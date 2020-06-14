Один український воїн загинув і двоє зазнали поранень, найманці РФ здійснили 15 обстрілів на Донбасі, - штаб ООС

За минулу добу найманці російсько-терористичних військ 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український військовослужбовець загинув і двоє дістали поранень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.

"За минулу добу збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Агресор обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями 122-мм артилерійських систем, мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї…На жаль, внаслідок ворожого обстрілу Україна втратила одного мужнього воїна. Ще двоє військовослужбовців зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Обстрілу піддалися наступні населенні пункти: Луганське, Калинінське, Горлівка, Попасна, Троїцьке, Новозванівка, Пищевик,Катеринівка, Авдіївка, Новотроїцьке, Славне, Старогнатівка.

За даними української розвідки, українські військовослужбовці знищили трьох і поранили щонайменше двох російських найманців.

"Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" тричі обстріляли з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів оборонні укріплення неподалік населеного пункту Луганське…За поточну добу втрат серед наших захисників немає", - підсумували в штабі ООС.

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