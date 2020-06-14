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Новини Коронавірус і карантин
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У ЗСУ за добу зафіксовано 3 нові випадки COVID-19, хворіє 171 людина, - командування Медсил

У ЗСУ за добу зафіксовано 3 нові випадки COVID-19, хворіє 171 людина, - командування Медсил

У Збройних Силах України за минулу добу лабораторно підтверджено 3 нові випадки захворювання на коронавірус COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

"Станом на 10.00 14 червня в Збройних Силах України хворіє 171 особа на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.
Всього за час пандемії одужало – 174 осіб, летальних випадків – 4", - сказано в повідомленні.

Так, за минулу добу зареєстровано три нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

"2 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України Дніпропетровської області пперебувають на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування", - зазначили в повідомленні.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 461 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби, – 114 осіб.

Також читайте: У Києві за добу 66 нових випадків COVID-19, одна людина померла, - Кличко

армія (3770) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Видать пока Бубочка осваивал боевую Мендель, Леночка поработала в ВСУ. Короновирус, однако
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14.06.2020 11:03 Відповісти
Ужас. Что вы пишете вообще? Вы в своём уме?
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14.06.2020 11:49 Відповісти
Зачем в "своём" быть, если можно поносить мозги ЗЕ. Или вы против стиля а-ля 95 Квартал?
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14.06.2020 12:00 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам
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14.06.2020 11:04 Відповісти
Дивина: через "карантин" 300 мільйонів людей з усього світу втратили свої робочі місця, ще майже мільярд ніяк не дочекаються, щоб їх уряди "дозволили" їм повернутись на роботу, середній та малий бізнес майже знищено, в той же час ЛИШЕ американські мільярдери збільшили свої статки на 500 мільярдів доларів.
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам.
Повна деградація та відсутність розуміння причинно-наслідкових зв'язків!
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14.06.2020 14:16 Відповісти
 
 