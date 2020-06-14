Німеччина, Франція, Італія та Нідерланди підписали угоду на закупівлю 300 млн доз вакцин від COVID-19
Німеччина, Франція, Італія і Нідерланди підписали перший контракт щонайменше на 300 мільйонів доз вакцин від коронавірусу COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це оголосило німецьке Міністерство охорони здоров'я.
За словами групи країн, йдеться про вакцину AZD1222, розроблену в Оксфордському університеті, яка наразі проходить випробування в великому дослідженні. За словами AstraZeneca, недавно вона уклала аналогічні угоди зі Сполученим Королівством та Сполученими Штатами.
"Швидкі, скоординовані дії групи держав-членів створюють додаткову цінність для всіх громадян ЄС в цій кризі. Разом з Комісією ми хочемо стати ще швидшими і вести більше переговорів у майбутньому", - сказав німецький міністр охорони здоров'я Єнс Шпан.
Міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанса заявив про підписання контракту "на поставку до 400 мільйонів доз вакцин для всього європейського населення".
"З сьогоднішнім підписанням настає багатообіцяючий перший крок вперед для Італії та Європи. Вакцина - єдине остаточне рішення Covid-19", - написав він на своїй сторінці в фейсбуці.
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ага, ставай у чергу на вакцинацію, піддослідна морська свинка
на моє глибоке переконання хворі люди повинні сидіти вдома або знаходитись на вулиці
якщо ж вони виходять в громадське місце, мають одягати маску, тоді здорові люди зможуть їх оминати
коли ж маски на усіх - це масовий психоз, який вигідний лише власнику масочного бізнесу
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gavi.org%2Finvesting-gavi%2Fresource-mobilisation-process%2Fgavis-3rd-donor-pledging-conference-june-2020 https://www.gavi.org/investing-gavi/resource-mobilisation-process/gavis-3rd-donor-pledging-conference-june-2020
Це той самий "альянс", що отримує щороку від "Фонду Гейтсів" до 150 мільйонів доларів. Ще більше отримує ВООЗ: щороку до 200-250 мільйонів доларів, і за ці гроші вона готова лякати людей аж до діареї...
В той же час світові лідери "беруть на себе зобов'язання забезпечити рівний доступ до вакцин для ВСІХ".
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gavi.org%2Fnews%2Fmedia-room%2Fworld-leaders-make-historic-commitments-provide-equal-access-vaccines-all https://www.gavi.org/news/media-room/world-leaders-make-historic-commitments-provide-equal-access-vaccines-all
Не вірю цьому покидьку.
лялька, що керується глобалістами, як і меркель ,макрон, зєля, путєн, ердоган тощо
пневмонія (як ускладнення ГРВІ та бактеріальних інфекцій) - кожного року кілька мільйонів жертв
коронавірус - 430 тис. смертей (за сфальшованою офіційною статистикою) за 6,5 місяців
то що більш небезпечне? чому саме коронавірус став приводом для введення безпрецедентних карантинних мір по усьому світу?
невже важче обмежити виробництво та продаж алкоголю та тютюнових виробів, від вживання яких щороку помирає 10-15 мільйонів людей? якби політики дійсно хвилювалися за здоров'я та життя населення
Один человек выходит в пустыню и каждый вечер посыпает барханы солью.
На вопрос зачем он это делает-тот отвечает что это чтобы не было драконов. Драконов нет-значит соль действует)) Покупайте вакцину и получайте удовольствие от того как более умные люди имеют вас-лохов! Кстати:продам вакцину в 10 раз дешевле!!