На Харківщині чоловік намагався накласти на себе руки, підірвавши гранату, - Нацполіція. ФОТО
У Харківській області 62-річний житель Ізюмського району намагався звести рахунки з життям, підірвавши гранату.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
14 червня о 9:30 до поліції надійшло повідомлення про те що, на подвір’ї одного з будинків в місті Ізюмі пролунав вибух. В результаті події 62-річний чоловік зазнав чисельних травм.
З’ясовано, що чоловік мешкав разом з дружиною. Через хворобу він мав постійні розлади здоров’я.
Сьогодні він чоловік вчинив спробу самогубства: вийшов на подвір’я будинку та підірвав гранату, яку тримав у руці.
Чоловіка доставили в місцеву лікарню. Зараз медики борються за його життя.
Слідчим вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України. Всі обставини встановлюються.
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бедный мужик... пусть не мучится ...
3-в одном .Граната китайская .
А мужика жаль. Довела таки болячка.
Источник: https://censor.net.ua/n3201898"
логично..