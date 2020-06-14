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Новини Хабарники
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Рекордний хабар у $6 млн: стало відомо, як відбувалася операція НАБУ

Рекордний хабар у $6 млн: стало відомо, як відбувалася операція НАБУ

Відчуваючи повну безкарність Микола Ілляшенко - чинний перший заступник начальника Податкової служби Києва - проводив передачу грошей безпосередньо в своєму робочому кабінеті в міській податковій на Шолуденка, 33/19.

Про це пише в своїй статті "Суперхабар у $6 мільйонів: хто допомагав хабарникам в ОП" головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Як відомо, рекордний хабар в 6 мільйонів доларів призначався для того, щоб спеціальний антикорупційний прокурор Назар Холодницький закрив справу проти Миколи Злочевського про незаконне заволодіння коштами кредиту Національного банку, виданого "Реал банку". Причому справу треба було закрити з визначенням "за відсутністю складу злочину", щоб зняти Злочевського з розшуку та забезпечити його легальне пересування  Україною.

Згідно з матеріалами справи, які будуть розглянуті в суді, 1 червня Микола Ілляшенко (чинний перший заступник начальника Податкової служби Києва) зв'язався з Шевченком (позаштатний агент НАБУ) і  телефоном дав зрозуміти, що за зміну підслідності справи Злочевського - тобто за передачу її в інший слідчий орган, де справу можна буде закрити, його знайомі готові запропонувати 1 мільйон доларів, за закриття справи за відсутністю складу злочину - 2 мільйони. Проте 2 червня Шевченко від виконання цього прохання відмовився. І тоді Ільяшенко подзвонив знову і запропонував 5 мільйонів доларів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Компанія Burisma заперечує причетність до рекордного хабаря в $6 млн Холодницькому

3 червня НАБУ відкрило провадження, причому з великим побоюванням. Керівництво НАБУ передбачало, що може мати місце подвійна гра з метою дискредитації антикоррупційних органів і заміни керівництва. Адже буквально напередодні, 26 травня, генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила про "бездіяльність" голови САП Холодницького і відкриття проти нього дисциплінарного провадження.

5 червня в робочому кабінеті Ілляшенка в податковій Шевченко зустрівся з ним, з Оленою Мазуровою (колишня начальниця організаційно-розпорядчого департаменту Фіскальної служби, звільнена з люстрації в 2015-му, судячи з матеріалів в розпорядженні Цензор.НЕТ, також довірена особа Злочевського) і Андрієм Кічею (на сайті компанії "Бурісма", яка належить Злочевському, значився як директор з правових питань). Згідно з усіма процесуальними вимогами Шевченко вже був споряджений технікою для запису.

"10 червня на зустрічі з Шевченком Ілляшенко прийняв рішення про "операцію"- гроші в обмін на постанову Холодницького. Під час зустрічі Ільяшенко подзвонив ... знайомому ченцеві! І запитав поради у священника, чи буде успішною "угода", яку він збирається укласти? Священник запевнив його, що все відбудеться благополучно, і з чистою совістю високопоставлений чиновник домовився про передачу хабаря в 5 мільйонів доларів кеша 12 червня. Треба було поспішати зробити подарунок Злочевському", - пише Бутусов.

Також читайте: Справа про рекордний хабар у $6 млн: заступнику податкової Києва Ільяшенку оголосили про підозру

12 червня всі і сталося. Це було в міській податковій службі. Шевченко і Ільяшенко прибули зі своєю охороною, на зустрічі був Кіча та Мазурова. Шевченко передав постанову про зміну підслідності Холодницького.

Однак на зустрічі Мазурова і Кіча визнали це недостатнім. За 5 мільйонів доларів вони хотіли отримати повне закриття справи щодо Злочевського за відсутністю складу злочину, причому зміни треба було внести негайно в електронний Єдиний реєстр досудових розслідувань, інформація в якому підлягає особливій процедурі контролю. ЄРДР - це гарантія закриття справи.

"Ці питання обрадували керівництво НАБУ і САП. Адже до останнього моменту підозрювали провокацію, і як спецназ ДБР або СБУ вривається і всіх затримує за спробу закрити справу. І така загроза була б вельми реальною. Але якби це було провокацією, ніхто б не посмів торгуватися. Значить, ймовірність, що справа є справжньою, різко зросла.

І ось Холодницький приймає рішення, що в інтересах розслідування виготовляється спеціальний доказ у справі - фальшива зміна в ЄРДР. І вносить необхідну зміну в ЄРДР зі своїм електронним ключем о 17:15. Доступ в ЄРДР строго обмежений - це можуть робити тільки співробітники правоохоронних органів, у яких є спеціальний електронний ключ. Як же Ілляшенко, Кіча та Мазурова переконаються, що зміну дійсно внесено і Злочевський невинний?" - пише Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За рекордний хабар у $6 млн затримано трьох осіб, хотіли закрити справу до дня народження Злочевського: Ситник і Холодницький провели брифінг. ВIДЕО

О 17:18 інший співробітник правоохоронних органів під своїм електронним ключем зайшов в базу ЄРДР і перевірив стан справи. У той же момент пролунав дзвінок телефону - "угода" виконана. Шевченка провели в кімнату для перерахунку грошей.

"Йому передали три великих сумки - в кожній по 2 мільйони доларів. Шевченко не зрозумів, адже домовлялися не про 6, а про 5 мільйонів. Однак Ільяшенко все пояснив - 1 мільйон належав за клопоти йому самому. Цей 1 мільйон був переданий йому на закритій парковці податкової служби Києва. Під час затримання Ільяшенко вихопив пістолет. Також дістати зброю і взяти на приціл податківця довелося і одному і детективів НАБУ", - йдеться в статті.

Детальніше читайте ТУТ

НАБУ (5068) хабар (4702) Злочевський Микола (208) Бутусов Юрій (3589)


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Топ коментарі
+37
Рекордная взятка в $6 млн: стало известно, как проходила операция НАБУ - Цензор.НЕТ 4143
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14.06.2020 12:05
+35
Да ладно, завтра все выйдут под залог в 500 000 гривен
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14.06.2020 11:54
+35
Рекордная взятка в $6 млн: стало известно, как проходила операция НАБУ - Цензор.НЕТ 132
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14.06.2020 12:00
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14.06.2020 11:53 Відповісти
Зеленський під підозрою, без нього такі оборудки не робляться! Венедиктова перевіряла виконання домовленості, Венедиктову потрібно арештувати! Зеленський має давати свідчення по всім обставинам корупційної оборудки, бо без підкупа Президента або його найближчих осіб такі хабарі не дають! Зеленський, Аваков або Єрмак були учасниками корупційної оборудки і слідство має визначити хто з них кришував цю схему! Венедиктова точно приймала участь бо без Генпрокурора закрити справу неможливо, її знову відкриють! Отже з Венедиктовою домовлились! Хто домовився? Зеленський, Аваков, Єрмак? Потрібно знайти крису і посадити в тюрму, Венедиктова має вже бути арештована і давати покази!
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14.06.2020 17:28 Відповісти
ай вей!! так ти став головним і вітдаєш накази... твоєму лікуючому передай що потребуєш подвійний укол.
ПІДОЗРИ,слава богу, в Україні це юридичні дії а не твоя маячня
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15.06.2020 06:52 Відповісти
О каком Зеленском речь? Это достаточно распространенная фамилия.
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15.06.2020 09:15 Відповісти
В налоховой новиє ліца?
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14.06.2020 11:54 Відповісти
Да ладно, завтра все выйдут под залог в 500 000 гривен
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14.06.2020 11:54 Відповісти
Зачем такие сложности, и 50 000 будет достаточно.
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14.06.2020 16:26 Відповісти
Думаю, все пацаны уже надёжно укутались в пледы и сидят в колясках.
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14.06.2020 11:54 Відповісти
Брат дерьмака?
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14.06.2020 11:57 Відповісти
Скорее ответка Холодницкого на последние обвинения его Венедиктовой. Ой, зря недоюристка бочку катила на Холодницкого тогда. Ой, зря! Ответка быстренько прилетела. И конкретная. "... Кроме того следствие проверяет причастность некоторых работников Офиса генпрокурора к данному преступлению. ..."
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14.06.2020 12:10 Відповісти
ну как писал тут цензор пару недель назад, венедиктова думала что имеет власть над Холодницким. но реформа по рассоединению "подчиненности" прошла уже и теперь видно, что успешно.
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14.06.2020 13:39 Відповісти
Армейский друг
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14.06.2020 12:32 Відповісти
Рекордная взятка в $6 млн: стало известно, как проходила операция НАБУ - Цензор.НЕТ 132
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14.06.2020 12:00 Відповісти
еще он хотел на самоизоляцию, Зеленка подсобила. она реально положительная или єто оман 2.0.?
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14.06.2020 13:40 Відповісти
оман 2.0
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14.06.2020 14:07 Відповісти
Особо честный осел назначает на должности особо честных...особо...клейма негде ставить...
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14.06.2020 12:00 Відповісти
приятно, что Петьку уже свои ослом называют, наконец-то прозрение приходит
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14.06.2020 12:19 Відповісти
Ты зебил в силу своего врожденного скудоумия не смог понять...что речь идет о величайшем лидере современности...осле оманском...в миру вовы зеленском...
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14.06.2020 12:27 Відповісти
Платную камеру уже забронировали? Или просто уволят с повышением.
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14.06.2020 12:01 Відповісти
"При задержании Ильяшенко выхватил пистолет. Источник: https://censor.net/n3201888" - ковбой мля, пистоль выхватил! посмотрим успел спилить мушку или нет!Рекордная взятка в $6 млн: стало известно, как проходила операция НАБУ - Цензор.НЕТ 7793
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14.06.2020 12:01 Відповісти
«Коля - хороший парень».
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14.06.2020 12:01 Відповісти
Рекордний хабар у $6 млн: стало відомо, як відбувалася операція НАБУ - Цензор.НЕТ 8051
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14.06.2020 12:10 Відповісти
Петя должен сидеть в обычной камере!!!
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14.06.2020 12:18 Відповісти
...должен сидеть петя - а будет сидеть вовочка
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14.06.2020 12:47 Відповісти
Ото питати про сдєлку тра' у правільного монаха із правільной церкви!!! А богомєрзкійє батюшки дают плохіє совєти
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14.06.2020 12:03 Відповісти
більше не питатимуть.
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14.06.2020 13:42 Відповісти
Фраза"чувствуя полную безнаказанность" была бы уместной, когда герой заметки был бы уже полгода как в статусе осуждённого , к штрафу 17000 грн.
А так...
Клетчатое одеяло, некоторое время, восстановление судом на работе, с выплатами за вынужденный прогул.
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14.06.2020 12:03 Відповісти
Рекордная взятка в $6 млн: стало известно, как проходила операция НАБУ - Цензор.НЕТ 4143
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14.06.2020 12:05 Відповісти
так а шо там з того пецюні сміятися, воно вже всім стало огидне
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14.06.2020 12:17 Відповісти
Больше всего интересует дальнейшая судьба этой шестёрки млн баксов. В чей ливчик сей гонорар упрячут?
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14.06.2020 12:15 Відповісти
Баксы растворяться в судебной системе великого Зе.
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14.06.2020 12:34 Відповісти
читай ниже..- притом ливчик ни адну вйомку мает...
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14.06.2020 12:40 Відповісти
А судьбу этих денег могу предсказать не хуже за Вангу.Дело закроют через месяц другой из за недостаточностю улик ни на того кто давал ни на того кому они предназначались а деньги исчезнут,как соль в воде,в бездонных закормах хранилища вещьдоков как уже исчезали и наркота и оружие и не один миллион.
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14.06.2020 13:04 Відповісти
Лифчик должен быть слонячим,чтоб все туда запихать...
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14.06.2020 14:16 Відповісти
так ти ідійот... і досі думаєш що зараз всі роблять як твій тато=шлємазл - все що бачив на овочевій базі КРАВ та тгнув до дому..
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15.06.2020 06:58 Відповісти
Ещё 6 млн. пойдет в пользу судебной ветки власти.
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14.06.2020 12:25 Відповісти
ахахаха)).. накануне сделки, он позвонил монаху (понятно что УПЦ МП) ..
получается, что монах был в курсе совершаемого преступления и дал свое благословение (за десятину, ессено).. ахаха..
о боже!.. УПЦ МП лохи позорные!!!.. сектанты галимые!.. нет в вас благодати!
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14.06.2020 12:47 Відповісти
Хотите сказать, что Лавру уже сегодня поставят на счётчик а монаха на хлеб и воду, да на горох в пещерный угол как прохиндея
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14.06.2020 13:01 Відповісти
поскольку Коля Ильяшенко рыгыаналовский выкормыш, то с вероятностью в 99% он духовно окормлялся в Киево-Печерской Лавре, а это значит, что конечным бенефициаром (получателем десятины с 1 млн баксов за посредничество) должен был стать Владыко - ******* Павел (он же Пашка Мерседес, вор, мошенник, агент ФСБ и просто мразь)..
так что, да.. неделю монахи УПЦ МП будут поститься и восстанавливать настройки ))
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14.06.2020 13:12 Відповісти
Интересное наблюдение,у нас всегда почему-то ловят взяточников когда нету ни кто дает ни кто берет.Когда деньги для ,,взятки,, находятся в нейтральной зоне.Почему сраную спецоперацию не проводят когда уже взяточник держит ее в руках?
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14.06.2020 12:58 Відповісти
Ну, от що маємо:
Керівництво НАБУ передбачало, що може мати місце подвійна гра з метою дискредитації антикоррупційних органів і заміни керівництва. Адже буквально напередодні, 26 травня, генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила про "бездіяльність" голови САП Холодницького і відкриття проти нього дисциплінарного провадження.

"Ці питання обрадували керівництво НАБУ і САП. Адже до останнього моменту підозрювали провокацію, і як спецназ ДБР або СБУ вривається і всіх затримує за спробу закрити справу.

От так у країні відчувають себе антикорупійні органи. ДБР і СБУ, напевно, у змові з Коломойським. І всім про це відомо
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14.06.2020 13:02 Відповісти
Прикро все це! Але, на жаль, мабуть так воно і є: борються структури поміж собою і в цьому бачать своє призначення.
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14.06.2020 13:14 Відповісти
На жаль, правоохоронні органи не тільки у нас конкурують між собою. Але у нас - це щось, що далеко за межами здорового глузду: тотальне прослуховування одне одного, тотальна недовіра, підстави, провокації, безпідставні порушення кримінальних справ одне проти одного... Це не йде ні в яке порівняння конкуренції між, наприклад, ЦРУ і ФБР, МІ-5 та МІ-6. Єдине порівняння - це конкуренція спецслужб фашистської Німеччини. Це біда. Такий розклад вигідний лише нашим ворогам: розділяй і володарюй.
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14.06.2020 16:19 Відповісти
Ну, тепер НАБУ відкриє справу проти очільників СБУ та ДБР?
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14.06.2020 13:03 Відповісти
МОССАД лоханувся. Коломойша поставить їх на с-чік. Відтепер ФСБ-пархат і МОССАД на с-чікє в Коломойші, а ЦРУ руки потирає.
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14.06.2020 13:16 Відповісти
Да, підвели монахи РПЦ (як завжди) чемного вірянина!
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14.06.2020 13:11 Відповісти
В податковій є "спеціальна кімната для перахування бабла"? Охреніти можна
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14.06.2020 13:13 Відповісти
а чоб і ні? реально треба десь ставити машинки, що рахують. ба якими мішками ворочають. руками задовго.
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14.06.2020 13:48 Відповісти
це тільки в мене враження епічного дебілізму цьго коміксу? По телефону торгуються, звонять монахам-кашпіровським... про цей симптом корони в світі ще не знають...
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14.06.2020 13:43 Відповісти
Україна отримала черговий транш $6 млн на баратьбу з корупцією. Круговорот долара в природі.
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14.06.2020 14:58 Відповісти
Голівуд відпочиває...
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14.06.2020 15:02 Відповісти
Зачем кредиты от мвф...
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14.06.2020 17:28 Відповісти
різницю між мільярдом і міліоном ще не вчив?
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15.06.2020 07:02 Відповісти
ну не знаю, у бриллиантовых прокуроров брилики никто не оценивал
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14.06.2020 19:42 Відповісти
Банальный вопрос: А почему Холодницкий Сытник все еще сидят на своих должностях? Что в Украине борьба с коррупцией прошла успешно? Кого они посадили из высокопоставленных коррупционеров?Пока не загонят олигархов в угол и не заставят их соблюдать закон -ничего в Украине не изменится.
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14.06.2020 20:10 Відповісти
"Садит" судья, а не прокурор или детектив. Это знают все кроме Вас.
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15.06.2020 06:45 Відповісти
дурилка картонная не придирайся к словам.
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15.06.2020 17:51 Відповісти
Дык,а чьих руками "крышевать" бандюков 90-х?Вот только незадача вышла у кукловодов -их подвинули от корыта и у самих крыша потекла-приходится бить своих,чтоб чужие боялись.Демократия в сруцком стиле,епта.
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15.06.2020 10:00 Відповісти
Цікаво як тепер будуть співати всі ті кому НАБУ поперек горла і насамперед ОГП та ОП.
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14.06.2020 21:17 Відповісти
Агент Шевченко, говорите. Да вас вже зовсім понесло. Стадо схаває, так? Навіть не потрудилися придумати реальніший сценарій,борцуни з корупцією...й
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14.06.2020 21:39 Відповісти
ФСЬО даремно! продажні суди відмажуть - ІНФА 146%!!!
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15.06.2020 03:22 Відповісти
Во время встречи Ильяшенко позвонил… знакомому монаху! И спросил совета у священника, будет ли успешной "сделка", которую он собирается заключить?

Моральцієї історії такова: ібо нех.й мати справу із Московським патріархатом!
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15.06.2020 10:00 Відповісти
 
 