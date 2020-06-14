У ЗСУ за добу зафіксовано 3 нові випадки COVID-19, хворіє 171 людина, - командування Медсил
У Збройних Силах України за минулу добу лабораторно підтверджено 3 нові випадки захворювання на коронавірус COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.
"Станом на 10.00 14 червня в Збройних Силах України хворіє 171 особа на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.
Всього за час пандемії одужало – 174 осіб, летальних випадків – 4", - сказано в повідомленні.
Так, за минулу добу зареєстровано три нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
"2 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України Дніпропетровської області пперебувають на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування", - зазначили в повідомленні.
На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 461 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби, – 114 осіб.
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