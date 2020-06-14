УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8981 відвідувач онлайн
Новини
9 860 16

348 населених пунктів у 9 областях України знеструмлено через негоду, підтоплено 49 будинків, - ДСНС

348 населених пунктів у 9 областях України знеструмлено через негоду, підтоплено 49 будинків, - ДСНС

В результаті ускладнення погодних умов станом на ранок неділі, 14 червня, знеструмлені 348 населених пунктів у 9 областях України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"У ніч з 13 на 14 червня внаслідок ускладнення погодних умов (сильні опади, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 348 населених пунктів у 9 областях, а саме: Тернопільська – 83, Хмельницька – 83, Житомирська – 42, Запорізька – 35, Закарпатська – 31, Київська – 31, Чернівецька – 22, Кіровоградська – 15 та Дніпропетровська – 6", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Дніпрі за 15 хвилин випала 1,5-місячна норма опадів, три лікарні без електропостачання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Крім того, 13–14 червня на території 7 областей, а саме: Тернопільської, Чернівецької, Івано-Франківської, Запорізької, Миколаївської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей внаслідок негоди сталося падіння 32 дерев, підтоплено 49 житлових будинків, 73 подвір’я, 35 присадибних ділянок, 3 підвали, частково пошкоджено покрівлі 12 будівель та частково пошкоджено покриття автодоріг (регіонального, територіального та місцевого значення) протяжністю близько 2,5 км.

Попередньо жертв та постраждалих немає. Підрозділами ДСНС повалені дерева розпилено та прибрано, відкачано понад 450 кубічних метрів води.

негода (757) ДСНС (5104)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
*****...хоть би капля упала ...в центре полная жопа,а тут (лев.берег.Самаровка)хоть бы хны
показати весь коментар
14.06.2020 08:48
+3
На удивление,при таком ветре,завязь на винограде пошла,ну просто супер...
показати весь коментар
14.06.2020 08:52
+3
Миколаївщина, Херсонщина, Дніпро потопають, та штормить. Але ж перед цим ярило жарило так, що асфальт плавився.
показати весь коментар
14.06.2020 09:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Капець... Сумщина поки що без дощу. А у мене сіно сохне....
показати весь коментар
14.06.2020 08:47 Відповісти
На удивление,при таком ветре,завязь на винограде пошла,ну просто супер...
показати весь коментар
14.06.2020 08:52 Відповісти
Миколаївщина, Херсонщина, Дніпро потопають, та штормить. Але ж перед цим ярило жарило так, що асфальт плавився.
показати весь коментар
14.06.2020 09:00 Відповісти
*****...хоть би капля упала ...в центре полная жопа,а тут (лев.берег.Самаровка)хоть бы хны
показати весь коментар
14.06.2020 08:48 Відповісти
У нас (Кропивницкий) вечером "хорошо" дуло и поливало. Сейчас небо в тучах и ветер, хоть и не особо сильный.
показати весь коментар
14.06.2020 09:08 Відповісти
Ннбо затянуло,а ветра "0"
Не удивлюсь,если вечером напишут,шо в центре
ливень с градом был
показати весь коментар
14.06.2020 09:15 Відповісти
до центра 10км
показати весь коментар
14.06.2020 09:19 Відповісти
Вчора навечір пішов дощ. Сьогодні теж буде після обіду.
показати весь коментар
14.06.2020 08:53 Відповісти
яж тебе писал - днепргес иди спасай
показати весь коментар
14.06.2020 08:59 Відповісти
Тыж,хоть,обозначся,а то люди не поймут дэ там у тэбэ дощ пишов
показати весь коментар
14.06.2020 09:01 Відповісти
Кому потрібно той знає.
показати весь коментар
14.06.2020 09:03 Відповісти
Аааа...ботва ботву видит издалека
показати весь коментар
14.06.2020 09:06 Відповісти
В нас різко похолодало.🤤
показати весь коментар
14.06.2020 09:41 Відповісти
А у нас вчора вітер був- з ніг зносило.
показати весь коментар
14.06.2020 09:45 Відповісти
Мы живём на Занзибаре в степи для нас ветер родное. Меньше 6 метров и не считается. К 10-ти это ветер.
показати весь коментар
14.06.2020 11:15 Відповісти
А нам, млять, всегда чего-то не хватает,
Зимою - лета, зимою - лета
Осенью - весны-ы-ы-ыыы!
показати весь коментар
14.06.2020 09:58 Відповісти
 
 