Німеччина, Франція, Італія та Нідерланди підписали угоду на закупівлю 300 млн доз вакцин від COVID-19

Німеччина, Франція, Італія і Нідерланди підписали перший контракт щонайменше на 300 мільйонів доз вакцин від коронавірусу COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це оголосило німецьке Міністерство охорони здоров'я.

За словами групи країн, йдеться про вакцину AZD1222, розроблену в Оксфордському університеті, яка наразі проходить випробування в великому дослідженні. За словами AstraZeneca, недавно вона уклала аналогічні угоди зі Сполученим Королівством та Сполученими Штатами.

"Швидкі, скоординовані дії групи держав-членів створюють додаткову цінність для всіх громадян ЄС в цій кризі. Разом з Комісією ми хочемо стати ще швидшими і вести більше переговорів у майбутньому", - сказав німецький міністр охорони здоров'я Єнс Шпан.

Міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанса заявив про підписання контракту "на поставку до 400 мільйонів доз вакцин для всього європейського населення".

"З сьогоднішнім підписанням настає багатообіцяючий перший крок вперед для Італії та Європи. Вакцина - єдине остаточне рішення Covid-19", - написав він на своїй сторінці в фейсбуці.

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