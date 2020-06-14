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Новини Силовики
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На Харківщині чоловік намагався накласти на себе руки, підірвавши гранату, - Нацполіція. ФОТО

У Харківській області 62-річний житель Ізюмського району намагався звести рахунки з життям, підірвавши гранату.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Харківщині чоловік намагався накласти на себе руки, підірвавши гранату, - Нацполіція 01

14 червня о 9:30 до поліції надійшло повідомлення про те що, на подвір’ї одного з будинків в місті Ізюмі пролунав вибух. В результаті події 62-річний чоловік зазнав чисельних  травм.

 З’ясовано, що чоловік мешкав разом з дружиною. Через хворобу він мав постійні розлади здоров’я.

Сьогодні він чоловік вчинив спробу самогубства: вийшов на подвір’я будинку та підірвав гранату, яку тримав у руці.

На Харківщині чоловік намагався накласти на себе руки, підірвавши гранату, - Нацполіція 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловік, який раніше служив у районі проведення ООС, підірвав себе гранатою на Харківщині, - поліція (оновлено)

На Харківщині чоловік намагався накласти на себе руки, підірвавши гранату, - Нацполіція 03

Чоловіка доставили в місцеву лікарню. Зараз медики борються за його життя.

Слідчим вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України. Всі обставини встановлюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У двір житлового будинку під Одесою кинули гранату. ФОТО

вибух (4449) граната (789) Нацполіція (15163) Правоохоронні органи (2708) силовики (2513) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+6
Сочувствую...Мало того что не удалось по-мужски из жизни уйти,так ещё и статью 263 УК приклеят.Жаль человека.
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14.06.2020 14:24
+4
Ну да, куда он мог со своей болезнью поткнуться? У нас сейчас ковид в приоритете. Видно , не получил надлежащей медицинской помощи из - за ковида. Наша медицина в живых намерена оставить только ковидников, остальные пускай подыхают.
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14.06.2020 14:46
+3
Повинна бути спеціальна контора, з якою людина укладає угоду, і оплачує всі роботи, від початку й до їх завершення: (музика, цвинтар/крематорій.)
А мужика жаль. Довела таки болячка.
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14.06.2020 15:31
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Откуда на руках у гражданских столько гранат?
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14.06.2020 14:24 Відповісти
оттуда
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14.06.2020 15:02 Відповісти
из путлеровских "Спорттоваров" процентов 90, остальное "сувениры" из зоны ООС
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14.06.2020 15:09 Відповісти
А Балаклейские не?
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14.06.2020 15:21 Відповісти
НЕ ЗНАЮ. Там вроде артсклады были. Напиши запрос в СБУ, ДБР, МО. Они скажут "откуда дровишки"
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14.06.2020 15:27 Відповісти
Трофеи из зоны ООС. Человек защищал Украину. Очень жаль. И хозяин он явно хороший, домик, дворик, заборчик, все четко, не такие трущобы, как в лугандоне и забор из хвороста. Не оказали помощь человеку вовремя, а сам никого не попросил... Гордый ... и правильный. Если выживет, обязательно помогут. Держись, СОЛДАТ! Если Бог сохранил тебе жизнь, значит, твоя главная миссия на земле еще не выполнена.
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14.06.2020 15:59 Відповісти
Хороший дом ..Не надо ему мешать .Пускай уже дети живут.
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14.06.2020 14:24 Відповісти
Сочувствую...Мало того что не удалось по-мужски из жизни уйти,так ещё и статью 263 УК приклеят.Жаль человека.
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14.06.2020 14:24 Відповісти
Ещё не факт , что неудалось . Медики борются. Судя по осколкам ргд5 .
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14.06.2020 15:54 Відповісти
дом ухоженный чистый - значит действительно.... из-за болезни... а не по пьяни ...
бедный мужик... пусть не мучится ...
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14.06.2020 14:29 Відповісти
Ну да, куда он мог со своей болезнью поткнуться? У нас сейчас ковид в приоритете. Видно , не получил надлежащей медицинской помощи из - за ковида. Наша медицина в живых намерена оставить только ковидников, остальные пускай подыхают.
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14.06.2020 14:46 Відповісти
Ко всем проблем к здоровью, прикрутил гранатное здоровье , + зубную боль полиции.
3-в одном .Граната китайская .
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14.06.2020 14:46 Відповісти
Все честно. Вышел во двор и решил свести счеты с жизнью. Ни угрожая ничьей жизни и не портя имущества. Не понимаю и презираю тех идиотов, которые решили самоубиться напустив газ или взорвав гранату в многоквартирном доме
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14.06.2020 15:13 Відповісти
А было бы разрешение на эвтаназию, никто бы ничего не выдумывал. Один укольчик и предсмертный хороший сон и вечное умиротворение.
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14.06.2020 15:20 Відповісти
Повинна бути спеціальна контора, з якою людина укладає угоду, і оплачує всі роботи, від початку й до їх завершення: (музика, цвинтар/крематорій.)
А мужика жаль. Довела таки болячка.
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14.06.2020 15:31 Відповісти
"что мужчина из-за болезни имел проблемы со здоровьем
Источник: https://censor.net.ua/n3201898"
логично..
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15.06.2020 01:18 Відповісти
 
 