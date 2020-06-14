Американські військові експерти рекомендують НАТО посилити східний фланг й інвестувати в Україну та Грузію

НАТО вимагає узгодженого підходу, щоб захистити свій східний фланг від російської агресії, і пріоритетом в цьому має бути регіон Чорного моря.

Про це йдеться в статті військових експертів США, оприлюдненому на сайті War on the Rocks, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Те, що відбувається в Україні, не обов'язково стосується лише України", - пишуть у статті американський генерал (у відставці), колишній командувач сухопутними силами США в Європі Бен Годжес; колишній військовий аташе США у Польщі Рей Войчик; а також Януш Богайські, експерт Центру аналізу Європейської політики США та Картен Шмідль, головний координатор програм з питань трансатлантичної оборони та безпеки в аналітичному центрі CEPA.

"Російська агресія в Україні загрожує безпеці союзників НАТО", - наголошують автори статті.

План дій щодо членства в НАТО для України та Грузії має бути більш рішучим, вважають експерти і додають, що Україна має дотримуватись західних процедур у сфері закупівель, а з Грузією потрібно посилити оборонну співпрацю.

"НАТО має підтримувати партнерів у регіоні Чорного моря - Україну і Грузію, збільшуючи інвестиції в їхній економічний розвиток", - йдеться у статті.

Експерти попереджають, після того як США виведуть незабаром свої війська з Німечини, НАТО потребуватиме більш злагодженої стратегії, щоб захистити свої східні кордони і протистояти спробам Росії розширити військову присутність у Європі.

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Автори статті рекомендують Альянсу низку практичних кроків, щоб посилити свої можливості вздовж східного кордону НАТО.

Насамперед, йдеться у документі, НАТО має визнати стратегічну важливість і "підняти пріоритетність" регіону Чорного моря, реформувати багатошарові програми "Forward Presence" у балтійському та чорноморському регіонах.

Фахівці у військовій галузі звертають увагу, що наразі НАТО вважає пріоритетом регіон Балтійського моря як найбільш вразливий до російської агресії. Тоді як у чорноморській стратегії Альянсу лишаються значні прогалини, якими Москва потенційно може скористатися - пишуть автори статті.