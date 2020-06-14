Убивство Гандзюк: через проблеми з серцем Мангера примусово в суд не повезуть, - адвокат

Голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, який зараз перебуває в кардіологічному диспансері, поліцейські зачитали постанову суду про привід на судове засідання.

Про це 14 червня повідомив адвокат Мангера Дмитро Ільченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Два працівники поліції зайшли у приміщення реанімаційного відділення, Мангеру було зачитано ухвалу про привід, після чого Мангер повідомив, що у нього немає фізичної можливості з’явитися до суду. Було запитано чергового лікаря, який після консультації з лікарською консультаційною комісією, надав довідку про неможливість транспортування Мангера, про те, що транспортування завдасть шкоди його здоров’ю", - зазначив Ільченко.

Як повідомив адвокат, після цього, відповідно до 143 статті КПК України, було прийнято рішення про неможливість доставки Мангера до суду, про що складено акт. Цей акт, разом з довідкою лікаря, буде направлений до суду.

"Тобто, в понеділок, о 9.30, мають поліцейські в суді представити документи і надати пояснення щодо неможливості доставки Мангера. Якщо все буде відбуватися за законом, то, відповідно, суд має відкласти розгляд справи до одужання Мангера", - зазначив Ільченко.

Також читайте: Підозрюваний у справі про вбивство Гандзюк Мангер у лікарні, активісти заявляють про спробу сховатися від суду. ВІДЕО+ФОТО

За словами адвоката, лікарі кажуть, що якщо не виникнуть ускладнення, то Мангер вже за тиждень може бути транспортабельним, зможе брати участь у засіданнях.

Проте Ільченко підкреслив, що тут важко щось прогнозувати.

Адвокат зазначив, що про затягування процесу не йдеться, було прийнято рішення: як тільки Мангер зможе бути транспортабельним, то навіть якщо буде потрібна медична підтримка, він братиме участь у судовому засіданні. "Візьмемо з собою медсестру, вона буде виконувати необхідні маніпуляції, як тільки це буде у принципі можливо", - зазначив Ільченко.

Читайте також: Справа Гандзюк: активісти заявляють про спробу Мангера сховатися від суду в лікарні

Сторона захисту зазначила, що наразі поліція діяла у рамках закону, жодних нарікань до дій правоохоронних органів немає.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

Раніше досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня.

Підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера мають примусово доставити в суд.