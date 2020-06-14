348 населених пунктів у 9 областях України знеструмлено через негоду, підтоплено 49 будинків, - ДСНС

В результаті ускладнення погодних умов станом на ранок неділі, 14 червня, знеструмлені 348 населених пунктів у 9 областях України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"У ніч з 13 на 14 червня внаслідок ускладнення погодних умов (сильні опади, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 348 населених пунктів у 9 областях, а саме: Тернопільська – 83, Хмельницька – 83, Житомирська – 42, Запорізька – 35, Закарпатська – 31, Київська – 31, Чернівецька – 22, Кіровоградська – 15 та Дніпропетровська – 6", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Дніпрі за 15 хвилин випала 1,5-місячна норма опадів, три лікарні без електропостачання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Крім того, 13–14 червня на території 7 областей, а саме: Тернопільської, Чернівецької, Івано-Франківської, Запорізької, Миколаївської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей внаслідок негоди сталося падіння 32 дерев, підтоплено 49 житлових будинків, 73 подвір’я, 35 присадибних ділянок, 3 підвали, частково пошкоджено покрівлі 12 будівель та частково пошкоджено покриття автодоріг (регіонального, територіального та місцевого значення) протяжністю близько 2,5 км.

Попередньо жертв та постраждалих немає. Підрозділами ДСНС повалені дерева розпилено та прибрано, відкачано понад 450 кубічних метрів води.