УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7848 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 257 9

У Києві за добу 66 нових випадків COVID-19, одна людина померла, - Кличко

У Києві за добу 66 нових випадків COVID-19, одна людина померла, - Кличко

У Києві за минулу добу кількість пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19 зросла на 66 осіб, в тому числі серед хворих 6 медиків, ще одна людина померла.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер столиці Віталій Кличко в своєму телеграм-каналі.

"Ще у 66 жителів Києва підтвердили захворювання на коронавірус за минулу добу. Одна людина померла. Всього за період пандемії від коронавірусу в столиці померли 88 осіб. На сьогодні в Києві вже 3904 підтверджених випадки захворювання на COVID-19", - написав Кличко.

Він зазначив, що серед хворих 37 жінок, у віці від 24 до 80 років, 25 чоловіків, у віці від 18 до 62 років, 3 дівчинки від 4 до 11 років і хлопчик, якому 9 років.

"У лікарні столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів", - підсумував Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу на Львівщині COVID-19 діагностовано у 139 осіб

У Києві за добу 66 нових випадків COVID-19, одна людина померла, - Кличко 01

карантин (18172) Київ (19457) Кличко Віталій (3512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Открывай уже всё.
показати весь коментар
14.06.2020 10:38 Відповісти
Ага, помирать так с музыкой 😀!
показати весь коментар
14.06.2020 10:41 Відповісти
Це вірусобєсіє. Нє?
показати весь коментар
14.06.2020 11:01 Відповісти
маленькая его часть
показати весь коментар
14.06.2020 11:42 Відповісти
.Неужели это - ОН , неужели фамилия умершего начинается на букву - З . .!! ФАМИЛИЮ - в студию , Виталя !! Ну не томи ..
показати весь коментар
14.06.2020 11:52 Відповісти
" Попка" по бумажке с трудом разбирая буквы и с неутешительной попыткой сделать умное лицо и театрально менять голос ( что выглядит по идиотски) опять озвучил данные по Киеву. Ну и... Пидаля.. а что дальше... Да ничего, завтра опять очередной выход и кривляние...
показати весь коментар
14.06.2020 12:03 Відповісти
А сколько не заразилось ?
Сколько переболело и не заметило ?
Хватит втирать нам ф у ф л о !
показати весь коментар
14.06.2020 13:48 Відповісти
Дивина: через "карантин" 300 мільйонів людей з усього світу втратили свої робочі місця, ще майже мільярд ніяк не дочекаються, щоб їх уряди "дозволили" їм повернутись на роботу, середній та малий бізнес майже знищено, в той же час ЛИШЕ американські мільярдери збільшили свої статки на 500 мільярдів доларів.
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам.
Повна деградація та відсутність розуміння причинно-наслідкових зв'язків!
показати весь коментар
14.06.2020 14:16 Відповісти
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆
показати весь коментар
14.06.2020 14:53 Відповісти
 
 