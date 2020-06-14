Один український воїн загинув і двоє зазнали поранень, найманці РФ здійснили 15 обстрілів на Донбасі, - штаб ООС
За минулу добу найманці російсько-терористичних військ 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український військовослужбовець загинув і двоє дістали поранень.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.
"За минулу добу збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Агресор обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями 122-мм артилерійських систем, мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї…На жаль, внаслідок ворожого обстрілу Україна втратила одного мужнього воїна. Ще двоє військовослужбовців зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.
Обстрілу піддалися наступні населенні пункти: Луганське, Калинінське, Горлівка, Попасна, Троїцьке, Новозванівка, Пищевик,Катеринівка, Авдіївка, Новотроїцьке, Славне, Старогнатівка.
За даними української розвідки, українські військовослужбовці знищили трьох і поранили щонайменше двох російських найманців.
"Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" тричі обстріляли з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів оборонні укріплення неподалік населеного пункту Луганське…За поточну добу втрат серед наших захисників немає", - підсумували в штабі ООС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Царство Небесне загиблому воїну.
Одужання пораненим бійцям.
Пораненим хлопцям швидкого і повного одужання. Бережи Вас Боже!
Останній рік уже не перевіряю. Вони з нас просто ржуть там.
За правое дело один Гражданин Украины погиб, еще два ранены.
А что за эти сутки успел продать врагам торговец суверенитетом и должностями?
были сбиты на подлете к Луганскому аэропорту... Вечного синего неба, ребятам!
...
...
Іл-76 зі складу 25-ї військово-транспортної авіаційної бригади Повітряних сил ЗСУ летів у складі конвою з трьох літаків до аеропорту «Луганськ». Літак мав сідати другим, проте під час посадки він був збитий з ПЗРК «Ігла». На борту літака перебувало 40 десантників 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. В результаті обстрілу усі вони загинули.
Раненым - скорейшего выздоровления!
Царство небесне полеглому. Найщиріші співчуття їхнім родинам. І жодної реакції від ... Вовіка, жодного слова співчуття. Моторошна тиша , ніби й не гинуть щодня сини України.
https://censor.net/ua/comments/locate/448504/019212f2-872b-73bd-b75d-93ce3970c257
Президент України Володимир Зеленський на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook у неділю, 14 червня, написав кілька речень до 6-их роковин загибелі 49
українських військових на борту Іл-76 поблизу Луганська. А вчора, суботу, 13 червня 2020 року, оприлюднив допис з нагоди 6-ї річниці визволення Маріуполя від російських загарбників.
Але в обох випадках в його текстах відсутні слова "Росія", "росіяни". Немає там згадок і про "терористів" чи "бойовиків". Лише з приводу повернення під контроль України Маріуполя глава держави вжив поняття "окупанти".
Это какие то тормоза пришли к власти...
В запрещенной в Украине социальной сети «ВКонтакте» пропагандистский ресурс «Солдатская правда» сообщил, что вблизи Дебальцево произошла трагедия для боевиков. По данным ресурса, на Светлодарской дуге была полностью разбита позиция российских наемников. Все, кто там был, а это элита боевиков, целая группа разведчиков, погибли. Теперь дорога на Санжаровку и Дебальцево открыта. В свою очередь пользователь Ильдар Муратов прокомментировал такой пост в социальной сети следующим образом: «Взвод разведчиков погиб. Прилетело из миномета прямо в них».
...
...
Одужання пораненим.
Героям слава!!!