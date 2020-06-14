Рекордний хабар у $6 млн: стало відомо, як відбувалася операція НАБУ

Відчуваючи повну безкарність Микола Ілляшенко - чинний перший заступник начальника Податкової служби Києва - проводив передачу грошей безпосередньо в своєму робочому кабінеті в міській податковій на Шолуденка, 33/19.

Про це пише в своїй статті "Суперхабар у $6 мільйонів: хто допомагав хабарникам в ОП" головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Як відомо, рекордний хабар в 6 мільйонів доларів призначався для того, щоб спеціальний антикорупційний прокурор Назар Холодницький закрив справу проти Миколи Злочевського про незаконне заволодіння коштами кредиту Національного банку, виданого "Реал банку". Причому справу треба було закрити з визначенням "за відсутністю складу злочину", щоб зняти Злочевського з розшуку та забезпечити його легальне пересування Україною.

Згідно з матеріалами справи, які будуть розглянуті в суді, 1 червня Микола Ілляшенко (чинний перший заступник начальника Податкової служби Києва) зв'язався з Шевченком (позаштатний агент НАБУ) і телефоном дав зрозуміти, що за зміну підслідності справи Злочевського - тобто за передачу її в інший слідчий орган, де справу можна буде закрити, його знайомі готові запропонувати 1 мільйон доларів, за закриття справи за відсутністю складу злочину - 2 мільйони. Проте 2 червня Шевченко від виконання цього прохання відмовився. І тоді Ільяшенко подзвонив знову і запропонував 5 мільйонів доларів.

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3 червня НАБУ відкрило провадження, причому з великим побоюванням. Керівництво НАБУ передбачало, що може мати місце подвійна гра з метою дискредитації антикоррупційних органів і заміни керівництва. Адже буквально напередодні, 26 травня, генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила про "бездіяльність" голови САП Холодницького і відкриття проти нього дисциплінарного провадження.

5 червня в робочому кабінеті Ілляшенка в податковій Шевченко зустрівся з ним, з Оленою Мазуровою (колишня начальниця організаційно-розпорядчого департаменту Фіскальної служби, звільнена з люстрації в 2015-му, судячи з матеріалів в розпорядженні Цензор.НЕТ, також довірена особа Злочевського) і Андрієм Кічею (на сайті компанії "Бурісма", яка належить Злочевському, значився як директор з правових питань). Згідно з усіма процесуальними вимогами Шевченко вже був споряджений технікою для запису.

"10 червня на зустрічі з Шевченком Ілляшенко прийняв рішення про "операцію"- гроші в обмін на постанову Холодницького. Під час зустрічі Ільяшенко подзвонив ... знайомому ченцеві! І запитав поради у священника, чи буде успішною "угода", яку він збирається укласти? Священник запевнив його, що все відбудеться благополучно, і з чистою совістю високопоставлений чиновник домовився про передачу хабаря в 5 мільйонів доларів кеша 12 червня. Треба було поспішати зробити подарунок Злочевському", - пише Бутусов.

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12 червня всі і сталося. Це було в міській податковій службі. Шевченко і Ільяшенко прибули зі своєю охороною, на зустрічі був Кіча та Мазурова. Шевченко передав постанову про зміну підслідності Холодницького.

Однак на зустрічі Мазурова і Кіча визнали це недостатнім. За 5 мільйонів доларів вони хотіли отримати повне закриття справи щодо Злочевського за відсутністю складу злочину, причому зміни треба було внести негайно в електронний Єдиний реєстр досудових розслідувань, інформація в якому підлягає особливій процедурі контролю. ЄРДР - це гарантія закриття справи.

"Ці питання обрадували керівництво НАБУ і САП. Адже до останнього моменту підозрювали провокацію, і як спецназ ДБР або СБУ вривається і всіх затримує за спробу закрити справу. І така загроза була б вельми реальною. Але якби це було провокацією, ніхто б не посмів торгуватися. Значить, ймовірність, що справа є справжньою, різко зросла.

І ось Холодницький приймає рішення, що в інтересах розслідування виготовляється спеціальний доказ у справі - фальшива зміна в ЄРДР. І вносить необхідну зміну в ЄРДР зі своїм електронним ключем о 17:15. Доступ в ЄРДР строго обмежений - це можуть робити тільки співробітники правоохоронних органів, у яких є спеціальний електронний ключ. Як же Ілляшенко, Кіча та Мазурова переконаються, що зміну дійсно внесено і Злочевський невинний?" - пише Бутусов.

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О 17:18 інший співробітник правоохоронних органів під своїм електронним ключем зайшов в базу ЄРДР і перевірив стан справи. У той же момент пролунав дзвінок телефону - "угода" виконана. Шевченка провели в кімнату для перерахунку грошей.

"Йому передали три великих сумки - в кожній по 2 мільйони доларів. Шевченко не зрозумів, адже домовлялися не про 6, а про 5 мільйонів. Однак Ільяшенко все пояснив - 1 мільйон належав за клопоти йому самому. Цей 1 мільйон був переданий йому на закритій парковці податкової служби Києва. Під час затримання Ільяшенко вихопив пістолет. Також дістати зброю і взяти на приціл податківця довелося і одному і детективів НАБУ", - йдеться в статті.

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