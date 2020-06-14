Вхід у ЄРДР для закриття справи щодо Злочевського був проведений з електронного ключа високопоставленої чиновниці Офісу Генпрокурора Ірини Бакай, - Бутусов

Вхід в ЄРДР для закриття справи щодо Миколи Злочевського був проведений з електронного ключа начальниці управління організаційного забезпечення ЄРДР та інформаційно-аналітичної роботи Офісу Генерального прокурора Ірини Бакай.

Про це пише в своїй статті "Суперхабар у $6 мільйонів: хто допомагав хабарникам в ОП" головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Як відомо, рекордний хабар у 6 мільйонів доларів призначався для того, щоб спеціальний антикорупційний прокурор Назар Холодницький закрив справу проти Миколи Злочевського про незаконне заволодіння коштами кредиту Національного банку, виданого "Реал банку". Причому справу треба було закрити з визначенням "за відсутністю складу злочину", щоб зняти Злочевського з розшуку та забезпечити його легальне пересування Україною.

За 5 мільйонів доларів (+1 мільйон призначався Ільяшенку) затримані Андрій Кіча та Олена Мазурова хотіли отримати повне закриття справи щодо Злочевського за відсутністю складу злочину, причому зміни треба було внести негайно в електронний Єдиний реєстр досудових розслідувань, інформація в якому підлягає особливій процедурі контролю. ЄРДР - це гарантія закриття справи.

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Як пише в статті Бутусов, вхід в ЄРДР був проведений з електронного ключа начальниці управління організаційного забезпечення ЄРДР та інформаційно-аналітичної роботи Генпрокуратури Ірини Бакай.

"Ірина Бакай - одна з високопоставлених співробітників ОГПУ, на своїй посаді перебуває кілька років, при різних генпрокурорах. Зараз слідство проводить роботу, щоб точно визначити - це вона особисто дивилася реєстр, чи хтось взяв її ключ? Думаю, тепер адвокатам Бакай доведеться чимало потрудитися, щоб довести, що ключ міг взяти хтось інший. І дисциплінарне провадження тепер треба відкривати не щодо Холодницького - а в самому Офісі генпрокурора", - йдеться в статті.

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