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Новини Убивство Гандзюк
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Убивство Гандзюк: через проблеми з серцем Мангера примусово в суд не повезуть, - адвокат

Убивство Гандзюк: через проблеми з серцем Мангера примусово в суд не повезуть, - адвокат

Голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, який зараз перебуває в кардіологічному диспансері, поліцейські зачитали постанову суду про привід на судове засідання.

Про це 14 червня повідомив адвокат Мангера Дмитро Ільченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Два працівники поліції зайшли у приміщення реанімаційного відділення, Мангеру було зачитано ухвалу про привід, після чого Мангер повідомив, що у нього немає фізичної можливості з’явитися до суду. Було запитано чергового лікаря, який після консультації з лікарською консультаційною комісією, надав довідку про неможливість транспортування Мангера, про те, що транспортування завдасть шкоди його здоров’ю", - зазначив Ільченко.

Як повідомив адвокат, після цього, відповідно до 143 статті КПК України, було прийнято рішення про неможливість доставки Мангера до суду, про що складено акт. Цей акт, разом з довідкою лікаря, буде направлений до суду.

"Тобто, в понеділок, о 9.30, мають поліцейські в суді представити документи і надати пояснення щодо неможливості доставки Мангера. Якщо все буде відбуватися за законом, то, відповідно, суд має відкласти розгляд справи до одужання Мангера", - зазначив Ільченко.

Також читайте: Підозрюваний у справі про вбивство Гандзюк Мангер у лікарні, активісти заявляють про спробу сховатися від суду. ВІДЕО+ФОТО

За словами адвоката, лікарі кажуть, що якщо не виникнуть ускладнення, то Мангер вже за тиждень може бути транспортабельним, зможе брати участь у засіданнях.

Проте Ільченко підкреслив, що тут важко щось прогнозувати.

Адвокат зазначив, що про затягування процесу не йдеться, було прийнято рішення: як тільки Мангер зможе бути транспортабельним, то навіть якщо буде потрібна медична підтримка, він братиме участь у судовому засіданні. "Візьмемо з собою медсестру, вона буде виконувати необхідні маніпуляції, як тільки це буде у принципі можливо", - зазначив Ільченко.

Читайте також: Справа Гандзюк: активісти заявляють про спробу Мангера сховатися від суду в лікарні

Сторона захисту зазначила, що наразі поліція діяла у рамках закону, жодних нарікань до дій правоохоронних органів немає.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

Раніше досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня.

Підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера мають примусово доставити в суд.

Гандзюк Катерина (549) Мангер Владислав (185)


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Топ коментарі
+27
ДА ПРОХОДИЛИ УЖЕ ЭТОТ ЦИРК
Убийство Гандзюк: из-за проблем с сердцем Мангера принудительно в суд не повезут, - адвокат - Цензор.НЕТ 2226
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14.06.2020 14:49
+22
Одеяло хоть приготовили для бедолаги? Почему-то ни один активист Евромайдана от клоунского правосудия за медицинской справкой не прячется
Убийство Гандзюк: из-за проблем с сердцем Мангера принудительно в суд не повезут, - адвокат - Цензор.НЕТ 328
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14.06.2020 14:52
+18
Убийство Гандзюк: из-за проблем с сердцем Мангера принудительно в суд не повезут, - адвокат - Цензор.НЕТ 2820
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14.06.2020 14:53
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ДА ПРОХОДИЛИ УЖЕ ЭТОТ ЦИРК
Убийство Гандзюк: из-за проблем с сердцем Мангера принудительно в суд не повезут, - адвокат - Цензор.НЕТ 2226
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14.06.2020 14:49 Відповісти
Убийство Гандзюк: из-за проблем с сердцем Мангера принудительно в суд не повезут, - адвокат - Цензор.НЕТ 2820
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14.06.2020 14:53 Відповісти
Це їхній Прометей !
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14.06.2020 15:33 Відповісти
Судіть його по відеозв'язку, встановіть в палаті обладнання зв'язку та конвой і хай приймає участь в засіданні з палати лікарні. А керівника лікарні за фальсифікацію діагноза потрібно теж посадити!
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14.06.2020 17:34 Відповісти
Убийство Гандзюк: из-за проблем с сердцем Мангера принудительно в суд не повезут, - адвокат - Цензор.НЕТ 5468
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14.06.2020 14:55 Відповісти
Когда ПАДУЧАЯ приходит к украинским коррупционеров
https://antikor.com.ua/articles/155112-kogda_paduchaja_prihodit_k_ukrainskim_korruptsioneram
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14.06.2020 14:56 Відповісти
Коля-паравоз лАханулся во время Революции. Думал примазаться до Майдана, а потом взял и в козломордию поехал...
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14.06.2020 15:19 Відповісти
Із цієї трійці Мельник вже відповідає перед Богом, Рудьковський їсть баланду в Росії, а вот Насіров спокійно "розглагольствує" на шоу Шустера. Не обміняв клітчасту ковру на "небо в клітинку".
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14.06.2020 15:28 Відповісти
Убийство Гандзюк: из-за проблем с сердцем Мангера принудительно в суд не повезут, - адвокат - Цензор.НЕТ 2670
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14.06.2020 15:01 Відповісти
ну да. Их как только раком ставят сразу становятся "больными" сцуки.Считать "болезнь" чиновников прямой уликой в коррупции
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14.06.2020 15:44 Відповісти
Полечите его серной килотой. Концентрированной.
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14.06.2020 14:51 Відповісти
просто показать ...
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14.06.2020 15:19 Відповісти
А у них разве есть сердце?
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14.06.2020 14:52 Відповісти
Они его вставляют когда надо отпетлять.
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14.06.2020 14:57 Відповісти
Одеяло хоть приготовили для бедолаги? Почему-то ни один активист Евромайдана от клоунского правосудия за медицинской справкой не прячется
Убийство Гандзюк: из-за проблем с сердцем Мангера принудительно в суд не повезут, - адвокат - Цензор.НЕТ 328
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14.06.2020 14:52 Відповісти
Ник Николс - Клетчатый!
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14.06.2020 14:55 Відповісти
Та нихрена! В пятницу у славика шустрого тусовался, морда, як кажуть, хоть цуценят бий
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14.06.2020 15:22 Відповісти
дело клечатого живёт
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14.06.2020 15:08 Відповісти
Из больницы по тихому свалит.
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14.06.2020 14:53 Відповісти
Очевидно что этот ублюдок Мангер заказал Ганзюк .Но корупционная судебная система защищает этих тварей даже при таком резонансном преступлении.В 2014-ом году нужно было валить не рядовых беркутовцев ,а судей,прокуроров ,министров ,депутатов .В этом главная ошибка Майдана .
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14.06.2020 14:57 Відповісти
В Словакии за один день арестовали 13 судей ЗА ТЕЛЕФОННОЕ ПРАВО И ДОГОВОРНЯКИ
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14.06.2020 15:01 Відповісти
ошибки нужно не признавать.Их нужно смывать кровью,этих ублюдочных питров,болеющих в особо крупных и по локти в крови.
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14.06.2020 15:46 Відповісти
Пиночет правильно сделал .В первую очередь он расстрелял на стадионе тысячи чиновников вместе с ихними ублюдочными мажорными детьми и с вертолёта сбрасывал чиновников в море , вместе с ихними семьями .Это дало правильный эффект .
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14.06.2020 15:01 Відповісти
Есть еще другой пример, как только в Китае расстреляли тысячи чинуш как начался рекордный экономический рост.
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14.06.2020 15:04 Відповісти
Вирус blanket14-20 100%но лечится исключительно ак47.
на крайняк 45
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14.06.2020 15:01 Відповісти
если бы не гандон Путин в 14 м , то думаю вертолетов не хватило бы для очищения Украины от мрази.Думаю скоро придем к тому что бы решить этот вопрос радикально.Следующий майдан очень сильно проредит ряды этого говна.
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14.06.2020 15:49 Відповісти
Видно то что ещё не успели полностью с потрохами купить оборотней в мантиях ( не сошлись в размере судебных издержек) наш суд ! этот - самый гуманный суд в мире!
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14.06.2020 15:02 Відповісти
Как только суд так все накрываются одеялом и в больничку.
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14.06.2020 15:02 Відповісти
Они умудряются даже в тюрьме найти больничную палату
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14.06.2020 15:09 Відповісти
Больничная палата ЦКБ № 5 в Харькове, где находилась Тимошенко
Убийство Гандзюк: из-за проблем с сердцем Мангера принудительно в суд не повезут, - адвокат - Цензор.НЕТ 6131
Убийство Гандзюк: из-за проблем с сердцем Мангера принудительно в суд не повезут, - адвокат - Цензор.НЕТ 7275
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14.06.2020 15:16 Відповісти
Ага, помню как её вывозили на инвалидной коляске но в высоченных лабутенах.))
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14.06.2020 15:21 Відповісти
А,Гонгадзе?
чмочма ровно дышит?!
любой астматик,наверное,позавидует
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14.06.2020 15:08 Відповісти
и так до тех пор пока не договорятся
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14.06.2020 15:09 Відповісти
Задолбали, кого не возьми все становятся ну очень больными перед самым судом. Таких нужно взбадривать шокером и гнать пинками до суда.
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14.06.2020 15:10 Відповісти
Перед судом вони стають неосудними, після відбувається чудесне сцілення, оздоровлення і втрата лишніх заробленних нелюдським трудом кілограмів сала та зеленого паперу.
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14.06.2020 15:21 Відповісти
Нема кращих ліків, як хороша піздюліна.
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14.06.2020 15:32 Відповісти
Так а чому, народе, ти оці цирки від дурачків терпиш?
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14.06.2020 15:11 Відповісти
Нельзя назначать людей с таким слабым здоровьем на ответственную работу
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14.06.2020 15:12 Відповісти
ну и по фиг - пусть прикупит ВИП-келью в СИЗо и валяется там... (малюська ему подберет побагаче и покомфортнее (без моб.связи и интернета - чтоб сердце не рвать ))))
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14.06.2020 15:13 Відповісти
Есть масса способов повлиять на сердечную деятельность, у этого хитреца нужно взять анализ крови и накинуть статью за симуляцию.
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14.06.2020 15:14 Відповісти
да у него по заточке видно что он болен.Болен клептоманией и склонностью к убийствам.
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14.06.2020 15:51 Відповісти
Я сказав би, що мангер гідний бути увічненим у портретній галереї професора Ломброзо.
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14.06.2020 17:38 Відповісти
У кримінальному кодексі нема статті для "косарів".
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14.06.2020 17:36 Відповісти
Вот если бы доХТорам, которые ставят диагнозы здоровым бычарам липовые диагнозы, давали сроки то и не было бы столько больных гнид!
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14.06.2020 15:16 Відповісти
Убийство Гандзюк: из-за проблем с сердцем Мангера принудительно в суд не повезут, - адвокат - Цензор.НЕТ 4534
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14.06.2020 15:16 Відповісти
універсальні оберіги:
Убивство Гандзюк: через проблеми з серцем Мангера примусово в суд не повезуть, - адвокат - Цензор.НЕТ 475
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14.06.2020 15:25 Відповісти
Да, сейчас многие озолотятся. Подоят коровку.
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14.06.2020 20:09 Відповісти
Щок, закон тільки для простих людей які не можуть відкупитися, дійде до того що народ буде вішати і поліцію і суддів і інших слуг народу оптом
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14.06.2020 15:19 Відповісти
Як показує досвід, вішати починають вони одне одного.
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14.06.2020 15:26 Відповісти
Йой, біднятко мангер! Геть чисто!
А, випадково, радикуліт п'ят у нього не виявлено?
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14.06.2020 15:26 Відповісти
Во - ликарняный, старая и безотказная песенка с подкупом врачей и закосом под что-то. Тут надо врачей продажных сажать пачками показательно.
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14.06.2020 15:28 Відповісти
Убивство Гандзюк: через проблеми з серцем Мангера примусово в суд не повезуть, - адвокат - Цензор.НЕТ 8708
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14.06.2020 15:29 Відповісти
Для таких целей если бы наша власть хотела действительно справеливого суда то для выставления диагноза для таких уродов собирала бы консилиум врачей из разных областей и всегда других а не одних и тех же купленых еще 30 лет назад.
А интересно если бы своровать больному буханку хлеба то его тоже из за болезни в суд не привезли?
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14.06.2020 15:38 Відповісти
Лежачего не бьют.
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14.06.2020 15:39 Відповісти
все как обычно,как шконкой запахло сразу прячутся в больницу, да с таким диагнозом с которым ты не жилец,а скромняга ветврач выдавший эпикрис(не знаю как правильно) улучшил свое мат.положение....
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14.06.2020 15:42 Відповісти
Убивство Гандзюк: через проблеми з серцем Мангера примусово в суд не повезуть, - адвокат - Цензор.НЕТ 2499
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14.06.2020 15:56 Відповісти
Убивство Гандзюк: через проблеми з серцем Мангера примусово в суд не повезуть, - адвокат - Цензор.НЕТ 5570
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14.06.2020 15:56 Відповісти
Це я до того, що висери кацапоботського лайна про Мангера гівна варті. Як і тупі вигадки фСБ(у)шників, які самі сидять по вуха у лайні у справі про вбивство Гандзюк. А доказів про причетність Мангера до цього злочину як не було, так немає до цього часу, лише "хтось чув, як хтось комусь казав." Тому і істерика у ботви, що справа іде до виправдання Мангера.
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14.06.2020 16:01 Відповісти
Как этот насквозь больной человек исполнял свои служебные обязанности?
Просто удивительно!
Нужно специально для него организовать выездное судебное заседание!
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14.06.2020 16:11 Відповісти
привести кардиологов и глав врача больнички ,поставивших диагноз, и огласить им результаты независимой мед комисии ,которую предложат родители потерпевшей с последующим арестом и вынесением приговора им...
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14.06.2020 17:54 Відповісти
Якщо йому дати зелену ковдру в клітинку, думаю, його можна буде привезти в суд.
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14.06.2020 19:40 Відповісти
Подборка фото в комментариях порвала - все "клетчатые" в одном месте.
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14.06.2020 20:01 Відповісти
любимая музыка нашего правосудия
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14.06.2020 21:45 Відповісти
.

облить кислотой. И все дела. Только б так чтобы издох.
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14.06.2020 23:15 Відповісти
 
 