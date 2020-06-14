За час карантину суди винесли рішення про штрафи на 4,5 млн грн

За час карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу в Україні загальна сума штрафів за порушення обмежувальних заходів досягла 4,5 млн грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко під час селекторної наради в Офісі президента за участю Кабміну і правоохоронних відомств.

"Суди винесли рішення про штрафи на 4,5 млн грн", - зазначив Клименко.

За його словами, за час карантину поліція склала понад 12,5 тис. адміністративних протоколів за порушення вимог безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція за час карантину склала на порушників понад 12,5 тис. протоколів