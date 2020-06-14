Від початку доби найманці РФ 7 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Від початку поточної доби в зоні проведення ООС зафіксовано 7 ворожих обстрілів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Від початку поточної доби до опівдня російсько-окупаційні війська найбільшу активність проявляли на Луганському напрямку.

Так, тричі з міномету калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів окупанти обстрілювали опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил, обладнані в районі Луганського.

Крім того, з боку населеного пункту Золоте-5 противник двічі, з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї відкривав вогонь по наших позиціях біля Хутора Вільного, а захисників Оріхового обстріляв з автоматичних станкових гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку близько 7-ї години ранку ворог 15 хвилин з ручних протитанкових гранатометів вів вогонь на підступах до Авдіївки.

Військовослужбовці Збройних Сил України для припинення цих обстрілів рішучо та максимально жорстко задіяли не заборонені чергові вогневі засоби.

Втрат у лавах Об’єднаних сил не допущено.

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