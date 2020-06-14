У Києві за добу 66 нових випадків COVID-19, одна людина померла, - Кличко

У Києві за минулу добу кількість пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19 зросла на 66 осіб, в тому числі серед хворих 6 медиків, ще одна людина померла.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер столиці Віталій Кличко в своєму телеграм-каналі.



"Ще у 66 жителів Києва підтвердили захворювання на коронавірус за минулу добу. Одна людина померла. Всього за період пандемії від коронавірусу в столиці померли 88 осіб. На сьогодні в Києві вже 3904 підтверджених випадки захворювання на COVID-19", - написав Кличко.



Він зазначив, що серед хворих 37 жінок, у віці від 24 до 80 років, 25 чоловіків, у віці від 18 до 62 років, 3 дівчинки від 4 до 11 років і хлопчик, якому 9 років.



"У лікарні столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів", - підсумував Кличко.

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