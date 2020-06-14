УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8981 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 775 35

За час карантину суди винесли рішення про штрафи на 4,5 млн грн

За час карантину суди винесли рішення про штрафи на 4,5 млн грн

За час карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу в Україні загальна сума штрафів за порушення обмежувальних заходів досягла 4,5 млн грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко під час селекторної наради в Офісі президента за участю Кабміну і правоохоронних відомств.

"Суди винесли рішення про штрафи на 4,5 млн грн", - зазначив Клименко.

За його словами, за час карантину поліція склала понад 12,5 тис. адміністративних протоколів за порушення вимог безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція за час карантину склала на порушників понад 12,5 тис. протоколів

карантин (18172) штраф (1862) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
А сколько за это время стырил герус с зелеными сотоварищами???
показати весь коментар
14.06.2020 09:14
+6
Все верно...зеленое стадо во главе с ослом у власти...и любая тема так или иначе их касается ..
показати весь коментар
14.06.2020 09:41
+5
НЕЗАКОННО!!!!!есть конституция !!!!
показати весь коментар
14.06.2020 09:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А сколько за это время стырил герус с зелеными сотоварищами???
показати весь коментар
14.06.2020 09:14 Відповісти
Это по теме)))
показати весь коментар
14.06.2020 09:15 Відповісти
Тема о деньгах и карантине...вопрос о деньгах ..и периоде карантина....что не так? Что не по теме??
показати весь коментар
14.06.2020 09:17 Відповісти
Любая тема,щас связана,только с Зе и ко.Свиноферма неприделах как годъ.
Он,шо Зе наробыв у теме ниже
показати весь коментар
14.06.2020 09:29 Відповісти
Все верно...зеленое стадо во главе с ослом у власти...и любая тема так или иначе их касается ..
показати весь коментар
14.06.2020 09:41 Відповісти
Ну,за свыночолых белых и пушистых,я вообще молчу
показати весь коментар
14.06.2020 09:25 Відповісти
Ты зебил потому и молчишь...что сказать тебе нечего...ведь сейчас упорно и много ворует зеленое стадо...а не сивочолый..
показати весь коментар
14.06.2020 09:40 Відповісти
Дамбасянин,я на твоём месте,вообще,целовал бы Зе в жо.. и молчал бы в тряпочку
показати весь коментар
14.06.2020 09:46 Відповісти
Ты зебил на своем месте уже целуешь осла в сраку...
показати весь коментар
14.06.2020 09:47 Відповісти
А,ты кого целуешь? пушилина или все в трауре за захерастом?
показати весь коментар
14.06.2020 09:50 Відповісти
Я никого не целую...тем более какого ***********..а о всяких разных захерастах...я уже и забыл что они существовали...а ты зебил похоже до сих пор о них слезы льешь..
Я живу в Украине...
показати весь коментар
14.06.2020 09:55 Відповісти
В какой?
показати весь коментар
14.06.2020 09:57 Відповісти
А Украина одна...это тебе зебилу так для информации..
А если тебя интересует место моего проживания...то скажу...это территория подконтрольная властям Украины...село в котором я живу было освобождено от орков еще в 2014 году...при Порошенко...
А
показати весь коментар
14.06.2020 10:00 Відповісти
Оооооо.Тут таких "селян" дохрена.
Сколько пенсух получаешь,поцриот?
показати весь коментар
14.06.2020 10:10 Відповісти
Пенсию получаю украинскую...в дэнэрастии не был и не бываю...
Налеюсь теперь тебя зебила попустит..??
показати весь коментар
14.06.2020 10:14 Відповісти
хм.а че не спамишь?
Братушки не поймут
показати весь коментар
14.06.2020 10:25 Відповісти
А зачем? А никогда и никого не спамлю...идиотизм и тупость моего оппонента должны быть видны всем..
показати весь коментар
14.06.2020 10:41 Відповісти
Это идиотизм твоих собоатьев и сосестер
показати весь коментар
14.06.2020 11:46 Відповісти
Только идиоты зебилы...причем особо упоротые из них...через полтора года осла у власти продолжают рвать майку на грудях за него...
А ведь ничего в стране в лучшую сторону не меняется...абсолютно ничего....все с точностью до наоборот....
Зеленое стадо ворует так...что аж гай шумит...рыги нервно курят в сторонке.....но зебилы продолжают молится на осла....
показати весь коментар
14.06.2020 11:55 Відповісти
Сочувствую тебе и твоим сосёстрам.
показати весь коментар
14.06.2020 12:49 Відповісти
Брысь в нору
показати весь коментар
14.06.2020 09:55 Відповісти
НЕЗАКОННО!!!!!есть конституция !!!!
показати весь коментар
14.06.2020 09:17 Відповісти
была...
показати весь коментар
14.06.2020 09:36 Відповісти
не спорю(((как государство мы по тихому сливаемся в э.ж....
показати весь коментар
14.06.2020 09:47 Відповісти
12500*17000=212 500 000 грн.

4 500 000 грн.
Известно,что не по всем протоколам суд принимал решени штрафовать. Не по всем.
Просчитаем эффективность работы потужнего министра.
показати весь коментар
14.06.2020 09:17 Відповісти
Тот редкий случай когда можно сказать спасибо украинским судам.Не то что ментам. 10 копов на одного купальщика
За время карантина суды вынесли решение о штрафах на 4,5 млн грн - Цензор.НЕТ 4298
показати весь коментар
14.06.2020 09:31 Відповісти
Угу
показати весь коментар
14.06.2020 09:32 Відповісти
Очень интересные знания. Что есть эпидемия, что есть пандемия? При каких условиях они объявляются?
показати весь коментар
14.06.2020 09:22 Відповісти
украинское законодательство (по крайней мере то, которое я нашёл) содержит очень размытые формулировки.
а пандемию ВОЗ объявил. ему не впервой - он уже одну фальшивую объявлял. правительствам это влетело в копеечку, а кое-кто....
показати весь коментар
14.06.2020 09:39 Відповісти
Для чого взагалі в Україні вигадали штрафи? Жоден українець за своє життя ніколи правил, а тим більше законів не порушував. Українці - найдисциплінованіший народ планети. А тим більше - найакуратніший, та найввічливіший!
показати весь коментар
14.06.2020 09:23 Відповісти
Интересно,хоть одного местного зебила хлопнули? Или они на улице не бывают - все зеленую пайку отрабатывают ?
показати весь коментар
14.06.2020 09:25 Відповісти
Прийдется отдать но за счет консфискаций некотрых ретивых персоонажей.
показати весь коментар
14.06.2020 10:14 Відповісти
Поменяли 2,5 млрд-а на 4,5 млн. Что-то не равноценный обмен или только мне так кажется?
показати весь коментар
14.06.2020 12:06 Відповісти
 
 