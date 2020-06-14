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Через пандемію COVID-19 доходи ОРДЛО від незаконної торгівлі вугіллям впали, - The Washington Post

Через пандемію COVID-19 доходи ОРДЛО від незаконної торгівлі вугіллям впали, - The Washington Post

Падіння цін на енергоресурси через пандемію COVID-19 означає падіння попиту і на антрацит з Донбасу, який продовжує надходити з непідконтрольних українському уряду територій до Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на статтю Джоби Уорріка і Стівена Мафсона для The Washington Post.

Падіння цін на антрацит призвело до зменшення виплат місцевим шахтарям і надходжень так званої влади регіону. На падіння зарплат скаржаться шахтарі регіону в соцмережах. Звіт DFRL, підрозділи американського аналітичного центру "Атлантична рада", містить фото зарплатної відомості неназваного шахтаря, де вказано, що він заробив менше 80 доларів на місяць, що вдвічі менше мінімальної зарплати на підконтрольній уряду території України. "Такі заяви поширені на Донбасі", - йдеться в звіті.

На тлі зменшення надходжень у містах Зоринськ і Антрацит, за повідомленнями, шахтарі проводили акції протесту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Фірми Коломойського поставляють російське вугілля для "Центренерго", - Bihus.Info. ВIДЕО

Невідомо, чи може Кремль надати підтримку так званій владі "ЛНР" і "ДНР", щоб заспокоїти шахтарів, адже пандемія COVID-19, так як падіння цін на нафту і цінова війна з Саудівською Аравією обмежили ресурси російської влади, міркують автори статті.

Вони також звертають увагу на недружнє ставлення російських бізнесменів до конкурентів з Донбасу. "Було завжди ясно, що росіяни не хочуть, щоб Донбас став дешевим конкурентом в Росії", - говорить виданню ексчиновник ОБСЄ Ніколаус фон Твікель. Він також зазначає, що шахтарі, втративши заробітну плату, можуть поповнити лави найманців РФ.

Незважаючи на менші надходження, вивезення вугілля з Донбасу триває, йдеться в статті. Перевезення вугілля з ОРДЛО контролює Олександр Курченко, колишній союзник Януковича, хоча він міг втратити ексклюзивний доступ до вугілля через суперечки з іншими бізнесменами в листопаді минулого року, зазначає видання.

Ще на початку квітня пов'язані з ним компанії перевозили антрацит в Росію. Про це свідчать митні документи, отримані вашингтонським аналітичним центром C4ADS. "Він (Курченко. - Ред.) ховається в Москві в цей час, тому що в Україні він в розшуку, - розповів виданню аналітик C4ADS Джек Марголін. - Однак, торговельні дані вказують, що це не заважає йому займатися бізнесом".

Також читайте: В Євросоюзі готові підтримувати реформи вугільної галузі України, - Міненерго

Вугілля з Донбасу незаконно виводиться в Росію і там його походження ховається. Його видають за російське вугілля, пише видання з посиланням на інформацію посадових осіб США і аналітиків.

Супутникові знімки біля Успенського пункту пропуску часто фіксують великі черги вантажних поїздів, що прямують в напрямку Ростова-на-Дону.

ЗМІ (1359) Донбас (22355) вугілля (2472)


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Топ коментарі
+17
Вони затарились в МЕТРО. Вистачить на всю оставшуюся жість.
Из-за пандемии COVID-19 доходы ОРДЛО от незаконной торговли углем упали, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 3623
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14.06.2020 00:30
+15
у шахтеров был донецк на уровне киева, а щас есть подвал где можно сесть на бутылку, самые большие тупари с подведенными глазами 21 века. теперь ваши глаза никого не впечатлят, все затопили, а вам куй триколорный, дебилы
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14.06.2020 00:49
+14
Менше 80 доларів! А ще треба годувати нахлєбніков із ЄС.🤔
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14.06.2020 00:23
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Менше 80 доларів! А ще треба годувати нахлєбніков із ЄС.🤔
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14.06.2020 00:23 Відповісти
Вони затарились в МЕТРО. Вистачить на всю оставшуюся жість.
Из-за пандемии COVID-19 доходы ОРДЛО от незаконной торговли углем упали, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 3623
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14.06.2020 00:30 Відповісти
І набухались теж.
Из-за пандемии COVID-19 доходы ОРДЛО от незаконной торговли углем упали, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 9797
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14.06.2020 00:47 Відповісти
А результат передбачуваний:

Через пандемію COVID-19 доходи ОРДЛО від незаконної торгівлі вугіллям впали, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 6476
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14.06.2020 09:04 Відповісти
Хробак на марші.
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14.06.2020 09:06 Відповісти
Так звана "ватяна гусінь". Наступний ентомологічний етап - закуклення.
А потім стадія імаго, тобто ********* (але навряд чи це буде прекрасний махаон...)
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14.06.2020 20:54 Відповісти
😂
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14.06.2020 12:26 Відповісти
Это дамбас выражает свою позицию...
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14.06.2020 15:37 Відповісти
А при Украине зарплата ГРОЗа (работник очистного забоя) была 15000 грн в месяц, при том курсе это было почти 2000$
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14.06.2020 03:33 Відповісти
ну--ну...Данбасс (ОРДЛО) продолжает "кармить усю Украину"...
скоро будут жрать один лишь уголь...
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14.06.2020 00:31 Відповісти
не допустим нахлебников с евросоюза к нашей шахтерской попке...
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14.06.2020 00:31 Відповісти
то ахмет страждає..? треба державна підтримка..
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14.06.2020 00:32 Відповісти
у шахтеров был донецк на уровне киева, а щас есть подвал где можно сесть на бутылку, самые большие тупари с подведенными глазами 21 века. теперь ваши глаза никого не впечатлят, все затопили, а вам куй триколорный, дебилы
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14.06.2020 00:49 Відповісти
А статья о чем? Если нет информации, то может лучше вообще ничего не писать? По слухам там собирались объединять бывший ДТЭК Ровенькиантрацит с бывшим ГП Антрацит. Объявился какой-то "новый" инвестор (на самом деле марионетка, бывший руководитель одной из шахт Ровенькиантрацит)." В результате такого слияния сильно должна упасть зарплата на Комсомолке. Кроме того их решили бортонуть с зарплатой за какой-то период. Поэтому и бастовали. А власти обрубили связь и перекрыли города, обосновав такие действия карантином. Это то,про что просто слышал я. На истину не претендую, но и подавать слухи за новость не пытаюсь...
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14.06.2020 00:49 Відповісти
Мда!?!?!
Усе в трауре
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14.06.2020 00:53 Відповісти
Ой як цікаво. Чому не пишите скільки українців без роботи із-за фальшивої пандемії. І які втрати бюджету. Але дивись як знайшли 65 млрд на фейкову боротьбу з фейковою пандемією. Все це дуже підозріло.
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14.06.2020 00:59 Відповісти
80 баксов в месяц хреново?
Зато без "бендер"!
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14.06.2020 01:06 Відповісти
Це приблизно 2200 грн. Просто жах!
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14.06.2020 01:24 Відповісти
На вільній території також хріновенько.А жителі окупованих в більшості,саме цього і хотіли.
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14.06.2020 01:32 Відповісти
чо-то при порошенке шахтерьі-донбасяне не сильно и бастовали...
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14.06.2020 06:05 Відповісти
Государственная компания Укрспецэкспорт , которая входит в состав Укроборонпрома, стала победителем многомиллионного тендера на ремонт пакистанских военных самолетов, также получили контракты с Пакистаном на ремонт и модернизацию самолетов -заправщиков. Укрспецэкпорт продолжает двигать украинский продукт и в Индонезии. Именно там , где основным поставщиком 'товаров и услуг' считалась рашка. Украина заключила очень весомые контракты на модернизацию легких плавучих танков. Украинские предприятия будут модернизировать танки и для других стран этого региона по проекту, который подготовила гос компания Укрспецэкпорт.
Кроме того, Украина именно в день недавнего праздника вяличия рассеи стала членом Программы расширенных возможностей НАТО, цель которой поддержка и углубление сотрудничества между союзниками и партнерами.
Украина уже с 19 года имеет контракты на поставку колумбийского угля. Хотя там все сложно, так как монополистом , по-прежнему, остаётся дтэк.
Тем не менее, Украина достойно проходит пандемию и показывает все признаки выздоровления не только от коронавируса , но и от коррупции. Занепад оккупированных территорий был прогнозируем. Но и о достижениях Украины тоже нужно писать, не только про дтп и 'несчастных' шахтерах, ночью подрабатывающих 'апалченцами'.
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14.06.2020 07:00 Відповісти
Не переживайте вы так, игорь валерьевич уже спешит на помощь. Его прислуга, в лице презедента, позакрывает все атомные станции по стране, и опять купит дешевого лугандонского уголька для теплоэлектростанций, тем самым выручит братский народ лугандона и по пути заработает еще пару лярдов. Не верите? Поинтересуйтесь расследованием журналистов с центрэнерго
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14.06.2020 07:17 Відповісти
я чекаю коли луганда перетвориться на Абхазію... Думаю вже недовго
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14.06.2020 07:57 Відповісти
Ойц! Як же ж тепер їм прогодувати хоча б Україну?
А Європа, США, Канада... зголодніють сараки...
Не можу висловити всієї глибини стурбованості )))))
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14.06.2020 09:02 Відповісти
АМІНЬ!
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14.06.2020 09:28 Відповісти
Кармильцы из ОРДЛО штоп с голодухи не падохли, твари, хоть уголек свой погрызут и куем ******** занюхают.
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14.06.2020 15:36 Відповісти
 
 