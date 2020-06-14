Американські військові експерти рекомендують НАТО посилити східний фланг й інвестувати в Україну та Грузію
НАТО вимагає узгодженого підходу, щоб захистити свій східний фланг від російської агресії, і пріоритетом в цьому має бути регіон Чорного моря.
Про це йдеться в статті військових експертів США, оприлюдненому на сайті War on the Rocks, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Те, що відбувається в Україні, не обов'язково стосується лише України", - пишуть у статті американський генерал (у відставці), колишній командувач сухопутними силами США в Європі Бен Годжес; колишній військовий аташе США у Польщі Рей Войчик; а також Януш Богайські, експерт Центру аналізу Європейської політики США та Картен Шмідль, головний координатор програм з питань трансатлантичної оборони та безпеки в аналітичному центрі CEPA.
"Російська агресія в Україні загрожує безпеці союзників НАТО", - наголошують автори статті.
План дій щодо членства в НАТО для України та Грузії має бути більш рішучим, вважають експерти і додають, що Україна має дотримуватись західних процедур у сфері закупівель, а з Грузією потрібно посилити оборонну співпрацю.
"НАТО має підтримувати партнерів у регіоні Чорного моря - Україну і Грузію, збільшуючи інвестиції в їхній економічний розвиток", - йдеться у статті.
Експерти попереджають, після того як США виведуть незабаром свої війська з Німечини, НАТО потребуватиме більш злагодженої стратегії, щоб захистити свої східні кордони і протистояти спробам Росії розширити військову присутність у Європі.
Автори статті рекомендують Альянсу низку практичних кроків, щоб посилити свої можливості вздовж східного кордону НАТО.
Насамперед, йдеться у документі, НАТО має визнати стратегічну важливість і "підняти пріоритетність" регіону Чорного моря, реформувати багатошарові програми "Forward Presence" у балтійському та чорноморському регіонах.
Фахівці у військовій галузі звертають увагу, що наразі НАТО вважає пріоритетом регіон Балтійського моря як найбільш вразливий до російської агресії. Тоді як у чорноморській стратегії Альянсу лишаються значні прогалини, якими Москва потенційно може скористатися - пишуть автори статті.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
и если этого не случится, Зеленского с уверенностью можно считать открытым врагом Украины.....
.... США может ввести свои войска на на границу с Белгородской и Ростовской областях.опыт у них уже есть как был с границей с ГДР
А также беречь каждого бойца. Это важно.
Однако.
Какой такой уж пример воинского умения/навыков НАТО нам пытаются выдать за безусловный эталон?
Да наши войска за последние 5 лет имеют больший опыт реальных фронтовых боестолкновений с войсками России, чем все НАТО за последние 50 лет.
Где НАТО успешно воевало за последние 50 лет?
Разбомбило Югославию и Ирак.
А воины НАТО воюют всегда, когда у них (США) есть полное превосходство в воздухе.
После Вьетнама прямого боевого фронтового столкновения у США (НАТО) с Россией нигде не было.
Более того, войска НАТО последние 50 лет воюют, когда уже нет тяжелой артиллерии (танков) со стороны противника.
В лучшем случае идет зачистка наземными войсками оставшихся после авиации сил.
--
А НАТО нам принесет обязательность закупки вооружений у США. Прежде всего ракетных. За миллиарды и миллиарды долларов. Хотя надо сделать свое.
--
В бюджете воюющей страны с аннексированными территориями заложено мало денег на разработку и закупку новых вооружений.
Хорошо бы было реализовать озвученные ранее планы по созданию ракет с дальностью 1000+ км.
Правда, США вроде против создания ракетных технологий в иных, кроме себя, странах.
Ну так, реальность такова - что Ким Чен Ын, посмотрев на "гарантии" США в Будапештском меморандуме, - не верит обещаниям и США ничего с ним сделать не могут.
И Ыну не нужны "технологии, изменяющие формат современного боя, и формат будущей войны".
Принять бы на вооружение несколько дивизионов ракет с дальностью 1000+ (хватит долететь до Москвы и 150 км за Москву) - сразу бы охладились горячие головы страны-агрессора.
И тут мы в своем праве.
Договор РСМД закончил свое действие.
У агрессора такие комплексы есть.
Юридически все чисто.
--
Вроде, "Гром-2" который за деньги саудитов запустили в производство в экспортной версии летает до 300км, "Гром-2" для ВСУ летает на 500+км, и сейчас третья версия в опытной разработке на 1500+ км.
При чем уже сейчас "Гром-2" не могут сбить ни С-300 ни С-400 из-за того что у него траектория полета аэробаллистическая.
Третья версия не будет поставлятся на экспорт из-за "контроля распространения ракетного оружия".
А для ВСУ на 1500 км..... вполне годная ракета.
А с учетом что стартовая установка может "стрелять" как баллистическими так и крылатыми ракетами так вообще хорошо получается, - одна и та же установка будет "стрелять" и по наземным и по морским целям.
Надоїло поросвинь годувати,
Хоче баба НАТО до хати,
Буде НАТО Нату кохати,
А свиня на Липецьк тікати.