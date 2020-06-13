У ЦГЗ рекомендують у спеку менше перебувати на сонці, пити більше води та знизити фізичне навантаження
Центр громадського здоров'я дав вісім порад, як поводитися у спеку.
"Температури, які коливаються на понад 10 градусів вище середньої високої температури для регіону і тривають упродовж декількох тижнів, визначаються як надзвичайна спека", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби ЦГЗ.
Експерти радять:
- якомога менше перебувати на сонці, особливо з 11:00 до 16:00;
- використовувати сонцезахисні креми з SPF не менше 30; його треба наносити за 30 хвилин перед виходом на вулицю;
- бути уважними біля водойм, адже там отримати опіки легше;
- вибирати легкий, вільний одяг світлих кольорів, бажано з довгими рукавами, надягати сонцезахисні окуляри і капелюх, краще з широкими полями, щоб затінити обличчя, вуха і шию, слід також уникати соляріїв;
- пити більше води, уникати рідин, що містять кофеїн, алкоголь або велику кількість цукру, адже це фактично призводить до втрати більшої кількості рідини, і занадто холодних напоїв, які можуть викликати судоми шлунка;
- рідше використовувати плиту і духовку, уникати жирної і гарячої їжі;
- зменшити обсяг фізичних вправ під час спеки.
У Центрі громадського здоров'я також нагадують, що ніколи не можна залишати немовлят, дітей чи домашніх тварин у припаркованому автомобілі, навіть із відкритими вікнами.
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правда страшный заголовок? а ведь брехня по сути. так и живём: те, кто читают только заголовки....
мля, умеете же напугать...
Не пей ни в коем случае ты ведьминой воды.
(c) ЦОЗ
взагалі то я перший час і місце зазначив..але вашому брату не звикати до трендіжу..
- Дохтур! Памагите! У меня ноги почернели!
- А вы мыть их не пробовали?
- А, что разве помогает???