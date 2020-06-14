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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби найманці РФ 7 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Від початку доби найманці РФ 7 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Від початку поточної доби в зоні проведення ООС зафіксовано 7 ворожих обстрілів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Від початку поточної доби до опівдня російсько-окупаційні війська найбільшу активність проявляли на Луганському напрямку.

Так, тричі з міномету калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів окупанти обстрілювали опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил, обладнані в районі Луганського.

Крім того, з боку населеного пункту Золоте-5 противник двічі, з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї відкривав вогонь по наших позиціях біля Хутора Вільного, а захисників Оріхового обстріляв з автоматичних станкових гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку близько 7-ї години ранку ворог 15 хвилин з ручних протитанкових гранатометів вів вогонь на підступах до Авдіївки.

Військовослужбовці Збройних Сил України для припинення цих обстрілів рішучо та максимально жорстко задіяли не заборонені чергові вогневі засоби.

Втрат у лавах Об’єднаних сил не допущено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один український воїн загинув і двоє зазнали поранень, найманці РФ здійснили 15 обстрілів на Донбасі, - штаб ООС

обстріл (28428) Донбас (22355) операція Об’єднаних сил (6725)


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С начала суток наемники РФ 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6046
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14.06.2020 13:44 Відповісти
Це ж в Золотому ВСУ відвели?
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14.06.2020 13:45 Відповісти
С начала суток наемники РФ 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5751
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14.06.2020 14:03 Відповісти
С начала суток наемники РФ 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3708
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14.06.2020 14:05 Відповісти
пам"ять дивна річ... і 49 Душ нагадують про війну, а не ...місцевий конфліктик...
С начала суток наемники РФ 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 307

...
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14.06.2020 14:16 Відповісти
Смерть расіянським окупантам!!
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14.06.2020 14:16 Відповісти
 
 