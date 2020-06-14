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Новини Хабарники
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Вхід у ЄРДР для закриття справи щодо Злочевського був проведений з електронного ключа високопоставленої чиновниці Офісу Генпрокурора Ірини Бакай, - Бутусов

Вхід у ЄРДР для закриття справи щодо Злочевського був проведений з електронного ключа високопоставленої чиновниці Офісу Генпрокурора Ірини Бакай, - Бутусов

Вхід в ЄРДР для закриття справи щодо Миколи Злочевського був проведений з електронного ключа начальниці управління організаційного забезпечення ЄРДР та інформаційно-аналітичної роботи Офісу Генерального прокурора Ірини Бакай.

Про це пише в своїй статті "Суперхабар у $6 мільйонів: хто допомагав хабарникам в ОП" головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Як відомо, рекордний хабар у 6 мільйонів доларів призначався для того, щоб спеціальний антикорупційний прокурор Назар Холодницький закрив справу проти Миколи Злочевського про незаконне заволодіння коштами кредиту Національного банку, виданого "Реал банку". Причому справу треба було закрити з визначенням "за відсутністю складу злочину", щоб зняти Злочевського з розшуку та забезпечити його легальне пересування  Україною.

За 5 мільйонів доларів (+1 мільйон призначався Ільяшенку) затримані Андрій Кіча та Олена Мазурова хотіли отримати повне закриття справи щодо Злочевського за відсутністю складу злочину, причому зміни треба було внести негайно в електронний Єдиний реєстр досудових розслідувань, інформація в якому підлягає особливій процедурі контролю. ЄРДР - це гарантія закриття справи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рекордний хабар у $6 млн: стало відомо, як відбувалася операція НАБУ

Як пише в статті Бутусов, вхід в ЄРДР був проведений з електронного ключа начальниці управління організаційного забезпечення ЄРДР та інформаційно-аналітичної роботи Генпрокуратури Ірини Бакай.

"Ірина Бакай - одна з високопоставлених співробітників ОГПУ, на своїй посаді перебуває кілька років, при різних генпрокурорах. Зараз слідство проводить роботу, щоб точно визначити - це вона особисто дивилася реєстр, чи хтось взяв її ключ? Думаю, тепер адвокатам Бакай доведеться чимало потрудитися, щоб довести, що ключ міг взяти хтось інший. І дисциплінарне провадження тепер треба відкривати не щодо Холодницького - а в самому Офісі генпрокурора", - йдеться в статті.

Детальніше читайте ТУТ.

НАБУ (5068) хабар (4702) Злочевський Микола (208) Бутусов Юрій (3589) Офіс Генпрокурора (3247)


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Топ коментарі
+77
Вход в ЕРДР для закрытия дела по Злочевскому был произведен с электронного ключа высокопоставленной чиновницы Офиса Генпрокурора Ирины Бакай, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3976
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14.06.2020 12:34
+64
И что дальше?
Где комментарий Венедиктовой о своей подчиненной и мерах, принимаемьіх генпрокуроршей по отношению к сообщнице Злочевского?
Может кто-то в Генпрокураторе дал Бакай такое задание или воспользовался ее ключом?
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14.06.2020 12:35
+56
Вход в ЕРДР для закрытия дела по Злочевскому был произведен с электронного ключа высокопоставленной чиновницы Офиса Генпрокурора Ирины Бакай, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2914
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14.06.2020 12:34
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В какую коррупционная клоаку вы опустили выздоравливающую страну...
Демократия не для идиотов.
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14.06.2020 18:01 Відповісти
Вхід у ЄРДР для закриття справи щодо Злочевського був проведений з електронного ключа високопоставленої чиновниці Офісу Генпрокурора Ірини Бакай, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9844
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15.06.2020 07:49 Відповісти
главное что Венедиктова тут не при чем...
Как она сказала что не может отвечать за прокуроров берущих взятки
Главный прокурор сам по себе
остальные сами в своем алмазном соку...
Зеленое болото
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14.06.2020 18:09 Відповісти
Ну не може голова офісу прокуратури брати хабарі..... дають прокурору і беруть прокурори.
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14.06.2020 20:10 Відповісти
Кто знаком с этой системой, тот однозначно знает , что такие "громкие " дела без "первого" лица не закрываются....понятно что Бакай в "крайнем" случае всю вину возьмет на себя...
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14.06.2020 20:43 Відповісти
Ну-ну. Посмотрим на эпилог, этой личной драмы небожитилей... Посмеемся вместе....
Вхід у ЄРДР для закриття справи щодо Злочевського був проведений з електронного ключа високопоставленої чиновниці Офісу Генпрокурора Ірини Бакай, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6334
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14.06.2020 22:04 Відповісти
сработала схема -http://www.fraze.ru/index.php/poslovitsy-pogovorki/poslov-na-bukvu-n/ne-roj-drugomu-yamu Не рой другому яму, сам в неё попадёшь , это был провал, что-то они не учли, Холодницкий их обыграл Звонил телефон, она не отвечала на звонки
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15.06.2020 02:33 Відповісти
БЕНЯдиктова повинна подати у відставку! В нормальній країні так би і було, але не в Україні! СУМ-ПЕЧАЛЬ!!!!
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15.06.2020 03:34 Відповісти
Ка-а-акой запутанный детектив. Ну никак невозможно найти злоумышленника.
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15.06.2020 07:45 Відповісти
Как там говаривал гоголевский персонаж Сквозник-Духмановский о своих чиновниках?
- Один прокурор порядочный человек, да и тот изрядная свинья.

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15.06.2020 07:47 Відповісти
Это говорил Собакевич в "Мёртвых душах."
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15.06.2020 15:11 Відповісти
Могу предугадать - ничего не докажут. Никто сидеть не будет. Если и уволят кого - тот восстановится через Басманный суд.
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15.06.2020 08:19 Відповісти
Ну и что? Откупятся, как вот здесь https://fraza.ua/stenograms/275451-popalsja-na-vzjatke-zaplati-shtraf-i-idi-domoj-kak-v-ukraine-borjutsja-s-korruptsiej
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15.06.2020 10:16 Відповісти
Оці всі розслідування потрібні ВИКЛЮЧНО нашим західним партнерам. А середньозважений громадянин України свідомо чи підсвідомо мріє бути отим кондомом, що отримав хабаря.
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15.06.2020 15:15 Відповісти
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