 Відповісти
то давай до варіанту А..на мосту..біля церкви..
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20.06.2020 21:39 Відповісти
З їпаньками не можна вести дискусію. Сподіваюсь, що Ви переконались, - пітекантропи ще є.
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20.06.2020 21:53 Відповісти
нє нє..з тим, хто дійсно хоче зустрінутись, то треба зустрінутись..
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20.06.2020 22:03 Відповісти
Пенделів і від мене накидайте. Але ж воно не прийде.
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20.06.2020 22:47 Відповісти
План А насилля не передбачає..
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21.06.2020 08:50 Відповісти
Faciam ut mei memineris.
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20.06.2020 21:57 Відповісти
це не конкретно..не буду *******, але такого вислову не знав..
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20.06.2020 22:01 Відповісти
агов..бояра зморила..?
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14.06.2020 00:39 Відповісти
Плагиат. А что еще может выдать подкацапская рыговата...
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14.06.2020 00:41 Відповісти
завтра і поговоримо про вату і інше..
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14.06.2020 00:44 Відповісти
Ось й поговоримо.
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14.06.2020 00:47 Відповісти
я ж казав, що від роботи коні дохнуть!
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14.06.2020 00:18 Відповісти
Згідно з оголошенням на кабінеті медсестер Свалявської ЦРЛ тут хворих приймають тільки "з нормальною температурою".
У ЦГЗ рекомендують у спеку менше перебувати на сонці, пити більше води та знизити фізичне навантаження - Цензор.НЕТ 7077
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14.06.2020 00:31 Відповісти
И тебя сосчитали .
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14.06.2020 04:29 Відповісти
Тренить в жару херово! Быстро потеешь и на сердце нагрузка большая!
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14.06.2020 00:34 Відповісти
Якщо людина потіє, значить охолоджується. Це нормально.
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14.06.2020 00:42 Відповісти
Мокша! Завязуй коверкать украинскую речь. Противно читать твои кривлянья "потіє". Знову на мокші?
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14.06.2020 00:51 Відповісти
Українську тіпа знаєш? То чому кацапською шкрябаєш тут?
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14.06.2020 01:01 Відповісти
Эти советы для таких:
- Дохтур! Памагите! У меня ноги почернели!
- А вы мыть их не пробовали?
- А, что разве помогает???
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14.06.2020 06:06 Відповісти
А про маски,перчатки, антисептики забыли написать. Шо уже ВСЁ?
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14.06.2020 07:04 Відповісти
После Супрун МОЗ без тупых выпердов жити не може
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14.06.2020 13:10 Відповісти
 
 