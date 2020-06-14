МОЗ опублікує перелік країн, які віднесуть до "червоної" і "зеленої" зон, - Степанов

15 червня Україна має намір відновити міжнародне авіасполучення. У зв'язку з цим Міністерство охорони здоров'я опублікує список країн, які за показниками захворюваності на коронавірус COVID-19 віднесуть до "червоної" і "зеленої" зон.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час традиційного щоденного брифінгу заявив глава міністерства Максим Степанов.

"Щодо інформації, то Міністерство охорони здоров’я опублікує цей перелік країн для того, щоб всі могли більш зручно користуватися авіасполученням", - сказав Степанов.

Він повідомив, що у питанні відновлення міжнародного авіасполучення МОЗ обирає формат поділу країн на "червону" і "зелену" зони.

"Червона зона - це країни з великим розповсюдженням коронавірусної хвороби, з гіршою епідеміологічною ситуацією, ніж в Україні. Ми це робимо за показником кількості активних захворювань на 100 тис. населення. Тобто, яка кількість безпосередньо на певну дату і на 100 тис. населення. Цей показник встановлюватимемо на рівні 40 на 100 тис. населення. Тобто країни, де більше, ніж цей показник, будуть розташовуватись в червоній зоні. А країни, де менше, - в зеленій", - сказав міністр.

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За його словами, "іноземці, які прилітають в Україну, мусять мати страховий поліс, що покриває лікування COVID-19".

"Ті громадяни, які прибудуть з країн, віднесених до "червоної" зони, будуть проходити самоізоляцію або самообсервацію. Іноземці, які прилітатимуть із країн "зеленої зони, не мають проходити відповідно всі ці речі", - додав міністр.