Понад 362 тис.осіб зареєструвалися на пробне ЗНО, внесені ними майже 53 млн грн компенсують у повному обсязі, - міністр фінансів Марченко

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання буде безкоштовно проводитися у формі онлайн-тестування.

Таке доручення дав президент Володимир Зеленський, заявив міністр фінансів Сергій Марченко в коментарі УП, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку зі зміною форми проходження пробного ЗНО президент дав доручення провести онлайн-тестування безкоштовно. Всього на проходження пробного ЗНО зареєструвалися понад 362 тисячі учасників. Сплачені кошти за його проходження в розмірі майже 53 млн гривень будуть компенсовані в повному обсязі", - зазначив чиновник .

Про механізм повернення коштів, сплачених за пробне ЗНО, міністр пообіцяв додатково проінформувати 15 червня.

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Зазначимо, що заступник голови депутатської фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила в фейсбуці, що батькам абітурієнтів мають компенсувати гроші за платне пробне ЗНО, яке скасували через епідемію коронавірусу.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України від 12 червня ухвалив рішення скасувати проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання. В Українському центрі оцінювання якості освіти повідомили, що пробне ЗНО 15 та 17 червня можна буде пройти в режимі онлайн удома.