У Києві за добу 66 нових випадків COVID-19, одна людина померла, - Кличко
У Києві за минулу добу кількість пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19 зросла на 66 осіб, в тому числі серед хворих 6 медиків, ще одна людина померла.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер столиці Віталій Кличко в своєму телеграм-каналі.
"Ще у 66 жителів Києва підтвердили захворювання на коронавірус за минулу добу. Одна людина померла. Всього за період пандемії від коронавірусу в столиці померли 88 осіб. На сьогодні в Києві вже 3904 підтверджених випадки захворювання на COVID-19", - написав Кличко.
Він зазначив, що серед хворих 37 жінок, у віці від 24 до 80 років, 25 чоловіків, у віці від 18 до 62 років, 3 дівчинки від 4 до 11 років і хлопчик, якому 9 років.
"У лікарні столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів", - підсумував Кличко.
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Сколько переболело и не заметило ?
Хватит втирать нам ф у ф л о !
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам.
Повна деградація та відсутність розуміння причинно-наслідкових зв'язків!