Бутусов: Звідки можна взяти $6 млн кешу? Це результат роботи нелегальної системи ухилення від сплати податків, яка процвітає зараз в Україні

Рекордний хабар у сумі 6 мільйонів доларів показує, що держава абсолютно неефективно адмініструє податки і неефективно бореться з тіньовою фінансовою сферою.

Про це пише в своїй статті "Суперхабар у $6 мільйонів: хто допомагав хабарникам в ОП" головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він зазначає, що самим "інтригуючим і ключовим" питанням у справі про рекордний хабар є питання "Звідки гроші?".

"Можна придумати будь-яку провокацію, дурість, помилки, але ні Ситник, ні Холодницький, ні Шевченко, не зможуть змусити заступника голови податкової служби Києва та директора "Бурісми" вручити собі ШІСТЬ МІЛЬЙОНІВ ДОЛАРІВ ГОТІВКОЮ, ніхто не може викинути такі гроші для імітації реальної справи. Таку суму кешу вдома не тримають, сліди цих грошей напевно можна знайти. Таку колосальну суму може зібрати тільки той, хто легко орудує сотнями мільйонів доларів.

Звідки її можна взяти? Це результат широкомасштабної роботи нелегальної системи ухилення від сплати податків, яка процвітає зараз в Україні. Ексміністр фінансів Уманський говорив правду - масштаби "скруток" зараз ростуть. Зеленський влаштував у силових структурах кадрову плутанину, спроби президента в ручному режимі керувати силовиками у самих силовиків викликають тільки гіркий сміх. Зеленським легко маніпулювати, його порядок визначає його найближче оточення, а на керівні посади Зеленський призначає в основному тих, хто йому підтакує і погоджується. "Слуги народу", тим паче, скасували статтю кримінального кодексу про фіктивне підприємництво, і зараз для "конвертів" настав "золотий вік".

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Ось тому і носять величезні суми "кешу", як ми розуміємо, далеко не останні, і розносяться мільйони доларів не тільки в НАБУ і САП - а по всій вертикалі влади Зеленського. Саме тому Ільяшенко і відчував - зараз можливо все. Цей хабар показує - держава абсолютно неефективно адмініструє податки і неефективно бореться з тіньовою фінансовою сферою, а грізні заяви Зеленського - це всього лише ширма для таких як Ілляшенко", - йдеться в статті.

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