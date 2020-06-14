За добу виявлено 648 нових випадків COVID-19, померли 9 осіб, видужали -106

В Україні за останню добу підтвердили 648 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Від початку пандемії зареєстровано 31 154 випадки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані РНБО.

Так, за добу від коронавірусу померли 9 осіб, а загальна кількість жертв становить 889 осіб.

Побороли хворобу 14 082 людини, в тому числі 106 за останню добу.

Найбільше нових випадків підтвердили у Львівській (139), Закарпатській (49) областях, а також в Києві (66 випадків).

У Луганській і Полтавській областях за останні 24 години не виявили жодного випадку коронавірусної хвороби.

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