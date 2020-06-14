На Харківщині чоловік намагався накласти на себе руки, підірвавши гранату, - Нацполіція. ФОТО

У Харківській області 62-річний житель Ізюмського району намагався звести рахунки з життям, підірвавши гранату.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

14 червня о 9:30 до поліції надійшло повідомлення про те що, на подвір’ї одного з будинків в місті Ізюмі пролунав вибух. В результаті події 62-річний чоловік зазнав чисельних травм.

З’ясовано, що чоловік мешкав разом з дружиною. Через хворобу він мав постійні розлади здоров’я.

Сьогодні він чоловік вчинив спробу самогубства: вийшов на подвір’я будинку та підірвав гранату, яку тримав у руці.

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Чоловіка доставили в місцеву лікарню. Зараз медики борються за його життя.

Слідчим вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України. Всі обставини встановлюються.

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