Зеленський у День донора крові закликав усіх замислитися над вічними людськими цінностями

Президент України Володимир Зеленський в міжнародний день донора крові закликав українців задуматися над вічними людськими цінностями, які є базовими принципами системи донорства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

"Сьогодні у світі відзначається День донора крові.

Цього року заходи в рамках Всесвітнього дня донора крові відбуватимуться під гаслом "Здавати кров в ім'я здорового світу", метою яких є привернення уваги до особистого внеску кожного донора у збереження здоров' я людей. Саме тому закликаю усіх замислитися над вічними людськими цінностями, такими, як співчуття і любов до ближнього, доброта й альтруїзм, що, безперечно, є базовими принципами системи донорства.

Переконаний, що доступ пацієнтів до достатніх запасів безпечної крові та продуктів крові може бути забезпечено лише завдяки регулярному добровільному та безоплатному донорству і є ключовим компонентом системи національної безпеки країни".

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