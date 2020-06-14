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Новини Коронавірус і карантин
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Німеччина, Франція, Італія та Нідерланди підписали угоду на закупівлю 300 млн доз вакцин від COVID-19

Німеччина, Франція, Італія та Нідерланди підписали угоду на закупівлю 300 млн доз вакцин від COVID-19

Німеччина, Франція, Італія і Нідерланди підписали перший контракт щонайменше на 300 мільйонів доз вакцин від коронавірусу COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це оголосило німецьке Міністерство охорони здоров'я.

За словами групи країн,  йдеться про вакцину AZD1222, розроблену в Оксфордському університеті, яка наразі проходить випробування в великому дослідженні. За словами AstraZeneca, недавно вона уклала аналогічні угоди зі Сполученим Королівством та Сполученими Штатами.

"Швидкі, скоординовані дії групи держав-членів створюють додаткову цінність для всіх громадян ЄС в цій кризі. Разом з Комісією ми хочемо стати ще швидшими і вести більше переговорів у майбутньому", - сказав німецький міністр охорони здоров'я Єнс Шпан.

Міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанса заявив про підписання контракту "на поставку до 400 мільйонів доз вакцин для всього європейського населення".

"З сьогоднішнім підписанням настає багатообіцяючий перший крок вперед для Італії та Європи. Вакцина - єдине остаточне рішення Covid-19", - написав він на своїй сторінці в фейсбуці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай навмисно заважає США створити вакцину від коронавірусу, - сенатор Скотт

вакцина (4419) карантин (18172) Євросоюз (13398) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
72% не только вакцинировать, а и кастрировать нужно. А не нравится-иди живи в тайгу.
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14.06.2020 12:54
+5
Краще бути припорешеним чим зеб@н@там, доведено янєлохОМмінєж42
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14.06.2020 14:10
+4
да кто тебя вакцинировать будет-то? ты от кори и столбняка принудительно вакцинировался?
кто захочет/хватит денег на качественную - заплатит будет жить, а нищеброды с зп до 500$ в месяц - не живут а сосуществуют....
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14.06.2020 12:54
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а є посилання на наукові факти, що підтверджують твої слова? про букет проблем у тих, кто не "загинув від ковіду"?
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14.06.2020 17:00 Відповісти
Народ, ви таки там подуріли. Досі не зрозуміли, що цей вірус є важкою біологічною зброєю і треба справді добре берегтися. Ніхто вас не залякує. А вакцина має спасти світ.
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14.06.2020 17:51 Відповісти
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1352224698320007&id=100005974690927

ага, ставай у чергу на вакцинацію, піддослідна морська свинка
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14.06.2020 19:24 Відповісти
усе як завжди. але не важливо, цей вірус чи вже відомий якийсь грип, ніхто не стоятиме біля хворої людини, яка кашляє і чхає. а такі як ти практично пропонуєте прям бігти до хворого і просити на себе покашляти. мабуть грошей нікуди дівати і готові їх хоч на ліки витратити, адреналінчику отримати від "умру-неумру", і ще як там від скуки спасаються сьогодні городяни від скуки і кучі бабла.
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14.06.2020 19:31 Відповісти
де я пропонував тобі бігти до хворого? що за манера у ботів сабакова приписувати іншим сторонні слова?
на моє глибоке переконання хворі люди повинні сидіти вдома або знаходитись на вулиці
якщо ж вони виходять в громадське місце, мають одягати маску, тоді здорові люди зможуть їх оминати
коли ж маски на усіх - це масовий психоз, який вигідний лише власнику масочного бізнесу
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14.06.2020 19:34 Відповісти
Будеш ще бігати і шукати, хто б тобі вколов.
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15.06.2020 02:57 Відповісти
нахіба воно мені треба, як і будь-якій притомній людині
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15.06.2020 19:02 Відповісти
просто деякі дятли ******* хворіти, бо їх лікує держава за державний кошт, вони не тратяться, навіть коли на грип чи звичайну простуду хворіют.
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14.06.2020 19:26 Відповісти
де ти бачив зараз "безкоштовну" медицину? інваліди і ті з боєм собі ліки виписують з 50% пільгою
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14.06.2020 19:38 Відповісти
дятлику, то стьоб був.
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14.06.2020 20:55 Відповісти
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что из-за коронавирусной инфекции у него ухудшилось зрение."Мне приходится носить очки впервые за много лет. Я склонен думать, что, вполне вероятно, на зрение повлиял коронавирус", - заявил Борис Джонсон, вытащив из кармана пиджака очки.
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14.06.2020 19:04 Відповісти
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який співголовував на "Глобальному вакцинному саміті" 4 червня разом із Гейтсом, що був організований вакцинним альянсом GAVI, назвав цей альянс "своєрідним НАТО, що піклується про здоров'я людей планети".
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gavi.org%2Finvesting-gavi%2Fresource-mobilisation-process%2Fgavis-3rd-donor-pledging-conference-june-2020 https://www.gavi.org/investing-gavi/resource-mobilisation-process/gavis-3rd-donor-pledging-conference-june-2020
Це той самий "альянс", що отримує щороку від "Фонду Гейтсів" до 150 мільйонів доларів. Ще більше отримує ВООЗ: щороку до 200-250 мільйонів доларів, і за ці гроші вона готова лякати людей аж до діареї...
В той же час світові лідери "беруть на себе зобов'язання забезпечити рівний доступ до вакцин для ВСІХ".
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gavi.org%2Fnews%2Fmedia-room%2Fworld-leaders-make-historic-commitments-provide-equal-access-vaccines-all https://www.gavi.org/news/media-room/world-leaders-make-historic-commitments-provide-equal-access-vaccines-all

Не вірю цьому покидьку.
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14.06.2020 19:21 Відповісти
то твоя особиста трагеді малєнького человека.
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14.06.2020 19:24 Відповісти
які слова, скільки змісту
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14.06.2020 19:25 Відповісти
бідненький, ти не окучуєш. співчуваю.
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14.06.2020 19:33 Відповісти
та це ти не окучуєш, коли уважно слухаєш (або робиш вигляд, що уважно слухаєш) казочки Джонсона про те, де і що в нього відмовило

лялька, що керується глобалістами, як і меркель ,макрон, зєля, путєн, ердоган тощо
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14.06.2020 19:36 Відповісти
грип - кожного року за 5 місяців сезону епідемії 500 тис. смертей (відомо, як лікувати, є вакцина)
пневмонія (як ускладнення ГРВІ та бактеріальних інфекцій) - кожного року кілька мільйонів жертв
коронавірус - 430 тис. смертей (за сфальшованою офіційною статистикою) за 6,5 місяців

то що більш небезпечне? чому саме коронавірус став приводом для введення безпрецедентних карантинних мір по усьому світу?
невже важче обмежити виробництво та продаж алкоголю та тютюнових виробів, від вживання яких щороку помирає 10-15 мільйонів людей? якби політики дійсно хвилювалися за здоров'я та життя населення
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14.06.2020 17:05 Відповісти
бо нове, невідоме. чим лікувати - не відомо. вакцина для грипу не діє. але люди злягають, люди довго лікуються, люди мруть. якби не мерли, то ніхто б так не кіпішував.
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14.06.2020 19:00 Відповісти
дивно, смертні люди вмирають, ніколи такого не було, і ось знову
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14.06.2020 19:22 Відповісти
https://www.bbc.com/russian/features-52878763
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15.06.2020 00:05 Відповісти
Вирус не вызвал увеличения СРЕДЕНЕГО уровня смертности. Тоесть в Украине в апреле 19 года умерло столько-же людей как и в апреле 20 года.Но лохи конечно-же могут купить вакцину.))
Один человек выходит в пустыню и каждый вечер посыпает барханы солью.
На вопрос зачем он это делает-тот отвечает что это чтобы не было драконов. Драконов нет-значит соль действует)) Покупайте вакцину и получайте удовольствие от того как более умные люди имеют вас-лохов! Кстати:продам вакцину в 10 раз дешевле!!
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15.06.2020 00:35 Відповісти
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