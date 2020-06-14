Бутусов: Звідки можна взяти $6 млн кешу? Це результат роботи нелегальної системи ухилення від сплати податків, яка процвітає зараз в Україні
Рекордний хабар у сумі 6 мільйонів доларів показує, що держава абсолютно неефективно адмініструє податки і неефективно бореться з тіньовою фінансовою сферою.
Про це пише в своїй статті "Суперхабар у $6 мільйонів: хто допомагав хабарникам в ОП" головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Він зазначає, що самим "інтригуючим і ключовим" питанням у справі про рекордний хабар є питання "Звідки гроші?".
"Можна придумати будь-яку провокацію, дурість, помилки, але ні Ситник, ні Холодницький, ні Шевченко, не зможуть змусити заступника голови податкової служби Києва та директора "Бурісми" вручити собі ШІСТЬ МІЛЬЙОНІВ ДОЛАРІВ ГОТІВКОЮ, ніхто не може викинути такі гроші для імітації реальної справи. Таку суму кешу вдома не тримають, сліди цих грошей напевно можна знайти. Таку колосальну суму може зібрати тільки той, хто легко орудує сотнями мільйонів доларів.
Звідки її можна взяти? Це результат широкомасштабної роботи нелегальної системи ухилення від сплати податків, яка процвітає зараз в Україні. Ексміністр фінансів Уманський говорив правду - масштаби "скруток" зараз ростуть. Зеленський влаштував у силових структурах кадрову плутанину, спроби президента в ручному режимі керувати силовиками у самих силовиків викликають тільки гіркий сміх. Зеленським легко маніпулювати, його порядок визначає його найближче оточення, а на керівні посади Зеленський призначає в основному тих, хто йому підтакує і погоджується. "Слуги народу", тим паче, скасували статтю кримінального кодексу про фіктивне підприємництво, і зараз для "конвертів" настав "золотий вік".
Ось тому і носять величезні суми "кешу", як ми розуміємо, далеко не останні, і розносяться мільйони доларів не тільки в НАБУ і САП - а по всій вертикалі влади Зеленського. Саме тому Ільяшенко і відчував - зараз можливо все. Цей хабар показує - держава абсолютно неефективно адмініструє податки і неефективно бореться з тіньовою фінансовою сферою, а грізні заяви Зеленського - це всього лише ширма для таких як Ілляшенко", - йдеться в статті.
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Социализм НЕ РАБОТАЕТ БЕЗ НАСИЛИЯ!!! Хотите, чтобы "соціальна держава" заработала необходимо вводить СМЕРТНУЮ КАЗНЬ (тогда нужно забыть о демократии)!!!
Поэтому, единственным способом поломать эту систему без НАСИЛИЯ, является не увеличение контролёров или проверяющих, или частая смена одных на других... А банальная реальная либерализация економики!
Украина должна стать самым выгодным правовым, свободным оффшором в мире! С минимальной бюрократией, с минимальными налогами, с минимальным вмешательством чиновников в хоздеятельность граждан!
А функции государства это - правосудие, правопорядок, оборона и дипломатия!!! Все остальное в рынке... Та даже суды, армия, полиция может быть частной!
Поэтому основными функциями государства, являются
Правосудие
Правопорядок
Оборона
Дипломатия
Все остальное, может и должно быть в правовом, конкурентном рынке (то есть граждане должны работать, зарабатывать и платить небольшие налоги для содержания небольшого государства)
И вы, Володимир Великий, правильно написали, что на первом месте стоит правовая система! Но посмотрим на государство Украина и спросим, что у нас на первом месте?))) Правильно - соцпоппулизм, госконтроль, госрегулирование, госмонополии (госшахты, госбанки, госпредприятия), а суды, правоохранительные органы и армия где то на десятом))) В этом вся беда! У нас куча социальных госпрограм, которые изначально задумыв
Что касается понятия либеральная и рыночная экономика, то я с вами не согласен...
Ведь дьявол кроется в деталях)))
В Украине самая что ни на есть РЫНОЧНАЯ ЕКОНОМИКА но ))) РЕГУЛИРУЕМАЯ (на философии Кейнса) )))
А должна быть ЛИБЕРАЛЬНОЙ (свободной, нерегулируемой)!!!
Тобто діє симулякр ринку. Так само як і симулякр демократії.
Візьміть тарифи, якими нас вже задовбали, а тим більше "ринкові тарифи". Це ж антипод ринку. Або ринок, або монопольний (неринковий) тариф. Але так свідомо розривається сама ідея демократії.
Ліберальним терміном (який по суті нічого не означає) лише прикривають відсутність ринку. Так само як і поняттям лібералізм підміняють демократію. Щоб не було зрозуміло, що демократія без рівноправ'я, верховенства права і ринку вироджується в тоталітаризм.
Все верно... конечно у нас не рыночная економика... но извините о регулируемом рынке учат в украинских ВУЗах... Это общеизвестный термин)))
Вот из книжки по економике:
"Регульований ринок - це ринок, який регулюється і контролюється державою за допомогою спеціальних заходів адміністративного та економічного характеру."
https://**********.com/14940511/politekonomiya/struktura_vidi_rinku
То есть вы понимаете на каком уровне идёт закабаление и лживая пропаганда..
В принципі, я повністю з вами згодний. Навіть лайк поставив. Просто уточнив, що вихід з нашого совкового посттоталітарного хаосу, де держава є власністю небагатьох привілейованих кланів, в побудові демократичної держави, яка базується на 4-х всім відомих постулатів. Без цього демократичного фундаменту у нас лише один шлях - в небуття
Но снова ж таки, дьявол😈 прячется в деталях...
В первом посте я указал на то, какая в Украине социально-економическая формация...
В Украине социал-ДЕМОКРАТИЯ!!!! Украина - "социальное государство", так в Конституции написано))
Поэтому не нужно ссылаться на терминологию как авторитет - она ничего не решает...
Вот вы какую хотите демократию?)))
Правильно, демократии бывают РАЗНЫМИ - это важная деталь..
Вот Ленин к примеру, был социал-ДЕМОКРАТОМ (членом и лидером РСДРПб)...
Получается, что мы строим Украину по заветам Ильича))))
Мы имеем сейчас то, что хотел Ленин (топ-чиновников-казнокрадов и оллигархов-монополистов)))
В. И. Ленин: «…социализм есть не что иное, как государственно-капиталистическая монополия, обращенная на пользу всего народа и постольку переставшая быть капиталистической монополией»
Зникає такі поняття як НЕРІВНОПРАВ'Я, яке лікується скасуванням законів, які порушують ст.21 Конституції України. Тобто законів про Конституційний Суд, Про Судоустрій, про плани влади, які надають правлячій кастам антиконституційні пільги і привілеї. Якщо є такі закони, то вони порушують демократичний постулат ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА і ст.8 Конституції. Порушуються ці статті - значить априорі немає вільного ринку, держава не демократична, а мафіозно-феодальна і застрягла в середньовіччі. Відкривається шлях до *********** держави і ДЕМОКРАТИЧНИХ реформ.
Ваши ж високопарні заяви лише нудьгу викликають і бажання закінчити дискусію. Продовжуйте самі молоти воду в ступі.
Україна, після 75 років тоталітарного комунізму, отримавши незалежність, 30 років знову будує соціалізм - "соціальну державу" на принципах соціал-демократії "Ленінсько-комсомольського типу", а як відомо Ленін був теж соціал-демократом та лідером РСДРП(б):
В. И. Ленин: «…социализм есть не что иное, как государственно-капиталистическая монополия, обращенная на пользу всего народа и постольку переставшая быть капиталистической монополией»,
Отже, весь час і зараз країна живе в комсомольсько-ленінській матриці, яку вибудували Кучма, Медведчук, Суркіси та інші ліваки з СДПУ(о), СПУ, КПУ та їхніх ідейних послідовників... Всі ми перебуваємо в умовах соціалізму, етатизму, централізації та державно-приватних монополій. Біля 60% ВВП (!) контролюється чиновниками та керівниками держмонополій: держбанки, держпенсійний, чорнобильський, аграрний та держстрахові фонди, Укрнафтогаз, Укрспирт, Укрзалізниця, Нацлотерея, Укрзолото, Укрбурштин, Держлісгоспи, Держшахти, Держпорти/аеропорти, Укравтодор, Антонов, Держземельний фонд та інші, їх біля 4000 штук, більшість з яких збиткові, корупціогенні, дотаційні....
Те ж саме стосується приватного сектору, всі "жирні" галузі та цілі сектора економіки (банки, нафта, газ, енергетика, оптова торгівля, агросектор, фармацевтика, машинобудування, хімія, металургія та ін.) опинились в руках купки "своїх", обраних карманних олігархів-монополістів...
Ця модель (соціалістична, колгоспна, совкова) дуже вигідна псевдоеліті, злодіям, шахраям, манкуртам, виродкам, аферистам, що обліпили державні інститути України. Така система дає змогу за допомогою держрегулювання, держконтролю, держдозвільній системі, держбар'єрів, держперешкод, протекціонізму, інтервенціонізму, інфляційній грошово-кредитній політиці, заплутаній податковій системі з високими податками, увіковічнити свою монополію на владу та на ресурси бо це давній метод злочинців: "відібрати та поділити", "своїм - все, іншим - закони, обмеження, перешкоди, високі податки"...
Українці! Нашу країну перетворили на скотоферму, а нас, громадян, довели до стану безправних жебраків бо на зарплату робітників нараховують 41,5% податків (про це більшість громадян навіть не здогадуються, так як за них податки сплачує підприємство) і в ціні будь-якого товару біля 50% податків (на іноземне б/у авто, податкова накрутка в рази більша ніж вартісь самого авто), обклали митами, акцизами, зборами, пдв і іншими поборами (їх більше 100), а в результаті ми маємо бідність більшості громадян з одного боку та незаслужене багатство топ-чиновників, олігархів-монополістів з іншого...
Чиновники й олігархи ненавидять капіталізм, вільну, правову, конкурентну, ринкову економіку, вони й надалі будуть корчити з себе "благодійників" викручуючи руки громадянам, відбираючи останнє, щоб наповнити злодійський общак-бюджет з якого все розкрадається (в Україні найвищі податки, але найжалюгідніші пенсії, неякісні та корупційні освіта, медицина, знищена інфраструктура, поліція та армія не забезпечені, суди корупційні, всі політики, чиновники - це злодії, мракобіси та ліваки-популісти...). Субсидії, різноманітні льготи, допомоги, дотації, що виділяються ніби то людям (а це гроші людей, що забрані у вигляді податків) в кінці кінців опиняються на рахунках кількох "обраних" мільярдерів-монополістів... Тож постає питання, громадяни, кому та для чого ми СПЛАЧУЄМО ТАКІ ВИСОКІ ПОДАТКИ? ЗЛОДІЯМ ТА ШАХРАЯМ?
Таким чином українці виходить, що чим менше ми їм віддаємо, тим більше залишається в наших карманах. Хіба нам потрібен посередник для того, щоб потратити свої гроші, хіба нам потрібен чиновник-казнокрад, псевдоблагодійник, щоб за наші гроші нам щось давав чи робив?)))
Громадяни! Нам не вигідний їхній "соціалізм", нам потрібен офшор (умови справедливіші, вигідніші, зручніші ніж в Сингапурі, Гонг-Конзі, Сейшелах, Панамі, Дубаї, Люксембурзі, Швейцарії, Бермудах, Н.Зеландії, Монако, Кіпрі та ін), нам потрібна економічно вільна Україна з мінімальними податками, з мінімальною бюрократією, з мінімальним втручанням чиновників в господарські процеси, в економіку!
Боріться за свою економічну незалежність, за правовий, конкурентний, ринок!
Но такого не произошло бы, если бв сам народ был толковым... Но у нас граждане - безответственные и несознательные терпилы...
Бутусов просто дурня валяє і наче тільки зараз прозрів і побачив, що ми є антиподами демократичних держав
Податкову систему, побудовану на шахрайському тоталітарному постулаті нерівноправ'я громадян, а також громадян і юр.осіб неможливо чесно адмініструвати. Будь-яка спроба чесного адміністрування викличе повний ступор економіки. У нас немає громадянина в податковому кодексі. Є шахрайська зарплата, податки на яку за працівника платить роботодавець. Немає робітника - немає кому повертати невірно утримані податки, немає відповідальності громадянина за сплату податків на доходи, які з'явилися у нього невідомо звідки, немає (і не може бути) належного контролю за ВИТРАТАМИ громадян.
Особливо це стосується держслужбовців, які попри задекларовану заборону на бізнесову діяльність і порівняно невелику (до недавнього часу) зарплату мають неспівставні з зарплатами доходи і витрачають їх безконтрольно і без сплати податків.
В відмінності від демократичних держав, де для роботодавця всі витрати на зарплату - то чисті витрати і податками не обкладаються. А податки зі своєї брутто-зарплати (брутто-доходів) сплачує громадянин по прогресивній шкалі в залежності від доходів на члена родини.
І система ця шахрайська з'явилась не зараз, а існувала завжди. І останній підпис під цім податковим кодексом, який проголошує громадян кріпаками, за яких податки платить роботодавець, поставив Порошенко в 2016 році. Чого ж дивуватись о відношенні громадян до цього по суті нелегитимного антиконституційного документу, який з податків зробив феодальну подать, яка сплачується декілька разів на один і той самий т.з. "податок". Що і перетворило державу в мафіозно-феодальну, в якій податкова система принципово не може виконувати свою функцію регулятора економіки і виконує лише фіскальну роль.
В той час як в цивілізованому світі Податковий Кодекс є Малою Конституцією держави. Але то принципово інший Податковий Кодекс в кардинально інших державах.