Через пандемію COVID-19 доходи ОРДЛО від незаконної торгівлі вугіллям впали, - The Washington Post

Падіння цін на енергоресурси через пандемію COVID-19 означає падіння попиту і на антрацит з Донбасу, який продовжує надходити з непідконтрольних українському уряду територій до Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на статтю Джоби Уорріка і Стівена Мафсона для The Washington Post.

Падіння цін на антрацит призвело до зменшення виплат місцевим шахтарям і надходжень так званої влади регіону. На падіння зарплат скаржаться шахтарі регіону в соцмережах. Звіт DFRL, підрозділи американського аналітичного центру "Атлантична рада", містить фото зарплатної відомості неназваного шахтаря, де вказано, що він заробив менше 80 доларів на місяць, що вдвічі менше мінімальної зарплати на підконтрольній уряду території України. "Такі заяви поширені на Донбасі", - йдеться в звіті.

На тлі зменшення надходжень у містах Зоринськ і Антрацит, за повідомленнями, шахтарі проводили акції протесту.

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Невідомо, чи може Кремль надати підтримку так званій владі "ЛНР" і "ДНР", щоб заспокоїти шахтарів, адже пандемія COVID-19, так як падіння цін на нафту і цінова війна з Саудівською Аравією обмежили ресурси російської влади, міркують автори статті.

Вони також звертають увагу на недружнє ставлення російських бізнесменів до конкурентів з Донбасу. "Було завжди ясно, що росіяни не хочуть, щоб Донбас став дешевим конкурентом в Росії", - говорить виданню ексчиновник ОБСЄ Ніколаус фон Твікель. Він також зазначає, що шахтарі, втративши заробітну плату, можуть поповнити лави найманців РФ.

Незважаючи на менші надходження, вивезення вугілля з Донбасу триває, йдеться в статті. Перевезення вугілля з ОРДЛО контролює Олександр Курченко, колишній союзник Януковича, хоча він міг втратити ексклюзивний доступ до вугілля через суперечки з іншими бізнесменами в листопаді минулого року, зазначає видання.

Ще на початку квітня пов'язані з ним компанії перевозили антрацит в Росію. Про це свідчать митні документи, отримані вашингтонським аналітичним центром C4ADS. "Він (Курченко. - Ред.) ховається в Москві в цей час, тому що в Україні він в розшуку, - розповів виданню аналітик C4ADS Джек Марголін. - Однак, торговельні дані вказують, що це не заважає йому займатися бізнесом".

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Вугілля з Донбасу незаконно виводиться в Росію і там його походження ховається. Його видають за російське вугілля, пише видання з посиланням на інформацію посадових осіб США і аналітиків.

Супутникові знімки біля Успенського пункту пропуску часто фіксують великі черги вантажних поїздів, що прямують в напрямку Ростова-на-Дону.