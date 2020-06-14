Не повертайте Україну в часи Януковича: громадські діячі, вчені та колишні політв'язні закликали Зеленського зупинити політичні переслідування Порошенка
Ганебне шоу, влаштоване навколо нібито "вручення підозри" п'ятому президенту України, лідеру партії "Європейська Солідарність" Петру Порошенку, не робить честі владі і повертає країну до часів Януковича.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні до президента Володимира Зеленського, яке підписали відомі вчені, громадські діячі та політичні в'язні радянського режиму, яке опублікував у фейсбуці Йосип Зісельс.
Вони закликають Зеленського припинити політичні переслідування, а замість цього направити зусилля на консолідацію суспільства у протидії російській агресії.
Документ відкритий до підписання для всіх, хто так само поділяє застереження цього звернення:
Президенту України
В.О.ЗЕЛЕНСЬКОМУ
Шановний Володимире Олександровичу!
Звернутись із цим листом нас спонукали останні події, які повертають нашу державу у часи Януковича. Сваволя, вибіркове правосуддя, політичні переслідування після Революції Гідності мали назавжди полишити Україну.
Ми обурені діями ДБР та ОГПУ, які повертають ці огидні явища в українську дійсність. Це – ознаки формування в Україні поліцейської держави.
Ганебне, незаконне, непрофесійне шоу, влаштоване навколо начебто "вручення підозри" п’ятому Президенту України, народному депутату Україну Петру Порошенку не робить честі владі. Воно значно погіршує імідж нашої країни у світі. Такі дії дискредитують саму правоохоронну систему, руйнують і без того невисоку довіру до неї. Суспільству посилається небезпечний сигнал: "органам" закон не писаний. А отже, завтра будь-чиї права можуть розтоптати – було би політичне замовлення.
Із великим сумом маємо констатувати, що в Україну повернулись репресії проти політичних опонентів. Обурливо, що основним об’єктом цих репресій став Петро Порошенко - людина, зусиллями якої Україна змогла вистояти у протистоянні з Росією у найтяжчі роки.
Маємо нагадати, що першопочатково всі ці справи були ініційовані членами колишньої команди Януковича. Вони суголосні меседжам ворожої російської пропаганди. І саме ці ініціативи радо підтримала і вкрай топорно намагається реалізувати команда нинішнього Президента України.
І найголовніше, що всі ці незаконні дії ослаблюють позицію України на міжнародній арені. Бо Петро Порошенко уособлював для світу рішучий опір російській збройні агресії. А що уособлює на цьому фоні команда Зеленського, переслідуючи Порошенка? Зокрема, за похід українських кораблів українськими територіальними водами? За початок контрнаступу проти сил агресора, що вторглися в Україну? За призначення у силових структурах, для підвищення їхньої ефективності?
Фактично, ці та інші справи, цілком за російськими лекалами, спрямовані на визнання злочинними будь-яких дій, спрямованих на захист України: контрнаступ проти сил агресора, використання Військово-морських сил для посилення захисту української території, призначення у силових структурах.
Звинувачення Президента України за видання указу про кадрове призначення у Службу зовнішньої розвідки України виглядають вкрай дивно, - адже це його конституційні повноваження. Крім іншого, це може поставити під сумнів будь-які кадрові рішення, які ухвалює як нинішній, так і майбутні очільники держави. Це – небезпечний прецедент.
Наголошуємо: збудувати державу справедливості, виконати обіцянки перед народом, на "юридичному треші" нікому ще не вдавалось. Як і не вдасться заховатися за ним від питань суспільства щодо неефективної політики всередині країни і послабленням України на міжнародній арені. Не варто наслідувати приклад Януковича. Він призводить до руйнівних наслідків, і в першу чергу для влади.
Найкраще, що може зробити нинішня владна команда – це припинити політичні переслідування і зосередитись на об’єднанні українського суспільства у протидії російській агресії, почати займатись відстоюванням інтересів України на міжнародній арені та покращенням рівня життя людей в Україні.
1. Йосиф Зісельс, колишній політв’язень, Ініціативна група "Першого грудня".
2. Юрій Щербак, письменник, Надзвичайний і Повноважний Посол України.
3. Костянтин Сігов, філософ та громадський діяч, керівник Центру європейських гуманітарних досліджень НаУКМА.
4. Ігор Козловський, релігієзнавець, президент Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків, учасник ініціативної групи "Першого грудня", в'язень сумління т.зв."ДНР".
5. Олексій Панич, філософ, перекладач, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу.
6. Євген Бистрицький, філософ.
7. Леонід Фінберг, директор Центру досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства НаУКМА, головний редактор видавництва "Дух і Літера".
8. Сергій Квіт, професор Національного університету "Києво-Могилянська академія", міністр освіти і науки України (2014-2016).
9. Микола Горбаль, колишній політв’язень, поет.
10. Генадій Боряк, історик, заступник директора Інституту історії НАНУ.
11. Тарас Возняк, головний редактор часопису "Ї".
12. Олена Стяжкіна, історикиня, письменниця.
13. Мирослав Маринович, колишній політв'язень, учасник Ініціативної групи "Першого грудня".
14. Сергій Висоцький Рух Опору Капітуляції (РОК)
15. Андрій Левус РОК
16. Мирослав Гай РОК
17. Андрій Павлишин, історик, перекладач, публіцист
18. Ярослав Яцків, головуючий ІГ "Першого грудня".
19. Анатолій Подольський, директор Українського центру вивчення історії Голокосту
20. Ігор Юхновський, академік НАНУ, герой України, учасник Ініціативної групи "Першого грудня"
21. Сергій Рябченко, професор, чл.-кор. НАН України
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https://www.pomisna.info/uk/vsi-novyny/zayava-kyyivskoyi-mytropoliyi-pravoslavnoyi-tserkvy-********/ Заява Київської Митрополії Православної Церкви України
... Нас, як Церкву, змушує звертати на себе увагу той факт, що останнім часом наполегливо, особливо у пов'язаних з країною-агресором засобах масової інформації, проводиться думка, що різні обвинувачення, які висуваються проти п'ятого президента України П. Порошенка, мають якийсь зв'язок з його роллю, як глави держави, в сприянні церковному об'єднанню, утворенню Православної Церкви України та в отриманні нею Томосу від Вселенського Патріарха.
З огляду на все вищесказане очевидним є, що будь-яка політична мотивація у діяльності правоохоронних органів та порушенні кримінальних справ, зокрема проти п'ятого президента України, - недопустима.
Більше того, вона буде небезпечною для громадянського миру в умовах російської агресії, коли країна-агресор радо використовує будь-які конфлікти всередині України на шкоду нашій державі та для досягнення своїх цілей в гібридній війні. ...
P.S. Що маємо? На зелену плісняву уже тисне українська інтелігенція, західні дипломати, тепер іще і церква.
Геть Зестапо!
Инна, а подробнее? Что за события, и откуда Вы о них узнали?
Многие вещи, кажущиеся "очевидными", при проверке оказываются фейками.
Але поки що ми бачимо тільки юридичний треш, і зелений цирк з конями.
Що закрадається думка - що насправді він не настільки винен, що йому приписують.
Ви такого не допускаєте?
Да в світі Ви бачили інших політиків?
Маємо вибирати кращих з них. Порошенко хоч може похвалитися справді хорошими справами на благо України.
Розчарування? А може, реальний погляд допоможе нам правильно діяти? До речі, дякую Вам за службу.
З плюсів Ви не відмітили головний, як для мене - декомунізацію.
Таким образом, принудительное крещение Руси превратило нас в послушных и безропотных рабов. Ибо оно, христианство провозглашает: «Всякая душа да будет покорна высшим властям; ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению; а противящиейся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не боятся власти? Делай добро, и получишь похвалу от неё; Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло,бойся, ибо он не напрасно носит меч; он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое» Рим. 13:1-4.
В продолжение вышесказаному: Верховная Рада Украины от имени Украинского народа - граждан Украины всех национальностей, выражая суверенную волю народа, опираясь на многовековую историю украинского государственного строительства и на основе осуществлённого украинской нацией, всем Украиским народом права на самоопределение, заботясь об обеспечении прав и свобод человека и достойных условий жизни, заботясь об укреплении гражданского согласия на земле Украины, стремясь развивать и укреплять демократическое, социольное, правовое государство, сознавая ответвенность перед Богом, собственной совестью, предшествующими, нынешним и грядущими поколениями, руководствуясь Актом провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991года, одобренным 1 декабря 1991 года всенародным голосованием, принимает эту Конституцию - Основной Закон Украины.
И так: Конституция Украины. Статья 13. Земля, её недра, атмосферыный воздух, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы её континентального шельфа, исключительной (морской) экономической заны являются объектами права собственности Украинского народа.
А теперь скажите, образно говоря, как наёмный работник может быть богаче своего работодателя, и по какому праву он безнаказанно распоряжается имуществом своего работодателя? Естественн, при определённых условиях и по законам цивилизованого мира, такому работнику, нарушающего договорные объязательства работодатель может предявить иск за нанесённый ему материальный и духовный ущерб. Но на гарантированый положительный результат работодатель мажет рассчитывать только в том случае, если он сможет даказать свои права на свою собственность.
Возвращаясь к теме нашего реального бытия, хочу сказать: Украинский народ имееть возможность предявить иск своим избранникам, которые, по сути, обобрали его до нищеты и лишили будущего. Для этого, нам, народу Украины, необходимо, с помощью всеукраинского референдума, восстановить историческую справедливость в процессе становления нашей государственности, основатель которой является Рюрик и его династия, а также наше летоисчиление, в котором они правили. Положительный результат такого волеизявления Укринского народа, станет не только торжеством историчесой справедливостит нашего народа, но и может стать надгробным камнем для Российской империи, основателем которой является царь ПётрI и её правопреемникам.
православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня июнь. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
"Прямий" приєднується до цього звернення і публікує повний текст заяви.
Новітня історія України засвідчує: якщо влада пропонує "винести за дужки" питання української ідентичності, а лейтмотивом мовної політики стає "яка різниця?", невдовзі цій владі українська мова і все, що робить країну Україною, чомусь стає поперек горла.
Так було в часи Януковича-Табачника і Ківалова-Колесніченка, так відбувається і тепер.
Упродовж першого року президентства Зеленського жевріла надія, що владі вистачить відповідальності зосередитися на вирішенні гострих питань безпеки та економіки і не чіпати закон про мову та норми інших законів, що захищають українську освіту, культуру, медіапростір.
Ці закони містять важливі механізми єднання нації, захисту державної незалежності й національної безпеки України. Доки українське військо боронить нашу незалежність на фронті, ці закони зміцнюють її всередині країни. Вони працюють і підтримуються більшістю людей. Єдине, що потрібно від влади - неухильно їх виконувати.
Проте останнім часом влада почала озвучувати тези, досі характерні лише для пропаганди держави-агресора і пов'язаних з нею олігархічних кланів. Президент України, голова Верховної Ради, новий міністр культури й інформаційної політики та інші посадовці раптом почали розповідати про потребу переглянути закон про мову, про якусь "іншу сторону" (?!) яку треба "почути", про таємничих "вчених", руками яких влада хоче розворушити вже вирішене на законодавчому рівні питання державної мови і ощасливити українців "правильними" мовними ініціативами.
"Слуги народу" не обмежилися словами і переходять до практичних руйнівних дій, які потребують належної реакції з боку суспільства.
По-перше, влада з маніакальною впертістю намагається протягнути законопроєкт №2362 одіозного депутата Максима Бужанського, який уже втретє (!) виносять на засідання комітету з гуманітарної та інформаційної політики. Цей проєкт передбачає зміни в закони про мову і про освіту, щоб скасувати перехід з 1 вересня 2020 року на навчання українською мовою тих учнів 5-11 класів, які досі навчалися російською.
Проти цього антиукраїнського проєкту виступають не лише громадські й експертні середовища, але й Міністерство освіти й науки. Адже за три роки надруковані підручники та посібники, проведені курси для вчителів і ніщо не заважає переходу шкіл на українську мову. Очевидно, що форсований розгляд проєкту 2362 на комітеті потрібен для того, щоб проштовхнути його на пленарному засіданні Ради до канікул.
Причому в останній "доопрацьованій" редакції законопроєкт став ще небезпечнішим. Він до всього іншого руйнує мовні норми ухваленого вже нинішнім складом парламенту і підписаного Зеленським закону "Про повну загальну середню освіту", відкриваючи шлюзи для русифікації освітнього процесу.
Не менше обурення викликає і підготовлена до реєстрації і розгляду на комітеті нова версія законопроєкту №2693 "Про медіа". У тексті доопрацьованого законопроєкту не лише значно погіршені порівняно з попередньою версією і з чинним законодавством механізми захисту української мови, але й практично знищується такий важливий інструмент протидії російській інформаційній агресії як Перелік осіб, що створюють загрозу національній безпеці.
Законопроєкт пропонує скасувати чинний перелік 150 осіб, фільми, програми, концерти за участю яких не мають права демонструватися в Україні. Натомість сформувати за дуже вузькими критеріями куций Перелік осіб, що створюють загрозу медіапростору, потрапити в який можна буде лише через голосування Національної Ради з питань телебачення й радіомовлення, більшість якої становлять вихідці з "Кварталу 95" і студії "1+1". Це означає масове повернення на українські екрани й у концертні зали "артистів-рашистів" з усіма наслідками для інформаційної безпеки держави.
Це - червоні лінії, які влада не має права перетинати ні заради комерційних інтересів олігархічних медіа, ні, тим більше, на догоду Москві і її п'ятій колоні.
Ми закликаємо керівництво держави і парламенту, народних депутатів України:
1. Зняти з розгляду провокаційний законопроєкт Бужанського №2362 і припинити спроби відновлення русифікації освіти.
2. Під час реєстрації та розгляду в першому читанні нового законопроєкту "Про медіа" не допустити послаблення жодної чинної законодавчої норми, що захищає українську мову та національний інформаційний простір, зберегти чинний Перелік осіб, що загрожують національній безпеці та механізми його наповнення і застосування.
3. Відмовитися від спроб ревізії закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" і зосередитися на його неухильному виконанні. А в цілому замість збурення і розколу суспільства на мовному ґрунті - сконцентруватися на розв'язанні соціальних та економічних проблем українських громадян.
Захист нашої мови і культурно-інформаційного простору - це речі, які українці боронитимуть за будь-яку ціну всіма передбаченими законом засобами. Ми закликаємо владу дослухатися до наших справедливих вимог і не провокувати громадянське протистояння.
https://prm.ua/pripiniti-nastup-na-**********-movu-ta-informatsiyniy-prostir-vidkrite-zvernennya-do-vladi/